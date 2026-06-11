Пинап-комбинезоны, сафари-платья и киберпанк-тренчи: модный дайджест

Коттеджкор-сарафаны и ворквир-куртки Rockabi, аутдор-трансформеры (вам сумку-анорак или ветровку-жилет?) Novaya, виши-блумерсы и ретро-платья в духе Брижит Бардо Ulyana Sergeenko — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Ulyana Sergeenko
Фэшн-бэнгер июня — новая коллекция модного Дома Ulyana Sergeenko, в которой гранд-кутюрье раздала восхитительные средиземноморские вайбы Сен-Тропе и превратила музу Dior Софи Дамзину в новую реинкарнацию Брижит Бардо (в компании котиков!).
Виши-комбинезоны, сумки-корзинки, монокини и открытые мюли отсылают не только к дольче вита начала 1960-х годов, но ко второй коллекции Дома Ulyana Sergeenko, вышедшей в 2012 году (в честь 15-летия продолжают филигрианно меморизировать архивы!). Тогда Ульяна Сергеенко отправила французскую кинодиву в вымышленное путешествие по Советскому Союзу.
Важнейший принт релиза — клетка виши, украсившая баски, блумерсы и корсетные комбинезоны, а также хлопковые мини, укороченные блузы и платья-жоржетки. Плюс: в центре внимания Ульяны Сергеенко — пинап-силуэты с подчеркнутой линией бедра, платья-рубашки и короткие блузы с пижамным воротником. А в роли стейтмент-акцентов — виши-мюли, остромодные топсайдеры из канваса, плетеные ридикюли и абсолютные мастерписы кутюрной шкатулки — серьги-рыбки и брошь-зонтик!
Rockabi
По случаю летнего дропа фаундер бренда Наталья Сухотерина отошла от выверенного урабн-шика в сторону расслабленного коттеджкора. В центре внимания — рабочие куртки винтажного синего оттенка, отсылающие к крою фартуков сарафаны (супертренд сезона!), платья в стиле сафари и рубашки в клетку виши (очевидный принт-триумфатор этого лета). В качестве материалов дизайнер выбрала натуральные ткани с фактурой: хлопок, лен, шелк, купру. А приглушенная кинематографичная палитра с оттенками — от голубого и оливкового до хаки и шоколадного — поддерживает летний загородный вайб коллекции.
Novaya
Гуру фэшн-трансформеров Novaya выпустили летний дроп, вещи которого легко адаптируются к быстрой смене погоды и планов. За многофункциональность капсулы отвечают сумка-анорак (в два счета легкая куртка превращается в гигантскую, но всё еще невесомую бананку!) и ветровка-жилет с отстегивающимися рукавами (а на спине есть большой карман, куда вещь складывается сама в себя и становится сумкой!). Плюс: команда отшила макси-платье из полупрозрачного батиста, силуэт которого можно менять с помощью затягивающихся кулисок, и базовые футболки из хлопка с контрастным лого. Из аксессуаров примеряем панаму из прочного рипстоп нейлона с защитой от воды и ветра.
Ushatava
Рассматриваем первую часть дропа Special SS'26, посвященную особым случаям (название здесь говорит само за себя). Для всевозможных летний праздников — от выпускных и свадеб до просто вечеринок на открытом воздухе — Нино Шаматава сочинила образцовый total black. В коллекцию вошли бельевые топы и юбки из полупрозрачного нейлона с кружевной отделкой, жакеты-перевертыши из переливающегося сатина, макси-платья в стиле бохо и блузы из прозрачного шифона, а еще — ажурные кроп-корсеты, костюмные бермуды (не простые, а с платком-баской!) и готические mermaidcore-юбки.
Diego M
Напоминаем: мы в Петербурге и впереди неделя дождей. На этот случай итальянцы Diego M создали целых два айтема летней верхней одежды. Дизайнеры взяли за основу два базовых силуэта — тренч и плащ-пыльник — и воплотили их в технологичных материалах. Первый отшили из трехмерной биопластиковой сетки (для киберпанк-косплея!), а второй — из нейлона с трендовым крэш-эффектом.
Комментарии (0)