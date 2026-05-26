Эмульсии, флюиды, стики и бальзамы: 11 отличных санскринов на лето (и не только!)

Если нужно выбрать одну вещь, которая бы оказалась с нами на необитаемом острове, это точно был бы санскрин. А что еще нужно? От палящего солнца защитит, кожу увлажнит, избавит от морщин на зависть лучшим косметологам и даже здорового сияния добавит. А еще — пригодится во время тропических ливней (вред от УФ-лучей сохраняется даже в пасмурную погоду!).
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Все ли виды УФ-лучей опасны?
Нет. Самые короткие UVC-лучи (190-280 нм) наиболее опасны, но задерживаются озоновым слоем и не доходят до земли. А вот UVB-лучи (280-320 нм) вызывают покраснение, ожоги и рак кожи. Самые коварные — UVA-лучи (320400 нм): они проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген и эластин, ведут к старению, морщинам и пигментации.
С какого возраста начинать пользоваться SPF?
До 6 месяцев педиатры и дерматологи не рекомендуют наносить солнцезащитные средства из-за риска раздражения. Главная защита в этом возрасте — тень и одежда. С 6 месяцев можно использовать детские водостойкие кремы с SPF не менее 30 и широким спектром. Для чувствительной кожи предпочтительны физические (минеральные) фильтры — оксид цинка или диоксид титана.
QMS Medicosmetics
На помощь УФ-фильтрам позвали стволовые клетки граната и хлопка, которые стимулируют наши молекулы самостоятельно бороться с фотостарением (а так можно было?). В это время экстракт листьев алое и пчелиный воск предотвращают гиперпигментацией, а липосомный комплекс восстанавливает повреждения от ультрафиолета и укрепляет кожу, делая ее более упругой.
Mila Moursi
В случаях, когда УФ-индекс не превышает трех единиц, можно обойтись солнцезащитным средством с SPF30. Отличный вариант для тех, кто любит невесомое покрытие с деликатным сиянием — крем Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 от Mila Moursi. В придачу к комплексу натуральных химических УФ-фильтров формулу обогатили гиалуроновой кислотой, пептидами и маслом какаи, которые увлажняют, стимулируют выработку коллагена и уменьшают признаки старения кожи.
Косенко Елена Александровна
Нужно ли пользоваться SPF круглый год?
Да. UVA-лучи активны круглый год. Они проходят через облака и стекло, поэтому даже в пасмурный день кожа получает дозу фотостарения. SPF с широким спектром — это обязательный финальный этап утреннего ухода для сохранения молодости кожи вне зависимости от сезона (исключение — дни, когда вы остаетесь дома и на вас не падает естественный свет). Особенно санскрины важны для тех, кто использует ретинол, кислоты или другие активы, повышающие фоточувствительность.
Почему особенно важно наносить SPF после кислот?
Кислоты (AHA, BHA, гликолевая) отшелушивают роговой слой, истончая защитный барьер. Молодые клетки становятся уязвимее к ультрафиолету: снижается минимальная эритемная доза, выше риск пигментации и фотостарения. SPF 30–50 после использования кислот — обязательное правило.
Sesderma
Не просто санскрин, а полноценный ухаживающий флюид с вау-составом. В основе его формулы (помимо мощных УФ-фильтров!) — азелаиновая и транексамовая кислоты, факторы роста растительного происхождения, витамин С и экстракт ромашки. Все вместе они уменьшают пигментацию и предотвращают ее появление, снимают воспаления, увлажняют, борются со старением кожи и возвращают ей гладкость, эластичность и сияние. Бонус: благодаря миксу легкой текстуры с сильными солнцезащитными факторами продукт можно использовать в любое время года и суток — от жаркого летнего утра до дождливого осеннего дня.
Institut Esthederm
Борется и с темными пятнами, и с белыми разводами — у CV крема-флюида Institut Estederm есть такие суперскиллы благодаря технологии Photo Reverse. Она выставляет против лучей UVA и UVB крепкий SPF 50+ щит, корректирует пигментные пятна и предотвращает появление новых текстурой с абсолютно сухим и невидимым финишем.
L'Occitane
Летний мастхэв — легкий солнцезащитный флюид из линии L'Occitane на основе таволги. Растение известное своими белоснежными цветами и высоким содержанием салициловой кислоты и витамина С, благодаря чему средство не только защищает кожу от УФ-лучей, но и снимает воспаления, регулирует выработку себума, стимулирует синтез коллагена и дарит здоровое сияние.
Косенко Елена Александровна
Как часто обновлять SPF в течение дня?
Фотостабильные химические фильтры нового поколения эффективно защищают до 8 часов в условиях города, но при контакте с активным солнцем и водой, например, на пляже их стоит обновлять каждые 2-3 часа. А вот что касается физических, или минеральных, фильтров (их всего два —оксид цинка и диоксид титана), то их стоит наносить повторно каждые 2 часа.
В чём разница между физическими и химическими фильтрами?
Физические (оксид цинка и диоксид титана) создают отражающий слой, работают как зеркала. Они гипоаллергенны, подходят для чувствительной кожи и детей, начинают работать сразу, но могут оставлять белый оттенок. Химические поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло: они прозрачны и легки, но некоторые (например, оксибензон) могут вызывать раздражение. Для детей, беременных и обладателей чувствительной кожи предпочтительны физические фильтры.
Comfort Zone
Формула крема Comfort Zone защищает ДНК кожи от повреждений и фотостарения, препятствует появлению гиперпигментации и обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов). Важно: наносить средство следует за 20-30 минут до выхода на солнце и повторно каждые два часа.
Сlarins
Шок-контент: в северном городе загорать опаснее, чем на Мальдивах. Все потому, что к ультрафиолету тут с горкой отсыпано пыльцы, взвеси и синего света, которые усиливают пигментацию и кожный стресс. Для урбан-крема UV Plus Skin Barrier биологи Clarins подрастили в органик-условиях двух героев, которые это изменят, — гедихиум увенчанный и дикое манго.
Косенко Елена Александровна
Может ли SPF быть опасен?
Да, если выбран некачественный продукт. Некоторые химические фильтры в исследованиях на животных проявляли эндокринную активность и вызывали дерматит. Однако вред от отсутствия защиты значительно выше: ультрафиолет повреждает ДНК клеток и ведет к раку кожи. Выбирайте современные безопасные фильтры и наносите их в достаточном количестве. Единственный подтвержденный минус — возможное снижение синтеза витамина D, но это корректируется питанием. Понять, какой у вас уровень витамина D, подобрать комплексную программу коррекции может только врач, поэтому не рекомендуем принимать его самостоятельно, так как витамин D может быть опасен при неправильной дозировке или неэффективен в сочетании с другими микроэлементами.
Могут ли быть противопоказания к SPF?
Прямых медицинских противопоказаний нет. При акне, розацеа, себорейном дерматите ультрафиолет противопоказан, и защита должна сочетаться с одеждой и головными уборами. При склонности к родинкам или онкопатологии кожи (меланома, базалиома) нужна осторожность: рекомендуется SPF 50+ с физическими фильтрами под контролем дерматолога. Индивидуальная непереносимость компонентов может давать аллергию.
Erborian
Два главных ингредиента сыворотки от Erborian — цитрус юдзу (источник витамина С — известен увлажняющими, антиоксидантными и защитными свойствами) и ниацинамид (выравнивает тон, осветляет пигментацию и успокаивает). Благодаря ухаживающему составу продукт подходит для ежедневного использования в качестве привычной сыворотки, хорошо ложится под макияж, а высокий индекс SPF 50+ эффективно защищает кожу от вредного УФ-излучения.
Heleo4
Крем Heleo4, как и вся линия домашней косметики бренда, – спин-офф прорывной одноименной российской косметологической методики омоложения авторства доктора химических наук Гелия Васильевича Пономарева. Функция защиты от UVA- и UVB-излучения и предупреждения появления пигментации и фотостарения в средстве выкручена на абсолютный максимум. Этим летом крем придумали продавать в наборе (отпуск не за горами!) с самыми нужными в жару средствами бренда (а также шелковыми резинками для волос в малахитовом оттенке).
Косенко Елена Александровна
На что обращать внимание при выборе SPF?
Ориентируйтесь на широкий спектр (защита от UVB и UVA), уровень SPF, условия, тип кожи и состав.
- SPF30 блокирует 97% UVB-лучей, SPF50 98%. Для города достаточно 30, для пляжа и гор необходимо уже 50.
- Ищите маркировку «широкий спектр» или азиатскую PA (чем больше плюсов, тем лучше защита от UVA).
- Для жирной кожи — некомедогенные матирующие текстуры, для сухой – увлажняющие.
- Среди химических фильтров ззбегайте оксибензона, гомосалата, октиноксата. Выбирайте тиносорб, мексорил или физические фильтры.
Ваши продукты-фавориты?
Среди средств, сочетающих эффективность и безопасность: La Roche-Posay Anthelios (золотой стандарт для чувствительной кожи, технология Mexoryl, SPF 50+, гипоаллергенно). Плюс: солнцезащитный крем Derma Mirable с SPF 50+ разработан главным врачом клиники «Альфа Эпоха» (ex. «Медлайн») и подходит для обладателей самой реактивной кожи, беременных и детей, не забивает поры и дает естественное сияние.
VT Cosmetics
Бьюти-визионеры из Южной Кореи VT Cosmetics продолжают расширять диапазон использования PDRN (главный ингредиент-хит с мощными регенерирующими свойствами!): на этот раз его включили в состав солнцезащитного бальзама и дополнили четырьмя видами пептидов (разглаживают и подтягивают кожу), экстрактами голубой агавы (снимает отеки) и чайного дерева (нормализует активность сальных желез) и комплексом на основе солода, гардении и фиалки (сохраняет кожу увлажненной). А за счет удобного формата пудреницы со спонжем средство идеально подходит для обновления защитного слоя в течение дня.
Don’t Touch My Skin
Внутри жизнерадостного флакона Don’t Touch My Sunscreen SPF 50+ UVAPF 40+ — комплекс фильтров нового поколения, которые на ура защищают кожу от появления ожогов и пигментных пятен. Плюс: не оставляют белого налета и не вызывают раздражения. А за уходовый эффект отвечают церамиды и антиоксиданты в составе — восстанавливают барьер, борются с преждевременным старением и сохраняют кожу увлажненной.
