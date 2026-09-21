Как носить клетку осенью 2026 года?

Главная юбка года — с вау-эффектом. Помимо цветочных аппликаций, как у Chanel, и индиго-стекляруса, как на подиуме Loewe, дизайнеры украшали многослойные годе и ультрамодные карандаши шотландским тартаном и лаконичным виндоупейном — были хороши как в качестве акцента в сочетании с однотонными водолазками и песочными тренчами, так и в эклектичных комбо с бейсбольными лонгсливами и кантри-блузами.