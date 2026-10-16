Панк-ушанки, дистресс-джинсы и сырные джемперы: модный дайджест

В новой коллекции команда Lime поженила гусарскую эстетику со стилем панк: за первое отвечают небезызвестные жакеты-доломаны, а за второе — гранжевые футболки с надписями, лонгсливы в бретонскую полоску, милитари-джисы и остроносые ботильоны на танкетке, на которых ловко балансирует (и демонстрирует растяжку!) модель и балерина Большого театра Пелагея Нецветаева-Долгалева. А завершать англофильские луки стилисты посоветовали с меховыми миди-пальто, укороченными шубами (с поясами-жгутами и шарфами из того же материала) и пушистыми ушанками — всё в соответствии с осенне-зимними тренд-репортами.