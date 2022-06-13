Кто есть кто: 12 гуру петербургской косметологии, которым можно доверить лицо (и не только!)

Знакомим со специалистами, которые проводят грамотную диагностику кожи, составляют комплексные программы омоложения и своей работой могут повернуть время вспять.
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
За 18 лет (!) работы врач стала экспертом во всех видах аппаратной косметологии и инъекционных технологиях, в том числе клеточном омоложении. Базовое образование по дерматологии получила в Омской медицинской академии, а первичную специализацию по косметологии — в СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Стажировалась в Клинике эстетической медицины и пластической хирургии Сеула и прошла десятки престижных курсов. На приеме доктор Радченко создает доверительную атмосферу: она уверена, что для идеального результата врач и пациент должны работать в одной команде, усиливая эффекты от профессиональных эстетических процедур грамотным домашним уходом.
Екатерина Шостак
заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники эстетической медицины DEGA
Врач-дерматокосметолог и эксперт компании Allergan специализируется на устранении рубцовых изменений, бьютификации и гармонизации лиц с использованием филлеров и ботокса, восстановлении кожи после пластических операций. А художественное образование, полученное еще в детстве, помогает ей выстраивать новые пропорции в ходе косметологических коррекций. Главное, по словам доктора Шостак, — это сохранить уникальность лица любого человека и восполнить объемы, которые были потеряны с возрастом.
«Я честный доктор и если я не могу помочь пациенту, то откровенно об этом говорю. Мне кажется, что за эту прямолинейность и откровенность они меня и любят, рекомендуют знакомым и друзьям», — говорит врач.
В чем секрет эффективного омоложения и улучшения качества кожи в 2022 году?
— Скин клерити, чистота кожных покровов — это основные тенденции. Чистота, свежесть лица гораздо важнее изменений овала и выраженности морщин. Лицо должно выглядеть свежим, выспавшимся и естественным.
Денис Барбинов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, главный врач «СМ-Клиника» в Петербурге
Путь в косметологию начался с дерматовенерологии, которой он посвятил более 25 лет (!): различные состояния и особенности кожи врач знает изнутри. Доктор Ибрагимов — настоящий кинестетик: больше всего ему нравятся манипуляции, где нужно работать руками: «Непосредственный контакт с пациентом дает возможность уловить все тонкости работы. Например, почувствовать, куда именно вводится препарат, на какую глубину и в каком количестве». В работе врач выделяет три главных принципа: умение услышать пациента, работать с ним в тандеме и бороться с его страхами. Для этого косметолог доступно объясняет суть методики лечения и то, какие задачи она решает, досконально раскрывает схему и порядок проведения необходимых процедур.
По словам Григория, хороший врач должен владеть всем спектром технологии: как самых современных, так и тех, что зарекомендовали себя еще 10–15 лет назад и не теряют актуальности. Именно их симбиоз— залог эффективного омоложения и улучшения качества кожи.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Доктор Казиханова специализируется на anti-age — то есть помогает заморозить и предотвратить возрастные изменения. Делает это профессионально и деликатно, уделяя внимание и нутрицевтике, и коррекции микробиоценоза. Применяет комплексный подход в оздоровлении кожи, помогает решить последствия Covid-19 в виде ухудшения ее качества и выпадения волос. Несмотря на 20-летний опыт, продолжает посещать конгрессы и семинары, но отдает предпочтение индивидуальному обучению, чтобы отрабатывать сложные методы или техники под руководством лучших специалистов. «Я всегда за яркий долгосрочный результат у пациента, но при сохранении естественных форм, очертаний, ественной красоты. Это должно быть красиво, этично и согласно возрасту. Это важно, потому что пациент в свои 40-50 может выглядеть на свой возраст, но быть более моложавым и более ухоженным», — говорит врач.
Марина Лопаткина
косметолог, дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова
Профессионализм в каждом движении и назначении, комплексный подход к омоложению кожи и тщательно собранный анамнез жизни — три основных принципа в работе врача Марины Лопаткиной. Эксперт в аппаратной и инъекционной косметологии с высшим медицинским образованием стажировалась в Швеции, участвовала в международном конгрессе по дерматокосметологии в Монако, а сейчас врач занимается менторством. Для поддержания собственной молодости каждый год проходит биоревитализацию, ботулинотерапию и фототерапию.
Вероника Государская
заведующая отделение косметологии клиники вышей категории Grandmed
Эксперт в инъекционных технологиях и процедурах, направленных на профилактику старения. Выпускница СЗГМУ им. Мечникова и Военно-медицинской академии им. Кирова работает в косметологии почти 20 лет, но продолжает посещать конференции и семинары, обучаться дополнительным методикам и анализировать новые препараты. Для заботы о своей коже предпочитает биоревитализацию, мезотерапию и коллагенотерапию, сочетая их с аппаратными методиками — на первом месте Fotonа.
Главные принципы в работе?
— Я всегда честна с пациентом, никогда не буду рекомендовать лишнее или обещать недостижимые результаты. В работе всегда использую только лучшие, проверенные и безопасные препараты. Стараюсь всегда разработать план лечения, удовлетворяющий запросы пациента и реализующий мои рекомендации как врача.
Марина Голубева
врач-косметолог, дерматолог, главный врач GMTClinic
За 11 лет в косметологии доктор Голубева в совершенстве овладела всеми эффективными аппаратными и инъекционными методиками, в том числе успешно работает со сложными и нестандартными случаями. Окончила Кемеровский государственный медуниверситет, получила специальность «дерматовенерология», прошла переподготовку по специальности «косметология» в РУДН (Москва), обучалась в Первом меде им. Павлова и СЗГМУ им. Мечникова, регулярно проходит кадавер-курсы.
«Косметология уникальна тем, что здесь просто необходимо постоянно повышать квалификацию, и на каждый препарат и аппарат нужно обучаться дополнительно. Поскольку идет непрерывное развитие специальности, мы должны успевать за всеми передовыми технологиями. Это требует постоянного прокачивания знаний и навыков. На базовые специальности накладываются более узкие направления, например, инъекционная косметология, физиотерапия в косметологии, нитевые технологии, и уровень доктора непрерывно растёт», — говорит главный врач Клиники немецких медицинских технологий (GMTClinic). Старается быть быть не только косметологом, но и психологом, чтобы понимать истинную потребность пациента. Строго следует принципу «не навреди».
Григорий Ибрагимов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог «СМ-Клиника» в Петербурге
Путь в косметологию начался с дерматовенерологии, которой он посвятил более 25 лет (!): различные состояния и особенности кожи врач знает изнутри. Доктор Ибрагимов — настоящий кинестетик: больше всего ему нравятся манипуляции, где нужно работать руками: «Непосредственный контакт с пациентом дает возможность уловить все тонкости работы. Например, почувствовать, куда именно вводится препарат, на какую глубину и в каком количестве». В работе врач выделяет три главных принципа: умение услышать пациента, работать с ним в тандеме и бороться с его страхами. Для этого косметолог доступно объясняет суть методики лечения и то, какие задачи она решает, досконально раскрывает схему и порядок проведения необходимых процедур. По словам Григория, хороший врач должен владеть всем спектром технологии: как самых современных, так и тех, что зарекомендовали себя еще 10–15 лет назад и не теряют актуальности. Именно их симбиоз— залог эффективного омоложения и улучшения качества кожи.
Надежда Шабанова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Комендантском»
«По характеру я скорее хирург, нежели терапевт», — говорит Надежда Шабанова и отмечает, что инъекционные процедуры, нитевые методики, абляционные лазерные методики – самая интересная область ее работы. Еще до пандемии врач активно получала знания в России и зарубежом: ездила в Монако, Мюнхен, посещала производства ведущих косметологических брендов в Швейцарии и Франции. Сейчас обмен знаниями и опытом с коллегами проходит в онлайн-формате. По ее мнению, эффективная косметология в 2022-м следует концепции 4П-медицины: она превентивная (профилактическая), предиктивная (предсказательная с точки зрения результата), партисипативная (пациент всегда является активным участником процесса!) и персонализированная – то есть нацеленная на индивидуальные потребности человека.
Елена Калимуллина
врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Врач с десятилетним опытом отслеживает все передовые технологии в косметологии, постоянно посещает авторитетные конгрессы, мастер-классы у ведущих косметологов страны, а раз в полгода — кадавер-курсы по изучению анатомии и послойного строения лица с последующей отработкой на материале.
Спасает людей с реактивной, чувствительной кожей, склонной к высыпаниям — из-за ношения масок таких становится все больше. Применяет все виды инъекционных и малоинвазивных методик, аппаратные методики.
Три ваших главных принципа в работе с пациентом: какие они?
— Безопасность превыше всего! Затем эффективность и перспектива поддержания достигнутого состояния кожи лица.
Александра Семова
врач-косметолог, дерматолог, трихолог GMTClinic
Вопроса о выборе специальности у Александры не было — она родилась в Ленинграде в семье врачей. В 2007 году окончила СЗГМУ им И.И. Мечникова, с тех пор постоянно обучается на различных медицинских семинарах и тренингах, прошла обучение по авторской методике у именитого космеотлога Марио Гойсиса — революционный метод омоложения с помощью введения собственных стволовых клеток, полученных из жировой ткани пациента, Доктор Семова оставляет нутрициологические anti-age программы для пациентов на основе индивидуальных биомаркеров и ДНК-теста, успевает обучать коллег: она тренер Ibsa, Innoaesthetics, Enerpeel, Zein Obagi в Петербурге, еженедельно проводит семинары для специалистов. Ведет блог, в котором отвечает на самые распространенные вопросы пациентов, рассказывает о процедурах и делится полезными лайфхаками по сохранению красоты.
Главные принципы в работе?
— Оптимальные назначения, без лишних процедур, приносящие результат.
Ольга Головина
косметолог-дерматолог, врач-эксперт клиники высшей категории Grandmed
Ольга Головина специализируется на аппаратной и терапевтической косметологии, разрабатывает для каждого петербуржца индивидуальные протоколы лечения и применяет сочетанные методики омоложения, полностью исключая шаблонные комбинации процедур. В результате получает хорошие результаты и довольных пациентов. Врач-эксперт совершенствует знания в режиме нон-стоп: даже сейчас регулярно посещает кадавр-курсы — они позволяют поддерживать на высоком уровне знания анатомии, что очень важно для безопасной и эффективной работы с лицом.
Три ваших главных принципа в работе с пациентом: какие они?
— Во-первых, доверие. Врач и пациент должны думать об одном и том же и понимать какой цели удастся добиться в результате. Во-вторых, логичность назначений. Ненавижу хаос, а в медицине ему вообще нет места. Любое назначение, тем более если речь идет не о жизненно важных процедурах, должны быть оправданы будущим результатом. Отсюда следует и третий принцип — безопасность. Красота должна доставаться моим пациентам без жертв!
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