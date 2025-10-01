Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Часы

В Москве выберут лучшие российские часы года

В 2025 году конкурс «Лучшие российские часы» бьет рекорды: заявлено 76 моделей от 36 производителей — максимальное число за всю историю проекта. В списке участников — как известные бренды, так и небольшие мастерские, которые работают с уникальными техниками: эмаль, гильоше, скелетонизация, ручная гравировка.

Ракета
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Ракета

Слава
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Слава

Алексей Якушик
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Алексей Якушик

Morzo
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Morzo

Многие изделия существуют в единственном или ограниченном числе экземпляров и становятся объектом коллекционирования. «Очередь за некоторыми российскими часами сегодня доходит до двух лет», — отмечает Павел Гранкин, президент Национальной Ассоциации Часовщиков.

ЗЧЗ АГАТ
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

 ЗЧЗ АГАТ

ZOTIME (Zaykin Organic Time)
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

ZOTIME (Zaykin Organic Time)

IRO
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

IRO

L'TERRAIS
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

 L'TERRAIS

«Российские часы преодолели этап ностальгии по СССР. Сегодня у нас появляется все больше оригинальных моделей, которые становятся символами стиля и инвестицией», — говорит Вячеслав Медведев, организатор конкурса и основатель Watch Media.

Луч
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Луч

В.Габю
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

В.Габю

Скютте
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Скютте

Русское время
Пресс-служба конкурса «Лучшие российские часы»

Русское время

Конкурс проходит в 11 ключевым номинациям, в том числе:

  • Российская механика
  • Наследие
  • Женские часы
  • Мужские часы
  • Спортивные часы
  • Независимые мастера
  • Мастерство и идеи

Победители определяются по результатам народного голосования на сайте watchaward.ru и мнения экспертного жюри, куда входят более 40 руководителей часовых компаний и ведущих журналистов. Голосование будет проходить по 3 октября 2025 года включительно. Модели-победители будут объявлены 8 октября на выставке Moscow Watch Expo.

Посмотреть на конкурсные модели вживую можно в «Музее Времени и Часов» (Русаковская ул. д.1, салон AllTime, 3-й этаж, с 10 до 21 часа, вход свободный).

