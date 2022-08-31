Много нервничаете? Скорее всего, по вам это видно! Как кожа реагирует на стресс и можно ли ее восстановить?

Не нужно быть физиогномистом, чтобы понять, что человек находится в состоянии стресса. На лице это отражается в первую очередь: зажатые от напряжения мышцы, ухудшение цвета лица и снижение тонуса кожи. Могут появиться воспаления, обостриться шелушения, пигментация и купероз. Как поддержать кожу в период хронического стресса рассказывает Татьяна Караушева, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники GMTClinic.
Почему эмоции и кожа так сильно взаимосвязаны?
В эмбриональный период (то есть еще в утробе матери) нервная система, кожа и кишечник формируются из одной группы клеток. Поэтому заболевания, связанные с одной из этих систем, отражаются на другой. В коже есть все рецепторы, чувствительные к гормонам, которые в больших количествах выделяются при стрессе. Прежде всего — это адреналин и кортизол.
«Кортизол провоцирует расширение капилляров, что приводит к хрупкости сосудов, отечности, появлению воспалений (особенно, если вы изначально склонны к появлению акне). На фоне хронического стресса могут обостриться любые заболевания кожи — от экземы до псориаза. Этот гормон снижает естественную выработку коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет эластичность и истончается. Те, кто находятся в состоянии перманентного стресса, выглядят порой значительно старше своих лет», — говорит доктор Караушева.
Высокий уровень кортизола приводит к неправильному углеводному обмену. Часто во время стресса как женщины, так и мужчины набирают вес. В области талии образуется так называемый «спасательный круг».
«Адреналин наоборот вызывает спазм капилляров. Это нарушает снабжение кожи кислородом и питательными веществами. В итоге лицо приобретает отнюдь не аристократическую бледность. И это еще не все. Мышечные зажимы на нервной почве на лице — причина ранних морщин. Появляются они прежде всего между бровей, на лбу и вокруг рта. Еще один очень важный факт — хронический стресс может ускорить наступление менопаузы у женщин», — отмечает врач.
Какие исследования помогут определить для определения уровень стресса?
Прежде всего нужно сделать анализ слюны на уровень кортизола. Сдается он дважды – утром и вечером, так как важно определить изменение концентрации этого гормона в течение суток. При системном подходе к здоровью и красоте кожи важно в целом оценить состояние организма и понять, какой урон нанес ему хронический стресс. Врач назначает анализы на гормоны, микробиоту, смотрит показатели pH мочи и крови. На основе полученных результатов подбирает методы, с помощью которых можно скорректировать последствия эмоциональной перегрузки.
Как поддержать кожу в период стресса
Ваша основная задача – нормализовать выработку кортизола и адреналина, а также скорректировать последствия хронического стресса. А для этого необходимо:
- Улучшить качество сна. В период стресса он чаще всего нарушается. А без нормального восстановления все остальные методики будут неэффективны.
- Обратить внимание на расслабляющие методики (SPA, массаж) и дренажные процедуры. При стрессе из-за нарушения метаболизма в тканях накапливаются токсины. В этой ситуации лимфодренажный массаж, LPG или обертывания помогут избавиться от лишней жидкости и продуктов распада.
- Оптимизировать физическую активность. Избыток гормонов стресса «сгорает» в движении. Но физическая нагрузка должна быть адекватной, приятной, комфортной, отвлекающей. Если переусердствовать, то можно получить истощение организма. Подойдут плавание, ходьба, танцы.
- Подобрать нутрицевтику. При хроническом стрессе полезные вещества в организме расходуются с повышенной скоростью. Выявить тот или иной дефицит можно с помощью соответствующих анализов. В соответствии с их результатами врач подберет препараты, подходящие вам по дозировке.
- Включить в домашний уход средства с пептидами. В косметике используют десятки видов пептидов, которые играют роль сигнальных молекул и передают самые разные «приказы» клеткам кожи, например, синтезировать коллаген, эластин и другие белки для ее упругости и эластичности.
- Использовать средства с антиоксидантами. Например, сыворотки с витамином С. Косметика с аскорбиновой кислотой защитит клетки от повреждения и поспособствует ее регенерации.
- Выполнить биоревитализацию. То есть оказать коже «первую помощь», доставив необходимые ей питательные вещества: микроэлементы, аминокислоты, гиалуроновую кислоту. Все эти компоненты важны для обновления и восстановления кожи. Хорошо параллельно с косметологическим курсом принимать коллаген – строительный материал для тканей – в сочетании с витамином С.
«Откажитесь от повреждающих, агрессивных процедур. В этом случае мы только усилим стресс. Такие процедуры (к примеру, лазерную шлифовку кожи) можно планировать, когда кожа войдет в стабильное состояние», — отмечает Татьяна Караушева.
Как бы банально это не звучало, тем не менее, для максимально эффективной помощи кожи во время или после стресса необходим комплексный подход. Важно пройти обследования, скорректировать образ жизни и питание, если это необходимо, провести поддерживающие процедуры.
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