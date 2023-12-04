Что нужно знать перед первой встречей с пластическим хирургом? Отвечаем на 5 главных вопросов

Про то, как выбрать «своего» специалиста, что уберет 15 лет с лица, будут ли рубцы после операции и многое другое рассказывают профессионалы — руководители клиники эстетической медицины DEGA Денис и Екатерина Агаповы.
Эксперты:
Екатерина Агапова
сооснователь, генеральный директор клиники DEGA
Денис Агапов
сооснователь, главный врач, пластический хирург клиники DEGA
Как найти «своего» хирурга?
Екатерина Агапова: Профильное образование, стаж не менее 5–7 лет и видеопортфолио (сложнее незаметно воспользоваться фильтрами!) — это база. Еще советую обратить внимание на то, что хороший хирург должен мало «гастролировать» и быть постоянным членом команды успешной клиники (читайте отзывы, посещайте «клиентские» дни, знакомьтесь с соцсетями). Здорово, если к специалисту на операции приезжают учиться коллеги — это честный знак его мастерства. Все вместе это дает определенную страховку.
На первой консультации важно, чтобы хирург вас услышал, понял ваше желание и определил, как его исполнить. Он может даже перенаправить вас к коллеге, который специализируется на других методиках — и это ответственный подход. Например, в одних случаях коррекции век нужна блефаропластика, а в других случаях — эндоскопический лифтинг верхней трети лица.
Хороший специалист скажет, что нужно «исправить»?
Денис Агапов: Запомните: у пластической хирургии нет абсолютных показаний, поэтому мы никогда не «прописываем» операции. А вот если у человека есть желание преобразиться — объясняем, как сделать это красиво и безопасно. Допустим, человек хочет убрать «горбинку» на носу. Если это действительно она — мы проведем полноценную ринопластику, а если «иллюзия», возникшая из-за опущенного кончика носа, — приподнимем только его. А когда нужно уменьшить нос, но кожа и подкожные структуры тонкие, выполняем операцию по сохраняющей методике с добавлением трансплантата.
Можно ли кардинально измениться одной операцией?
Екатерина Агапова: Да. С помощью той же ринопластики, например, именно поэтому она так популярна. Еще часто приходят на абдоминопластику (создание идеального живота) и липомоделирование, которое помогает сделать фигуру стройнее и перераспределить излишки жира. А на первом месте – антиэйдж-операции, такие как фейслифтинг и локальные эндоскопические подтяжки, которые «стирают» со всего лица и с отдельных зон (лба, висков, нижней трети) до 15 лет. Все-таки в первую очередь к пластическим хирургам приходят за уверенностью в себе, а красота и молодость только помогают ее обрести.
Пластику можно сделать в любом возрасте?
Денис Агапов: Если говорить про эстетическую хирургию, то нужно быть как минимум совершеннолетним. А вот верхнего возрастного порога нет (меняться никогда не поздно!), поэтому к нам приходят и в 75, и в 25. Мы работаем на поверхности тела (в области кожи, мышц и клетчатки) и чаще всего распределяем ткани так, чтобы минимизировать травмирование и чувствительность, поэтому операции достаточно легко переносятся, а результат получается гармоничным.
А следы от операции будут заметны?
Денис Агапов: То, что пластическая операция проходит полностью незаметно, сказать нельзя, хотя мы к этому стремимся. Большинство вмешательств на лице проводим через небольшие доступы за ушами, среди волос или «изнутри» зоны коррекции — так следы будут не видны. А если рубцы заметные (это бывает в первые месяцы после операции или дольше, если у человека есть генетическая особенность), назначаем восстанавливающую терапию. Ускоряем заживление и сглаживаем место доступа силиконовыми пластырями, уплотняем ткани препаратами-коллагеностимуляторами, а лазерным лечением и фракционной обработкой выравниваем рельеф в области шва. Вообще краеугольный камень быстрого «возвращения в строй» — наша с вами кооперация. Не устаю повторять: от вас тоже зависит итоговый результат операции, поэтому не пренебрегайте рекомендациями — соблюдайте ограничения на загар и баню, выполняйте все назначения, не пропускайте контрольные осмотры.
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