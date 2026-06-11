Пинап-комбинезоны, сафари-платья и киберпанк-тренчи: модный дайджест

Фэшн-бэнгер июня — новая коллекция модного Дома Ulyana Sergeenko, в которой гранд-кутюрье раздала восхитительные средиземноморские вайбы Сен-Тропе и превратила музу Dior Софи Дамзину в новую реинкарнацию Брижит Бардо (в компании котиков!).

Виши-комбинезоны, сумки-корзинки, монокини и открытые мюли отсылают не только к дольче вита начала 1960-х годов, но ко второй коллекции Дома Ulyana Sergeenko, вышедшей в 2012 году (в честь 15-летия продолжают филигрианно меморизировать архивы!). Тогда Ульяна Сергеенко отправила французскую кинодиву в вымышленное путешествие по Советскому Союзу.

Важнейший принт релиза — клетка виши, украсившая баски, блумерсы и корсетные комбинезоны, а также хлопковые мини, укороченные блузы и платья-жоржетки. Плюс: в центре внимания Ульяны Сергеенко — пинап-силуэты с подчеркнутой линией бедра, платья-рубашки и короткие блузы с пижамным воротником. А в роли стейтмент-акцентов — виши-мюли, остромодные топсайдеры из канваса, плетеные ридикюли и абсолютные мастерписы кутюрной шкатулки — серьги-рыбки и брошь-зонтик!