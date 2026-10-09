Кейпы-паутинки, нормкор-бомберы и готические треники: модный дайджест

За 28 лет «Снежная королева» прошла путь от одного из главных спецов по меху и верхней одежде из натуральных материалов до бренда, где можно собрать полный гардероб для разных сезонов и случаев. Новая глава становится продолжением этой истории: сохраняя акцент на качестве и тщательный подход к выбору материалов, «Снежная королева» становится современнее, свободнее и ближе к тому, как живут и выбирают одежду сегодня.



Вместо того, чтобы гнаться за трендами или недостижимым идеалом, бренд видит красоту человека, который знает себя и выбирает свой собственный стиль. Поэтому «Снежная королева» не учит правильно одеваться, а поддерживает и дает возможность чувствовать себя уверенно в любом образе и любых обстоятельствах.



Эта идея проявляется в коллекциях, где сочетаются база и тренды, спокойные и яркие цвета, одежда на каждый день и для особого случая. Обновился и визуальный язык бренда. В оформлении пространства, иллюстрациях и дизайне упаковки используются сказочные и знакомые всем с детства образы. Однако команда не цитирует фольклор буквально, а сохраняет свою узнаваемость и связь с собственной историей и наследием.