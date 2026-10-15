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От халата до бушлата: выбрали 35 самых модных пальто сезона

Если и кутаться от холода, то только в самое красивое: отказываемся от унылых курток в пользу клетчатых пальто-коконов Saint Tokyo, архитектурных кейпов Yudashkin, морских мундиров Lumique и инди-слиз-дафлкотов Befree. Отобрали главные подиумные тренды и нашли 35 самых модных пальто сезона.

Valentino, ДЛТ, 1 130 000 руб. Уважаем не только меховые воротнички и лацканы, но и пушистые манжеты, как на подпоясанном пальто-зебре Valentino

Valentino, ДЛТ, 1 130 000 руб.

Уважаем не только меховые воротнички и лацканы, но и пушистые манжеты, как на подпоясанном пальто-зебре Valentino

Chanel, TSUM Collect, 907 200 руб. С одобрения худрука Chanel Матье Блази не выходим из дома без твида. Наш вариант —фисташковое пальто (в неоновую

Chanel, TSUM Collect, 907 200 руб.

С одобрения худрука Chanel Матье Блази не выходим из дома без твида. Наш вариант —фисташковое пальто (в неоновую крапинку!) из мекки люкс-винтажа TSUM Collect

Chloe, ДЛТ, 445 000 руб. Power dressing из 1980-х всё еще с нами — заверено плечистыми пальто от креативного директора Chloe Чемены Камали

Chloe, ДЛТ, 445 000 руб.

Power dressing из 1980-х всё еще с нами — заверено плечистыми пальто от креативного директора Chloe Чемены Камали 

Undercover, ДЛТ, 399 500 руб. Трендовая асимметрия добралась не только до канатных платьев Loewe и туник из полупрозрачного трикотажа Altuzarra, но и

Undercover, ДЛТ, 399 500 руб.

Трендовая асимметрия добралась не только до канатных платьев Loewe и туник из полупрозрачного трикотажа Altuzarra, но и до деконструированного пальто с хаотичными пуговичным рядом Undercover

Peserico, «Кашемир и Шелк», 368 224 руб. С наступлением холодов всё меньше выходите на улицу? У вас просто нет того самого пальто. Клетчатое Peserico

Peserico, «Кашемир и Шелк», 368 224 руб.

С наступлением холодов всё меньше выходите на улицу? У вас просто нет того самого пальто. Клетчатое Peserico на 73% состоит из пушистого мохера, благодаря чему верхнюю одежду не захочется снимать вовсе

Free Age, 375 800 руб. Спецы по премиум-трикотажу Free Age отшили пальто из редчайшей шерсти baby suri альпака — получают в результате первой стрижки

Free Age, 375 800 руб.

Спецы по премиум-трикотажу Free Age отшили пальто из редчайшей шерсти baby suri альпака — получают в результате первой стрижки малышей альпака породы Сури. Из плюсов: материал отличается невероятной мягкостью и легкостью, а еще — в несколько раз теплее овчины

Blancha, «Кенгуру», 260 000 руб. Верхняя одежда с меховым воротником — важнейший тренд с подиумов Chloe, Louis Vuitton и Calvin Klein, который бодро

Blancha, «Кенгуру», 260 000 руб.

Верхняя одежда с меховым воротником — важнейший тренд с подиумов Chloe, Louis Vuitton и Calvin Klein, который бодро поддержали итальянские гуру кожевенного и скорняжного дела Blancha

P.A.R.O.S.H, Golden Line, 103 300 руб. Ультрамодный силуэт-кокон, глубокий мшистый оттенок и меховой воротник — это пальто P.A.R.O.S.H точно обыграло

P.A.R.O.S.H, Golden Line, 103 300 руб.

Ультрамодный силуэт-кокон, глубокий мшистый оттенок и меховой воротник — это пальто P.A.R.O.S.H точно обыграло в фэшн-бинго всех

Maison de Maude, 98 800 руб. Фаундер бренда Оксана Милковская взяла за основу функциональный крой аутдор-ветровки и повторила его в теплой итальянской

Maison de Maude, 98 800 руб.

Фаундер бренда Оксана Милковская взяла за основу функциональный крой аутдор-ветровки и повторила его в теплой итальянской шерсти — забираем для сочетаний с трикотажными костюмами и резиновыми сапогами на сестрорецких променадах

Yudashkin, 80 000 руб. Приз за пальто с вау-эффектом забирает команда возродившегося бренда Yudashkin — отшила потрясающий в своей лаконичности макси

Yudashkin, 80 000 руб.

Приз за пальто с вау-эффектом забирает команда возродившегося бренда Yudashkin — отшила потрясающий в своей лаконичности макси-кейп для стейтмент-комбинаций с высокими перчатками всех неоновых оттенков

Autentiments, 75 500 руб. Следом за фэшн-иконой Ренатой Литвиновой примеряем фирменный бушлат с акцентными плечами Autentiments и носим с леггинсами

Autentiments, 75 500 руб.

Следом за фэшн-иконой Ренатой Литвиновой примеряем фирменный бушлат с акцентными плечами Autentiments и носим с леггинсами со штрипками (снова in!)

Rockabi, 75 000 руб. Переходный вариант между жакетом и теплым коконом — прямое пальто с покатыми плечами с шерстью и кашемиром в составе из новой

Rockabi, 75 000 руб.

Переходный вариант между жакетом и теплым коконом — прямое пальто с покатыми плечами с шерстью и кашемиром в составе из новой коллекции петербургских спецов по верхней одежде Rockabi

My812, 71 500 руб. Самое феминное (и кучерявое!) пальто вышло из ателье петербургских фэшн-романтиков My812 — для точеного силуэта добавили деликатные

My812, 71 500 руб.

Самое феминное (и кучерявое!) пальто вышло из ателье петербургских фэшн-романтиков My812 — для точеного силуэта добавили деликатные симметричные прострочки под грудью и вдоль туловища

Ushatava, 69 900 руб. Главные по айтемам-трансформерам Ushatava во главе с худруком Нино Шаматавой выпустили пальто-перевертыш, где с одной стороны

Ushatava, 69 900 руб.

Главные по айтемам-трансформерам Ushatava во главе с худруком Нино Шаматавой выпустили пальто-перевертыш, где с одной стороны — стежка на черной плащевке, а с другой — клетчатая фланель. Но и на этом еще не всё: верхнюю одежду дополнили утепленной фланелевой рубашкой, которую можно пристегнуть к пальто и носить сетом 

Luda Nikishina, 65 000 руб. Без леопардового принта в этом сезоне никуда: заверено пятнистыми юбками-карандашами Jil Sander, мохнатыми шубами Celine и

Luda Nikishina, 65 000 руб.

Без леопардового принта в этом сезоне никуда: заверено пятнистыми юбками-карандашами Jil Sander, мохнатыми шубами Celine и образцовыми двубортными пальто из шерсти Luda Nikishina

Sanchy, 59 000 руб. Из 1950-х к нам вернулись не только феминные двойки с приталенными жакетами, но и обволакивающие пальто-коконы (обрели статус

Sanchy, 59 000 руб.

Из 1950-х к нам вернулись не только феминные двойки с приталенными жакетами, но и обволакивающие пальто-коконы (обрели статус культовых благодаря работам Кристобаля Баленсиаги!). Команда Sanchy доработала легендарный силуэт, осовременив пальто контрастным воротником их экокожи

seebÿme, 55 000 руб. Петербургские японофилы seebÿme сочинили осеннюю альтернативу трендового кимоно — получилось шерстяное пальто с покатыми плечами

seebÿme, 55 000 руб.

Петербургские японофилы seebÿme сочинили осеннюю альтернативу трендового кимоно — получилось шерстяное пальто с покатыми плечами и плавными бортами 

Boss, Универмаг «Московский», 50 990 руб. Самое модное пальто по версии Burberry, Altuzarra и Ferragamo — индиго-бушлат в морском стиле. Точно такой

Boss, Универмаг «Московский», 50 990 руб.

Самое модное пальто по версии Burberry, Altuzarra и Ferragamo — индиго-бушлат в морском стиле. Точно такой отыскали в коллекции Boss (уже в Универмаге «Московский»!)

Nextdore, 49 990 руб. Заниженная линия талии не отпускает ни нас, ни худрука новорожденного Nextdore и фэшн-инфлюенсера Сашу Буримову: следом за

Nextdore, 49 990 руб.

Заниженная линия талии не отпускает ни нас, ни худрука новорожденного Nextdore и фэшн-инфлюенсера Сашу Буримову: следом за тренчами-бестселлерами отшила мохнатые пальто из микса шерсти и кашемира с поясом на бедрах 

Catarina Nova, 49 900 руб. Песочное пальто-халат — база, а такое же, но с ворсистыми рукавами — стейтмент (доказано петербуржцами Catarina Nova!)

Catarina Nova, 49 900 руб.

Песочное пальто-халат — база, а такое же, но с ворсистыми рукавами — стейтмент (доказано петербуржцами Catarina Nova!)

Walk of Shame, 49 900 руб. Фактурный ретрокейп Walk of Shame особенно хорош в монохромном квартете с юбочной двойкой и шляпкой-ток из того же

Walk of Shame, 49 900 руб.

Фактурный ретрокейп Walk of Shame особенно хорош в монохромном квартете с юбочной двойкой и шляпкой-ток из того же материала 

Ola Ola, 49 000 руб. Дизайнер Ольга Гинзбург поженила классический тартант и фэнси-пайетки (при желании шалевый воротник можно загнуть для более

Ola Ola, 49 000 руб.

Дизайнер Ольга Гинзбург поженила классический тартант и фэнси-пайетки (при желании шалевый воротник можно загнуть для более скромного лука) 

Saint Tokyo, 44 300 руб. Фирменный крой «летучая мышь» мастера Saint Tokyo подсмотрели у оригинальных японских плащей из 1970-х и повторили в

Saint Tokyo, 44 300 руб.

Фирменный крой «летучая мышь» мастера Saint Tokyo подсмотрели у оригинальных японских плащей из 1970-х и повторили в качественной пальтовой шерсти, которая защитит от морозов северного острова Хоккайдо и суровых ветров на набережных Петербурга

Idol, 35 990 руб. Хайлайт новой коллекции Idol и универсальное 2в1 — сет из белоснежного пальто с контрастной вышивкой по краю и шарф из того же

Idol, 35 990 руб.

Хайлайт новой коллекции Idol и универсальное 2в1 — сет из белоснежного пальто с контрастной вышивкой по краю и шарф из того же материала 

Ivy Oak, «У Красного моста», 34 230 руб. Этой осенью в почете не только темно-синие бушлаты, но и варианты в классическом черном, как на подиуме нью

Ivy Oak, «У Красного моста», 34 230 руб.

Этой осенью в почете не только темно-синие бушлаты, но и варианты в классическом черном, как на подиуме нью-йоркских минималистов Toteme и в коллекции берлинских профи городского кэжуала Ivy Oak

Love Republic, 32 999 руб. Если ваш год по школьной привычке стартует осенью, то начните его с чистого листа белоснежного пальто Love Republic

Love Republic, 32 999 руб.

Если ваш год по школьной привычке стартует осенью, то начните его с чистого листа белоснежного пальто Love Republic

Lime, 25 999 руб. Смотрим на шоколадное пальто с меховой оторочкой Lime — видим эдвардианскую верхнюю одежду для верховой езды

Lime, 25 999 руб.

Смотрим на шоколадное пальто с меховой оторочкой Lime — видим эдвардианскую верхнюю одежду для верховой езды 

Gate31, 24 990 руб. В моду внезапно вернулся каракуль (вспоминаем культовые пальто первых советских леди — от Виктории Брежневой до Раисы Горбачевой

Gate31, 24 990 руб.

В моду внезапно вернулся каракуль (вспоминаем культовые пальто первых советских леди — от Виктории Брежневой до Раисы Горбачевой!): волну тренда оседлали в Gate31 и отшили из имитирующего мех фактурного лавсана укороченные пальто и сдобрили его воротом-стойкой 

Lumique, Rendez-Vous, 22 500 руб. Меняем легкие гусарские доломаны на стейтмент-мундиры в оттенке морской волны Lumique — по примеру показа бренда на

Lumique, Rendez-Vous, 22 500 руб.

Меняем легкие гусарские доломаны на стейтмент-мундиры в оттенке морской волны Lumique — по примеру показа бренда на шоу «Новые имена в моде» — 2026 в Особняке Мясникова сочетаем с полупрозрачными бохо-платьями и атласными клатчами-бестселлерами в тон 

Lichi, 19 999 руб. Еще одна находка для ультрамодного иппо-шика (тренд заверен недавним показом Gucci и заядлым конником с табуном в семь лошадей

Lichi, 19 999 руб.

Еще одна находка для ультрамодного иппо-шика (тренд заверен недавним показом Gucci и заядлым конником с табуном в семь лошадей Анной Семак!) — укороченное пальто Lichi, подпоясанное широким кожаным ремнем. Забираем в гардероб и миксуем со скинни-брюками и жокейскими сапогами  

Only me, 19 000 руб. Пальто под кодовым названием «Водяной» (знаем, но не можем доказать!) появилось в коллекции Only me: с одной стороны — кудрявый

Only me, 19 000 руб.

Пальто под кодовым названием «Водяной» (знаем, но не можем доказать!) появилось в коллекции Only me: с одной стороны — кудрявый мох экомех, а с другой — стеганая непромокаемая ткань

Befree, 5 999 руб. С легкой подачи худруков Dries Van Noten и Louis Vuitton дафлкоты (или пальто с застежками-клевантами) вернулись в наши вишлисты

Befree, 5 999 руб.

С легкой подачи худруков Dries Van Noten и Louis Vuitton дафлкоты (или пальто с застежками-клевантами) вернулись в наши вишлисты. За укороченными вариантами в духе инди-слизеров выстраиваемся в очередь к Befree

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