Как ухаживать за кожей осенью? Вот 8 советов от врача-дерматолога

Летние дни, когда уход за кожей был минимальным, подошли к концу. Теперь пора закупаться кремами для увлажнения кожи, спасать ее от ветров и пыли. Как правильно это сделать, рассказала врач-дерматолог Lahta Clinic Ангелина Желонкина.
Для увлажнения лица выбирать более интенсивные продукты
В теплое время года большинство выбирает легкие текстуры, которые не оставляют жирного блеска и мягко увлажняют кожу. Осенью увлажняющий компонент в уходе должен быть более выраженным. Например, легкий лосьон или флюид можно поменять на крем или бальзам. Подобные текстуры содержат больше жирного компонента в составе.
Начинать увлажнять кожу тела
Летом нет особой потребности в увлажнении кожи тела, но с похолоданием необходимость в этом может возникать. Идеальным вариантом будет увлажнение после каждого принятия душа на слегка влажную кожу.
Отдать предпочтение деликатному очищению лица и тела
В период активного потоотделения — интенсивной работы сальных желез — мы делаем выбор в пользу подсушивающих, интенсивных гелей с активными очищающими компонентами, кислотами в составе. С похолоданием такие гели могут пересушивать кожу, поэтому лучше перейти на мягкие очищающие дерматологические гели и масла.
Регулярно использовать увлажнитель воздуха
Как только начинается отопительный сезон, воздух в доме становится сухим. Недостаточная влажность ведет к обезвоживанию кожи и обострению кожных заболеваний. Дополнительное увлажнение воздуха позволит снизить эти риски.
Защищать самую уязвимую часть тела
Кожа рук больше всего страдает в осенне-зимнее время от воздействия температурного фактора, ветра и влажности. Перед выходом на улицу стоит использовать плотный крем или специальные барьерные средства. Лучшая защита для ваших рук — перчатки!
Можно начать лечение или уход за кожей, несовместимые с инсоляцией
Многие препараты для лечения заболеваний кожи — внутренние и наружные — предполагают строгое ограничение ультрафиолетового излучения, как и многие уходовые средства и косметологические процедуры. Осень — лучшее время, чтобы начинать подобное лечение.
Начинать заботиться о коже губ
Холодная ветреная погода способствует тому, что влажная тонкая кожа губ начинает испытывать дискомфорт, появляется сухость и трещины. Подберите жирный бальзам для губ и регулярно используйте его в течение дня и перед выходом на улицу.
Не откладывать SPF до лета
Для предотвращения злокачественных образований кожи необходимо начинать использовать солнцезащитные средства от УФ индекса 3. Если вас интересует профилактика фотостарения, нужно использовать солнцезащитные средства при любых значениях индекса.
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