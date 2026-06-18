Кокеткорные боди, ориентальные кимоно и брюки-перевертыши: отыскали 17 вау-вещей изо льна

Пишем «лето» — «лен» в уме. Мчим на террасу «Лодочной станции» (за осьминогом, варениками и лучшими закатами!) на фэшн-гастрономической волне — в ностальгичной юбке-скатерти Prada или ультрамодном фартуке «Крестецкая строчка». Пикникуемся в сестрорецких Дубках в травянистом сете Maison из тонкого льняного трикотажа. И отправляемся на вернисаж в Anna Nova (старт выставки «Пик неопределенности» — уже завтра!) в ориентальном пальто Linen Texture. Собрали классные льняные айтемы, которые выручат в любой непонятной ситуации.