Преомоложение — новый тренд! Как стареют в России и кому нужно идти к косметологу с 18 лет?

Раньше считалось, что к врачу-косметологу нужно идти после 30 лет — к этому времени уже появляется желание подтянуть овал или убрать филлерами и ботоксом морщины и заломы. Но подобные проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Тогда на помощь приходит преомоложение. Какие бывают типы старения и как с ними жить, рассказывает косметолог, врач-preventage GMTClinic Елена Старикова.
Преомоложение: как появился тренд
Жизнь в соцсетях обязывает выглядеть не просто хорошо, а безупречно. И если раньше помогали фильтры, то сейчас есть запрос на «честные фотографии». Так что блогеры все чаще предпочитают редактировать свои лица не в приложениях, а в кабинете у косметолога. Не так давно американская ассоциация пластических хирургов даже ввела в обиход новый термин – преомоложение. Это профилактика старения еще до появления первых морщин. Идеальный возраст для этого – 25 лет. Именно в этот период можно определить, как будет стареть человек и выглядеть в 35-40 лет, а также составить план профилактики возрастных изменений. Что это дает? Возможность сохранить молодость и здоровье кожи на максимально долгий срок.
Как продлить молодость?
Чтобы проще было понять, как ваша внешность будет изменяться с возрастом, надо изучить фотографии того из родителей, на кого вы похожи. Также стоит узнать про заболевания ближайших родственников — они влияют на внешность, включая состояние кожи.
Обязательная часть антивозрастной программы при любом типе старения — правильно подобранный домашний уход. Даже у молодых девушек и парней в арсенале должны быть увлажняющие средства и кремы для кожи вокруг глаз — в этой зоне она быстрее теряет эластичность. Время от времени стоит посещать косметолога — он сможет оценить состояние кожи и при необходимости назначить уходовые, инъекционные или аппаратные процедуры. Вполне возможно, что лет до 30 «тяжелая артиллерия» и не понадобится. Многим удается обойтись микротоковой терапией или массажем.
«Что часто упускают последователи преомоложения, так это образ жизни и общее здоровье. Вредные привычки, «сбитый» режим дня, регулярный стресс, заболевания, которые дают о себе знать в юности, рано или поздно отразятся на внешности. Для профилактики старения важно не только регулярно ухаживать за кожей, но и следить за питанием, питьевым режимом и ежегодно проходить хотя бы минимальный чек-ап здоровья», — говорит доктор Старикова.
Программа преомоложения по типам старения
По состоянию кожи, выраженности подкожно-жировой клетчатки, тонусу мышц и чертам лица в целом можно спрогнозировать, как внешность будет меняться с течением времени. Из всего многообразия вариантов выделяют четыре типа старения.
Усталый морфотип
Этот тип возрастных изменений считается самым благоприятным. Он характерен для 25 % европейских женщин. У них нормальное телосложение, четко очерченный овал лица. Подкожно-жировая клетчатка выражена умеренно, а кожа чаще нормальная, но с течением времени обычно становится сухой.
В 30+ женщины этого морфотипа могут заметить первые признаки старения. Особенно это видно к вечеру: утром лицо выглядит молодым и свежим, а концу дня проявляются мешки под глазами, усугубляются носогубные складки. С течением времени мышцы теряют тонус, истончается подкожно-жировая клетчатка и само лицо будто «сдувается».
План преомоложения
Профилактику ранних возрастных изменений женщинам этого морфотипа нужно начинать в возрасте 25 +. Стоит обратить внимание на процедуры, которые улучшают тонус мышц лица: ручные и аппаратные массажи, микротоковая терапия. Последняя бонусом убирает отечность.
Как только дадут о себе знать первые морщинки, подключайте к уходу пилинги и неглубокие лазерные шлифовки. Такие процедуры хорошо сочетать с мезотерапией и биоревитализацией препаратами с гиалуроновой кислотой, антиоксидантами и пептидами. Эти вещества восстанавливают плотность и эластичность кожи.
Деформационный морфотип
С точки зрения возрастных изменений он самый неблагоприятный. Такой тип старения свойственен большинству (60 %) российских женщин. Для него характерны широкая кость, достаточно крупные черты лица и развитая подкожно-жировая клетчатка. Женщины с таким морфотипом склонны к набору веса.
Лицо при таком типе старения может измениться до неузнаваемости. Тяжелая подкожно-жировая клетчатка перемещается вниз, кожа под ее тяжестью истончается, а лицо теряет четкие очертания. Уже в 30 лет могут проявиться брыли, выраженные мешки под глазами, второй подбородок, нависающие верхние веки. Зато качество кожи в этом случае долгое время будет очень хорошим. Она сохраняет свою плотность, поэтому практически не будет видно мелких морщин.
План преомоложения
Если своевременно не начать профилактику раннего старения, то без хирургического вмешательства вернуть молодость лицу будет сложно. Уже в 18-20 лет стоит отправиться к косметологу для отслеживания возрастных изменений.
В 30 + пора задуматься о более интенсивных аппаратных косметологических методиках. Можно начать с лазерных процедур, далее подключить RF-лифтинг, который простимулирует деление клеток на более глубоком уровне. После 30 лет при наличии показаний уместен будет и SMAS-лифтинг. Он поможет подтянуть кожу, уменьшить выраженность подкожно-жировой клетчатки. Аппаратные методики можно сочетать с мезотерапией непрямыми липолитиками. В случае деформационного типа нельзя ни резко худеть, ни сильно поправляться. Нужно стараться поддерживать более-менее стабильный вес.
Мелкоморщинистый морфотип
Он характерен для жительниц Западной Европы. Они худощавы, с изящными чертами лица, тонкой и сухой кожей. Подкожно-жировая клетчатка у них практически отсутствует.
Недостаточная увлажненность — именно с этой причиной могут быть связаны ранние возрастные изменения. Кожа в буквальном смысле слова высыхает и в зрелом возрасте напоминает печеное яблоко. Первые признаки сухости могут проявляться уже в 18 лет. С течением времени появляются мелкие морщинки, сначала в зоне мимики. В более зрелом возрасте сеточкой морщин покрывается все лицо. Достаточно ярко возрастные изменения в этом случае проявляются в области кистей рук, зоны шеи и декольте. Но зато долгое время такие дамы будут сохранять четкость овала лица.
План преомоложения
Увлажнение и питание кожи – именно на это нужно сделать акцент в молодости. До 30 лет этого может быть вполне достаточно. После можно при необходимости добавить инъекционную терапию. Отлично подойдут поверхностные лазерные шлифовки, а главное – ботулинотерапия. Назначить ее по показаниям врач может и в ранней молодости, но именно благодаря этой процедуре получится надолго сохранить молодость.
Мускульный морфотип
Он встречается у женщин с азиатскими чертами. Их особенности: хорошо развитый мышечный слой, средняя выраженность подкожно-жировой клетчатки, плотная кожа, нормальная или склонная к жирности. Время будто обходит женщин такого морфотипа стороной. Они долгое время не стареют. Но зато потом возрастные изменения проявляются резко и сразу: становятся заметны складки в области нижних век, крупные заломы на лбу, морщины около губ.
План преомоложения
В молодом возрасте важно сделать упор на поддержание качества кожи. Прежде всего, подходящий по типу кожи домашний уход и инъекционные методики по показаниям (мезотерапия, биоревитализация). При появлении выраженных возрастных изменений их можно корректировать с помощью контурной пластики.
«Не забывайте, старение запускают множество факторов. Ведущими среди них считаются окисление, инсулинорезистентность, хроническое воспаление, гормональный дисбаланс. Все эти процесс ускоряют скорость возрастных изменений. Независимо от морфотипа старения уделяйте внимание своему здоровью, следите за питанием, режимом сна и уровнем стресса. Благодаря такому комплексному подходу вы сможете надолго сохранить молодость и высокое качество жизни», – заключила Елена Старикова.
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