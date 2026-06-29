Jelly girl summer! Как всё вокруг стало мармеладным (и даже Birkin)?

Пока тиктокеры-зумеры хвастаются своей новой Jelly Firkin (читай: псевдобиркин из ПВХ!), миллениалы вздыхают по виниловым плащам Saint Laurent или как минимум дутым браслетам из эпоксидной смолы Swarovski — всё потому, что, как заключили в сингапурском Vogue, jelly girl summer has arrived. Айтемы, напоминающие желе или карамельки, засекли на фэшн-радарах несколько сезонов назад: начавшись в 2025 году с мыльниц The Row и вьетнамок Chloe, тренд развился до полупрозрачных платьев-флэпперов Chanel и калош Loewe в 2026-м. Но не люксом единым: чтобы облегчить вам поиски, рассказываем, где искать мармеладные ветровки, желейные кольца и карамельные платья, в материале Собака.ru.
Главные по jelly shoes — команда Chloe во главе с худруком Чеменой Камали, которые еще в прошлом году создали те самые завирусившиеся босоножки-вьетнамки на небольшом каблуке из прозрачного ПВХ. А в этом году они пошли еще дальше и в сезоне SS'26 показали ретро-сабо с имитацией драпировки на перемычке. По части обуви отличились и новые креативные директора Loewe: Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес предложили примерить пластиковые гибриды калош и ботильонов в тандеме с разноцветными носками. Если виниловые плащи Saint Laurent и платья-комбинации Loewe лучше оставить на осень, то вот кулоны Bianca Spender в виде то ли леденцов, то ли застывших капель запросто приживутся в летнем гардеробе. Плюс: смело присматриваемся к будто подтаявшим флэпперам Chanel и миди-платьям из органзы Bianca Spender.
Сумка Firkin World, The Sortage, 10 000 руб. (офлайн)
За коллекционным клатчем (легким движением руки превращается в кросс-боди!) Chanel отправляемся в TSUM Collect. А фэшн-мечту зумеров-нигилистов — желейную фиркин от ироничных имитаторов Firkin World — завезли в The Sortage (дофаминовый не только дизайн, но и цена — 10 000 против 3 500 000 на ресейле!).
Тему ПВХ-обуви полностью раскрыли Befree: выпустили море вьетнамок, босоножек и сабо с приставкой "jelly" — настолько увлеклись, что даже пришлось создавать отдельную вкладку «Желейная обувь» в каталоге. В мире авангардного кутюра присматриваемся к корсетным мини Amplituda Design и вариантам из полупрозрачного шифона с антистресс-бусинами в подоле Zlata Peczkowska. А по части jelly-аутдора преуспела команда Novaya — создали яблочно-мармеладную ветровку, которая одновременно и жилет, и сумка.
Визажист Фариза Родригез замиксовала платье Neegoosh с акцентными украшениями в этническом стиле
Коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25 Евгения Сероусова про образ для премии «ТОП50» — 2026: «На мне кутюрный образ «Протобиом» от фэшн-дизайнера и художника Софии Тихомировой, связанный с идеей первичной материи и взаимодействия тела и материала. София работает с тканями и силиконовыми текстурами, создавая эффект текучих, почти живых поверхностей. В этом образе София впервые активно использовала цвет, хотя обычно выбирает молочную палитру: колористика проявляется не только в силиконе и голубом кружеве, но и в перламутровом кринолине, отражающем свет. На создание образа ушло более 150 часов ручного труда. Также София вручную создала тику из кристаллов и кутюрный ридикюль, а затем доработала базовые босоножки, украсив декоративными лентами из силикона и пластика. В итоге обувь тоже стала частью художественного высказывания»
Фэшн-журналист Алекса Чанг примерила подиумный тотал-лук Chloe SS'26, в том числе jelly-сабо
А вот та самая Jelly Firkin: инфлюенсер Иззи Вудс стилизует прозрачную псевдобиркин с футболкой, трениками и казаками
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