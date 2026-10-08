Мех и кожа — два важнейших материала новой коллекции Lumique: примеряем кожаные бомберы и юбки-карандаши, которые для тепла дополняем макси-бушлатами, меховыми боа и пушистыми куртками. Плюс говорим «да» приталенным шинелям, которые на ура комбинируем с блузами в рюшах и капри-брюками. А в мире аксессуаров присматриваемся к удлиненным клатчам, укороченным мотоперчаткам и сапогам до колена (ультрамодная длина прямо сейчас — спасибо буму на конный шик!).