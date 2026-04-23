Любвеобильные бра, цирковые ретро-плавки и бикини в бельевом стиле: 20 отличных купальников на лето

С содроганием думаем о снегопаде в апреле, но не теряем надежды на лучшее. Чтобы легче пережить погодные причуды, отправляемся за самыми классными купальниками (будет и на нашей улице отпуск!). Рассказываем, где искать лучшие, в материале Собака.ru.
Топ Magda Butrym, ДЛТ, 62 250 руб. Плавки Magda Butrym, ДЛТ, 58 900 руб.
Как вычислить it-айтем сезона? По жемчугу! Пока худрук Chanel Матье Блази украшает ими кутюрные сеты из прозрачного шелка, Магда Бутрим в бренде имени себя нанизывает гранд-бусины на купальный топ и плавки
Agent Provocateur, 97 500 руб.
Armani Privé, Valentino и Chanel не сговариваясь сделали бирюзовый одним из ключевых оттенков своих кутюрных коллекций. Не отстаем и добавляем в вишлист вау-купальник Agent Provocateur (отработает и в качестве боди в паре с широкими брюками на низкой посадке во время летней вечеринки!)
Ульяна Сергеенко не изменяет собственным фэшн-кодам и продолжает гнуть ретро-линию. И пляжные айтемы — не исключение. Для купального сезона припасла псевдовинтажные сеты, украшенные авторскими принтами с цирковыми мотивами
Missoni, «Кенгуру», 46 000 руб.
Не знаете, какой цвет купальника выбрать — берите сразу все! Пестрые зигзаги мгновенно развеселят отпускной гардероб и без труда дополнят белоснежные пляжные кафтаны
Топ J.Kim, 13 615 руб. Плавки J.Kim, 12 790 руб.
Фирменные драпированные бутоны распустились на ультравысоких плавках J.Kim
Jean Paul Gaultier, КМ20, 25 400 руб.
Не просто купальник, а настоящая фэшн-реликвия — айтем Pinstripe Body Morphing с культовым трансформирующим фигуру принтом
Just Cavalli, Rendez-Vous, 19 770 руб.
Альтернатива простому черному купальнику — новинка от гуру итальянского гламура Just Cavalli с асимметричным верхом и акцентной деталью в виде фирменной C на лямке
Это база: лаконичный черный купальник с чуть завышенными вырезами на бедрах, который не подведет во время отпуска и на тренировочных заплывах в бассейне
Звание самого любвеобильного купальника сезона вручаем сету авторства суперстилиста Ксюши Смо
Karl Lagerfeld, BNS club, 15 200 руб.
В ретро-сете с контрастной окантовкой открыла купальный сезон Хейли Бибер (еще 13 марта — не завидуем!) — готовимся к своему и пополняем коллекцию черно-белым айтемом Karl Lagerfeld
По случаю перезапуска «Спасателей Малибу» (релиз уже в этом году!) ищем свой идеальный алый купальник. Мы нашли такой у спецов по пляжному фэшну Pride. Плюс: не можем развидеть в нем отсылку к еще одной важнейшей премьере года — третьему сезону «Эйфории» (в подобном запросто могла бы появиться Мэдди)
В этом сезоне лямок лишились не только топы Prada и платья Loewe, но и купальники. Наш абсолютный фаворит — драпированный (и дико красивый!) Marmi
Готовый лук для эффектной проходки от отеля до пляжа сочинили в Korobeynikov — дополнили комплект из бра с вау-завязками и плавок асимметричной юбкой из прозрачной сетки
Авокадо-кор
Топ Blizhe, 6 890 руб. Плавки Blizhe, 3 790 руб.
Локалы Blizhe в этом сезоне проголосовали за освежающий лазурный — приготовили сет с асимметричным бра (одна чашка с драпировками, другая — нет!) и лаконичными бразилиана (бонус: посадку на бедрах можно регулировать!)
Топ Lavarice, 3 500 руб. Шорты Lavarice, 5 900 руб.
На полосатый рейс (следом за Loewe, Missoni и Lacoste!) успели запрыгнуть локалы Lavarice — отшили купальные комплекты из топов и микро-шорт (можно носить и за пределами пляжа!)
За самыми дофаминовыми купальниками для серфинга или как минимум сап-прогулок по петербургским каналам отправляемся к профи функционального кэжуала Urbantiger
Не обходимся без чего-нибудь фиолетового даже на пляже и в придачу к виноградным туникам и полупрозрачным шароварам Chloe запасаемся баклажановым купальником Nue Nue
Важнейший тренд года — неглиже-кор со всеми составляющими: от просвечивающих шелковых бра Chanel до кружевных комбинаций Jacques Wei и порочных ночнушек Dilara Findikoglu. Фэшн-провокаторы mesh n'flesh поймали волну и создали купальник с отсылками к бельевой эстетике
Топ «Дефиле», 2 999 руб. Плавки «Дефиле», 1 399 руб.
Прошлым летом на модных радарах внезапно засекли гипнотические ретро-принты Emilio Pucci — их вовсю носили модель Роузи Хантингтон-Уайтли и актриса Лили-Роуз Депп. В этом сезоне фирменным орнаментом 1950-1960 годов вдохновились в «Дефиле» и сочинили акцентный купальник в ультрамодных синих оттенках
Бельевые гуру из Петербурга «Паче» приручили тигриные полоски, а еще усложнили дикий принт необычными разводами
