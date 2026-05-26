Эмульсии, флюиды, стики и бальзамы: 11 отличных санскринов на лето (и не только!)

Все ли виды УФ-лучей опасны?

Нет. Самые короткие UVC-лучи (190-280 нм) наиболее опасны, но задерживаются озоновым слоем и не доходят до земли. А вот UVB-лучи (280-320 нм) вызывают покраснение, ожоги и рак кожи. Самые коварные — UVA-лучи (320400 нм): они проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген и эластин, ведут к старению, морщинам и пигментации.

С какого возраста начинать пользоваться SPF?

До 6 месяцев педиатры и дерматологи не рекомендуют наносить солнцезащитные средства из-за риска раздражения. Главная защита в этом возрасте — тень и одежда. С 6 месяцев можно использовать детские водостойкие кремы с SPF не менее 30 и широким спектром. Для чувствительной кожи предпочтительны физические (минеральные) фильтры — оксид цинка или диоксид титана.