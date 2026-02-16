Это комбо! Стейтмент-юбка + базовый верх — самое модное сочетание этой весны

Всё внимание на юбки — бархатные с шинуазри-вышивками Christian Dior, хрустящие Balenciaga, шуршащие стеклярусной бахромой Loewe или асимметричные с воздушными оборками Ottolinger. Но, как и в любом успешном союзе, в классном образе не обойтись без гармонии. В сезоне SS'26 дизайнеры — от Матье Блази до Чемены Камали — сделали ставку на стейтмент-юбку, нарочито оттенив ее контрастным по стилю, базовым верхом. Поэтому в придачу к диким макси и миди пополняем гардероб однотонными рубашками и трикотажными тэнк-топами.
Главная вещь весенне-летнего сезона — юбка с вау-эффектом. В качестве референсов забираем изумрудные гранд-баллоны Balenciaga, асимметричные макси с объемными цветами Chanel, ультрамариновые (с бахромой из стекляруса!) Loewe и зебровые карандаши The Attico. Носим стейтмент-юбку по подиумному канону и отдаем ей соло-партию — аккомпанируем с помощью нейтрального верха, например, маскулинной оверсайз-рубашки, однотонной приталенной футболки, ворквир-куртки или топа из полупрозрачного трикотажа.
Стейтмент-юбки
Чем больше — тем лучше: отказываемся от монохромных шелковых миди и теннискорных мини в пользу сложносочиненных юбок-парео Valentino, пернатых в электрическом синем David Koma и сверкающих Walk of Shame. Встраиваемся в трендовый стиль Victorian slutty с придворными драпировками и бантами Ulyana Sergeenko, а для средневекового вайба примеряем юбку с клиньями Sorelle Era. За будуаркорным кружевом отправляемся в Cois и Daniil Antsiferov, трендовый питон дожидается в Novembre (юбка-бестселлер Serpente прижилась в гардеробах фэшн-инфлюенсеров Саши Буримовой и Асмат Чкотуа!), а фэшн-сады расцвели на шифоновых макси Masterpeace, сен-лорановских мини со шлейфом Lime и ретро-юбках (в трендовой длине по колено!) Kolesman.
Базовый верх
А вот с верхом — всё наоборот. В пару к эмоциональным юбкам подбираем скромные поло Dries Van Noten, лонгсливы из молочного шелка Pervert и офискорные рубашки Namelazz. А на лето откладываем псевдопижамные майки Chloe и невесомые футболки с ультрамодным V-образным вырезом Autentiments. При желании выбираем верх чуть интереснее, например, топ из тонкой замши Yuliawave, вязаную кроп-худи Annuko или легкий кардиган с коротким рукавом 12Storeez.
