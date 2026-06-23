Бермуды Алладина, ретро-панталоны и клетчатые семейники: нашли 26 лучших шорт на лето

Autentiments, 18 500 руб.

Не планируем снимать будуаркорные шорты Autentiments до осени: в паре с макси-кардиганом отправляемся на бранч в AVA Bistro, в тандеме с маскулинным оверсайз-жакетом — на вернисаж в Anna Nova, в сочетании с ар-деко-топом и босоножками — на рейв «Планета К-30», а с майкой и пушистыми носками остаемся дома в компании очередной серии «Вне кампуса»