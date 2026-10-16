Панк-ушанки, дистресс-джинсы и сырные джемперы: модный дайджест

Гусарский панк Lime, постапокалиптичные хайкеры Krakatau x Hikes, артизанальные тассел-лоферы Doucal's и другие главные фэшн-релизы недели — в материале Собака.ru.
Lime
В новой коллекции команда Lime поженила гусарскую эстетику со стилем панк: за первое отвечают небезызвестные жакеты-доломаны, а за второе — гранжевые футболки с надписями, лонгсливы в бретонскую полоску, милитари-джисы и остроносые ботильоны на танкетке, на которых ловко балансирует (и демонстрирует растяжку!) модель и балерина Большого театра Пелагея Нецветаева-Долгалева. А завершать англофильские луки стилисты посоветовали с меховыми миди-пальто, укороченными шубами (с поясами-жгутами и шарфами из того же материала) и пушистыми ушанками — всё в соответствии с осенне-зимними тренд-репортами.
Rockabi x Асмат Чкотуа
Петербургские спецы по кэжуал-шику Rockabi продолжают фэшн-экспансию в Москву: следующим шагом после открытия столичного флагмана стал кампейн с фэшн-инфлюенсером Асмат Чкотуа в главной роли. В декорациях нового пространства героиня примерила костюм Charlotte 00's с кроп-жакетом и юбкой-карандашом с глубоким разрезом на бедре, двустороннюю дубленку Shadow в сочетании с шелковым топом Bare и классическими брюками Timeless Wide, уже культовую шубу Toscana в тандеме с пушистым джемпером из кашемира Frame Tee и кожаный бомбер Raven вместе с вельтовыми брюками Dune (снова in!).
Doucal's
Лоферы Doucal's
Лоферы — важнейший сезонный конкурент казаков (по версии Алессандро Микеле и Матье Блази!). Наш фаворит — кожаный тассел-вариант (ручной сборки!) от потомственных итальянских обувщиков Doucal’s, украшенный металлической фурнитурой и снабженный нескользящей резиновой вставкой на подошве: планируем сочетать с остромодными бархатными пиджаками и укороченными джинсами с открытой щиколоткой (хит!).
Offret
Рассматриваем кампейн новой коллекции Offret, в которую вошли расслабленные версии пиджаков (лишились подплечников!) Boiled Wool Jacket, вафельные рубашки Waffle Henley Shirt, парки из денима Carbon Cotton Denim и шерстяные Black Boiled Jacket, повторяющие силуэт винтажной мотоциклетной куртки. «Нам нравится брать понятные формы и менять в них пропорции, материал, обработку или отдельные детали, не усложняя саму вещь», — рассказывает Роман Тонга, основатель бренда Offret. Так, многие айтемы команда вручную трансформирует в московской лаборатории Offret. Готовые бомберы проходят дополнительно варку для достижения большей пластичности и легкого винтажного эффекта. Кардиганы — ворсование, валку и глубокое крашение для бархатной, плотной и эластичной структуры с уникальным оттенком. А джинсы и брюки — ручное состаривание за счет сложной стирки и механической обработки тканей.
Calzedonia
Юлия и Анна Пересильд стали главными героинями нового кампейна Calzedonia. Центром съемки стали кружевные колготки в черном и молочном оттенках. В объективе Димы Табу и под режиссурой Кати Штоколовой колготки становятся инструментом самовыражения: у Юлии они гармонично дополняют образ, почти сливаются с ним, а у Анны, напротив, читаются как смелый акцент.
Krakatau x Hikes
Профи технологичного урбан-гардероба Krakatau объединились с хайкер-виртуозами Hikes и выпустили совместную капсулу. В дроп вошли четыре варианта флагманской модели ботинок Jasper — в уже знакомых оттенках Relic Gray и Relic Slate, а также в новых — Relic Reed и Relic Acid. Каждая пара выполнена из водостойкого материала с брашингэффектом и ручной затиркой, благодаря чему на поверхности появляется уникальный узор, имитирующий естественный износ.
Boggi Milano
Тотал-луки Boggi Milano
В центре осенне-зимней коллекции Boggi Milano — безупречное качество тканей. Тончайшая шерсть, кашемир, джерси нового поколения, фланель, вельвет объединяются с технологичными материалами — от инновационных утеплителей до водоотталкивающих пропиток. Один из ключевых кодов сезона — многослойность: так, стилисты бренда советуют миксовать жакеты с утепленными жилетами, а поверх рубашек наслаивать трикотажные зип-свитеры.
Viola х «Привет Мишка!»
Viola х «Привет Мишка!»
В 2026 году плавленые сыры Viola празднуют 70 лет на российском рынке. В честь юбилея компания объединилась с брендом «Привет Мишка!» — вместе они создали капсулу одежды для детей и взрослых. Отправной точкой коллаборации стала история бренда плавленых сыров в России, а центральной темой – то, как знакомые с детства предметы связывают воспоминания людей, выросших в разное время. Отсюда — кардиганы, джемперы, футболки с вязаным карманом в виде продуктовой авоськи, носки с принтом «Сыр - ОК», шапки с помпоном и яркие сумки в виде круглой упаковки плавленого сыра в треугольниках.
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