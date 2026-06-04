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Как носить сабо на танкетке летом 2026 года? Собрали 8 фэшн-формул

Отрицание, гнев, торг, депрессия — танкетка терпеливо прошла все стадии до триумфального фэшн-принятия. В прошлом году каблук признали на подиумах Bottega Veneta, Alaia, Chloe и Saint Laurent, а прямо сейчас его носят самые модные инфлюенсеры — от француженки Жанны Дамас до подруги Chanel и Balenciaga Джен Себаллос. А отдел моды Собака.ru отобрал восемь лучших образов с сабо на танкетке, ужал их до понятных фэшн-формул и повторил с вещами локальных (и не только!) брендов.

Укороченные брюки + объемная рубашка/блуза 

Фанни Экстранд разбавила черный монохром накидкой из зебрового шифона и пробковой танкеткой. Для стайлинг-трюка подойдет и пара Ferragamo с подошвой

Фанни Экстранд разбавила черный монохром накидкой из зебрового шифона и пробковой танкеткой. 

 

Для стайлинг-трюка подойдет и пара Ferragamo с подошвой будто из натурального камня. А накидку предлагаем заменить на объемную блузу из новой коллекции Befree

Джен Себаллос выбрала ретро-туфли peep-toe и дополнила ими консервативный «белый верх/черный низ». Предлагаем повторить комбо с босоножками с ремешком

Джен Себаллос выбрала ретро-туфли peep-toe и дополнила ими консервативный «белый верх/черный низ». 

 

Предлагаем повторить комбо с босоножками с ремешком на щиколотке 12Storeez, а еще — не игнорировать трюк с трикотажным поясом-камербандом (мы нашли похожий в коллекции Mankova!)

Блуза Befree, 2 799 руб.

Блуза Befree, 2 799 руб.

Брюки Prada, ДЛТ, 135 000 руб.

Брюки Prada, ДЛТ, 135 000 руб.

Сабо Ferragamo, «Яндекс Маркет», 73 514 руб.

Сабо Ferragamo, «Яндекс Маркет», 73 514 руб.

Рубашка Gate31, 10 990 руб.

Рубашка Gate31, 10 990 руб.

Топ Lyna Plus, 17 000 руб.

Топ Lyna Plus, 17 000 руб.

Пояс Mankova, 4 900 руб.

Пояс Mankova, 4 900 руб.

Капри Eclata, 11 200 руб.

Капри Eclata, 11 200 руб.

Босоножки 12Storeez, 24 000 руб.

Босоножки 12Storeez, 24 000 руб.

Джерси + юбка по колено

Практикуемся в эклектике на примере француженки Энн-Лор Маис и сочетаем бельевую юбку Present&Simple с футбольной джерси Befree. А чтобы не

Практикуемся в эклектике на примере француженки Энн-Лор Маис и сочетаем бельевую юбку Present&Simple с футбольной джерси Befree. А чтобы не перегружать образ, выбираем невидимые сабо на танкетке Wysh

При желании можно остановиться на более базовом варианте — приталенной спортивной футболке — как это сделала музыкант Люсия Куэста. Наш выбор

При желании можно остановиться на более базовом варианте — приталенной спортивной футболке — как это сделала музыкант Люсия Куэста. Наш выбор — лаконичная adidas Originals, будто найденная в ближайшей винтажке

Джерси Befree, 2 599 руб.

Джерси Befree, 2 599 руб.

Юбка Present&Simple, 18 990 руб.

Юбка Present&Simple, 18 990 руб.

Сабо Wysh, 7 990 руб.

Сабо Wysh, 7 990 руб.

Футболка adidas Original, Lamoda, 2 856 руб.

Футболка adidas Original, Lamoda, 2 856 руб.

Юбка Kolesman, 13 500 руб.

Юбка Kolesman, 13 500 руб.

Прямые джинсы + пасторальное платье из хлопка

Устали от сочетания юбка + брюки? Попробуйте надеть поверх джинс трендовое пасторальное платье из плотного хлопка, как это сделала Хлое Батлер. А еще

Устали от сочетания юбка + брюки? Попробуйте надеть поверх джинс трендовое пасторальное платье из плотного хлопка, как это сделала Хлое Батлер. А еще лучше — ультрамодный фартук Lime. А поддержат белый цвет верха может обувь в тон — графичные вьетнамки на танкетке Ekonika

Платье-фартук Lime, 10 999 руб.

Платье-фартук Lime, 10 999 руб.

Джинсы Autentiments, 17 430 руб.

Джинсы Autentiments, 17 430 руб.

Сабо Ekonika, 21 990 руб.

Сабо Ekonika, 21 990 руб.

Брючный сет из трикотажа + кимоно 

Модный мастер-класс от Деборы Роса: если вам лень придумывать лук или вообще одеваться, останьтесь в домашнем сете из легкого трикотажа Loginova

Модный мастер-класс от Деборы Роса: если вам лень придумывать лук или вообще одеваться, останьтесь в домашнем сете из легкого трикотажа Loginova, накиньте поверх нарядное кимоно basa atelier и поставьте фэшн-точку за счет трендовых сабо-клогов Gianvito Rossi

Кимоно basa atelier, 30 000 руб.

Кимоно basa atelier, 30 000 руб.

Комплект Loginova, 29 500 руб.

Комплект Loginova, 29 500 руб.

Сабо Gianvito Rossi, ДЛТ, 131 000 руб.

Сабо Gianvito Rossi, ДЛТ, 131 000 руб.

Шаровары + объемный джемпер с коротким рукавом

Шаровары — всё еще in: в доказательство Джен Себаллос примерила их в тандеме с асимметричным джемпером и peep-toe на танкетке. Аладдины не отпускают и

Шаровары — всё еще in: в доказательство Джен Себаллос примерила их в тандеме с асимметричным джемпером и peep-toe на танкетке. 

 

Аладдины не отпускают и нас, поэтому забираем драпированные брюки Chuba и миксуем их с объемным топом из тонкого трикотажа Idol и змеиными сабо Paris Texas

Джемпер Idol, 8 990 руб.

Джемпер Idol, 8 990 руб.

Брюки Chuba, 15 900 руб.

Брюки Chuba, 15 900 руб.

Сабо Paris Texas, 85 100 руб.

Сабо Paris Texas, 85 100 руб.

Миди-платье 

Это база: на примере Жанны Дамас усложняем минималистичное бежевое платье My812 с помощью ярко-красных туфель Dries Van Noten

Это база: на примере Жанны Дамас усложняем минималистичное бежевое платье My812 с помощью ярко-красных туфель Dries Van Noten

А если вам по душе более сложное корсетное платье с объемной юбкой Eclata наподобие того, что носит Дебора Роса, то советуем надеть их простой по

А если вам по душе более сложное корсетное платье с объемной юбкой Eclata наподобие того, что носит Дебора Роса, то советуем надеть их простой по силуэту, но контрастной по цвету парой Idol

Платье My812, 25 000 руб.

Платье My812, 25 000 руб.

Сабо Dries Van Noten, ДЛТ, 78 650 руб.

Сабо Dries Van Noten, ДЛТ, 78 650 руб.

Платье Eclata, 42 000 руб.

Платье Eclata, 42 000 руб.

Сабо Idol, 17 990 руб.

Сабо Idol, 17 990 руб.

Поло-лонгслив + микрошорты

Самые модные шорты сезона — ультракороткие (как раз такие нашли в Mainless). Чтобы сделать ноги еще длиннее, Энн-Лор Маис рекомендует дополнить их

Самые модные шорты сезона — ультракороткие (как раз такие нашли в Mainless). Чтобы сделать ноги еще длиннее, Энн-Лор Маис рекомендует дополнить их полностью прозрачными сабо. А уравновесить оголенный низ можно с оверсайз-поло с длинными рукавами

Поло Stelmy, 13 500 руб.

Поло Stelmy, 13 500 руб.

Шорты Mainless, 5 600 руб.

Шорты Mainless, 5 600 руб.

Сабо Befree, 3 599 руб.

Сабо Befree, 3 599 руб.

Прямые брюки + аккуратная футболка в стиле 90-х

Образ для тех, кого боится грязь: чтобы не было слишком плоско, Ханна Джунева надела брюки бежевого оттенка. А мы предлагаем вариант Eré de toi в

Образ для тех, кого боится грязь: чтобы не было слишком плоско, Ханна Джунева надела брюки бежевого оттенка. А мы предлагаем вариант Eré de toi в трендовом оттенке шампанского

Футболка Stelmy, 7 500 руб.

Футболка Stelmy, 7 500 руб.

Брюки Eré de toi, 16 900 руб.

Брюки Eré de toi, 16 900 руб.

Сабо Prada, «Яндекс Маркет», 144 722 руб.

Сабо Prada, «Яндекс Маркет», 144 722 руб.

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