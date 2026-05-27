Из органзы, льняной пряжи и махры: 15 отличных панамок на лето

Защита от солнца (в придачу к санскринам!) и фэшн-скуки — всё это обеспечат панамы. Расширяем диапазон головных уборов и смело примеряем панамы из ярко-оранжевой рафии, потертого денима, вязаного льна и полупрозрачной органзы. Самые лучшие собрали в материале Собака.ru.
Chanel, TSUM Collect, 150 000 руб.
На примере Сhanel Resort 2024 (именно оттуда родом эта панама!) сочетаем пестрый головной убор не только с купальником (желательно золотистым!), но и с твидом, например, сетом из микро-шортов, корсетного топа и удлиненного жакета
За it-панамки отвечает Симон Жакмюс: в этом сезоне на замену знаменитым Le bob Artichaut (носят Хейли Бибер и Эльза Хоск) выпустил суровую Le Bob De-Nîmes (для приключений в духе Лары Крофт!)
Этим летом оранжевые тотал-луки в почете: в придачу к нейлоновым карго-платьям Saint Laurent и асимметричным туникам Tom Ford забираем в коллекцию соломенную панаму Casadei
Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 27 448 руб.
Итальянцы Fabiana Filippi сочинили шапку 2в1: легким движением руки полосатая панама превращается в морячку
Стайлинг-трюк для интровертов: хотите избежать надоедливых (читай: всех!) взглядов — опускайте поля вниз, готовы к контакту — поднимайте вверх
Строгие нотные станы на панамке Ola Ola распушились в дикую бахрому
Чередуем панамы из рафии или плотного хлопка с вариантами из тончайшей льняной пряжи — как это делают минимал-дива Оксана Рим и фэшн-инфлюенсер Саша Буримова
Успевайте запрыгнуть на полосатый рейс следом за Loewe, Missoni и Lacoste. Ваш посадочный талон — соломенная панама Marni
Нетривиальная альтернатива бейсболкам или мейнстримным кепи в городских луках — аккуратная панама с небольшими полями. По части стайлинга можно не выдумывать: берем лукбук Eclata в качестве референса и надеваем головной убор в комбо с маскулинным оверсайз-костюмом и босоножками на каблуке
Самую очаровательную панаму отшили в новой коллекции Gate31: во-первых, напоминает грибную шляпку (привет, Матье Блази!), а во-вторых, сделана из приятной махровой ткани, благодаря чему не слетает во время ветра
Яркие панамы с асимметричными полями в сезоне SS'26 показал фэшн-дуэт из Loewe, но еще до этого засекли подобные в коллекции шляпников Сheck Ya Head. Носим экстремальные головные уборы по подиумному канону — с объемными куртками-дождевиками и резиновыми туфлями (при желании меняйте на сапоги!)
Планируете сафари? Дизайнеры Isabel Marant, Burberry и 1811 уверены, что да
Это база: образцовую панаму из рафии версии 2026 года (с опущенными полями!) выпустили спецы по феминному кэжуалу Love Republic
Наш ответ джинсам, твидовым юбкам и сумкам из шелкового шифона с кутюрного показа Сhanel — вау-панамка из полупрозрачной органзы Daisyknit
Панама подойдет не только для лета, но и для более прохладного времени года. В доказательство Lime дополнили ей свою осеннюю коллекцию и замиксовали с фактурным джемпером — за счет приятной хлопковой пряжи в ней будет комфортно даже в сентябрьско-октябрьскую погоду
