Вакуумировать или заморозить: что делать с жиром на лице и теле и точно ли он лишний? Объясняют пластические хирурги и косметологи

А можно без операций?

Ксения Обухова врач-косметолог клиники «МЕДИ на Невском» «В арсенале косметологов есть несколько нехирургических способов, которые помогают уменьшить объемы лица. Молодым девушкам я советую сочетание вакуумного массажа, биостимуляции и RF-лифтинга — такой комплекс красиво очертит скулы, сделает четким овал, приведет кожу в тонус. А женщинам от 35–40 лет дополнительно поможет SMAS-лифтинг — разгладит морщины и укрепит ткани, уменьшит поверхностные жировые пакеты, сделает рыхлую клетчатку более плотной, добавит заметный эффект подтяжки. Кстати, еще замечательно работают такие методы коррекции, как ультразвуковая кавитация, мезотерапия и инъекции прямых липолитиков».

Анна Ратникова: Чтобы устранить излишки объемов на теле, я рекомендую методы апоптоза (проще говоря, саморазрушения клеток) — они безопасны и легко переносятся организмом, поскольку «продукты распада» равномерно выводит лимфатическая система. Например, если нужно сделать более подтянутыми и упругими живот, бедра, ягодицы и подбородок, можно провести криомоделирование Coccon — точное и контролируемое охлаждение и вакуумное воздействие на жир без повреждения окружающих тканей. Первые изменения видны уже через несколько недель после процедуры, окончательные результаты обычно проявляются через 2–3 месяца.

А если есть задача уменьшить объемы в труднодоступных местах, например, на руках или на боках — стоит прибегнуть к неинвазивной ультразвуковой кавитации Lipotouch. Эту процедуру еще называют «безоперационной липосакцией»: низкочастотные звуковые волны прицельно воздействуют на проблемные участки, разрушая в них жировые клетки и одновременно стимулируя коллагеновые волокна, благодаря чему в тканях запускается активная регенерация.

А как же диеты и спорт?

Ксения Обухова: Контуры фигуры не станут подтянутыми в один миг (особенно если вы принялись за работу над телом в надежде на все, везде и сразу!) — в частности это происходит из-за сниженного тонуса кожи и скрытых отеков. Но как правило, диета, исключение избытка соли и сахара, физические упражнения и процедуры для тела выводят лишнюю жидкость из организма и подтягивают кожу. Если же отеки настолько сильные, что все еще «увеличивают» вас на размер-два, это точно повод обратиться за консультацией к специалисту. Скорее всего, это вообще не отеки.

Анна Ратникова: Есть распространенное заблуждение, что между весом и «апельсиновой коркой» — прямая связь. Но это не так: целлюлит — локальное скопление жира, заметное по характерному рельефу, который встречается даже у людей с нормальным весом. Незаметнее (заодно улучшая текстуру кожи) его сделают сбалансированный рацион, упражнения и укрепление мышц.

Ольга Гарц: Сделать липосакцию или любую другую процедуру по удалению жира — н е значит, что после можно забыть про контроль питания, спорт и массаж, ведь ни одна операция не «отключает» дальнейший набор веса. «Щадящий» режим активности показан только во время реабилитации после операций: некоторое время важно носить компрессионное белье (чтобы не было больших отеков) и на несколько месяцев забыть про баню и фитнес.

Станислав Екимов: Организм устроен так, что когда мы набираем вес или худеем, подкожно-жировая клетчатка увеличивается или уменьшается равномерно. Поэтому диеты и спорт — отличный способ привести себя в порядок и сохранить результаты, полученные у врачей-эстетистов.

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