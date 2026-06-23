Бермуды Алладина, ретро-панталоны и клетчатые семейники: нашли 26 лучших шорт на лето

Шорты, ваш выход! Наконец пришло время чуть подвинуть джинсы и прочих брючных и освободить место для сафари-блумерсов, бермудов-ракушек и панталонов Марии-Антуанетты. Собрали 26 самых модных шорт сезона, которые пригодятся не только в отпуске.
В порыве аладдиномании меняем ориентальные брюки на стейтмент-шорты. Конкретно эти запрыгнули на рейлы ДЛТ с весенне-летнего (и дебютного у Пьерпаоло Пиччоли!) шоу Balenciaga
Chanel, TSUM Collect, 261 500 руб.
На вид классический твид, а на деле виртуозные сплетения хлопка и льна с шелковой подкладкой
Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.
Самые нарядные панталоны отшили в мастерских Ulyana Sergeenko из полупрозрачного хлопкового батиста с множеством кокеткорных оборок
Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 52 769 руб.
Для офисных луков забираем тихороскошные бермуды из смеси вискозы и льна Fabiana Filippi (охладят в самой гуще горящих дедлайнов!)
Darkpark, Golden Line, 52 800 руб.
Не просто шорты, а готовый стайлинг-трюк: самодостаточные курчу-верчу-бермуды Darkpark обеспечат приставку «фэшн» даже нормкор-лонгсливу и резиновым вьетнамкам
Vetements, DayNight, 40 964 руб.
Команда Vetements отрабатывает тренд на бельевую эстетику и вместо привычных шорт из атласа и с кружевной отделкой предлагает прожить это лето в семейниках
Страшный сон тех, кто ненавидит утюжить стрелки на брюках — строгие бермуды Rudy|Eye, где вместо одной их целых две
Шорты — праздник, шорты — карнавал: это мы про айтем Kalmanovich, полностью расшитый золотистыми пайетками и дополненный бархатной подкладкой (тотальный мэтч с дресс-кодом на вечеринке в «Серже» или «Шуме»!)
В летней коллекции команда Say No More поженила ретро-блумерсы с трендовой сафари-эстетикой — получились песочные мини-баллоны с баской и тонким поясом (можно завязывать в несколько слоев!)
В нашем летнем вишлисте — шорты-клумбы J.Kim, украшенные фирменными вырезами-четырехлистниками
Лучшая альтернатива брюкам в условиях строго офисного дресс-кода — бермуды Rockabi из легкой костюмной шерсти
В новом сезоне Saint-Tokyo повторили культовую модель шорт-ракушек в полупрозрачном хлопке с вышивкой и перфорацией (уже заслужили звание «любимых» в гардеробе стилиста Марии Калашниковой!)
В условиях петербургского лета (дожди через день никто не отменял!) смело носим ворсисто-трикотажные шорты из осенне-зимней коллекции Eré de toi в июне, июле и августе в тандеме с легкими плащами-пыльниками и резиновыми сапогами
Не планируем снимать будуаркорные шорты Autentiments до осени: в паре с макси-кардиганом отправляемся на бранч в AVA Bistro, в тандеме с маскулинным оверсайз-жакетом — на вернисаж в Anna Nova, в сочетании с ар-деко-топом и босоножками — на рейв «Планета К-30», а с майкой и пушистыми носками остаемся дома в компании очередной серии «Вне кампуса»
Kaos, Универмаг «Московский», 14 900 руб.
Дифирамбы льну — пели, поем и будем петь! А поэтому этим летом не обходимся без горчичных бермудов Kaos (а еще — ультрамодных фартуков, кокеткорных боди и гольфов из нашей подборки!)
Yana Besfamilnaya, «У Красного моста», 14 900 руб.
Бермуды из молочного футера Yana Besfamilnaya — наша униформа лета
Коттеджекор — важнейший летний тренд: в доказательство Ольга Реброва отшила очаровательные шорты из легкой фактурной ткани, напоминающей поплин, с цветочным ретро-принтом
Смотрим на бермуды Belartes — видим полосатый матрас из бабушкиного деревенского дома
Самые модные шорты лета — расслабленные бермуды чуть ниже колена из легкого трикотажа. Именно такие нашлись в новой коллекции «В пути» профи трикотажа Mankova (да еще и в каком оттенке!)
Всем кинестетикам посвящается — жвачно-розовые шорты Ove из дико приятной на ощупь махры
Еще один вариант на прохладные +20 — шорты Nextdore (фэшн-детище фотографа и инфлюенсера Саши Буримовой!) из микса хлопка и шелка в оттенке грозовой тучи
Следом за Fendi, Ottolinger и Victoria Beckham говорим «да» ультракоротким шортам (и чередуем их с экстрадлинными бермудами!). Вариант из снова модного вельвета нашли в коллекции Mainless
Если в шортах на вечернее мероприятие, то только в таких: в летней коллекции Lime показали бермуды из плотной ткани со стрелками и наивным цветочным принтом (советуем миксовать с жакетом из той же ткани и босоножками на каблуке!)
База отпускной капсулы — чуть удлиненные шорты из ажурного трикотажа (запросто найдут общий язык и с купальником, и с нарядным кимоно!)
Ищем безукоризненные бермуды из денима и находим их в коллекции Love Republic — буквально созданы для фестивальных бохо-сочетаний с полупрозрачными блузами с оборками, замшевыми сапогами и богемными накидками
Расширяем фэшн-диапазон спортивных шорт и по примеру Зои Кравиц носим их не только с кроссовками, но и с минималистичными сабо на каблуке
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