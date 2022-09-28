Как ухаживать за кожей осенью? Вот 8 советов от врача-дерматолога

Для увлажнения лица выбирать более интенсивные продукты

В теплое время года большинство выбирает легкие текстуры, которые не оставляют жирного блеска и мягко увлажняют кожу. Осенью увлажняющий компонент в уходе должен быть более выраженным. Например, легкий лосьон или флюид можно поменять на крем или бальзам. Подобные текстуры содержат больше жирного компонента в составе.