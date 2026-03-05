Знакомьтесь, Рамиль Шакирзянов — главный рэп-стилист страны. Перевоплощает Тохi$ в Водяного, а Егора Крида — в Майкла Джексона, одевает Элджея — в ERD, а Artem (гламур — наш лайфстайл) Shilovets в Ushatava. Кроме того, сколотил крепкий фэшн-дуэт с рэпером Saluki — вместе делают бренд Heaven Industries (худи с вшитыми маской-козырьком и фонариком в наличии!). А еще Шакирзянов разработал план управления рэп-миром: открыл стайлинг-агентство Raw Dreams, держит авангардную онлайн-комиссионку Buy Here Buy Now и вот-вот запустит нишевый мужской рентал.
Выведали у Рамиля, как вырасти из казанского скинхеда в суперстилиста (спойлер: путь лежит через Петербург!), как достать любой солдаут и почему рэперы стали такими модными (наш ответ: Рамиль Шакирзянов!).
На Рамиле: куртка DIESEL, джинсы LEVI’S
Скинхед, ресейлер, стилист
Как и где вырасти в главного рэп-стилиста страны? Как прошло твое фэшн-детство и фэшн-отрочество? Пели ли тебе рэп-колыбельные?
Я вырос в Казани и всегда был внутри субкультур: скинхеды, панки, граффити, BMX и так далее. Если ты, условно, скинхед, у тебя должны быть «мартинсы» или «гриндерсы», голубые джинсы, подтяжки. Это до сих пор откликается в моей работе, и с этим я сейчас борюсь. Потому что субкультурные рамки ограничивают стиль.
Я всегда любил одежду, и моя первая работа была в Adidas. В то время я коллекционировал околофутбольные штуки, собрал большое количество винтажных кроссовок Adidas 1970-х и 1980-х годов. Потом переехал в Петербург и попал в компанию, пожалуй, самых модных ребят, которые тогда существовали в России. Это была тусовка вокруг «Богемы Ленинград» — Глеб Костин, фаундер стритвир-феномена .solutions, Ваня Акура, который ушел в музыку, Тихон Бойко, под руководством которого существовал клуб «Грибоедов», где на тот момент активно формировалась рэп-среда, и еще несколько ребят. А человеком, который связывал всю эту компанию с реальным мировым фэшном, был диджей Cyber69. Он редко приезжал, жил в основном в Америке, но каждое его явление ощущалось как провод в большой мир моды. Он общался с A$AP Rocky, Канье, Вирджилом Абло и Хероном Престоном: был вписан в международный контекст.
С комьюнити, то есть питательной средой, понятно. Но давай обозначим твой личный фэшн-путь!
Я уже тогда немного занимался ресейлом, по фану. Это были времена Yeezy Boost: мы покупали по сто пар, перепродавали китайцам. Ловили дропы Supreme. Наметился дополнительный заработок, который помогал жить и покупать вещи, такой молодежный мужской фанвайб, связанный с одеждой.
Из Петербурга я переехал в Москву, и к этому моменту у меня уже сформировалось понимание дизайнеров и брендов. Единственные концепт-сторы, которые мне откликались, были Belief и Leform, в котором я и проработал около шести лет. Однажды именно туда моя подруга, менеджер Saluki, пришла с запросом на подбор одежды для своего клиента. Я собрал луки, мы встретились, примерили, обсудили вкусы и концепцию. Так началась более плотная работа с Saluki — проект за проектом. Сначала — небольшие фотосессии, потом — крупные клипы и видео.
Ты в прайме — главный рэп-стилист своей эпохи. Нет артиста, с которым ты не поработал: от Элджея до Miyagi, от Macan до Крида. Ты — стилист-монополист?
У меня был внутренний запрос поработать со всеми топ-артистами, я посвятил этому год. Да, я поработал и с Macan, с Miyagi, с Saluki, с Элджеем и с Егором Кридом. Про Егора я слышал, что с ним тяжело работать, но на деле это оказался один из самых увлекательных процессов. Егор невероятно погружен: в музыку, визуал, сценарии, одежду. Он многое делает сам, и это поражает.
Со стилем Егор всегда экспериментирует, у него есть свое видение, которое нужно было аккуратно докручивать. Работа над сольным концертом в «Лужниках» стала именно такой задачей. Например, образ с отсылкой к Майклу Джексону. В мире рэпа культ Майкла — отдельная тема, многие артисты к нему обращаются. Костюм был уже задуман, и моя задача была грамотно доработать его: посадки, обувь, аксессуары, детали. И если бы я сам искал этот алый бомбер из клипа Thriller — я бы взял Doublet или Margiela, много кто его переосмыслил. Но Егор настоял на кастоме и был прав, потому что оптика стадиона диктует свои особенности. Аксессуары и обувь: лоферы Enfants Riches Déprimés, ремень Chrome Hearts, носки со стразами, V-образная белая футболка — все мелочи согласовывались.
По итогу полевой работы могу сказать одно: артисты, с которыми я работаю, находятся на своем месте не случайно. Это не удача — это огромная работа и высоковольтная энергия. Не просто так Элджей стал Элджеем. И не просто так Егор Крид — Егор Крид. Эти люди на своих местах заслуженно.
Поп-звезда Ваня Дмитриенко для шоу «Хозяйка нейросетей!». Стиль: Рамиль Шакирзянов. Фото: Всеволод Шарлай
Актер Лев Зурканаев для шоу «Хозяйка нейросетей!». Стиль: Рамиль Шакирзянов. Фото: Всеволод Шарлай
Ниндзя гедонизма Прохор Шаляпин для шоу «Хозяйка нейросетей!». Стиль: Рамиль Шакирзянов. Фото: Всеволод Шарлай
Наш любимый кейс — Toxi$: на наших глазах фэнси-бусинка из тг-кружочков перевоплотилась в бритого рэп-брутала. Расскажи, как вы встретились, совпали и теперь люто экспериментируете?
Андрей взрослеет, и это отражается в образе. Проблема в том, что аудитория привыкла к прежнему образу, а артист идет дальше. Я как стилист не люблю давать готовые решения, мне важно прощупать человека, дать ему варианты, чтобы он сам понял, что ему близко. Мы много экспериментируем, Андрей открыт и доверяет. Экспериментальное новогоднее телешоу Софьи Эрнст «Хозяйка нейросетей» показало, насколько важно доверие. Мы долго готовились — почти три месяца. Вся команда участвовала в разработке концепта, постоянно созванивались, обсуждали идеи, привозили редкие вещи со всего мира. Мы нашли Acronym, Vetements, Carol Christian Poell, футуристичные очки, обувь. Каждый лук собирался из нескольких вариантов на случай форс-мажоров.
С Андреем доверие было максимальным. Образ Ключника требовал радикальных решений. Мы подстригли Андрея налысо и сделали сложный мейк. В итоге получилось то, что редко увидишь даже в кино. Фариза и Дима отвечали за мейк и волосы, и многие идеи, вроде фонарика в лоб или трубок, переходящих в тело, — это их находки. Важно, когда каждый профессионал делает свое дело.
Для одного из последних выходов — на премию «Итоги года Яндекс Музыки» — я взял за основу эстетику A$AP Rocky эры Bottega — получилось классно. Я всегда стараюсь доводить клиентов до уровня, за который не стыдно даже в международном контексте. Для меня важно, чтобы образ соответствовал общемировым стандартам, а не только локальной среде.
На Рамиле: обувь BALENCIAGA
На Toxi$: куртка KIDSUPER, футболка PDF (Studio Slow), шорты SATOSHI NAKAMOTO (SV Moscow)
Высшая точка — это селфкор!
Какие суперсилы должны быть у стилиста, чтоб взлететь? Какие в наличии лично у тебя?
Работа в ретейле дала мне огромный буст в коммуникации с совершенно разными людьми. В магазин могли зайти и Нагиев, и Ургант — за решением конкретной задачи. Если ты смотришь на артиста с открытым ртом, ничего хорошего из этого не выйдет. У состоявшегося артиста есть свое мнение, и если он не чувствует в тебе уверенного специалиста, он просто тебя задавит этим мнением. При этом очень важно попадать в запрос, а не проверять на клиенте свои теории. Я понял, что нужно много мерить, носить, пропускать через себя — мое знание моды идет от знания вещей. Когда ты быстро и точно попадаешь в запрос, выстраивается доверие.
Стилист — это человек с огромным количеством контактов, который может достать любую вещь, проверить ее, договориться с магазинами. Это колоссальная работа. Бывают реальные квесты. Например: мы снимали Егору Криду превью концерта в «Лужниках». Был кадр, где Егор стоит в перчатках Chrome Hearts. Этих перчаток нигде не было. Единственный вариант — найти их в Азии, и сделать это за два–три дня. Никто не брался везти их ни за какие деньги. В итоге нашли курьера — китайца, который не говорил по-русски. Я отправил ассистента в аэропорт во время съемок, а курьера нет. Пять часов мы пытались его найти, он нашелся за городом, помощница Тамара поехала к нему, и все срослось ровно в тот момент, когда начали снимать крупные планы. В таких ситуациях я мог бы просто сказать: «Не получается». Но я делаю все возможное. Наверное, в этом и есть моя главная суперсила.
Топовый режиссер рэп-клипов Никита Вильчинский для лукбука Heaven Industries — совместный бренд Saluki и Рамиля Шакирзянова. Фото: Максим Хамицевич
Знаем, что вы с Saluki запускаете бренд — Heaven Industries. Чего нам ждать от этой небесной промышленности?
Да, Сеня Несатый aka Saluki предложил попробовать вместе сделать бренд. Я сначала сомневался, потому что ни я, ни он объективно не дизайнеры. Но чем больше я смотрю на рынок, тем больше понимаю, что есть масса классных идей, которые просто не доходят до России. Либо они оверпрайс, либо про них просто не знают. Переосмысливать существующие продукты, добавляя что-то свое, — это классная история. Переосмысливать — не значит копировать.
Мы два года крутили идею, отшивали, до сих пор есть вещи, которые нужно доделать. И решили заходить в стритвир — это нам ближе всего. Идея Heaven Industries — сделать бренд для своих: качественный, интересный продукт по относительно доступной цене, чтобы он существовал и формировал комьюнити. Коммерция не первична. Будут и простые айтемы, но в основном вещи будут нестандартные. Например, толстовка со вшитой кепкой и фонарем — для диджеев, артистов, тех, кто работает с оборудованием. При желании она полностью закрывает лицо. Все отшивается в Москве. Максим Хамицевич сфотографировал для лукбука режиссера Никиту Вильчинского у меня дома, в стилистике Терри Ричардсона — вспышка в лоб, грязная эстетика, без глянца. Это отражает характер бренда: мы такие, какие есть, и делаем вещи для своих.
Рэп-сообщество тебе как родное: скажи, какие там вкусы? Что ин, что аут? И как поменялся модный рэп-запрос?
Сейчас есть общая тенденция — инди-слиз. Инди-слиз бывает разным: сен-лорановский, диоровский, селиновский. Сейчас все хотят дарковый диоровский вариант. Но инди-слиз подходит далеко не всем: нужна худощавая фигура. А мы разбалованы эрой оверсайза, который прощал телу все. Но если модно инди-слиз, то таких, как ты, найдутся десятки и сотни. Поэтому для меня более яркие персонажи в рэп-эстетике — это, конечно, Feduk и Obladaet, которые выбрали свой путь и последовательно его развивают. Когда ты скачешь от одной модности к другой, ты теряешь аутентичность. Путь по трендам проще, но он в никуда.
Так часто бывает: приходит человек — он увидел что-то в интернете. Я могу сказать, что клиенты до сих пор кидают старые пинтерестовские картинки: широкие штаны, рубашки с коротким рукавом. Просто люди не погружаются глубже, не ищут новые референсы, и это становится их единственным языком общения. А суть работы стилиста — глубоко погрузиться, прощупать, что человеку ближе, донести, объяснить и дать это. Но сначала додумать и докрутить. И вот это, на мой взгляд, — высшая точка. Селфкор!
Saluki в суровом пальто Ziggy Chen вместе с женой — визажистом Ликой Надир. Фото: Соня Сивкова
Ты — фаундер стайлинг-агентства Raw Dreams. Зачем стилисту агентство?
Для стилиста очень важно создать свою экосистему. Я не могу назвать задачу, которую мы не способны выполнить как агентство: персональный стайлинг, разбор гардероба, сборка гардероба, закупки, создание контента — все, что связано с одеждой и имиджем.
Мы делаем всё со своим подходом. Сейчас запускаем мужской рентал одежды. Решили делать сайт, потому что стилистам так удобнее. Плюс сейчас я организую фотостудию. У меня есть свободное пространство, мы с командой делаем там ремонт и закупаем профессиональное фотооборудование, чтобы научиться самим снимать. Это тоже важно — не только в контексте фото для ресейла или рентала. Творчество в целом — это круто, оно сильно бустит. Поэтому в этом году я иду не столько за коммерцией. Коммерция у меня есть в других вещах — контрактах, магазине и так далее.
ФЭШН-БЛИЦ от Рамиля Шакирзянова:
Топ мировых брендов прямо сейчас?
424, Enfants Riches Déprimés, Rick Owens, Ann Demeulemeester, Paly Hollywood
Топ брендов в твоем гардеробе?
Винтажный Gaultier, 424, Dries Van Noten, Rick Owens. И, конечно, мой бренд Heaven Industries
Топ российских брендов?
Siniy Vsadnik, .solutions, Heaven Industries, Offret, Great Moscow, Glumkimberly
