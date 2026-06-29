Jelly girl summer! Как всё вокруг стало мармеладным (и даже Birkin)?

За коллекционным клатчем (легким движением руки превращается в кросс-боди!) Chanel отправляемся в TSUM Collect. А фэшн-мечту зумеров-нигилистов — желейную фиркин от ироничных имитаторов Firkin World — завезли в The Sortage (дофаминовый не только дизайн, но и цена — 10 000 против 3 500 000 на ресейле!).

Тему ПВХ-обуви полностью раскрыли Befree: выпустили море вьетнамок, босоножек и сабо с приставкой "jelly" — настолько увлеклись, что даже пришлось создавать отдельную вкладку «Желейная обувь» в каталоге. В мире авангардного кутюра присматриваемся к корсетным мини Amplituda Design и вариантам из полупрозрачного шифона с антистресс-бусинами в подоле Zlata Peczkowska. А по части jelly-аутдора преуспела команда Novaya — создали яблочно-мармеладную ветровку, которая одновременно и жилет, и сумка.