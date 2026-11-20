Меховые тоуты и ушанки Only me x Arny Praht, змеиная база Imakebags (мэтчим вместительные хобо с широкими ремнями в стиле 1970-х!) и коттеджкорные сапоги Doucal's (для аристократичного тандема с тартаном и вельветом!) — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.
Lime
Lime продолжает расширять зону влияния и представляет дебютную коллекцию из восьми ароматов для дома, в которую вошли диффузоры, свечи и спреи. В основе концепции — ольфакторное путешествие в любую точку мира — от солнечного острова Капри до вулкана Опала на Камчатке — куда может отправиться каждый, не выходя из дома. Среди нот — ингредиенты из разных уголков Земли: мандарин, мох, дамасская роза, кожа, можжевельник, уд и амбра. А если хочется всё, везде и сразу, то выстраиваемся в очередь за флагманом линейки — восточно-древесным One, который воплощает идею кругосветной поездки и соединяет в себе парфюмерные ноты с разных континентов: верхние аккорды открываются средиземноморскими бергамотом и ягодами, в сердце звучат восточные шафран, роза и фиалка, а в базе — уд, пачули, мох и амбра из Азии.
ДЛТ х Sanchy
Ироничные фэшн-интеллектуалы Sanchy обзавелись пропиской (читай: корнером!) в петербургском ДЛТ. Поэтому добавляем в список причин выйти из дома в петербургский туман — возможность вживую примерить леопардовые плащи-бестселлеры, географические юбки-атласы и ультрамодные вязаные кейпы. На случай новогоднего корпоратива забираем асимметричное платье с драпировками, а для постпраздничного ретрита в «Первой Линии» кладем в корзину трикотажные худи и треники из натуральной шерсти.
Only me x Arny Praht
В fur-безумии не ограничиваемся только шубами, а пополняем коллекцию пушистыми аксессуарами. На волне тренда сумочные профи Arny Praht объединились с профи искусственного меха Only me и создали капсулу, в которую вошли две модели сумки и ультрамодная ушанка — по совету худрука Miu Miu Миуччи Прада будем носить с куцыми двойками из плотной шерсти и даже ретроночнушками.
Imakebags
Как выглядит база, по мнению команды Imakebags? Лаконичная форма, вместительный объем и дикий змеиный принт. Да, именно таким получился дебютный дроп коллекции Basic, в которую вошли вытянутая сумка-торба с магнитной застежкой и длинным ремнем и более объемный горизонтальный мессенджер с отдельным карманом для ноутбука (до 13 дюймов, не больше!). Сумки дополнили широкими поясами в стиле 70-х, которые Imakebags решили повторить в новом оттенке после оглушительного успеха прошлым летом.
Blizhe
Большинство из нас слышало слово «лиминальность» в отношении пространства — безлюдного и жуткого в своей неопределенности. В новой коллекции команда Blizhe рассматривает это состояние за рамками пугающих ассоциаций. Так появилась коллекция Liminal, которая исследует красоту переходных состояний, свободу эксперимента и удовольствие от процесса, которому необязательно приводить к заранее известному результату. В ее основе — белье из кружева шантильи в пастельно-розовом и сером оттенках и нюдовый трикотаж. Вместо отдельных законченных комплектов бренд предлагает набор взаимодополняющих слоев, которые легко сочетать между собой и с другими вещами в повседневном гардеробе.
Doucal's
Сапоги Doucal's
Ноябрь — повод для аристократичного коттеджкора и клетчатых кейпов, вельветовых брюк и твидовых кепи в сочетании с замшевыми ботинками с пряжками и жокейскими сапогами из новой коллекции обувщиков Doucal's (итальянский бренд уважают Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни!).
Geox
Пока мы мечемся между предпраздничными дедлайнами и поиском новогодних подарков, обувщики Geox успели всё и даже больше — обогнали фэшн-расписание и на днях показали коллекцию сезона SS'27. В следующем году будем носить леопардовые мокасины, горчичные мюли и змеиные сабо. А для мужчин команда Geox классические лоферы и трендовые слим-сникеры для комбо с аутдорными карго (снова in!) и сидящими по фигуре двойками (как на показе Prada!).
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