Кейпы-паутинки, нормкор-бомберы и готические треники: модный дайджест

Открытие ювелирного ателье Caviar Jewellery, средневековый панк «Богема Ленинград» (учимся комбинирвать рваный деним с драгоценной тиарой по методичке Сергея Зверева!) и практичная коллаборация Arny Praht x Studio 29 (сумки, в которые поместится всё — от художественных кистей до десятка яиц!) — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
Кэжуал-минималисты, общий сбор: в Lime Men отшили образцовую капсулу осень, в которой нет ничего лишнего. В центре внимания — универсальная верхняя одежда: объемные бушлаты с шерстью в составе, пуховики в трендовом лазурном оттенке, лаконичные бомберы и строгие макси-пальто. Для удобства стилисты советуют миксовать их с готовыми сетами: рубашка и брюки из костюмной ткани в клетку, свитшот и брюки из футера, кардиган на молнии и джоггеры из смесовой шерсти. А в качестве обуви примеряем ультрамодные хайкеры — более высокие из кожи или низкие из замши.
«Богема Ленинград»
Панк, монархический шик и средневековая готика — вот основные составляющие нового дропа (на сайте с 14 октября!) творческого объединения «Богема Ленинград». Звездный стилист Рамиль Шакирзянов ловко замиксовал сеты из потертого денима с наполеоновскими двууголками, поношенные лого-худи с рококо-лоферами, первобытные меха с байкерскими брюками из кожи, а рыцарский шлем с трикотажными трениками. Следом за лукбуком команда ошарашила сразу двумя вау-кампейнами: на первом суперзвезда Сергей Зверев позирует фотографу Максиму Лысакову (в портфолио — съемки для Ushatava и певицы Anikv!), а на втором — техно-дива Глюкоза по привычке приручила пару доберманов и примерила гранжевые буткаты в сочетании с y2k-сабо на экстремальной платформе.
Arny Praht x Studio 29
В главных ролях коллаборации сумочных профи Arny Praht и ироничных фэшн-интеллектуалов Studio 29 — ультравместительные шоперы Planer и трендовые почтальонки Hedonist. Модели выполнены в искусственной замше, а еще — в гладкой, помятой и крокодиловой экокоже. Коллекцию сумок дополнили трендовые кисеты, которые пригодятся для подиумного дабл-бэггинга. А первыми новинки примерили (и показали их содержимое!) художница Женя Скубина, соосновательница кафе Eggselent Света Михалева и продюсер Ирина Белоусова.
Caviar Jewellery
В октябре Caviar Jewellery открыли двери собственного ювелирного ателье, где можно заказать уникальное украшение по индивидуальному эскизу — от помолвочного или обручального кольца до особенного подарка самому себе. С дизайном поможет команда Caviar Atelier во главе с основателем и креативным директором бренда Ольгой Базаровой. А затем ювелиры вручную изготовят изделие в петербургском ателье. В отличие от Caviar Jewellery ателье работает с драгоценными металлами (желтым, белым и розовым золотом, а также платиной) и камнями (в том числе лабораторно выращенными), которые подбираются индивидуально под каждый заказ.
Lesel
В новом сезоне дизайнеры Lesel поженили ретрофутуризм с ориентальными мотивами, а необычную фактуру материалов компенсировали лаконичной цветовой палитрой (от хаки и оливкового до темно-синего и жемчужного). Так, хайлайтами осенне-зимней коллекции стали шерстяные куртки с акцентными плечами в стиле 1970-х, бомберы из лакированной кожи с воротом-стойкой и объемными рукавами, азиатские жакеты с баской и миди-пуховики со стежкой, образующей узор в виде листьев. Верхнюю одежду замиксовали с восточными шароварами и асимметричными туниками. Плюс: связали аккуратные бини, ажурные горгеры и шарфы-паутинки.
«Снежная королева»
За 28 лет «Снежная королева» прошла путь от одного из главных спецов по меху и верхней одежде из натуральных материалов до бренда, где можно собрать полный гардероб для разных сезонов и случаев. Новая глава становится продолжением этой истории: сохраняя акцент на качестве и тщательный подход к выбору материалов, «Снежная королева» становится современнее, свободнее и ближе к тому, как живут и выбирают одежду сегодня.
Вместо того, чтобы гнаться за трендами или недостижимым идеалом, бренд видит красоту человека, который знает себя и выбирает свой собственный стиль. Поэтому «Снежная королева» не учит правильно одеваться, а поддерживает и дает возможность чувствовать себя уверенно в любом образе и любых обстоятельствах.
Эта идея проявляется в коллекциях, где сочетаются база и тренды, спокойные и яркие цвета, одежда на каждый день и для особого случая. Обновился и визуальный язык бренда. В оформлении пространства, иллюстрациях и дизайне упаковки используются сказочные и знакомые всем с детства образы. Однако команда не цитирует фольклор буквально, а сохраняет свою узнаваемость и связь с собственной историей и наследием.
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