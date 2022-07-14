Пластическая сенсация! Как петербургский хирург (и визионер) Артур Рыбакин провел одновременную ринопластику близнецам

Главный врач Института Красоты Галактика и автор множества звездных носов Артур Рыбакин — Микеланджело в мире пластической хирургии. Он в очередной раз устроил медицинскую революцию — впервые в России (и, вероятно, в мире) провел двойную операцию сестрам-близняшкам. За этим в онлайн-режиме наблюдал пул коллег-хирургов с мировыми именами. Не с первого раза, но нам удалось поймать неуловимого Рыбакина и попросить написать колонку о необычной операции.
Кто такой Рыбакин?
В 2014 Рыбакин первым в мире (!) воплотил мечты фантастов, когда провел омолаживающую пластическую операцию с помощью робота Da Vinci. Этот аппарат разработали в 80-х годах прошлого века, но до Рыбакина никто не использовал его в пластических операциях. Со стороны можно подумать, что процедуру выполняет робот, но это не так: он имитирует движения руки хирурга, который в это время сидит за пультом и использует специальные джойстики для управления инструментами. В этом году он снова стал первопроходцем, когда провел операцию близнецам.
Необязательно одинаковые, но красивые
Риносептопластика (хирургическая операция по устранению искривления носовой перегородки) — одна из самых популярных процедур в арсенале пластических хирургов. Но операция у однояйцевых близнецов — очень редкое явление. Обычно они проводятся в пределах мастер-классов для обучения. Это эксклюзивные мероприятия — пока в России их было всего три, и во всех я участвовал. Думаю, задача сделать носы идентичными была поставлена впервые в мировой практике, а не только в России.
Пациентки — 26-летние однояйцевые близнецы. Они не просили сделать абсолютно одинаковые носы, но хотели остаться похожими. У обеих было довольно серьезное искривление перегородки с нарушением дыхания — мы решили и эту проблему.
Операция в онлайн-режиме
В начале 2022 года прошел Национальный Конгресс пластических хирургов. На нем многие ринопласты вспоминали мастер-класс, где я и мой коллега выполняли операцию у однояйцевых близнецов. Я применял закрытую методику, коллега — открытую. Мы невольно устроили некое соревнование: какой же метод лучше? В результате носы получились разными. А недавно мне предложили повторить подобный мастер-класс, но так, чтобы они получились одинаковые. Я принял вызов, а коллег пригласил модераторами.
Если бы я выполнял операции последовательно, одну за другой, получить максимально похожие носы было бы сложно. Так я принял решение оперировать пациенток одновременно. Перед операцией девушки прошли комплексное обследование, включая компьютерную томографию с трехмерной реконструкцией лицевого черепа. В современной риносептопластике перегородка — главная структура, поэтому сначала выполняется операция на ней, а затем переделывается наружный нос.
Самой сложной была работа на перегородке. Из-за того что у девушек были очень слаборазвитые хрящи, формирующие кончик носа, и довольно толстая кожа, было сложно создать тонкие и красивые структуры. Но все прошло по плану.
Результатом довольны!
У пациенток восстановилось носовое дыхание, они получили привлекательные по форме носы, которые хотели. Прошло три месяца, мы будем оценивать результат через полгода, год, но уже сейчас девушки довольны. Доволен ли я? Скажу об этом через 12 месяцев!
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