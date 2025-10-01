В Москве выберут лучшие российские часы года

В 2025 году конкурс «Лучшие российские часы» бьет рекорды: заявлено 76 моделей от 36 производителей — максимальное число за всю историю проекта. В списке участников — как известные бренды, так и небольшие мастерские, которые работают с уникальными техниками: эмаль, гильоше, скелетонизация, ручная гравировка.
Многие изделия существуют в единственном или ограниченном числе экземпляров и становятся объектом коллекционирования. «Очередь за некоторыми российскими часами сегодня доходит до двух лет», — отмечает Павел Гранкин, президент Национальной Ассоциации Часовщиков.
«Российские часы преодолели этап ностальгии по СССР. Сегодня у нас появляется все больше оригинальных моделей, которые становятся символами стиля и инвестицией», — говорит Вячеслав Медведев, организатор конкурса и основатель Watch Media.
Конкурс проходит в 11 ключевым номинациям, в том числе:
- Российская механика
- Наследие
- Женские часы
- Мужские часы
- Спортивные часы
- Независимые мастера
- Мастерство и идеи
Победители определяются по результатам народного голосования на сайте watchaward.ru и мнения экспертного жюри, куда входят более 40 руководителей часовых компаний и ведущих журналистов. Голосование будет проходить по 3 октября 2025 года включительно. Модели-победители будут объявлены 8 октября на выставке Moscow Watch Expo.
Посмотреть на конкурсные модели вживую можно в «Музее Времени и Часов» (Русаковская ул. д.1, салон AllTime, 3-й этаж, с 10 до 21 часа, вход свободный).
