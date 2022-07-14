Пластическая сенсация! Как петербургский хирург (и визионер) Артур Рыбакин провел одновременную ринопластику близнецам

Операция в онлайн-режиме

В начале 2022 года прошел Национальный Конгресс пластических хирургов. На нем многие ринопласты вспоминали мастер-класс, где я и мой коллега выполняли операцию у однояйцевых близнецов. Я применял закрытую методику, коллега — открытую. Мы невольно устроили некое соревнование: какой же метод лучше? В результате носы получились разными. А недавно мне предложили повторить подобный мастер-класс, но так, чтобы они получились одинаковые. Я принял вызов, а коллег пригласил модераторами.

Если бы я выполнял операции последовательно, одну за другой, получить максимально похожие носы было бы сложно. Так я принял решение оперировать пациенток одновременно. Перед операцией девушки прошли комплексное обследование, включая компьютерную томографию с трехмерной реконструкцией лицевого черепа. В современной риносептопластике перегородка — главная структура, поэтому сначала выполняется операция на ней, а затем переделывается наружный нос.

Самой сложной была работа на перегородке. Из-за того что у девушек были очень слаборазвитые хрящи, формирующие кончик носа, и довольно толстая кожа, было сложно создать тонкие и красивые структуры. Но все прошло по плану.