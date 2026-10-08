Важный пролог шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» — показ осенней коллекции Lumique (хедлайнер можного портфолио Rendez-Vous!): увидели образцовые бушлаты, точеные смокинги, корпус анималистичных принтов и первые сапоги бренда (раньше — только туфли и слингбэки!).
Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый анималистичный паттерн (например, страусиный!), прижившийся в осенних коллекциях Prada, Vaquera, Tom Ford и виртуозов ледикора Lumique, чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим. Маст-хэв — алые peep-toe-мюли с удлиненным мысом: по совету стилистов шоу сочетаем с кружевными топами, бемби-шарфами и дофаминовыми it-фермуарами.
Мех и кожа — два важнейших материала новой коллекции Lumique: примеряем кожаные бомберы и юбки-карандаши, которые для тепла дополняем макси-бушлатами, меховыми боа и пушистыми куртками. Плюс говорим «да» приталенным шинелям, которые на ура комбинируем с блузами в рюшах и капри-брюками. А в мире аксессуаров присматриваемся к удлиненным клатчам, укороченным мотоперчаткам и сапогам до колена (ультрамодная длина прямо сейчас — спасибо буму на конный шик!).
Фото: Анастасия Большакова
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