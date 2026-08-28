Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Кепи-каскетки, платья-халаты и мамины туфли: модный дайджест

Мини-дроп Сloche с вайбом англиской деревни (табачные плащи и юбки в катышках!), драпированный тоут Misa Bags (новая версия культовой модели Puffa!), капсула для бабьего лета Walk of Shame и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.

Urbantiger

Куртка Urbantiger, 14 990 руб.

Куртка Urbantiger, 14 990 руб.

Брюки Urbantiger, 12 990 руб.

Брюки Urbantiger, 12 990 руб.

Футболка Urbantiger, 2 990 руб.

Футболка Urbantiger, 2 990 руб.

В начале года бренд объявила о масштабной трансформации, которая завершилась к старту осенне-зимнего сезона. Пройдя путь от минимализма с инновационными вещами-трансформерами до slow-fashion-концепции с акцентом на экологичность, Urbantiger решил вернуться к истокам, объединив всё лучшее за 9 лет: универсальный крой, функциональность, безупречное качество материалов и адаптивность к разным сценариям жизни.

Сегодня команда делает акцент на современной униформе на границе городского кэжуала и аутдора, где одинаковую роль играют стиль, удобство и технологичность. Поэтому в центре новой коллекции (как и в следующих!) — практичные конструкции и материалы (от прочного рипстопа до софтшелла и мембраны), которые отвечают реальным потребностям: помогают сохранять тепло, защищают от ветра и влаги, обеспечивают воздухопроницаемость и комфорт.

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 61 500 руб.

Сумка Misa Bags, 61 500 руб.

Сумочные профи Misa Bags взяли за основу свою культовую модель Puffa и создали ее более вместительную тоут-версию. При этом дизайнеры сохранили главное — мягкость кожи, пластичность силуэта и характерные складки. Обновленный вариант дополнен шнурками для регуляции объема и акцентной золотистой фурнитурой. 

Сloche

Плащ Cloche, 60 000 руб.

Плащ Cloche, 60 000 руб.

Юбка Cloche, 55 000 руб.

Юбка Cloche, 55 000 руб.

Пятый микродроп от стилиста Анны Слониковой — повод пополнить осенние вишлисты. Успеваем до солдаута и кладем в корзину ультрамодные джемперы с U- и V-образными вырезами, многослойную юбку из молочного шелка (с катышками!), табачный плащ с клетчатой подкладкой и темно-синюю кепи в стиле ретро — а после представляем себя владычицей старинного шотландского поместья или как минимум гатчинской дачи. 

Ekonika x Pitkina

Туфли Ekonika x Pitkina, 24 990 руб.

Туфли Ekonika x Pitkina, 24 990 руб.

Сумка Ekonika x Pitkina, 32 990 руб.

Сумка Ekonika x Pitkina, 32 990 руб.

Кожгалантерея-гигант Ekonika объединилась с cozy-минималистами Pitkina: вместе бренды создали коллекцию, посвященную современной женщине (читай: супергероине с количеством задач и ответственности больше, чем у Супергерл и Сейлор Мун, вместе взятых!). В дроп вошли классические лодочки на устойчивом каблуке в стиле ретро, ботильоны со съемными гетрами, мюли-тапочки, полусапоги на массивной подошве и балетки со шнуровкой. Среди аксессуаров — вместительный ридикюль, кисет жесткой формы для длинном шнурке, длинные перчатки и трендовые очки в духе 1970-х. 

Walk of Shame

Новая коллекция Walk of Shame

Новая коллекция Walk of Shame

Платье Walk of Shame, 65 900 руб.

Платье Walk of Shame, 65 900 руб.

Платье-халат Walk of Shame, 29 900 руб.

Платье-халат Walk of Shame, 29 900 руб.

Платье-халат Walk of Shame, 29 900 руб.

Платье-халат Walk of Shame, 29 900 руб.

Пока остальные бренды один за другим прыгают в новый сезон, худрук Walk of Shame Андрей Артемов готовится в бабьему лету. Хрустящий хлопок, пэчворк, обтяжные пуговицы, рюши — вот главные составляющие дропа Indian Summer. Вместо офисных двоек, рубашек и платьев-футляров — здесь псевдовинтажные халаты, расклешенные сарафаны в наивный цветочный принт и романтичные юбки-рыбки с оборками. Чем дольше смотрим на деревенский кампейн — тем сильнее одна рука тянется написать заявление на отпуск, а другая — купить билет на электричку до Комарово. 

Befree

Команда Befree Co:Create

Команда Befree Co:Create

Befree запустил open call для локальных фэшн-брендов: гранд-ретейлер уже выпустил коллаборации с M_U_R, MU:S и Chois, а теперь ищет новых партнеров в хабе талантов Befree. На этот раз планируют не создавать новую большую коллекцию, а масштабировать уже существующие хиты брендов — не целая капсула, а всего два-три (или даже один) классных айтема.

Финалисты получат не только возможность выпустить совместный дроп с Befree, но и гонорар, продажи во всех каналах бренда и PR-поддержку. Изначально в планах выбрать три бренда — но если сильных проектов окажется больше, то команда готова увеличить количество победителей.

Подробнее о сроках и условиях участия читайте здесь

Au Pont Rouge

Брюки Drôle de Monsieur, «У Красного моста»

Брюки Drôle de Monsieur, «У Красного моста»

Куртка Diesel, «У Красного моста»

Куртка Diesel, «У Красного моста»

В Универмаг «У Красного моста» завезли новые коллекции. Вместо традиционного back to office комада сместила фокус на городской кэжуал, спортшик и минимализм. Выстраиваемся в очередь образцовым денимом Diesel (вам гранж-джинсы с потертостями, сет из мини-юбки и рубашки или стеганый тоут?), mob-тейлорингом Drôle de Monsieur, лучшим трикотажем Pal Zileri и базовыми футболками и куртками из шерсти Études Studio. 

Karl Lagerfeld Jeans

Бомбер Karl Lagerfeld Jeans

Бомбер Karl Lagerfeld Jeans

В новом сезоне бренд переосмысляет фэшн-наследие Карла Лагерфельда через призму стритвир-эстетики, используя отсылки к уличному искусству и музыкальным субкультурам. Отсюда — кожаные оверсайз-бомберы и футболки с граффити-надписями, гранжевые платья из микса денима и кожи, панковские клетчатые рубашки, спортивные костюмы в духе 90-х и полосатые сеты из приталенного жилета и прямых брюк в стиле нулевых (Oops!… I Did It Again).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: