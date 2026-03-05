Ты в прайме — главный рэп-стилист своей эпохи. Нет артиста, с которым ты не поработал: от Элджея до Miyagi, от Macan до Крида. Ты — стилист-монополист?

У меня был внутренний запрос поработать со всеми топ-артистами, я посвятил этому год. Да, я поработал и с Macan, с Miyagi, с Saluki, с Элджеем и с Егором Кридом. Про Егора я слышал, что с ним тяжело работать, но на деле это оказался один из самых увлекательных процессов. Егор невероятно погружен: в музыку, визуал, сценарии, одежду. Он многое делает сам, и это поражает.

Со стилем Егор всегда экспериментирует, у него есть свое видение, которое нужно было аккуратно докручивать. Работа над сольным концертом в «Лужниках» стала именно такой задачей. Например, образ с отсылкой к Майклу Джексону. В мире рэпа культ Майкла — отдельная тема, многие артисты к нему обращаются. Костюм был уже задуман, и моя задача была грамотно доработать его: посадки, ­обувь, аксессуары, детали. И если бы я сам искал этот алый бомбер из клипа Thriller — я бы взял Doublet или Margiela, много кто его переосмыслил. Но Егор настоял на кастоме и был прав, потому что оптика стадиона диктует свои особенности. Аксессуары и обувь: лоферы Enfants Riches Déprimés, ремень Chrome Hearts, носки со стразами, V-образная белая футболка — все мелочи согласовывались.

По итогу полевой работы могу сказать одно: артисты, с которыми я работаю, находятся на своем месте не случайно. Это не удача — это огромная работа и высоковольтная энергия. Не просто так Элджей стал Элджеем. И не просто так Егор Крид — Егор Крид. Эти люди на своих местах заслуженно.