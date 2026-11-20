Lime продолжает расширять зону влияния и представляет дебютную коллекцию из восьми ароматов для дома, в которую вошли диффузоры, свечи и спреи. В основе концепции — ольфакторное путешествие в любую точку мира — от солнечного острова Капри до вулкана Опала на Камчатке — куда может отправиться каждый, не выходя из дома. Среди нот — ингредиенты из разных уголков Земли: мандарин, мох, дамасская роза, кожа, можжевельник, уд и амбра. А если хочется всё, везде и сразу, то выстраиваемся в очередь за флагманом линейки — восточно-древесным One, который воплощает идею кругосветной поездки и соединяет в себе парфюмерные ноты с разных континентов: верхние аккорды открываются средиземноморскими бергамотом и ягодами, в сердце звучат восточные шафран, роза и фиалка, а в базе — уд, пачули, мох и амбра из Азии.