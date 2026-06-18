Кокеткорные боди, ориентальные кимоно и брюки-перевертыши: отыскали 17 вау-вещей изо льна

Пишем «лето» — «лен» в уме. Мчим на террасу «Лодочной станции» (за осьминогом, варениками и лучшими закатами!) на фэшн-гастрономической волне — в ностальгичной юбке-скатерти Prada или ультрамодном фартуке «Крестецкая строчка». Пикникуемся в сестрорецких Дубках в травянистом сете Maison из тонкого льняного трикотажа. И отправляемся на вернисаж в Anna Nova (старт выставки «Пик неопределенности» — уже завтра!) в ориентальном пальто Linen Texture. Собрали классные льняные айтемы, которые выручат в любой непонятной ситуации.
Юбка Prada, TSUM Collect, 153 000 руб.
Миучча Прада, сама того не подозревая, упаковала в эту мини-юбку наши воспоминания о деревенском лете и создала оммаж бабушкиной льняной скатерти
Фартук «Крестецкая строчка», 92 000 руб.
Фартуки — важнейший стейтмент-аксессуар года (заверено фэшн-журналистом Алексой Чанг, стилистом Лоттой Волковой и актрисой Хлоей Севиньи!). По этому поводу примеряем льняные традвайв-фартуки «Крестецкая строчка» (на ручную вышивку мастерицы потратили целых 23 часа!)
Кимоно Maurizio, Golden Line, 86 500 руб.
Выворачиваем ориентал-шик на максимум и сочетаем кимоно Maurizio, украшенное кружевной отделкой, с шелковыми аладдинами, расшитыми кристаллами бабушами и фантазийной чалмой
Боди Shushu/Tong, ДЛТ, 64 500 руб.
Суперсила шанхайцев Shushu/Tong — феминность с иронией. Фаундеры Люшу Лей и Ютун Цзян исследуют ретро-эстетику и виртуозно жонглируют бантиками, оборками и рюшами, сдабривая их нарочитой небрежностью — заломами на ткани, ободранными краями жакета, потертой кожей. Кокеткорный боди — не исключение. Чтобы он чувствовал себя как дома, сочетайте его с контрастными по стилю кожаными панк-брюками, строгой юбкой-карандашом или спортивными джоггерами
Топ Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 60 571 руб.
Манифестируем журу и запасаемся асимметричными топами из тончайшего льна от итальянцев Fabiana Filippi — пока пригодятся для комбо с белыми джинсами и прямыми миди-юбками, а в +30℃ носим с широкими брюками из шелка и микрошортами
Фэшн-климат-контроль и по совместительству главный бестселлер Maison в летний сезон — сет из невесомого вязаного льна, который вы точно не захотите снимать до октября
Костюм Catarina Nova, 32 900 руб.
Uma Wang есть у нас дома: землистый номад-костюм с винтажным вайбом Catarina Nova поможет пережить день в душном офисе не меньше, чем мысли о приближающемся отпуске
Бермуды Сodici, «У Красного моста», 26 500 руб.
Неоновые оттенки снова с нами — доказано кислотным платьем-кейпом Dries Van Noten, оранжевым волосатым пальто Loewe и лаймовыми бермудами (главные шорты 2026 года!) Сodici
Аккуратные мини-платья без бретелей единодушно одобрили худруки Loewe и Balmain, а их поддержали петербургские романтики My812. И не зря — бандо придутся кстати буквально в любой летней ситуации — от уикенд-путешествия в Сестрорецк до свидания в камерном Closer и рейва в Севкабеле
Нино Шаматава взяла за основу культовые брюки-перевертыши Ushatava и повторила их в небесно-голубом льне. Важный плюс: модель могут носить как девушки, так и парни (чем не повод для совместной и крайне выгодной покупки?)
Пальто-кимоно Linen Texture, 19 900 руб.
Если верхняя одежда летом, то только такая — льняное пальто в оттенке сладкой ваты, которое можно носить и в качестве платье с босоножками на каблуке и атласным кисетом
Брюки Seafolly, Универмаг «Московский», 19 900 руб.
Легендарный австралийский бренд купальников (обеспечивает нас бикини и пляжными шоперами с 1975 года!) расширяет зону фэшн-влияния и показывает летние новинки для города — от трикотажных поло и кокеткорных мини-платьев с рукавами-буфами до широких брюк изо льна с цветочным принтом
По случаю летнего дропа фаундер бренда Наталья Сухотерина отошла от выверенного урабн-шика в сторону расслабленного коттеджкора. А главным принтом коллекции стала клетка виши, в которой команда отшила объемные рубашки с коротким рукавом и закругленным воротничком
Меняем зимние шерстяные на летние льняные и выгуливаем в тандеме с любимыми вьетнамками (нет, жарко не будет — проверено фэшн-инфлюенсером Сашей Буримовой в балийских условиях!)
Держите, вот ваш билет на полосатый рейс — ягодный топ-колокольчик с принтом, напоминающим ретро-матрас. Важно: создан изо льна из Нормандии с эко-сертификатом European Flax
Платье Love Republic, 11 999 руб.
Если устали от прямолинейных отсылок к бельевому стилю (любители кружева, ничего личного!), присмотритесь к платью Love Republic с будто выглядывающей из-под него прозрачной комбинацией
Ажурные мои, ваш выход: а если кружево вас всё еще не отпускает, держитесь за него покрепче и не снимайте трендовые укороченные брюки с прозрачными вставками из летней коллекции Lime
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