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С воротником-гюйсом, дымковской игрушкой и Джимом Моррисоном: выбрали 30 идеальных свитеров на осень

Пока Петербург балует солнечными +20, не обольщаемся и готовимся к неминуемым +5. Освобождаем место в шкафу для вязаных джемперов и свитеров — вот 30 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды отработают.

Burberry, TSUMM Collect, 167 000 руб. Мех — важнейший тренд вот уже несколько сезонов подряд. По этому поводу примеряем стейтмент-свитер Burberry с

Burberry, TSUMM Collect, 167 000 руб.

Мех — важнейший тренд вот уже несколько сезонов подряд. По этому поводу примеряем стейтмент-свитер Burberry с пушистыми рукавами

Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 114 360 руб. Клошарский свитер — хорошо, а из кашемира и шелка (символический мэтч состава пряжи и мультибренда!) — лучше

Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 114 360 руб.

Клошарский свитер — хорошо, а из кашемира и шелка (символический мэтч состава пряжи и мультибренда!) — лучше! 

Undercover, ДЛТ, 139 500 руб. Свитер Франкештейна для страстных собачников — снизу пришили шелковую деталь (имитация выглядывающей рубашки!) с принтом

Undercover, ДЛТ, 139 500 руб.

Свитер Франкештейна для страстных собачников — снизу пришили шелковую деталь (имитация выглядывающей рубашки!) с принтом в виде любимых хвостиков 

Ulyana Sergeenko, 130 000 руб. Ты морячка, ... а дальше сами знаете: ностальгируем по прошедшему лету и не отказываем себе в морских фэшн-отсылках

Ulyana Sergeenko, 130 000 руб.

Ты морячка, ... а дальше сами знаете: ностальгируем по прошедшему лету и не отказываем себе в морских фэшн-отсылках

Meowshka, 74 750 руб. Воздушные рукава, драпировки и вышитый вручную бант, а если коротко, то полный knit-кокеткор в исполнении фэшн-феи Лидии

Meowshka, 74 750 руб.

Воздушные рукава, драпировки и вышитый вручную бант, а если коротко, то полный knit-кокеткор в исполнении фэшн-феи Лидии Метельской

Dries Van Noten, ДЛТ, 69 650 руб. То ли карта несуществующего мира, то ли цветочная абстракция — примеряем арт-свитер от принт-виртуозов Dries Van

Dries Van Noten, ДЛТ, 69 650 руб.

То ли карта несуществующего мира, то ли цветочная абстракция — примеряем арт-свитер от принт-виртуозов Dries Van Noten и угадываем, что хотел сказать автор 

Moschino, ДЛТ, 67 200 руб. Даже если сегодня вам не в школу (и завтра тоже!), порадоваться свитеру с плюшевым медведем никогда не поздно

Moschino, ДЛТ, 67 200 руб.

Даже если сегодня вам не в школу (и завтра тоже!), порадоваться свитеру с плюшевым медведем никогда не поздно

Seventy, No One, 74 490 руб. Клетка арглайл — негласный символ стиля преппи. Поэтому когда, если не сейчас?

Seventy, No One, 74 490 руб.

Клетка арглайл — негласный символ стиля преппи. Поэтому когда, если не сейчас?

Doublet, KM20, 62 000 руб. Фэшн-му от японских шутников Doublet (носим в тандеме с сумкой-бидоном Arny Praht!)

Doublet, KM20, 62 000 руб.

Фэшн-му от японских шутников Doublet (носим в тандеме с сумкой-бидоном Arny Praht!)

Lesyanebo, 54 000 руб. Аквамариновый заслуженно стал главным цветом этого лета (при поддержке чешуйчатых платьев Chanel, ретро-олимпиек Saint Laurent

Lesyanebo, 54 000 руб. 

Аквамариновый заслуженно стал главным цветом этого лета (при поддержке чешуйчатых платьев Chanel, ретро-олимпиек Saint Laurent и парео-кейпов Dries Van Noten!) и бодро перекочевал в осень в виде кашемировых свитеров Lesyanebo

Cinta, 50 000 руб. Вязаное 2в1 — кашемировый свитер Cinta, который в два счета превращается из варианта с высоким горлом в мягкое поло

Cinta, 50 000 руб.

Вязаное 2в1 — кашемировый свитер Cinta, который в два счета превращается из варианта с высоким горлом в мягкое поло 

Walk of Shame, 41 300 руб. Вместо тысячи слов — свитер Walk of Shame с лаконичным I'm a luxury. Андрей Артемов повторил свой iconic piece спустя 13

Walk of Shame, 41 300 руб.

Вместо тысячи слов — свитер Walk of Shame с лаконичным I'm a luxury. Андрей Артемов повторил свой iconic piece спустя 13 лет — в 2012 году дизайнер выпустил оммаж на культовый джемпер Gyles & George Принцессы Дианы

Free Age, 40 000 руб. Я: «Почему я притягиваю только красные флаги?» В то же время мой свитер:

Free Age, 40 000 руб. 

Я: «Почему я притягиваю только красные флаги?»

В то же время мой свитер: 

Maison, 39 800 руб. В новом сезоне фаундер Maison Оксана Милковская повторила фактурный свитер-бестселлер в трендовой кроп-версии

Maison, 39 800 руб. 

В новом сезоне фаундер Maison Оксана Милковская повторила фактурный свитер-бестселлер в трендовой кроп-версии

Mirstores, 29 490 руб. Не просто цветы, а вручную связанная отсылка к работам абстракционистки Сони Делоне

Mirstores, 29 490 руб.

Не просто цветы, а вручную связанная отсылка к работам абстракционистки Сони Делоне

Pitkina, 28 900 руб. Уютные минималисты Pitkina взяли лучшее от худи и свитера и поженили их достоинства в Your Best Cashmere Hoodie (на цвет и ощупь

Pitkina, 28 900 руб.

Уютные минималисты Pitkina взяли лучшее от худи и свитера и поженили их достоинства в Your Best Cashmere Hoodie (на цвет и ощупь как сладкая вата!)

Ushatava, 24 900 руб. (скоро в продаже) Сюрреалистичный свитер-фрак Ushatava из тончайшей шерсти мериноса (спереди — нормис, сзади — альтушка!)

Ushatava, 24 900 руб. (скоро в продаже)

Сюрреалистичный свитер-фрак Ushatava из тончайшей шерсти мериноса (спереди — нормис, сзади — альтушка!)

Level44, 24 900 руб. Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в

Level44, 24 900 руб.

Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в качестве ярких акцентов. С одобрения Chloe, Loewe и Valentino пополняем гардероб фиолетовыми айтемами, например, вау-свитером из шерсти альпака Level44 (а еще лучше — сразу костюмом с брюками!)

Brusnika, 20 900 руб. Не относимся к офисному дресс-коду слишком серьезно: дополняем строгие юбки-карандаши и костюмные брюки наивными свитерами с

Brusnika, 20 900 руб.

Не относимся к офисному дресс-коду слишком серьезно: дополняем строгие юбки-карандаши и костюмные брюки наивными свитерами с вишнями Brusnika

Cat Noir, Универмаг «Московский», 19 500 руб. Пушистое облачко Cat Noir — и это не метафоричное преувеличение (за всё спасибо ворсистому мохеру в

Cat Noir, Универмаг «Московский», 19 500 руб.

Пушистое облачко Cat Noir — и это не метафоричное преувеличение (за всё спасибо ворсистому мохеру в составе!)

Mankova, 17 900 руб. Вязаный трансформер от спецов по трикотажу Mankova: удлиненный свитер можно носить в качестве верха, а при желании

Mankova, 17 900 руб.

Вязаный трансформер от спецов по трикотажу Mankova: удлиненный свитер можно носить в качестве верха, а при желании переквалифицировать в платье, переворачивая изделие V-вырезом то вперед, то назад

Mainless, 16 200 руб. Фото-принты —важный тренд с подиумов Acne Studios и Prada. А мы голосуем за свитер с портретом культового музыканта и лидера The

Mainless, 16 200 руб.

Фото-принты —важный тренд с подиумов Acne Studios и Prada. А мы голосуем за свитер с портретом культового музыканта и лидера The Doors Джимом Моррисоном

Nextdore, 15 990 руб. Фотограф и фэшн-инфлюенсер Саша Буримова вдохновилась минимализмом 90-х и выдала образцовый свитер в рубчик из смеси шерсти и

Nextdore, 15 990 руб.

Фотограф и фэшн-инфлюенсер Саша Буримова вдохновилась минимализмом 90-х и выдала образцовый свитер в рубчик из смеси шерсти и кашемира

Catarina Nova, 14 900 руб. Не свитер, а готовый стайлинг-трюк: в Catarina Nova поженили объемный свитер с ультрамодным U-вырезом с облегающим топом в

Catarina Nova, 14 900 руб.

Не свитер, а готовый стайлинг-трюк: в Catarina Nova поженили объемный свитер с ультрамодным U-вырезом с облегающим топом в тон (фэшн-многослойность на радость маме!)

Azalie, 14 600 руб. Бессменный хит Azalie — кукольный свитер из белой и алой хлопковой пряжи (за счет состава носить можно даже летом — жарко не будет

Azalie, 14 600 руб. 

Бессменный хит Azalie — кукольный свитер из белой и алой хлопковой пряжи (за счет состава носить можно даже летом — жарко не будет!)

Lime, 8 999 руб. Chanel by Матье Блази есть у нас дома: команда Lime дополнила базовый серый свитер широкими манжетами из поплина с акцентными

Lime, 8 999 руб.

Chanel by Матье Блази есть у нас дома: команда Lime дополнила базовый серый свитер широкими манжетами из поплина с акцентными запонками

Select Studio, 8 720 руб. Погружаемся в историю региональных художественных промыслов вместе со свитером Select Studio, украшенном вятской дымковской

Select Studio, 8 720 руб.

Погружаемся в историю региональных художественных промыслов вместе со свитером Select Studio, украшенном вятской дымковской игрушкой

Love Republic, 7 999 руб. Объединяем приятное с полезным — выгуливаем гибрид свитера и трендового кейпа Love Republic

Love Republic, 7 999 руб.

Объединяем приятное с полезным — выгуливаем гибрид свитера и трендового кейпа Love Republic 

Very Neat, 5 950 руб. Если бы Лига Плюща для свитеров существовала, этот алый с косами и академичным V-образным воротом Very Neat был бы первым среди

Very Neat, 5 950 руб. 

Если бы Лига Плюща для свитеров существовала, этот алый с косами и академичным V-образным воротом Very Neat был бы первым среди кандидатов на поступление 

Befree, 3 299 руб. Если думаете, что свитеры всегда громоздкие и в них вечно жарко, посмотрите на этот из новой коллекции Befree — ажурный с отсылкой

Befree, 3 299 руб. 

Если думаете, что свитеры всегда громоздкие и в них вечно жарко, посмотрите на этот из новой коллекции Befree — ажурный с отсылкой на ретро и с воротом-стойкой на аккуратных пуговках

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