Кто есть кто: 12 гуру петербургской косметологии, которым можно доверить лицо (и не только!)

Екатерина Шостак

заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники эстетической медицины DEGA

Врач-дерматокосметолог и эксперт компании Allergan специализируется на устранении рубцовых изменений, бьютификации и гармонизации лиц с использованием филлеров и ботокса, восстановлении кожи после пластических операций. А художественное образование, полученное еще в детстве, помогает ей выстраивать новые пропорции в ходе косметологических коррекций. Главное, по словам доктора Шостак, — это сохранить уникальность лица любого человека и восполнить объемы, которые были потеряны с возрастом.

«Я честный доктор и если я не могу помочь пациенту, то откровенно об этом говорю. Мне кажется, что за эту прямолинейность и откровенность они меня и любят, рекомендуют знакомым и друзьям», — говорит врач.

В чем секрет эффективного омоложения и улучшения качества кожи в 2022 году?

— Скин клерити, чистота кожных покровов — это основные тенденции. Чистота, свежесть лица гораздо важнее изменений овала и выраженности морщин. Лицо должно выглядеть свежим, выспавшимся и естественным.