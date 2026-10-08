Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Показы и коллекции
  • Новые имена в моде - 2026
Показы и коллекции

Поделиться:

Показ Lumique на шоу «Новые имена в моде» — 2026: мех, капри и дофаминовые клатчи-фермуары

Важный пролог шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» — показ осенней коллекции Lumique (хедлайнер можного портфолио Rendez-Vous!): увидели образцовые бушлаты, точеные смокинги, корпус анималистичных принтов и первые сапоги бренда (раньше — только туфли и слингбэки!). 

Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.

Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый анималистичный паттерн (например, страусиный!), прижившийся в осенних коллекциях Prada, Vaquera, Tom Ford и виртуозов ледикора Lumique, чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим. Маст-хэв — алые peep-toe-мюли с удлиненным мысом: по совету стилистов шоу сочетаем с кружевными топами, бемби-шарфами и дофаминовыми it-фермуарами. 

Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Мех и кожа — два важнейших материала новой коллекции Lumique: примеряем кожаные бомберы и юбки-карандаши, которые для тепла дополняем макси-бушлатами, меховыми боа и пушистыми куртками. Плюс говорим «да» приталенным шинелям, которые на ура комбинируем с блузами в рюшах и капри-брюками. А в мире аксессуаров присматриваемся к удлиненным клатчам, укороченным мотоперчаткам и сапогам до колена (ультрамодная длина прямо сейчас — спасибо буму на конный шик!). 

Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Фото: Анастасия Большакова

Теги:
Новые имена в моде - 2026

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: