С воротником-гюйсом, дымковской игрушкой и Джимом Моррисоном: выбрали 30 идеальных свитеров на осень

Level44, 24 900 руб.

Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в качестве ярких акцентов. С одобрения Chloe, Loewe и Valentino пополняем гардероб фиолетовыми айтемами, например, вау-свитером из шерсти альпака Level44 (а еще лучше — сразу костюмом с брюками!)