Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Это комбо! Стейтмент-юбка + базовый верх — самое модное сочетание этой весны

Всё внимание на юбки — бархатные с шинуазри-вышивками Christian Dior, хрустящие Balenciaga, шуршащие стеклярусной бахромой Loewe или асимметричные с воздушными оборками Ottolinger. Но, как и в любом успешном союзе, в классном образе не обойтись без гармонии. В сезоне SS'26 дизайнеры — от Матье Блази до Чемены Камали — сделали ставку на стейтмент-юбку, нарочито оттенив ее контрастным по стилю, базовым верхом. Поэтому в придачу к диким макси и миди пополняем гардероб однотонными рубашками и трикотажными тэнк-топами. 

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Christian Dior Haute Couture SS'26

Christian Dior Haute Couture SS'26

Balenciaga SS'26

Balenciaga SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Jacquemus SS'26

Jacquemus SS'26

The Attico SS'26

The Attico SS'26

Ottolinger SS'26

Ottolinger SS'26

Jil Sander SS'26

Jil Sander SS'26

Главная вещь весенне-летнего сезона — юбка с вау-эффектом. В качестве референсов забираем изумрудные гранд-баллоны Balenciaga, асимметричные макси с объемными цветами Chanel, ультрамариновые (с бахромой из стекляруса!) Loewe и зебровые карандаши The Attico. Носим стейтмент-юбку по подиумному канону и отдаем ей соло-партию — аккомпанируем с помощью нейтрального верха, например, маскулинной оверсайз-рубашки, однотонной приталенной футболки, ворквир-куртки или топа из полупрозрачного трикотажа.

Стейтмент-юбки

Valentino, ДЛТ, 557 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 557 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.

David Koma, TSUM Collect, 419 700 руб.

David Koma, TSUM Collect, 419 700 руб.

Walk of Shame, 110 000 руб.

Walk of Shame, 110 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 106 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 106 000 руб.

Kalmanovich, 68 750 руб.

Kalmanovich, 68 750 руб.

Meowshka, 65 000 руб.

Meowshka, 65 000 руб.

Say No More, 59 900 руб.

Say No More, 59 900 руб.

Sorelle Era, 50 000 руб.

Sorelle Era, 50 000 руб.

Cois, 48 000 руб.

Cois, 48 000 руб.

Masterpeace, 40 000 руб.

Masterpeace, 40 000 руб.

Daniil Antsiferov, 22 500 руб.

Daniil Antsiferov, 22 500 руб.

Azalie, 19 800 руб.

Azalie, 19 800 руб.

Sanchy, 19 200 руб.

Sanchy, 19 200 руб.

Novembre, 16 200 руб.

Novembre, 16 200 руб.

Lime, 9 999 руб.

Lime, 9 999 руб.

Kolesman, 9 500 руб.

Kolesman, 9 500 руб.

Чем больше — тем лучше: отказываемся от монохромных шелковых миди и теннискорных мини в пользу сложносочиненных юбок-парео Valentino, пернатых в электрическом синем David Koma и сверкающих Walk of Shame. Встраиваемся в трендовый стиль Victorian slutty с придворными драпировками и бантами Ulyana Sergeenko, а для средневекового вайба примеряем юбку с клиньями Sorelle Era. За будуаркорным кружевом отправляемся в Cois и Daniil Antsiferov, трендовый питон дожидается в Novembre (юбка-бестселлер Serpente прижилась в гардеробах фэшн-инфлюенсеров Саши Буримовой и Асмат Чкотуа!), а фэшн-сады расцвели на шифоновых макси Masterpeace, сен-лорановских мини со шлейфом Lime и ретро-юбках (в трендовой длине по колено!) Kolesman. 

Базовый верх

Трикотажная майка Chloe, ДЛТ, 95 900 руб.

Трикотажная майка Chloe, ДЛТ, 95 900 руб.

Поло Dries Van Noten, ДЛТ, 57 550 руб.

Поло Dries Van Noten, ДЛТ, 57 550 руб.

Лонгслив из шелка Pervert, 35 000 руб.

Лонгслив из шелка Pervert, 35 000 руб.

Майка из тонкой замши Yuliawave, 27 500 руб.

Майка из тонкой замши Yuliawave, 27 500 руб.

Джемпер Pitkina, 26 900 руб.

Джемпер Pitkina, 26 900 руб.

Поло Level44, 18 800 руб.

Поло Level44, 18 800 руб.

Кардиган 12Storeez, 15 000 руб.

Кардиган 12Storeez, 15 000 руб.

Рубашка May of May, 14 400 руб.

Рубашка May of May, 14 400 руб.

Рубашка Namelazz, 13 900 руб.

Рубашка Namelazz, 13 900 руб.

Худи Annuko, 12 900 руб.

Худи Annuko, 12 900 руб.

Лонгслив Gate31, 5 990 руб.

Лонгслив Gate31, 5 990 руб.

Футболка Autentiments, 5 900 руб.

Футболка Autentiments, 5 900 руб.

Майка Rockabi, 5 900 руб.

Майка Rockabi, 5 900 руб.

Майка Eclata, 4 200 руб.

Майка Eclata, 4 200 руб.

А вот с верхом — всё наоборот. В пару к эмоциональным юбкам подбираем скромные поло Dries Van Noten, лонгсливы из молочного шелка Pervert и офискорные рубашки Namelazz. А на лето откладываем псевдопижамные майки Chloe и невесомые футболки с ультрамодным V-образным вырезом Autentiments. При желании выбираем верх чуть интереснее, например, топ из тонкой замши Yuliawave, вязаную кроп-худи Annuko или легкий кардиган с коротким рукавом 12Storeez. 

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш выгуливает объемную юбку с акцентными бутонами в тандеме с серым лонгсливом

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш выгуливает объемную юбку с акцентными бутонами в тандеме с серым лонгсливом 

Инес Тази женит полупрозрачную юбку с вышивкой пайетками и повседневный кашемировый джемпер

Инес Тази женит полупрозрачную юбку с вышивкой пайетками и повседневный кашемировый джемпер

Модный редактор Леандра Медин сочетает сверкающую миди-юбку с базовой белой майкой

Модный редактор Леандра Медин сочетает сверкающую миди-юбку с базовой белой майкой 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: