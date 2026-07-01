Поэт-кор: как библиотечный шик перекочевал из читальных залов на подиумы и стал важнейшим трендом 2026 года

Нескончаемая череда экранизаций (вспомнить только «Грозовой перевал» или нашумевший канадский сериал «Жаркое соперничество», снятый по серии романов Рэйчел Рид и готовящиеся премьеры «Гордости и предубеждения» и «Разума и чувств»!), тренд на перформативное чтение и всеобщая любовь к книжным клубам (свои встречи уже не первый год проводят Дуа Липа, Риз Уизерспун, Эмма Уотсон и Опра Уинфри!) — всё это привело к появлению новой фэшн-эстетики — литературного шика, как его назвала редактор американского Vogue. А Джудит Джонс из Who What Wear более романтично обозначила стиль как poetcore.
А мы в свою очередь предпосылки, конечно, не отрицаем, но убеждены, что для кого-то свежий тренд, а для кого-то (читай: петербуржцев!) базовый фэшн-минимум. Поэтому в качестве вдохновения спешим листать не только показы Prada, Сeline и Bottega Veneta, но и блог режиссера и главного лит-мемолога Анастасии Паутовой, живого сборника модных элегий Анастасии Мироновой и комикессы (и дипломированного довлатоведа!) Ксении Прихотько.
На смену фабричным ударницам в рабочих фартуках Miu Miu пришли библиотечные отличницы Prada — их Миучча заботливо нарядила в объемные рубашки, джемперы с V-образным вырезом и миди-юбки с подтяжками. Вообще, добропорядочная юбка с длиной по колено — первая фэшн-необходимость адепта поэт-кора. С этим согласились дизайнеры №21, Boss и Tory Burch, которые замиксовали скромный низ с куцыми кардиганами, наивными блузами в цветочный принт и лаконичными туфлями с вытянутым мысом. При желании юбку можно заменить на бермуды из костюмной ткани, как сделали на показе Celine. Плюс: с этого же показа на осень забираем стайлинг-трюк с акцентной водолазкой в качестве первого слоя.
Самое модное место этого лета — библиотека. Поэтому даже если ни в РНБ, ни в Маяковку вы не собираетесь, сделайте вид, что да. Здесь на помощь придет благородно состаренный (как профессор по филологии со стажем!) жакет Rockabi в тандеме с клетчатой миди-юбкой Ushatava и белоснежными (в тон к репутации) лоферами на небольшом каблуке Bottega Veneta. За академическим твидом отправляемся в TSUM Collect, где притаился архивный жакет с воротом-стойкой Chanel, и концепт-стор DayNight за расклешенной стейтмент-юбкой Erdem. А за прилежным вельветом выстраиваемся в очередь к Kolesman — отшили терракотовые кюлоты для идеального мэтча с трикотажными аргайл-жилетами и перфорированными монками (как раз такие нашлись в коллекции обувщиков Razumno!).
Уравновешиваем зазнайка-вайб с помощью ироничных аксессуаров: на лацканы многослойного кардигана August Barron цепляем брошь в виде шариковой ручки Letters&Stones, поверх скромного жилета Sanchy вешаем кулон-точилку Alexander Karpinsky и выглядываем из-под ворота-горгеры блузы Rudy|Eye через нерд-оправу Cultura. А еще — меняем клатчи на удобные рюкзаки Highcraft, которые освободят руки для сборника стихотворений Ранчина «Miscellanea. Люди. Звери. Жизнь».
Анастасия Миронова виртуозно подружила рубашку Saint Laurent и брюки Loewe с хулиганскими ботфортами Balmain
Ксения Прихотько приручила винтажную блузу с оборками и замиксовала их с широкими черными брюками на высокой посадке
Анастасия Паутова позирует в Летнем саду в строгом тренче и туфлях образцового фэшн-библиотекаря
Анастасия Миронова спешит прямиком из читального зала Маяковки на урок в консерваторию (будни петербуржца!)
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