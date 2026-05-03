Платья-торты, улисс-мерч и суккуб-тишотки: модный дайджест

Врываемся в май красиво — гремим драгоценными ремнями Déhanche в люверсах, излучаем вайбы макабра (по итогам отгремевшей Вальпургиевой ночи!) в мрачных худи Stenosis, перечитываем «Улисса» Джеймса Джойса в мерч-футболках Krakatau и раздаем джаз-шик в T-stripe туфельках Renzo Mercuri.
Déhanche
Свежая поставка! В ДЛТ приехали ультрамодные ремни Déhanche (в сверкающих люверсах!), которые уважают супермодели Грейс Элизабет и Роузи Хантигтон-Уайтли. Ну а мы выбираем пояса из новой коллекции The Gilded Hour, снабженные стейтмент-наконечником с покрытием из 24-каратного золота и серебра, — подпоясываем ими хоть драпированные топы-халтеры, хоть плечистые жакеты, хоть хардкорные кожаные куртки.
Stenosis
Сын рейва и панк-макабра Shulya не только во всю работает над перезапуском культового «Грибыча», но и успевает делать великие суккуб-дропы Stenosis, которые уходят в мгновенный солдаут. На этот раз дримтимом с кофаундером Анатолием Алексеевым и фотографом Ирой Коломиной собрались в «Гранд Отеле Мойка 22», где сняли кампейн в жанре отельного слэшера — а нам показали, как правильно носить новые мрачные футболки и худи.
Chois
Heartbreaking-новости: бренд белья Chois оказался на грани закрытия и дарит скидку 30%. На фоне кризиса в модной индустрии петербургский бренд белья Chois понес убытки и оказался на грани разорения. Основательница Софья Власова анонсировала скидку 30% на весь ассортимент по промокоду ALL30.
Софья Власова
Основательница бренда Chois
Я долго не решалась это сказать и никогда не просила о помощи. Chois — мой бренд, который я строю 6 лет изо дня в день, на грани закрытия. Последний год оказался для нас буквально адом. Если вы давно хотели поддержать нас, я буду благодарна каждому лично.
Pitkina
Базовый трикотаж Piktina — услада куратора музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, театрального режиссера (и главного литмемолога рунета!) Анастасии Паутовой и всех петербуржцев, проповедующих вайб академической фэшн-бедности. В май фаундер бренда Ната Питкина заходит красиво — приготовила большой дроп вещей из натурального итальянского шелка (каждый айтем кроится вручную!). В релиз вошли три рубашки, брюки, шорты, топ, платье и два платка.
Krakatau
Патриархи петербургского аутдора Krakatau заходят на поле книжных фэшн-клубов и настоятельно советуют нам перечитать «Улисса» Джеймса Джойса — в коллаборации с турецким граффити-артистом yabancı украсили хлопковые футболки графичным портретом Леопольда Блума. Ну а все 18 глав романа-эпопеи (каждая из которых — важный эпизод его однодневной хоум-одиссеи!) запечатлели в жанре турового рок-мерча.
INSHADE
В весенне-летней коллекции INSHADE худрук бренда Мария Смирнова выдала собственный фэшн-манифест эстетичного эскапизма: взяла в референсы самые приторные десерты из кондитерской (торты! мармелад! конфеты!), подсластив их цветовой гаммой из шоколада и зефира — получились наши любимые платья из плиссированного шифона, а также легкие стеганые пальто и жакеты (камбэк сезона!).
Мария Смирнова
Основательница бренда INSHADE и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Разработка коллекции сопровождалась девизом «странно и мило»: так мы назвали мудборд, в который попали именно странные и милые предметы — фантики от конфет, винтажные надувные и резиновые игрушки (то ли смешные, то ли странные!), желейный мармелад, бумажные фонарики, кремовые украшения для тортов и сами торты с масляным кремом с диким количеством калорий. Приторные референсы дополнила цветовая гамма карамелек, шоколадок и пирожных — да, сладко и вредно, но помогает отключить сознание и сбежать из реальности.
Renzo Mercuri
В центре внимания новой тихо-роскошной коллекции итальянцев Renzo Mercuri (виртуозы олдмани-обуви!) — замшевые балетки, интречато-лодочки и остромодные T-stripe туфли (вернулись к нам прямиком из ревущих двадцатых!). Ну а для мужчин в бренде припасли пенни-лоферы из сверхмягкой кожи наппа (идеально адаптируется к форме стопы с первой же примерки!) и кеды из бархатистой замши, в которых планируем фланировать вдоль гранитных набережных весь сезон белых ночей (да!).
TRY ON DRESS
Воу, шоу-инфлюэнсер Анастасия Решетова с ноги врывается в фэшн-индустрию: сначала заручилась поддержкой светского стилиста Виты Клац, а теперь стала лицом новой трикотажной капсулы Essentials бренда крутых летних платьев TRY ON DRESS. Примеряем мягкие платья-халтеры, пудровые кардиганы-пушинки, молочные тэнктопы и готические костюмы-угольки.
