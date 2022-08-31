Много нервничаете? Скорее всего, по вам это видно! Как кожа реагирует на стресс и можно ли ее восстановить?

Почему эмоции и кожа так сильно взаимосвязаны?

В эмбриональный период (то есть еще в утробе матери) нервная система, кожа и кишечник формируются из одной группы клеток. Поэтому заболевания, связанные с одной из этих систем, отражаются на другой. В коже есть все рецепторы, чувствительные к гормонам, которые в больших количествах выделяются при стрессе. Прежде всего — это адреналин и кортизол.

«Кортизол провоцирует расширение капилляров, что приводит к хрупкости сосудов, отечности, появлению воспалений (особенно, если вы изначально склонны к появлению акне). На фоне хронического стресса могут обостриться любые заболевания кожи — от экземы до псориаза. Этот гормон снижает естественную выработку коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет эластичность и истончается. Те, кто находятся в состоянии перманентного стресса, выглядят порой значительно старше своих лет», — говорит доктор Караушева.