Что нужно знать перед первой встречей с пластическим хирургом? Отвечаем на 5 главных вопросов

Как найти «своего» хирурга?

Екатерина Агапова: Профильное образование, стаж не менее 5–7 лет и видеопортфолио (сложнее незаметно воспользоваться фильтрами!) — это база. Еще советую обратить внимание на то, что хороший хирург должен мало «гастролировать» и быть постоянным членом команды успешной клиники (читайте отзывы, посещайте «клиентские» дни, знакомьтесь с соцсетями). Здорово, если к специалисту на операции приезжают учиться коллеги — это честный знак его мастерства. Все вместе это дает определенную страховку.

На первой консультации важно, чтобы хирург вас услышал, понял ваше желание и определил, как его исполнить. Он может даже перенаправить вас к коллеге, который специализируется на других методиках — и это ответственный подход. Например, в одних случаях коррекции век нужна блефаропластика, а в других случаях — эндоскопический лифтинг верхней трети лица.

Хороший специалист скажет, что нужно «исправить»?

Денис Агапов: Запомните: у пластической хирургии нет абсолютных показаний, поэтому мы никогда не «прописываем» операции. А вот если у человека есть желание преобразиться — объясняем, как сделать это красиво и безопасно. Допустим, человек хочет убрать «горбинку» на носу. Если это действительно она — мы проведем полноценную ринопластику, а если «иллюзия», возникшая из-за опущенного кончика носа, — приподнимем только его. А когда нужно уменьшить нос, но кожа и подкожные структуры тонкие, выполняем операцию по сохраняющей методике с добавлением трансплантата.