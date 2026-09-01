С воротником-гюйсом, дымковской игрушкой и Джимом Моррисоном: выбрали 30 идеальных свитеров на осень

Пока Петербург балует солнечными +20, не обольщаемся и готовимся к неминуемым +5. Освобождаем место в шкафу для вязаных джемперов и свитеров — вот 30 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды отработают.
Burberry, TSUMM Collect, 167 000 руб.
Мех — важнейший тренд вот уже несколько сезонов подряд. По этому поводу примеряем стейтмент-свитер Burberry с пушистыми рукавами
Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 114 360 руб.
Клошарский свитер — хорошо, а из кашемира и шелка (символический мэтч состава пряжи и мультибренда!) — лучше!
Свитер Франкештейна для страстных собачников — снизу пришили шелковую деталь (имитация выглядывающей рубашки!) с принтом в виде любимых хвостиков
Ulyana Sergeenko, 130 000 руб.
Ты морячка, ... а дальше сами знаете: ностальгируем по прошедшему лету и не отказываем себе в морских фэшн-отсылках
Воздушные рукава, драпировки и вышитый вручную бант, а если коротко, то полный knit-кокеткор в исполнении фэшн-феи Лидии Метельской
Dries Van Noten, ДЛТ, 69 650 руб.
То ли карта несуществующего мира, то ли цветочная абстракция — примеряем арт-свитер от принт-виртуозов Dries Van Noten и угадываем, что хотел сказать автор
Даже если сегодня вам не в школу (и завтра тоже!), порадоваться свитеру с плюшевым медведем никогда не поздно
Клетка арглайл — негласный символ стиля преппи. Поэтому когда, если не сейчас?
Фэшн-му от японских шутников Doublet (носим в тандеме с сумкой-бидоном Arny Praht!)
Аквамариновый заслуженно стал главным цветом этого лета (при поддержке чешуйчатых платьев Chanel, ретро-олимпиек Saint Laurent и парео-кейпов Dries Van Noten!) и бодро перекочевал в осень в виде кашемировых свитеров Lesyanebo
Вязаное 2в1 — кашемировый свитер Cinta, который в два счета превращается из варианта с высоким горлом в мягкое поло
Вместо тысячи слов — свитер Walk of Shame с лаконичным I'm a luxury. Андрей Артемов повторил свой iconic piece спустя 13 лет — в 2012 году дизайнер выпустил оммаж на культовый джемпер Gyles & George Принцессы Дианы
Я: «Почему я притягиваю только красные флаги?»
В то же время мой свитер:
В новом сезоне фаундер Maison Оксана Милковская повторила фактурный свитер-бестселлер в трендовой кроп-версии
Не просто цветы, а вручную связанная отсылка к работам абстракционистки Сони Делоне
Уютные минималисты Pitkina взяли лучшее от худи и свитера и поженили их достоинства в Your Best Cashmere Hoodie (на цвет и ощупь как сладкая вата!)
Ushatava, 24 900 руб. (скоро в продаже)
Сюрреалистичный свитер-фрак Ushatava из тончайшей шерсти мериноса (спереди — нормис, сзади — альтушка!)
Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в качестве ярких акцентов. С одобрения Chloe, Loewe и Valentino пополняем гардероб фиолетовыми айтемами, например, вау-свитером из шерсти альпака Level44 (а еще лучше — сразу костюмом с брюками!)
Не относимся к офисному дресс-коду слишком серьезно: дополняем строгие юбки-карандаши и костюмные брюки наивными свитерами с вишнями Brusnika
Cat Noir, Универмаг «Московский», 19 500 руб.
Пушистое облачко Cat Noir — и это не метафоричное преувеличение (за всё спасибо ворсистому мохеру в составе!)
Вязаный трансформер от спецов по трикотажу Mankova: удлиненный свитер можно носить в качестве верха, а при желании переквалифицировать в платье, переворачивая изделие V-вырезом то вперед, то назад
Фото-принты —важный тренд с подиумов Acne Studios и Prada. А мы голосуем за свитер с портретом культового музыканта и лидера The Doors Джимом Моррисоном
Фотограф и фэшн-инфлюенсер Саша Буримова вдохновилась минимализмом 90-х и выдала образцовый свитер в рубчик из смеси шерсти и кашемира
Не свитер, а готовый стайлинг-трюк: в Catarina Nova поженили объемный свитер с ультрамодным U-вырезом с облегающим топом в тон (фэшн-многослойность на радость маме!)
Бессменный хит Azalie — кукольный свитер из белой и алой хлопковой пряжи (за счет состава носить можно даже летом — жарко не будет!)
Chanel by Матье Блази есть у нас дома: команда Lime дополнила базовый серый свитер широкими манжетами из поплина с акцентными запонками
Погружаемся в историю региональных художественных промыслов вместе со свитером Select Studio, украшенном вятской дымковской игрушкой
Объединяем приятное с полезным — выгуливаем гибрид свитера и трендового кейпа Love Republic
Если бы Лига Плюща для свитеров существовала, этот алый с косами и академичным V-образным воротом Very Neat был бы первым среди кандидатов на поступление
Если думаете, что свитеры всегда громоздкие и в них вечно жарко, посмотрите на этот из новой коллекции Befree — ажурный с отсылкой на ретро и с воротом-стойкой на аккуратных пуговках
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