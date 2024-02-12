Вакуумировать или заморозить: что делать с жиром на лице и теле и точно ли он лишний? Объясняют пластические хирурги и косметологи

В этом году липосакция отмечает 50 лет — первую успешную операцию провел итальянский хирург Горджио Фишер в 1974 -м. Мы выяснили у петербургских специалистов, как в эпоху высоких технологий покинуть зону оверсайз и больше туда не возвращаться.
Какой вес считать нормальным?
Анна Ратникова
к. м. н., главный врач prevent-age курорта «Первая Линия»
«В жире нет ничего страшного (скорее, наоборот!) — это энергетический запас тела, необходимый для синтеза гормонов и теплообмена. Но, к сожалению, часто организм формирует избытки жировой ткани — из-за высококалорийного, "ночного", "сахарного" питания и обезвоженности, недостатка активности (заниматься спортом надо минимум 2,5 часа в неделю!), а также генетики, стресса с "заеданием" проблем или дисбаланса между "полезными" и "плохими" микроорганизмами в кишечнике».
Ксения Обухова: Понять, имеется ли в теле «лишний жир», вредящий здоровью, можно по индексу массы тела. Его считают по такой формуле: вес в килограммах поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат (и если показатель в пределах от 18 до 25, то все в порядке). Еще надо учитывать, что заложенное природой распределение объемов на теле мы не можем самостоятельно контролировать (вспомните всем известные «грушу», «яблоко», «прямоугольник» и «песочные часы»!). Но можем скорректировать избыточные зоны, уменьшив их.
Почему липосакция операция для стройных?
Ольга Гарц
челюстно-лицевой, эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Иногда (обычно это зависит от генетики или гормонов) даже у достаточно стройного человека на теле появляются "ловушки" — места накопления жира, которые, как правило, нельзя прицельно устранить самостоятельно. И тогда имеет смысл подумать о липосакции. Кстати, вопреки заблуждениям, этот метод подходит только в случае с незначительными излишками жировой ткани, потому что хирургия может удалить объем не более 4 литров. Для людей с ожирением — это капля в море, поэтому им нужна комплексная терапия у эндокринолога, гинеколога, возможно, бариатрического хирурга. Липосакция же — операция для тех, кто следит за фигурой, занимается спортом, ходит на массаж и на лишний вес в принципе не жалуется. Она корректирует "ловушки" в области бедер, боков, спины, рук и живота и делает фигуру более гармоничной и подтянутой».
Станислав Екимов: Если кожа уже растянулась и потеряла эластичность, липосакция не даст нужного эффекта, так как после удаления жира ткани просто «опустеют» и некрасиво повиснут. В этом случае мы прибегаем к комплексным протоколам с удалением излишков кожи и ее подтяжкой: например, проводим абдоминопластику для коррекции живота, брахиопластику для рук или локальный лифтинг бедер. Саму липосакцию мы чаще всего выполняем двумя малотравматичными техниками через микропроколы — без швов и повреждения соседних тканей. Отмечу, что у операции есть эффект «тотального удаления», то есть лишний жир в ловушке устраняется сразу, полностью и в ней больше не восполняется, хирург «вытачивает» фигуру раз и навсегда.
Как жир поможет помолодеть?
Ольга Гарц: Когда мы говорим о липосакции, то имеем в виду в основном тело — на лице операция обычно выполняется только в субментальной зоне, чтобы убрать «второй подбородок». Удалять избытки и перераспределять жировые пакеты на лице важно очень деликатно (по принципу «лучше меньше, чем больше»!), потому что именно они отвечают за «молодые» объемы, плотность и гладкость кожи. Раньше это знали не все, поэтому примерно 7 лет назад был настоящий бум на устранение комков Биша — жировых отложений под скулами. Теперь те, кто это сделал, корректируют утраченное филлерами у косметологов.
Восполнить недостающие объемы можно и у хирургов — с помощью липофилинга собственным жиром, перенесенным из «донорских зон». На лице эта операция расправляет носогубные складки, разглаживает морщины, бьютифицирует губы и стимулирует синтез коллагена, поэтому эффект получается 2 в 1. А на теле сочетание липофилинга и липосакции (в комплексе их называют липоскульптурированием) позволяет полностью очертить фигуру — например, можно убрать лишнее с живота и боков, но сделать более пышной грудь.
Станислав Екимов
руководитель отделения пластической хирургии клиники ForMe
«Липосакцию сегодня часто сочетают с липофилингом. Для этого подходят и классический (проверенный поколениями хирургов и стройнеющих) водоструйный метод удаления жира, когда мы размягчаем его специальным раствором, и вибрационный, когда разбиваем его высокочастотными волнами (а излишки в обоих случаях забираем тонкой канюлей). Эти техники хорошо сохраняют жизнеспособность клеток, и те приживаются в новых "местах обитания" на 70–80 %!».
А можно без операций?
Ксения Обухова
врач-косметолог клиники «МЕДИ на Невском»
«В арсенале косметологов есть несколько нехирургических способов, которые помогают уменьшить объемы лица. Молодым девушкам я советую сочетание вакуумного массажа, биостимуляции и RF-лифтинга — такой комплекс красиво очертит скулы, сделает четким овал, приведет кожу в тонус. А женщинам от 35–40 лет дополнительно поможет SMAS-лифтинг — разгладит морщины и укрепит ткани, уменьшит поверхностные жировые пакеты, сделает рыхлую клетчатку более плотной, добавит заметный эффект подтяжки. Кстати, еще замечательно работают такие методы коррекции, как ультразвуковая кавитация, мезотерапия и инъекции прямых липолитиков».
Анна Ратникова: Чтобы устранить излишки объемов на теле, я рекомендую методы апоптоза (проще говоря, саморазрушения клеток) — они безопасны и легко переносятся организмом, поскольку «продукты распада» равномерно выводит лимфатическая система. Например, если нужно сделать более подтянутыми и упругими живот, бедра, ягодицы и подбородок, можно провести криомоделирование Coccon — точное и контролируемое охлаждение и вакуумное воздействие на жир без повреждения окружающих тканей. Первые изменения видны уже через несколько недель после процедуры, окончательные результаты обычно проявляются через 2–3 месяца.
А если есть задача уменьшить объемы в труднодоступных местах, например, на руках или на боках — стоит прибегнуть к неинвазивной ультразвуковой кавитации Lipotouch. Эту процедуру еще называют «безоперационной липосакцией»: низкочастотные звуковые волны прицельно воздействуют на проблемные участки, разрушая в них жировые клетки и одновременно стимулируя коллагеновые волокна, благодаря чему в тканях запускается активная регенерация.
А как же диеты и спорт?
Ксения Обухова: Контуры фигуры не станут подтянутыми в один миг (особенно если вы принялись за работу над телом в надежде на все, везде и сразу!) — в частности это происходит из-за сниженного тонуса кожи и скрытых отеков. Но как правило, диета, исключение избытка соли и сахара, физические упражнения и процедуры для тела выводят лишнюю жидкость из организма и подтягивают кожу. Если же отеки настолько сильные, что все еще «увеличивают» вас на размер-два, это точно повод обратиться за консультацией к специалисту. Скорее всего, это вообще не отеки.
Анна Ратникова: Есть распространенное заблуждение, что между весом и «апельсиновой коркой» — прямая связь. Но это не так: целлюлит — локальное скопление жира, заметное по характерному рельефу, который встречается даже у людей с нормальным весом. Незаметнее (заодно улучшая текстуру кожи) его сделают сбалансированный рацион, упражнения и укрепление мышц.
Ольга Гарц: Сделать липосакцию или любую другую процедуру по удалению жира — н е значит, что после можно забыть про контроль питания, спорт и массаж, ведь ни одна операция не «отключает» дальнейший набор веса. «Щадящий» режим активности показан только во время реабилитации после операций: некоторое время важно носить компрессионное белье (чтобы не было больших отеков) и на несколько месяцев забыть про баню и фитнес.
Станислав Екимов: Организм устроен так, что когда мы набираем вес или худеем, подкожно-жировая клетчатка увеличивается или уменьшается равномерно. Поэтому диеты и спорт — отличный способ привести себя в порядок и сохранить результаты, полученные у врачей-эстетистов.
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