Преомоложение — новый тренд! Как стареют в России и кому нужно идти к косметологу с 18 лет?

Как продлить молодость?

Чтобы проще было понять, как ваша внешность будет изменяться с возрастом, надо изучить фотографии того из родителей, на кого вы похожи. Также стоит узнать про заболевания ближайших родственников — они влияют на внешность, включая состояние кожи.

Обязательная часть антивозрастной программы при любом типе старения — правильно подобранный домашний уход. Даже у молодых девушек и парней в арсенале должны быть увлажняющие средства и кремы для кожи вокруг глаз — в этой зоне она быстрее теряет эластичность. Время от времени стоит посещать косметолога — он сможет оценить состояние кожи и при необходимости назначить уходовые, инъекционные или аппаратные процедуры. Вполне возможно, что лет до 30 «тяжелая артиллерия» и не понадобится. Многим удается обойтись микротоковой терапией или массажем.

«Что часто упускают последователи преомоложения, так это образ жизни и общее здоровье. Вредные привычки, «сбитый» режим дня, регулярный стресс, заболевания, которые дают о себе знать в юности, рано или поздно отразятся на внешности. Для профилактики старения важно не только регулярно ухаживать за кожей, но и следить за питанием, питьевым режимом и ежегодно проходить хотя бы минимальный чек-ап здоровья», — говорит доктор Старикова.