Поэт-кор: как библиотечный шик перекочевал из читальных залов на подиумы и стал важнейшим трендом 2026 года

Нескончаемая череда экранизаций (вспомнить только «Грозовой перевал» или нашумевший канадский сериал «Жаркое соперничество», снятый по серии романов Рэйчел Рид и готовящиеся премьеры «Гордости и предубеждения» и «Разума и чувств»!), тренд на перформативное чтение и всеобщая любовь к книжным клубам (свои встречи уже не первый год проводят Дуа Липа, Риз Уизерспун, Эмма Уотсон и Опра Уинфри!) — всё это привело к появлению новой фэшн-эстетики — литературного шика, как его назвала редактор американского Vogue. А Джудит Джонс из Who What Wear более романтично обозначила стиль как poetcore.

А мы в свою очередь предпосылки, конечно, не отрицаем, но убеждены, что для кого-то свежий тренд, а для кого-то (читай: петербуржцев!) базовый фэшн-минимум. Поэтому в качестве вдохновения спешим листать не только показы Prada, Сeline и Bottega Veneta, но и блог режиссера и главного лит-мемолога Анастасии Паутовой, живого сборника модных элегий Анастасии Мироновой и комикессы (и дипломированного довлатоведа!) Ксении Прихотько.