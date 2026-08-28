Кепи-каскетки, платья-халаты и мамины туфли: модный дайджест

В начале года бренд объявила о масштабной трансформации, которая завершилась к старту осенне-зимнего сезона. Пройдя путь от минимализма с инновационными вещами-трансформерами до slow-fashion-концепции с акцентом на экологичность, Urbantiger решил вернуться к истокам, объединив всё лучшее за 9 лет: универсальный крой, функциональность, безупречное качество материалов и адаптивность к разным сценариям жизни.

Сегодня команда делает акцент на современной униформе на границе городского кэжуала и аутдора, где одинаковую роль играют стиль, удобство и технологичность. Поэтому в центре новой коллекции (как и в следующих!) — практичные конструкции и материалы (от прочного рипстопа до софтшелла и мембраны), которые отвечают реальным потребностям: помогают сохранять тепло, защищают от ветра и влаги, обеспечивают воздухопроницаемость и комфорт.