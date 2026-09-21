Как носить клетку осенью 2026 года?

Всё официально: клетка — главный принт сезона по версии важнейших трендсеттеров (от Chloe и Valentino до Chanel и Christian Dior!). Причем, судя по недавним показам, теперь классические тартаны и преппи-аргайлы чувствуют себя как дома и за пределами строгих офисных или лиго-плющевых сочетаний. А обо всех самых модных способах носить клетку прямо сейчас рассказали в материале Собака.ru.
Акцентная юбка
Главная юбка года — с вау-эффектом. Помимо цветочных аппликаций, как у Chanel, и индиго-стекляруса, как на подиуме Loewe, дизайнеры украшали многослойные годе и ультрамодные карандаши шотландским тартаном и лаконичным виндоупейном — были хороши как в качестве акцента в сочетании с однотонными водолазками и песочными тренчами, так и в эклектичных комбо с бейсбольными лонгсливами и кантри-блузами.
Костюм
Судя по словам редактора журнала Who What Wear Элизы Хубер, самый модный способ носить юбки в 2026 году — в составе костюмов. Пока худруки Tom Ford, Schiaparelli и Gucci голосуют за однотонные двойки, креативные директора — от Матье Блази из Chanel до Джонни Йоханссона из Acne Studios — показали клетчатые варианты в стиле ретро, преппи, китча и горского шика (привет, Николя Жескьер!).
Пальто и тренч
Любимый клетчатый стайлинг-трюк тихороскошной фэшн-дивы Келли Разерфорд — пальто с принтом поверх базовых джинс и джемпера. Берем пример и выгуливаем более или менее акцентную верхнюю одежду (вам плетеный кожаный тренч Bottega Veneta, пальто с мохнатой горгерой Christian Dior или алый гибрид бушлата и кейпа Chloe?) в комбинации с черными брюками, маскулинными рубашками и аккуратными топами.
Клетчатый микс
Один вид клетки — хорошо, а несколько — лучше: Джулиан Клаузнер во время осенне-зимнего показа Dries Van Noten замиксовал два зеленых тартана, худруки Loewe дополнили тартан-пальто дутым виши-шарфом, а на шоу Zomer увидели клетчатый тотал-лук в сочетании с академичными аргайл-гольфами.
В сочетании с кожей
Строгая клетка и гранжевая кожа — match made in heaven: чтобы снять спесь с пестрой ретро-юбки А-силуэта, академичного аргайл-жилета или структурированного миди-пальто, резко поменяйте фэшн-вектор и добавьте к ним в пару оверсайз-косуху, панковские микро-шорты или высокие лакированные перчатки.
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