Это комбо! Стейтмент-юбка + базовый верх — самое модное сочетание этой весны

Чем больше — тем лучше: отказываемся от монохромных шелковых миди и теннискорных мини в пользу сложносочиненных юбок-парео Valentino, пернатых в электрическом синем David Koma и сверкающих Walk of Shame. Встраиваемся в трендовый стиль Victorian slutty с придворными драпировками и бантами Ulyana Sergeenko, а для средневекового вайба примеряем юбку с клиньями Sorelle Era. За будуаркорным кружевом отправляемся в Cois и Daniil Antsiferov, трендовый питон дожидается в Novembre (юбка-бестселлер Serpente прижилась в гардеробах фэшн-инфлюенсеров Саши Буримовой и Асмат Чкотуа!), а фэшн-сады расцвели на шифоновых макси Masterpeace, сен-лорановских мини со шлейфом Lime и ретро-юбках (в трендовой длине по колено!) Kolesman.