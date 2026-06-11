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Пинап-комбинезоны, сафари-платья и киберпанк-тренчи: модный дайджест

Коттеджкор-сарафаны и ворквир-куртки Rockabi, аутдор-трансформеры (вам сумку-анорак или ветровку-жилет?) Novaya, виши-блумерсы и ретро-платья в духе Брижит Бардо Ulyana Sergeenko — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.

Ulyana Sergeenko

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 390 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 290 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 290 000 руб.

Комбинезон Ulyana Sergeenko, 185 000 руб.

Комбинезон Ulyana Sergeenko, 185 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko

Платье Ulyana Sergeenko

Фэшн-бэнгер июня — новая коллекция модного Дома Ulyana Sergeenko, в которой гранд-кутюрье раздала восхитительные средиземноморские вайбы Сен-Тропе и превратила музу Dior Софи Дамзину в новую реинкарнацию Брижит Бардо (в компании котиков!). 

Виши-комбинезоны, сумки-корзинки, монокини и открытые мюли отсылают не только к дольче вита начала 1960-х годов, но ко второй коллекции Дома Ulyana Sergeenko, вышедшей в 2012 году (в честь 15-летия продолжают филигрианно меморизировать архивы!). Тогда Ульяна Сергеенко отправила французскую кинодиву в вымышленное путешествие по Советскому Союзу.

Важнейший принт релиза — клетка виши, украсившая баски, блумерсы и корсетные комбинезоны, а также хлопковые мини, укороченные блузы и платья-жоржетки. Плюс: в центре внимания Ульяны Сергеенко — пинап-силуэты с подчеркнутой линией бедра, платья-рубашки и короткие блузы с пижамным воротником. А в роли стейтмент-акцентов — виши-мюли, остромодные топсайдеры из канваса, плетеные ридикюли и абсолютные мастерписы кутюрной шкатулки — серьги-рыбки и брошь-зонтик!

Rockabi

Сарафан Rockabi, 19 000 руб.

Сарафан Rockabi, 19 000 руб.

Платье Rockabi, 24 000 руб.

Платье Rockabi, 24 000 руб.

По случаю летнего дропа фаундер бренда Наталья Сухотерина отошла от выверенного урабн-шика в сторону расслабленного коттеджкора. В центре внимания — рабочие куртки винтажного синего оттенка, отсылающие к крою фартуков сарафаны (супертренд сезона!), платья в стиле сафари и рубашки в клетку виши (очевидный принт-триумфатор этого лета). В качестве материалов дизайнер выбрала натуральные ткани с фактурой: хлопок, лен, шелк, купру. А приглушенная кинематографичная палитра с оттенками — от голубого и оливкового до хаки и шоколадного — поддерживает летний загородный вайб коллекции. 

Novaya

Панама Novaya, 3 800 руб.

Панама Novaya, 3 800 руб.

Сумка-анорак Novaya, 15 000 руб.

Сумка-анорак Novaya, 15 000 руб.

Гуру фэшн-трансформеров Novaya выпустили летний дроп, вещи которого легко адаптируются к быстрой смене погоды и планов. За многофункциональность капсулы отвечают сумка-анорак (в два счета легкая куртка превращается в гигантскую, но всё еще невесомую бананку!) и ветровка-жилет с отстегивающимися рукавами (а на спине есть большой карман, куда вещь складывается сама в себя и становится сумкой!). Плюс: команда отшила макси-платье из полупрозрачного батиста, силуэт которого можно менять с помощью затягивающихся кулисок, и базовые футболки из хлопка с контрастным лого. Из аксессуаров примеряем панаму из прочного рипстоп нейлона с защитой от воды и ветра.

Ushatava

Юбка Ushatava, 29 900 руб.

Юбка Ushatava, 29 900 руб.

Юбка Ushatava, 18 900 руб.

Юбка Ushatava, 18 900 руб.

Блуза Ushatava, 25 900 руб.

Блуза Ushatava, 25 900 руб.

Рассматриваем первую часть дропа Special SS'26, посвященную особым случаям (название здесь говорит само за себя). Для всевозможных летний праздников — от выпускных и свадеб до просто вечеринок на открытом воздухе — Нино Шаматава сочинила образцовый total black. В коллекцию вошли бельевые топы и юбки из полупрозрачного нейлона с кружевной отделкой, жакеты-перевертыши из переливающегося сатина, макси-платья в стиле бохо и блузы из прозрачного шифона, а еще — ажурные кроп-корсеты, костюмные бермуды (не простые, а с платком-баской!) и готические mermaidcore-юбки. 

Diego M

Тренч Diego M

Тренч Diego M

Плащ-пыльник Diego M

Плащ-пыльник Diego M

Напоминаем: мы в Петербурге и впереди неделя дождей. На этот случай итальянцы Diego M создали целых два айтема летней верхней одежды. Дизайнеры взяли за основу два базовых силуэта — тренч и плащ-пыльник — и воплотили их в технологичных материалах. Первый отшили из трехмерной биопластиковой сетки (для киберпанк-косплея!), а второй — из нейлона с трендовым крэш-эффектом.

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