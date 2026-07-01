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Поэт-кор: как библиотечный шик перекочевал из читальных залов на подиумы и стал важнейшим трендом 2026 года

Нескончаемая череда экранизаций (вспомнить только «Грозовой перевал» или нашумевший канадский сериал «Жаркое соперничество», снятый по серии романов  Рэйчел Рид и готовящиеся премьеры «Гордости и предубеждения» и «Разума и чувств»!), тренд на перформативное чтение и всеобщая любовь к книжным клубам (свои встречи уже не первый год проводят Дуа Липа, Риз Уизерспун, Эмма Уотсон и Опра Уинфри!) — всё это привело к появлению новой фэшн-эстетики — литературного шика, как его назвала редактор американского Vogue. А Джудит Джонс из Who What Wear более романтично обозначила стиль как poetcore.

А мы в свою очередь предпосылки, конечно, не отрицаем, но убеждены, что для кого-то свежий тренд, а для кого-то (читай: петербуржцев!) базовый фэшн-минимум. Поэтому в качестве вдохновения спешим листать не только показы Prada, Сeline и Bottega Veneta, но и блог режиссера и главного лит-мемолога Анастасии Паутовой, живого сборника модных элегий Анастасии Мироновой и комикессы (и дипломированного довлатоведа!) Ксении Прихотько. 

Prada SS'26

Prada SS'26

Celine SS'26

Celine SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

№21 SS'26

№21 SS'26

Boss SS'26

Boss SS'26

Tory Burch SS'26

Tory Burch SS'26

На смену фабричным ударницам в рабочих фартуках Miu Miu пришли библиотечные отличницы Prada — их Миучча заботливо нарядила в объемные рубашки, джемперы с V-образным вырезом и миди-юбки с подтяжками. Вообще, добропорядочная юбка с длиной по колено — первая фэшн-необходимость адепта поэт-кора. С этим согласились дизайнеры №21, Boss и Tory Burch, которые замиксовали скромный низ с куцыми кардиганами, наивными блузами в цветочный принт и лаконичными туфлями с вытянутым мысом. При желании юбку можно заменить на бермуды из костюмной ткани, как сделали на показе Celine. Плюс: с этого же показа на осень забираем стайлинг-трюк с акцентной водолазкой в качестве первого слоя. 

Жакет Chanel, TSUM Collect, 1 045 000 руб.

Жакет Chanel, TSUM Collect, 1 045 000 руб.

Браслет Epic, цена по запросу

Браслет Epic, цена по запросу

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Брошь Letters&Stones, 300 000 руб.

Брошь Letters&Stones, 300 000 руб.

Кардиган Prada, ДЛТ, 160 000 руб.

Кардиган Prada, ДЛТ, 160 000 руб.

Лоферы Bottega Veneta ДЛТ, 152 000 руб.

Лоферы Bottega Veneta ДЛТ, 152 000 руб.

Юбка Erdem, DayNight, 124 278 руб.

Юбка Erdem, DayNight, 124 278 руб.

Кардиган August Barron, КМ20, 112 800 руб.

Кардиган August Barron, КМ20, 112 800 руб.

Плащ Mainless, 39 500 руб.

Плащ Mainless, 39 500 руб.

Монки Razumno, 39 000 руб.

Монки Razumno, 39 000 руб.

Блуза Rudy|Eye, 35 000 руб.

Блуза Rudy|Eye, 35 000 руб.

Сумка Askent, 34 900 руб.

Сумка Askent, 34 900 руб.

Ботинки Homies, 34 000 руб.

Ботинки Homies, 34 000 руб.

Самое модное место этого лета — библиотека. Поэтому даже если ни в РНБ, ни в Маяковку вы не собираетесь, сделайте вид, что да. Здесь на помощь придет благородно состаренный (как профессор по филологии со стажем!) жакет Rockabi в тандеме с клетчатой миди-юбкой Ushatava и белоснежными (в тон к репутации) лоферами на небольшом каблуке Bottega Veneta. За академическим твидом отправляемся в TSUM Collect, где притаился архивный жакет с воротом-стойкой Chanel, и концепт-стор DayNight за расклешенной стейтмент-юбкой Erdem. А за прилежным вельветом выстраиваемся в очередь к Kolesman — отшили терракотовые кюлоты для идеального мэтча с трикотажными аргайл-жилетами и перфорированными монками (как раз такие нашлись в коллекции обувщиков Razumno!). 

Жакет Rockabi, 29 400 руб.

Жакет Rockabi, 29 400 руб.

Платье-кардиган Eré de toi, 25 900 руб.

Платье-кардиган Eré de toi, 25 900 руб. 

Подвеска Alexander Karpinsky, 23 000 руб.

Подвеска Alexander Karpinsky, 23 000 руб.

Рюкзак Highcraft, 21 000 руб.

Рюкзак Highcraft, 21 000 руб.

Юбка Сois, 19 550 руб.

Юбка Сois, 19 550 руб.

Сапоги Kalmanovich x Ekonika, 17 495 руб.

Сапоги Kalmanovich x Ekonika, 17 495 руб.

Жилет Sanchy, 17 000 руб.

Жилет Sanchy, 17 000 руб.

Кюлоты Kolesman, 14 500 руб.

Кюлоты Kolesman, 14 500 руб.

Юбка Ushatava, 13 740 руб.

Юбка Ushatava, 13 740 руб.

Очки Cultura, 11 999 руб.

Очки Cultura, 11 999 руб.

Чехол для очков Byroco, 8 000 руб.

Чехол для очков Byroco, 8 000 руб.

Блокнот Mitrozhe, 629 руб.

Блокнот Mitrozhe, 629 руб.

Сборник стихотворений «Miscellanea. Люди. Звери. Жизнь», Андрей Ранчин, «Подписные издания», 610 руб.

Сборник стихотворений «Miscellanea. Люди. Звери. Жизнь», Андрей Ранчин, «Подписные издания», 610 руб.

Уравновешиваем зазнайка-вайб с помощью ироничных аксессуаров: на лацканы многослойного кардигана August Barron цепляем брошь в виде шариковой ручки Letters&Stones, поверх скромного жилета Sanchy вешаем кулон-точилку Alexander Karpinsky и выглядываем из-под ворота-горгеры блузы Rudy|Eye через нерд-оправу Cultura. А еще — меняем клатчи на удобные рюкзаки Highcraft, которые освободят руки для сборника стихотворений Ранчина «Miscellanea. Люди. Звери. Жизнь». 

Анастасия Миронова виртуозно подружила рубашку Saint Laurent и брюки Loewe с хулиганскими ботфортами Balmain

Анастасия Миронова виртуозно подружила рубашку Saint Laurent и брюки Loewe с хулиганскими ботфортами Balmain

Ксения Прихотько приручила винтажную блузу с оборками и замиксовала их с широкими черными брюками на высокой посадке
Фото: Оля Бонер

Ксения Прихотько приручила винтажную блузу с оборками и замиксовала их с широкими черными брюками на высокой посадке

Анастасия Паутова позирует в Летнем саду в строгом тренче и туфлях образцового фэшн-библиотекаря
Фото: Саша Невская

Анастасия Паутова позирует в Летнем саду в строгом тренче и туфлях образцового фэшн-библиотекаря

Анастасия Миронова спешит прямиком из читального зала Маяковки на урок в консерваторию (будни петербуржца!)

Анастасия Миронова спешит прямиком из читального зала Маяковки на урок в консерваторию (будни петербуржца!)

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