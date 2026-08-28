Кепи-каскетки, платья-халаты и мамины туфли: модный дайджест

Мини-дроп Сloche с вайбом англиской деревни (табачные плащи и юбки в катышках!), драпированный тоут Misa Bags (новая версия культовой модели Puffa!), капсула для бабьего лета Walk of Shame и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.
Urbantiger
В начале года бренд объявила о масштабной трансформации, которая завершилась к старту осенне-зимнего сезона. Пройдя путь от минимализма с инновационными вещами-трансформерами до slow-fashion-концепции с акцентом на экологичность, Urbantiger решил вернуться к истокам, объединив всё лучшее за 9 лет: универсальный крой, функциональность, безупречное качество материалов и адаптивность к разным сценариям жизни.
Сегодня команда делает акцент на современной униформе на границе городского кэжуала и аутдора, где одинаковую роль играют стиль, удобство и технологичность. Поэтому в центре новой коллекции (как и в следующих!) — практичные конструкции и материалы (от прочного рипстопа до софтшелла и мембраны), которые отвечают реальным потребностям: помогают сохранять тепло, защищают от ветра и влаги, обеспечивают воздухопроницаемость и комфорт.
Misa Bags
Сумочные профи Misa Bags взяли за основу свою культовую модель Puffa и создали ее более вместительную тоут-версию. При этом дизайнеры сохранили главное — мягкость кожи, пластичность силуэта и характерные складки. Обновленный вариант дополнен шнурками для регуляции объема и акцентной золотистой фурнитурой.
Сloche
Пятый микродроп от стилиста Анны Слониковой — повод пополнить осенние вишлисты. Успеваем до солдаута и кладем в корзину ультрамодные джемперы с U- и V-образными вырезами, многослойную юбку из молочного шелка (с катышками!), табачный плащ с клетчатой подкладкой и темно-синюю кепи в стиле ретро — а после представляем себя владычицей старинного шотландского поместья или как минимум гатчинской дачи.
Ekonika x Pitkina
Кожгалантерея-гигант Ekonika объединилась с cozy-минималистами Pitkina: вместе бренды создали коллекцию, посвященную современной женщине (читай: супергероине с количеством задач и ответственности больше, чем у Супергерл и Сейлор Мун, вместе взятых!). В дроп вошли классические лодочки на устойчивом каблуке в стиле ретро, ботильоны со съемными гетрами, мюли-тапочки, полусапоги на массивной подошве и балетки со шнуровкой. Среди аксессуаров — вместительный ридикюль, кисет жесткой формы для длинном шнурке, длинные перчатки и трендовые очки в духе 1970-х.
Walk of Shame
Пока остальные бренды один за другим прыгают в новый сезон, худрук Walk of Shame Андрей Артемов готовится в бабьему лету. Хрустящий хлопок, пэчворк, обтяжные пуговицы, рюши — вот главные составляющие дропа Indian Summer. Вместо офисных двоек, рубашек и платьев-футляров — здесь псевдовинтажные халаты, расклешенные сарафаны в наивный цветочный принт и романтичные юбки-рыбки с оборками. Чем дольше смотрим на деревенский кампейн — тем сильнее одна рука тянется написать заявление на отпуск, а другая — купить билет на электричку до Комарово.
Befree
Команда Befree Co:Create
Befree запустил open call для локальных фэшн-брендов: гранд-ретейлер уже выпустил коллаборации с M_U_R, MU:S и Chois, а теперь ищет новых партнеров в хабе талантов Befree. На этот раз планируют не создавать новую большую коллекцию, а масштабировать уже существующие хиты брендов — не целая капсула, а всего два-три (или даже один) классных айтема.
Финалисты получат не только возможность выпустить совместный дроп с Befree, но и гонорар, продажи во всех каналах бренда и PR-поддержку. Изначально в планах выбрать три бренда — но если сильных проектов окажется больше, то команда готова увеличить количество победителей.
Подробнее о сроках и условиях участия читайте здесь.
Au Pont Rouge
В Универмаг «У Красного моста» завезли новые коллекции. Вместо традиционного back to office комада сместила фокус на городской кэжуал, спортшик и минимализм. Выстраиваемся в очередь образцовым денимом Diesel (вам гранж-джинсы с потертостями, сет из мини-юбки и рубашки или стеганый тоут?), mob-тейлорингом Drôle de Monsieur, лучшим трикотажем Pal Zileri и базовыми футболками и куртками из шерсти Études Studio.
Karl Lagerfeld Jeans
Бомбер Karl Lagerfeld Jeans
В новом сезоне бренд переосмысляет фэшн-наследие Карла Лагерфельда через призму стритвир-эстетики, используя отсылки к уличному искусству и музыкальным субкультурам. Отсюда — кожаные оверсайз-бомберы и футболки с граффити-надписями, гранжевые платья из микса денима и кожи, панковские клетчатые рубашки, спортивные костюмы в духе 90-х и полосатые сеты из приталенного жилета и прямых брюк в стиле нулевых (Oops!… I Did It Again).
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