Как носить сабо на танкетке летом 2026 года? Собрали 8 фэшн-формул

Отрицание, гнев, торг, депрессия — танкетка терпеливо прошла все стадии до триумфального фэшн-принятия. В прошлом году каблук признали на подиумах Bottega Veneta, Alaia, Chloe и Saint Laurent, а прямо сейчас его носят самые модные инфлюенсеры — от француженки Жанны Дамас до подруги Chanel и Balenciaga Джен Себаллос. А отдел моды Собака.ru отобрал восемь лучших образов с сабо на танкетке, ужал их до понятных фэшн-формул и повторил с вещами локальных (и не только!) брендов.
Укороченные брюки + объемная рубашка/блуза
Фанни Экстранд разбавила черный монохром накидкой из зебрового шифона и пробковой танкеткой.
Для стайлинг-трюка подойдет и пара Ferragamo с подошвой будто из натурального камня. А накидку предлагаем заменить на объемную блузу из новой коллекции Befree
Джен Себаллос выбрала ретро-туфли peep-toe и дополнила ими консервативный «белый верх/черный низ».
Предлагаем повторить комбо с босоножками с ремешком на щиколотке 12Storeez, а еще — не игнорировать трюк с трикотажным поясом-камербандом (мы нашли похожий в коллекции Mankova!)
Джерси + юбка по колено
Практикуемся в эклектике на примере француженки Энн-Лор Маис и сочетаем бельевую юбку Present&Simple с футбольной джерси Befree. А чтобы не перегружать образ, выбираем невидимые сабо на танкетке Wysh
При желании можно остановиться на более базовом варианте — приталенной спортивной футболке — как это сделала музыкант Люсия Куэста. Наш выбор — лаконичная adidas Originals, будто найденная в ближайшей винтажке
Прямые джинсы + пасторальное платье из хлопка
Устали от сочетания юбка + брюки? Попробуйте надеть поверх джинс трендовое пасторальное платье из плотного хлопка, как это сделала Хлое Батлер. А еще лучше — ультрамодный фартук Lime. А поддержат белый цвет верха может обувь в тон — графичные вьетнамки на танкетке Ekonika
Брючный сет из трикотажа + кимоно
Модный мастер-класс от Деборы Роса: если вам лень придумывать лук или вообще одеваться, останьтесь в домашнем сете из легкого трикотажа Loginova, накиньте поверх нарядное кимоно basa atelier и поставьте фэшн-точку за счет трендовых сабо-клогов Gianvito Rossi
Шаровары + объемный джемпер с коротким рукавом
Шаровары — всё еще in: в доказательство Джен Себаллос примерила их в тандеме с асимметричным джемпером и peep-toe на танкетке.
Аладдины не отпускают и нас, поэтому забираем драпированные брюки Chuba и миксуем их с объемным топом из тонкого трикотажа Idol и змеиными сабо Paris Texas
Миди-платье
Это база: на примере Жанны Дамас усложняем минималистичное бежевое платье My812 с помощью ярко-красных туфель Dries Van Noten
А если вам по душе более сложное корсетное платье с объемной юбкой Eclata наподобие того, что носит Дебора Роса, то советуем надеть их простой по силуэту, но контрастной по цвету парой Idol
Поло-лонгслив + микрошорты
Самые модные шорты сезона — ультракороткие (как раз такие нашли в Mainless). Чтобы сделать ноги еще длиннее, Энн-Лор Маис рекомендует дополнить их полностью прозрачными сабо. А уравновесить оголенный низ можно с оверсайз-поло с длинными рукавами
Прямые брюки + аккуратная футболка в стиле 90-х
Образ для тех, кого боится грязь: чтобы не было слишком плоско, Ханна Джунева надела брюки бежевого оттенка. А мы предлагаем вариант Eré de toi в трендовом оттенке шампанского
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