От халата до бушлата: выбрали 35 самых модных пальто сезона

Если и кутаться от холода, то только в самое красивое: отказываемся от унылых курток в пользу клетчатых пальто-коконов Saint Tokyo, архитектурных кейпов Yudashkin, морских мундиров Lumique и инди-слиз-дафлкотов Befree. Отобрали главные подиумные тренды и нашли 35 самых модных пальто сезона.
Valentino, ДЛТ, 1 130 000 руб.
Уважаем не только меховые воротнички и лацканы, но и пушистые манжеты, как на подпоясанном пальто-зебре Valentino
Chanel, TSUM Collect, 907 200 руб.
С одобрения худрука Chanel Матье Блази не выходим из дома без твида. Наш вариант —фисташковое пальто (в неоновую крапинку!) из мекки люкс-винтажа TSUM Collect
Power dressing из 1980-х всё еще с нами — заверено плечистыми пальто от креативного директора Chloe Чемены Камали
Трендовая асимметрия добралась не только до канатных платьев Loewe и туник из полупрозрачного трикотажа Altuzarra, но и до деконструированного пальто с хаотичными пуговичным рядом Undercover
Peserico, «Кашемир и Шелк», 368 224 руб.
С наступлением холодов всё меньше выходите на улицу? У вас просто нет того самого пальто. Клетчатое Peserico на 73% состоит из пушистого мохера, благодаря чему верхнюю одежду не захочется снимать вовсе
Спецы по премиум-трикотажу Free Age отшили пальто из редчайшей шерсти baby suri альпака — получают в результате первой стрижки малышей альпака породы Сури. Из плюсов: материал отличается невероятной мягкостью и легкостью, а еще — в несколько раз теплее овчины
Blancha, «Кенгуру», 260 000 руб.
Верхняя одежда с меховым воротником — важнейший тренд с подиумов Chloe, Louis Vuitton и Calvin Klein, который бодро поддержали итальянские гуру кожевенного и скорняжного дела Blancha
P.A.R.O.S.H, Golden Line, 103 300 руб.
Ультрамодный силуэт-кокон, глубокий мшистый оттенок и меховой воротник — это пальто P.A.R.O.S.H точно обыграло в фэшн-бинго всех
Фаундер бренда Оксана Милковская взяла за основу функциональный крой аутдор-ветровки и повторила его в теплой итальянской шерсти — забираем для сочетаний с трикотажными костюмами и резиновыми сапогами на сестрорецких променадах
Приз за пальто с вау-эффектом забирает команда возродившегося бренда Yudashkin — отшила потрясающий в своей лаконичности макси-кейп для стейтмент-комбинаций с высокими перчатками всех неоновых оттенков
Следом за фэшн-иконой Ренатой Литвиновой примеряем фирменный бушлат с акцентными плечами Autentiments и носим с леггинсами со штрипками (снова in!)
Переходный вариант между жакетом и теплым коконом — прямое пальто с покатыми плечами с шерстью и кашемиром в составе из новой коллекции петербургских спецов по верхней одежде Rockabi
Самое феминное (и кучерявое!) пальто вышло из ателье петербургских фэшн-романтиков My812 — для точеного силуэта добавили деликатные симметричные прострочки под грудью и вдоль туловища
Главные по айтемам-трансформерам Ushatava во главе с худруком Нино Шаматавой выпустили пальто-перевертыш, где с одной стороны — стежка на черной плащевке, а с другой — клетчатая фланель. Но и на этом еще не всё: верхнюю одежду дополнили утепленной фланелевой рубашкой, которую можно пристегнуть к пальто и носить сетом
Без леопардового принта в этом сезоне никуда: заверено пятнистыми юбками-карандашами Jil Sander, мохнатыми шубами Celine и образцовыми двубортными пальто из шерсти Luda Nikishina
Из 1950-х к нам вернулись не только феминные двойки с приталенными жакетами, но и обволакивающие пальто-коконы (обрели статус культовых благодаря работам Кристобаля Баленсиаги!). Команда Sanchy доработала легендарный силуэт, осовременив пальто контрастным воротником их экокожи
Петербургские японофилы seebÿme сочинили осеннюю альтернативу трендового кимоно — получилось шерстяное пальто с покатыми плечами и плавными бортами
Boss, Универмаг «Московский», 50 990 руб.
Самое модное пальто по версии Burberry, Altuzarra и Ferragamo — индиго-бушлат в морском стиле. Точно такой отыскали в коллекции Boss (уже в Универмаге «Московский»!)
Заниженная линия талии не отпускает ни нас, ни худрука новорожденного Nextdore и фэшн-инфлюенсера Сашу Буримову: следом за тренчами-бестселлерами отшила мохнатые пальто из микса шерсти и кашемира с поясом на бедрах
Песочное пальто-халат — база, а такое же, но с ворсистыми рукавами — стейтмент (доказано петербуржцами Catarina Nova!)
Фактурный ретрокейп Walk of Shame особенно хорош в монохромном квартете с юбочной двойкой и шляпкой-ток из того же материала
Дизайнер Ольга Гинзбург поженила классический тартант и фэнси-пайетки (при желании шалевый воротник можно загнуть для более скромного лука)
Фирменный крой «летучая мышь» мастера Saint Tokyo подсмотрели у оригинальных японских плащей из 1970-х и повторили в качественной пальтовой шерсти, которая защитит от морозов северного острова Хоккайдо и суровых ветров на набережных Петербурга
Хайлайт новой коллекции Idol и универсальное 2в1 — сет из белоснежного пальто с контрастной вышивкой по краю и шарф из того же материала
Ivy Oak, «У Красного моста», 34 230 руб.
Этой осенью в почете не только темно-синие бушлаты, но и варианты в классическом черном, как на подиуме нью-йоркских минималистов Toteme и в коллекции берлинских профи городского кэжуала Ivy Oak
Если ваш год по школьной привычке стартует осенью, то начните его с
чистого листа белоснежного пальто Love Republic
Смотрим на шоколадное пальто с меховой оторочкой Lime — видим эдвардианскую верхнюю одежду для верховой езды
В моду внезапно вернулся каракуль (вспоминаем культовые пальто первых советских леди — от Виктории Брежневой до Раисы Горбачевой!): волну тренда оседлали в Gate31 и отшили из имитирующего мех фактурного лавсана укороченные пальто и сдобрили его воротом-стойкой
Lumique, Rendez-Vous, 22 500 руб.
Меняем легкие гусарские доломаны на стейтмент-мундиры в оттенке морской волны Lumique — по примеру показа бренда на шоу «Новые имена в моде» — 2026 в Особняке Мясникова сочетаем с полупрозрачными бохо-платьями и атласными клатчами-бестселлерами в тон
Еще одна находка для ультрамодного иппо-шика (тренд заверен недавним показом Gucci и заядлым конником с табуном в семь лошадей Анной Семак!) — укороченное пальто Lichi, подпоясанное широким кожаным ремнем. Забираем в гардероб и миксуем со скинни-брюками и жокейскими сапогами
Пальто под кодовым названием «Водяной» (знаем, но не можем доказать!) появилось в коллекции Only me: с одной стороны — кудрявый
мох экомех, а с другой — стеганая непромокаемая ткань
С легкой подачи худруков Dries Van Noten и Louis Vuitton дафлкоты (или пальто с застежками-клевантами) вернулись в наши вишлисты. За укороченными вариантами в духе инди-слизеров выстраиваемся в очередь к Befree
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