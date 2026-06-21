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Показы и коллекции

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Prada: как прошло мужское шоу Миуччи Прада и Рафа Симонса?

На старте мужской Недели Моды в Милане дизайн-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса по классике устроил медитативный фэшн-перформанс в лиминальном зале Fondazione Prada (под «Зиму» Вивальди и «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта из «Убить Билла»!), а еще впервые показал женские луки на мужском подиуме и мастерски перепридумал стритвир-гардероб (индислизеры — новые хайпбисты!). 

Пиу-пиу, на подиуме Prada — Lumpen boy Аким Бацких!
Архивы пресс-служб

Пиу-пиу, на подиуме Prada — Lumpen boy Аким Бацких!

А модель Егор Моргунов на эксклюзиве для Prada показывает, как правильно носить косички (с кожаным тотал-блэком и монками!)
Архивы пресс-служб

А модель Егор Моргунов на эксклюзиве для Prada показывает, как правильно носить косички (с кожаным тотал-блэком и монками!)

Отказываемся от аэродинамических Oakley в кошачьих глаз Jacquemus в пользу оправ с анизометропичными линзами
Архивы пресс-служб

Отказываемся от аэродинамических Oakley в кошачьих глаз Jacquemus в пользу оправ с анизометропичными линзами

Надеваем кардиган или трикотажную крейзи-жилетку (важно, приталенную) поверх кожаной рубашки-жакета
Архивы пресс-служб

Надеваем кардиган или трикотажную крейзи-жилетку (важно, приталенную) поверх кожаной рубашки-жакета

Обувной мастхэв — трипл-монки (лоферы, прощайте!)
Архивы пресс-служб

Обувной мастхэв — трипл-монки (лоферы, прощайте!)

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Никакого оверсайза — только прямые и скинни-брюки (желательно из денима, кожи или в гусиную лапку!)
Архивы пресс-служб

Никакого оверсайза — только прямые и скинни-брюки (желательно из денима, кожи или в гусиную лапку!)

Носим на поясе ультраширокий кожаный ремень либо повязываем в его роли принтованный платок
Архивы пресс-служб

Носим на поясе ультраширокий кожаный ремень либо повязываем в его роли принтованный платок

Хотя синьора Миучча никогда в жизни не носила джинсы (призналась накануне показа!), в новой коллекции Prada припасла хроматическое собрание цветного денима. Взяли за основу классический брючный шаблон Леви Страусса и Джейкоба Дэвиса из 1873 года (с пятью карманами и заклепками) и разукрасили в остромодные бирюзовый, канареечный и пурпурные оттенки. Дьявол носит Prada, и этот дьявол в деталях: нам выписали индульгенцию на полупрозрачные ткани, модернистские принты в духе Джо Понти и даже анизометропичные линзы!

Вот главные стайлинг-трюки с мужского шоу Prada SS'27:

  • скинни, укороченное и приталенное все — это база
  • лучшая мужская прическа — две косички!
  • главная it-bag — контрастная arm-candy на карабине
  • никакого оверсайза — только прямые и скинни-брюки (желательно из денима, кожи или в гусиную лапку!)
  • носим на поясе ультраширокий кожаный ремень либо повязываем в его роли принтованный платок
  • надеваем кардиган или трикотажную крейзи-жилетку поверх кожаной рубашки-жакета
  • обувной мастхэв — трипл-монки (лоферы, прощайте!)
  • отказываемся от аэродинамических Oakley в кошачьих глаз Jacquemus в пользу оправ с анизометропичными линзами
  • главные цвета шоу — бирюзовый, канареечный, пурпурный, бургунди и черный. Пастельные вариации на тему — тоже можно!

  • встречаем новую итерацию лого Prada — три заклепки в форме культового треугольника!

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Фиксируем, как Prada на наших глазах переизобретает стритвир-гардероб! Внимательно изучив все соцсетевые тренды, Миучча Прада и Раф Симонс выдали нам стартерпак из лучших стритстайл-кодов индислизеров (скинни и тотал-блэк), нишевых геймеров (принтованые жилетки и сумочки на карабине), вайт-трэшеров (куцые куртки, кожанки на голое тело, крейзи-очки и косички!) и виксимаксеров (канареечные брюки! вечнозеленые жакеты!). И как бы намекают: не в силах предвосхитить зарождение трендов в соцсетях, модные корпорации на раз могут возглавить, переиграть и уничтожить.  

ВАЖНО! Рады видеть во front row главного русского Prada boy Александра Рогова!

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Главная it-bag — контрастная arm-candy на карабине
Архивы пресс-служб

Главная it-bag — контрастная arm-candy на карабине

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

Prada SS'27
Архивы пресс-служб

Prada SS'27

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