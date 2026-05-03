Платья-торты, улисс-мерч и суккуб-тишотки: модный дайджест

Врываемся в май красиво — гремим драгоценными ремнями Déhanche в люверсах, излучаем вайбы макабра (по итогам отгремевшей Вальпургиевой ночи!) в мрачных худи Stenosis, перечитываем «Улисса» Джеймса Джойса в мерч-футболках Krakatau и раздаем джаз-шик в T-stripe туфельках Renzo Mercuri. 

Déhanche

Ремень Déhanche, ДЛТ, 46 500 руб.
Ремень Déhanche, ДЛТ, 46 500 руб.

Ремень Déhanche, ДЛТ, 46 500 руб.

Ремень Déhanche, ДЛТ, 71 500 руб.

Ремень Déhanche, ДЛТ, 46 500 руб.

Ремень Déhanche, ДЛТ, 46 500 руб.

Свежая поставка! В ДЛТ приехали ультрамодные ремни Déhanche (в сверкающих люверсах!), которые уважают супермодели Грейс Элизабет и Роузи Хантигтон-Уайтли. Ну а мы выбираем пояса из новой коллекции The Gilded Hour, снабженные стейтмент-наконечником с покрытием из 24-каратного золота и серебра, — подпоясываем ими хоть драпированные топы-халтеры, хоть плечистые жакеты, хоть хардкорные кожаные куртки. 

Stenosis

Фото предоставлено командой Stenosis. Фото: Ира Коломина, стиль: Ульяна Крестьянинова, мейк: Марго Айрапетова, модели: whufofficial и antonovantonovantonov (Lumpen), aoxi.jpg (Masson Management)

Футболка Stenosis

Худи Stenosis, 9 000 руб.

Футболка Stenosis

Футболка Stenosis

Худи Stenosis, 9 000 руб.

Худи Stenosis, 9 000 руб.

Футболка Stenosis

Футболка Stenosis

Сын рейва и панк-макабра Shulya не только во всю работает над перезапуском культового «Грибыча», но и успевает делать великие суккуб-дропы Stenosis, которые уходят в мгновенный солдаут. На этот раз дримтимом с кофаундером Анатолием Алексеевым и фотографом Ирой Коломиной собрались в «Гранд Отеле Мойка 22», где сняли кампейн в жанре отельного слэшера — а нам показали, как правильно носить новые мрачные футболки и худи. 

Chois

Пижама Chois, 13 990 руб.

Пижама Chois, 9 990 руб.

Heartbreaking-новости: бренд белья Chois оказался на грани закрытия и дарит скидку 30%. На фоне кризиса в модной индустрии петербургский бренд белья Chois понес убытки и оказался на грани разорения. Основательница Софья Власова анонсировала скидку 30% на весь ассортимент по промокоду ALL30.

Софья Власова

Основательница бренда Chois

Я долго не решалась это сказать и никогда не просила о помощи. Chois — мой бренд, который я строю 6 лет изо дня в день, на грани закрытия. Последний год оказался для нас буквально адом. Если вы давно хотели поддержать нас, я буду благодарна каждому лично.

Pitkina

Шорты Pitkina, 9 700 руб.

Платье Pitkina, 29 700 руб.

Рубашка Pitkina, 24 900 руб.

Базовый трикотаж Piktina — услада куратора музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, театрального режиссера (и главного литмемолога рунета!) Анастасии Паутовой и всех петербуржцев, проповедующих вайб академической фэшн-бедности. В май фаундер бренда Ната Питкина заходит красиво — приготовила большой дроп вещей из натурального итальянского шелка (каждый айтем кроится вручную!). В релиз вошли три рубашки, брюки, шорты, топ, платье и два платка.

Krakatau

Мерч-футболка ULYSSES Krakatau, 9 990 руб.

Мерч-футболка ULYSSES Krakatau, 9 990 руб.

Патриархи петербургского аутдора Krakatau заходят на поле книжных фэшн-клубов и настоятельно советуют нам перечитать «Улисса» Джеймса Джойса — в коллаборации с турецким граффити-артистом yabancı украсили хлопковые футболки графичным портретом Леопольда Блума. Ну а все 18 глав романа-эпопеи (каждая из которых — важный эпизод его однодневной хоум-одиссеи!) запечатлели в жанре турового рок-мерча.

INSHADE

Арт-дирекшн:Анна Расходчикова, фотограф:Катрина Акимова, мейк и волосы: Катя Ускова, стиль:Полина Фролова, сет-дизайн:Полина Никулина, модели:Анна Маркотенко,Альбина Данченко, свет:Светлана Ярошевич, ас.фот.:Валерия Зайцева, ас.стиль:Наталья Горушкина

Платье INSHADE

Платье INSHADE

Платье INSHADE

Тотал-лук INSHADE

Платье INSHADE

Тотал-лук INSHADE

В весенне-летней коллекции INSHADE худрук бренда Мария Смирнова выдала собственный фэшн-манифест эстетичного эскапизма: взяла в референсы самые приторные десерты из кондитерской (торты! мармелад! конфеты!), подсластив их цветовой гаммой из шоколада и зефира — получились наши любимые платья из плиссированного шифона, а также легкие стеганые пальто и жакеты (камбэк сезона!).

Мария Смирнова

Основательница бренда INSHADE и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Разработка коллекции сопровождалась девизом «странно и мило»: так мы назвали мудборд, в который попали именно странные и милые предметы — фантики от конфет, винтажные надувные и резиновые игрушки (то ли смешные, то ли странные!), желейный мармелад, бумажные фонарики, кремовые украшения для тортов и сами торты с масляным кремом с диким количеством калорий. Приторные референсы дополнила цветовая гамма карамелек, шоколадок и пирожных — да, сладко и вредно, но помогает отключить сознание и сбежать из реальности.

Renzo Mercuri

Туфли Renzo Mercuri, NO ONE, 40 990 руб.

Балетки Renzo Mercuri, NO ONE, 25 590 руб.

Туфли Renzo Mercuri, NO ONE, 37 590 руб.

В центре внимания новой тихо-роскошной коллекции итальянцев Renzo Mercuri (виртуозы олдмани-обуви!) — замшевые балетки, интречато-лодочки и остромодные T-stripe туфли (вернулись к нам прямиком из ревущих двадцатых!). Ну а для мужчин в бренде припасли пенни-лоферы из сверхмягкой кожи наппа (идеально адаптируется к форме стопы с первой же примерки!) и кеды из бархатистой замши, в которых планируем фланировать вдоль гранитных набережных весь сезон белых ночей (да!).  

TRY ON DRESS

Платье TRY ON DRESS, 34 900 руб.

Платье TRY ON DRESS, 34 900 руб.

Платье TRY ON DRESS, 34 900 руб.

Воу, шоу-инфлюэнсер Анастасия Решетова с ноги врывается в фэшн-индустрию: сначала заручилась поддержкой светского стилиста Виты Клац, а теперь стала лицом новой трикотажной капсулы Essentials бренда крутых летних платьев TRY ON DRESS. Примеряем мягкие платья-халтеры, пудровые кардиганы-пушинки, молочные тэнктопы и готические костюмы-угольки. 

