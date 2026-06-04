Как носить сабо на танкетке летом 2026 года? Собрали 8 фэшн-формул

Шаровары — всё еще in: в доказательство Джен Себаллос примерила их в тандеме с асимметричным джемпером и peep-toe на танкетке.

Аладдины не отпускают и нас, поэтому забираем драпированные брюки Chuba и миксуем их с объемным топом из тонкого трикотажа Idol и змеиными сабо Paris Texas