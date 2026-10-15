От халата до бушлата: выбрали 35 самых модных пальто сезона

Ushatava, 69 900 руб.

Главные по айтемам-трансформерам Ushatava во главе с худруком Нино Шаматавой выпустили пальто-перевертыш, где с одной стороны — стежка на черной плащевке, а с другой — клетчатая фланель. Но и на этом еще не всё: верхнюю одежду дополнили утепленной фланелевой рубашкой, которую можно пристегнуть к пальто и носить сетом