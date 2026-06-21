Prada: как прошло мужское шоу Миуччи Прада и Рафа Симонса?

На старте мужской Недели Моды в Милане дизайн-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса по классике устроил медитативный фэшн-перформанс в лиминальном зале Fondazione Prada (под «Зиму» Вивальди и «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта из «Убить Билла»!), а еще впервые показал женские луки на мужском подиуме и мастерски перепридумал стритвир-гардероб (индислизеры — новые хайпбисты!).
Пиу-пиу, на подиуме Prada — Lumpen boy Аким Бацких!
А модель Егор Моргунов на эксклюзиве для Prada показывает, как правильно носить косички (с кожаным тотал-блэком и монками!)
Отказываемся от аэродинамических Oakley в кошачьих глаз Jacquemus в пользу оправ с анизометропичными линзами
Надеваем кардиган или трикотажную крейзи-жилетку (важно, приталенную) поверх кожаной рубашки-жакета
Обувной мастхэв — трипл-монки (лоферы, прощайте!)
Prada SS'27
Никакого оверсайза — только прямые и скинни-брюки (желательно из денима, кожи или в гусиную лапку!)
Носим на поясе ультраширокий кожаный ремень либо повязываем в его роли принтованный платок
Хотя синьора Миучча никогда в жизни не носила джинсы (призналась накануне показа!), в новой коллекции Prada припасла хроматическое собрание цветного денима. Взяли за основу классический брючный шаблон Леви Страусса и Джейкоба Дэвиса из 1873 года (с пятью карманами и заклепками) и разукрасили в остромодные бирюзовый, канареечный и пурпурные оттенки. Дьявол носит Prada, и этот дьявол в деталях: нам выписали индульгенцию на полупрозрачные ткани, модернистские принты в духе Джо Понти и даже анизометропичные линзы!
Вот главные стайлинг-трюки с мужского шоу Prada SS'27:
- скинни, укороченное и приталенное все — это база
- лучшая мужская прическа — две косички!
- главная it-bag — контрастная arm-candy на карабине
- никакого оверсайза — только прямые и скинни-брюки (желательно из денима, кожи или в гусиную лапку!)
- носим на поясе ультраширокий кожаный ремень либо повязываем в его роли принтованный платок
- надеваем кардиган или трикотажную крейзи-жилетку поверх кожаной рубашки-жакета
- обувной мастхэв — трипл-монки (лоферы, прощайте!)
- отказываемся от аэродинамических Oakley в кошачьих глаз Jacquemus в пользу оправ с анизометропичными линзами
- главные цвета шоу — бирюзовый, канареечный, пурпурный, бургунди и черный. Пастельные вариации на тему — тоже можно!
встречаем новую итерацию лого Prada — три заклепки в форме культового треугольника!
Фиксируем, как Prada на наших глазах переизобретает стритвир-гардероб! Внимательно изучив все соцсетевые тренды, Миучча Прада и Раф Симонс выдали нам стартерпак из лучших стритстайл-кодов индислизеров (скинни и тотал-блэк), нишевых геймеров (принтованые жилетки и сумочки на карабине), вайт-трэшеров (куцые куртки, кожанки на голое тело, крейзи-очки и косички!) и виксимаксеров (канареечные брюки! вечнозеленые жакеты!). И как бы намекают: не в силах предвосхитить зарождение трендов в соцсетях, модные корпорации на раз могут возглавить, переиграть и уничтожить.
ВАЖНО! Рады видеть во front row главного русского Prada boy Александра Рогова!
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