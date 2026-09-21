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Как носить клетку осенью 2026 года?

Всё официально: клетка — главный принт сезона по версии важнейших трендсеттеров (от Chloe и Valentino до Chanel и Christian Dior!). Причем, судя по недавним показам, теперь классические тартаны и преппи-аргайлы чувствуют себя как дома и за пределами строгих офисных или лиго-плющевых сочетаний. А обо всех самых модных способах носить клетку прямо сейчас рассказали в материале Собака.ru.

Акцентная юбка

Chloe FW'26

Chloe FW'26

Shushu/Tong FW'26

Shushu/Tong FW'26

Altuzarra FW'26

Altuzarra FW'26

Celine FW'26

Celine FW'26

Rabanne FW'26

Rabanne FW'26

Coach FW'26

Coach FW'26

Главная юбка года — с вау-эффектом. Помимо цветочных аппликаций, как у Chanel, и индиго-стекляруса, как на подиуме Loewe, дизайнеры украшали многослойные годе и ультрамодные карандаши шотландским тартаном и лаконичным виндоупейном — были хороши как в качестве акцента в сочетании с однотонными водолазками и песочными тренчами, так и в эклектичных комбо с бейсбольными лонгсливами и кантри-блузами. 

Костюм

Chanel FW'26

Chanel FW'26

Acne Studios FW'26

Acne Studios FW'26

Louis Vuitton FW'26

Louis Vuitton FW'26

Onitsuka Tiger FW'26

Onitsuka Tiger FW'26

Lanvin FW'26

Lanvin FW'26

Shushu/Tong FW'26

Shushu/Tong FW'26

Судя по словам редактора журнала Who What Wear Элизы Хубер, самый модный способ носить юбки в 2026 году — в составе костюмов. Пока худруки Tom Ford, Schiaparelli и Gucci голосуют за однотонные двойки, креативные директора — от Матье Блази из Chanel до Джонни Йоханссона из Acne Studios — показали клетчатые варианты в стиле ретро, преппи, китча и горского шика (привет, Николя Жескьер!). 

Пальто и тренч

Chloe FW'26

Chloe FW'26

Christian Dior FW'26 Couture

Christian Dior FW'26 Couture

Missoni FW'26

Missoni FW'26

Burberry FW'26

Burberry FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Calvin Klein Collection SS'27

Calvin Klein Collection SS'27

Любимый клетчатый стайлинг-трюк тихороскошной фэшн-дивы Келли Разерфорд — пальто с принтом поверх базовых джинс и джемпера. Берем пример и выгуливаем более или менее акцентную верхнюю одежду (вам плетеный кожаный тренч Bottega Veneta, пальто с мохнатой горгерой Christian Dior или алый гибрид бушлата и кейпа Chloe?) в комбинации с черными брюками, маскулинными рубашками и аккуратными топами. 

Клетчатый микс 

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Loewe FW'26

Loewe FW'26

Acne Studios FW'26

Acne Studios FW'26

Etro FW'26

Etro FW'26

Zomer FW'26

Zomer FW'26

Onitsuka Tiger FW'26

Onitsuka Tiger FW'26

Один вид клетки — хорошо, а несколько — лучше: Джулиан Клаузнер во время осенне-зимнего показа Dries Van Noten замиксовал два зеленых тартана, худруки Loewe дополнили тартан-пальто дутым виши-шарфом, а на шоу Zomer увидели клетчатый тотал-лук в сочетании с академичными аргайл-гольфами. 

В сочетании с кожей

Altuzarra SS'26

Altuzarra SS'26

Simone Rocha SS'26

Simone Rocha SS'26

Khaite FW'26

Khaite FW'26

Chloe FW'26

Chloe FW'26

Rabanne FW'26

Rabanne FW'26

Zomer FW'26

Zomer FW'26

Строгая клетка и гранжевая кожа — match made in heaven: чтобы снять спесь с пестрой ретро-юбки А-силуэта, академичного аргайл-жилета или структурированного миди-пальто, резко поменяйте фэшн-вектор и добавьте к ним в пару оверсайз-косуху, панковские микро-шорты или высокие лакированные перчатки. 

Пончо Colombo, ДЛТ, 579 500 руб.

Пончо Colombo, ДЛТ, 579 500 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Блуза Saint Laurent, ДЛТ, 173 500 руб.

Блуза Saint Laurent, ДЛТ, 173 500 руб.

Куртка Mainless, 90 000 руб.

Куртка Mainless, 90 000 руб.

Жакет Kalmanovich, 60 000 руб.

Жакет Kalmanovich, 60 000 руб.

Худи Glumkimberly, 60 000 руб.

Худи Glumkimberly, 60 000 руб.

Жакет Autentiments, 53 900 руб.

Жакет Autentiments, 53 900 руб.

Пальто Azalie, 35 600 руб.

Пальто Azalie, 35 600 руб.

Рубашка Protocol Index, КМ20, 32 700 руб.

Рубашка Protocol Index, КМ20, 32 700 руб.

Платье Ushatava (скоро в продаже)

Платье Ushatava (скоро в продаже)

Брюки Walk of Shame, 27 900 руб.

Брюки Walk of Shame, 27 900 руб.

Рубашка Rockabi, 17 500 руб.

Рубашка Rockabi, 17 500 руб.

Топ State Venice, 17 500 руб.

Топ State Venice, 17 500 руб.

Юбка Chuba, 16 900 руб.

Юбка Chuba, 16 900 руб.

Брюки Ove, 11 700 руб.

Брюки Ove, 11 700 руб.

Юбка Kolesman, 11 500 руб.

Юбка Kolesman, 11 500 руб.

Жилет Lime, 4 999 руб.

Жилет Lime, 4 999 руб.

Галстук Befree, 799 руб.

Галстук Befree, 799 руб.

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