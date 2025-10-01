В Москве выберут лучшие российские часы года

Конкурс проходит в 11 ключевым номинациям, в том числе:

Российская механика

Наследие

Женские часы

Мужские часы

Спортивные часы

Независимые мастера

Мастерство и идеи

Победители определяются по результатам народного голосования на сайте watchaward.ru и мнения экспертного жюри, куда входят более 40 руководителей часовых компаний и ведущих журналистов. Голосование будет проходить по 3 октября 2025 года включительно. Модели-победители будут объявлены 8 октября на выставке Moscow Watch Expo.

Посмотреть на конкурсные модели вживую можно в «Музее Времени и Часов» (Русаковская ул. д.1, салон AllTime, 3-й этаж, с 10 до 21 часа, вход свободный).