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Jelly girl summer! Как всё вокруг стало мармеладным (и даже Birkin)?

Пока тиктокеры-зумеры хвастаются своей новой Jelly Firkin (читай: псевдобиркин из ПВХ!), миллениалы вздыхают по виниловым плащам Saint Laurent или как минимум дутым браслетам из эпоксидной смолы Swarovski — всё потому, что, как заключили в сингапурском Vogue, jelly girl summer has arrived. Айтемы, напоминающие желе или карамельки, засекли на фэшн-радарах несколько сезонов назад: начавшись в 2025 году с мыльниц The Row и вьетнамок Chloe, тренд развился до полупрозрачных платьев-флэпперов Chanel и калош Loewe в 2026-м. Но не люксом единым: чтобы облегчить вам поиски, рассказываем, где искать мармеладные ветровки, желейные кольца и карамельные платья, в материале Собака.ru.

Chloe SS'26

Chloe SS'26

Chanel FW'26

Chanel FW'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Saint Laurent FW'26

Saint Laurent FW'26

Loewe FW'26

Loewe FW'26

Bianca Spender Resort 2027

Bianca Spender Resort 2027

Bianca Spender Resort 2027

Bianca Spender Resort 2027

Главные по jelly shoes — команда Chloe во главе с худруком Чеменой Камали, которые еще в прошлом году создали те самые завирусившиеся босоножки-вьетнамки на небольшом каблуке из прозрачного ПВХ. А в этом году они пошли еще дальше и в сезоне SS'26 показали ретро-сабо с имитацией драпировки на перемычке. По части обуви отличились и новые креативные директора Loewe: Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес предложили примерить пластиковые гибриды калош и ботильонов в тандеме с разноцветными носками. Если виниловые плащи Saint Laurent и платья-комбинации Loewe лучше оставить на осень, то вот кулоны Bianca Spender в виде то ли леденцов, то ли застывших капель запросто приживутся в летнем гардеробе. Плюс: смело присматриваемся к будто подтаявшим флэпперам Chanel и миди-платьям из органзы Bianca Spender. 

Сумка Chanel, TSUM Collect, 118 500 руб.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 118 500 руб.

Босоножки Chloe, ДЛТ, 66 550 руб.

Босоножки Chloe, ДЛТ, 66 550 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 60 963 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 60 963 руб.

Платье Amplituda Design, 40 000 руб.

Платье Amplituda Design, 40 000 руб.

Платье Zlata Peczkowska, Wosk 1147, 39 600 руб.

Платье Zlata Peczkowska, Wosk 1147, 39 600 руб.

Браслет Swarovski, Lamoda, 22 399 руб.

Браслет Swarovski, Lamoda, 22 399 руб.

Ветровка Novaya, 15 000 руб.

Ветровка Novaya, 15 000 руб.

Сумка Firkin World, The Sortage, 10 000 руб. (офлайн)

Сумка Firkin World, The Sortage, 10 000 руб. (офлайн)

Сабо Melissa, Lamoda, 7 650 руб.

Сабо Melissa, Lamoda, 7 650 руб.

Сабо Befree, 2 599 руб.

Сабо Befree, 2 599 руб.

За коллекционным клатчем (легким движением руки превращается в кросс-боди!) Chanel отправляемся в TSUM Collect. А фэшн-мечту зумеров-нигилистов — желейную фиркин от ироничных имитаторов Firkin World — завезли в The Sortage (дофаминовый не только дизайн, но и цена — 10 000 против 3 500 000 на ресейле!).

Тему ПВХ-обуви полностью раскрыли Befree: выпустили море вьетнамок, босоножек и сабо с приставкой "jelly" — настолько увлеклись, что даже пришлось создавать отдельную вкладку «Желейная обувь» в каталоге. В мире авангардного кутюра присматриваемся к корсетным мини Amplituda Design и вариантам из полупрозрачного шифона с антистресс-бусинами в подоле Zlata Peczkowska. А по части jelly-аутдора преуспела команда Novaya — создали яблочно-мармеладную ветровку, которая одновременно и жилет, и сумка. 

Визажист Фариза Родригез замиксовала платье Neegoosh с акцентными украшениями в этническом стиле
Фото: Сулпан Акназарова

Визажист Фариза Родригез замиксовала платье Neegoosh с акцентными украшениями в этническом стиле

Коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25 Евгения Сероусова про образ для премии «ТОП50» — 2026: «На мне кутюрный образ «Протобиом» от фэшн

Коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25 Евгения Сероусова про образ для премии «ТОП50» — 2026: «На мне кутюрный образ «Протобиом» от фэшн-дизайнера и художника Софии Тихомировой, связанный с идеей первичной материи и взаимодействия тела и материала. София работает с тканями и силиконовыми текстурами, создавая эффект текучих, почти живых поверхностей. В этом образе София впервые активно использовала цвет, хотя обычно выбирает молочную палитру: колористика проявляется не только в силиконе и голубом кружеве, но и в перламутровом кринолине, отражающем свет. На создание образа ушло более 150 часов ручного труда. Также София вручную создала тику из кристаллов и кутюрный ридикюль, а затем доработала базовые босоножки, украсив декоративными лентами из силикона и пластика. В итоге обувь тоже стала частью художественного высказывания»

Фэшн-журналист Алекса Чанг примерила подиумный тотал-лук Chloe SS'26, в том числе jelly-сабо

Фэшн-журналист Алекса Чанг примерила подиумный тотал-лук Chloe SS'26, в том числе jelly-сабо

А вот та самая Jelly Firkin: инфлюенсер Иззи Вудс стилизует прозрачную псевдобиркин с футболкой, трениками и казаками

А вот та самая Jelly Firkin: инфлюенсер Иззи Вудс стилизует прозрачную псевдобиркин с футболкой, трениками и казаками 

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