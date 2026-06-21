Prada: как прошло мужское шоу Миуччи Прада и Рафа Симонса?

Хотя синьора Миучча никогда в жизни не носила джинсы (призналась накануне показа!), в новой коллекции Prada припасла хроматическое собрание цветного денима. Взяли за основу классический брючный шаблон Леви Страусса и Джейкоба Дэвиса из 1873 года (с пятью карманами и заклепками) и разукрасили в остромодные бирюзовый, канареечный и пурпурные оттенки. Дьявол носит Prada, и этот дьявол в деталях: нам выписали индульгенцию на полупрозрачные ткани, модернистские принты в духе Джо Понти и даже анизометропичные линзы!

Вот главные стайлинг-трюки с мужского шоу Prada SS'27: