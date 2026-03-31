Цикламеновые, неоновые и голографические: нашли 20 красочных сумок на весну

Не поддаемся общему фэшн-безумию (вспыхивает каждую весну!) и входим в экспериментальный колорблок постепенно. Советуем настраиваться на цветной лад за счет аксессуаров, а точнее — сумок. Выбрали 20 вау-вариантов в самых ярких оттенках — от сверкающего (в прямом смысле!) оранжевого до кислотно-зеленого. 

Saint Laurent, ДЛТ, 599 500 руб.

Опережаем фэшн-расписание и носим леопардовый принт уже сейчас: на Неделях моды FW'26-27 пятнышками покрылись юбки Jil Sander, шубы Celine и водолазки Acne Studios, а Энтони Ваккарелло из Saint Laurent предложил не ждать и открыл мяу-сезон вместительными хобо из ворсистой кожи с трендовым узором

Burberry, ДЛТ, 242 500 руб. 

Тартан — главная клетка года (заверено интеллектуальными юбками Rabanne, топами-шарфами Loewe и пуховиками Dries Van Noten!). За сумкой с ультрамодным принтом выстраиваемся в очередь к тем, кто прославлял ее до того, как это стало мейнстримом. Конечно, к Burberry 

Valentino, ДЛТ, 136 000 руб.

Аккуратно встраиваемся в тренд на стиль 1920-х вместе с ар-деко клатчем (при желании превращается кросс-боди!) Valentino

Moschino, KM20, 114 600 руб.

Фаундер концепт-стора KM20 и фэшн-мать зумеров Ольга Карпуть заинфлюенсила нам этот спелый клатч-арбуз еще прошлым летом: успеваем отхватить чудом оставшийся айтем и выгуливаем не только с мультяшным бра Duran Lantink, но и в ироничных комбо с офискорными двойками

Ereda, «Кашемир и Шелк», 102 080 руб.

Итальянцы Ereda взяли традиционный тоут и уменьшили его до размеров малого, но удалого ридикюля (вместится всё необходимое, а всё остальное и не нужно!)

Coperni, Golden Line, 80 300 руб.

Культовый бублик Coperni (не тренд, а база!) в новом оттенке с голографическими переливами — для космических комбо с пайеточными мини на вечеринках в «Серже»

Edouard Rambaud, Meowshka Vintage, 71 000 руб.

Фэшн-исключение в творчестве французского ювелира Эдуарда Рамбо — драгоценная сумка-ведерко с золотистыми витыми ручками и гранд-жемчужинами 

Zadig&Voltaire, «У Красного моста», 53 900 руб.

Гламурные нулевые — out, панковские десятые — in! Для фэшн-вдохновения пересматриваем сериал Skins (Эффи Стонем forever!), а еще — фото Кейт Мосс с музыкальных фестивалей и сестер Олсен со всевозможных вечеринок и красных дорожек. И в качестве атрибута эпохи забираем культовые кросс-боди на цепочке Zadig&Voltaire (вернулись в вишлисты на волне трендовой эстетики!) 

Gianni Chiarini, No One, 45 990 руб.

Этой весной в фэшн-садах Gianni Chiarini расцвели замшевые сумки-цикламены 

Liu Jo, доступна в офлайн-магазине 

В этом сезоне без кисета никуда — с этим согласились худрук Valentino Алессандро Микеле, Миучча Прада в брендах имени себя и дизайн-команда итальянского премиум-бренда Liu Jo. К последним выстраиваемся в очередь за миниатюрными сумками в освежающем лимонном оттенке

Imakebags, 45 520 руб.

Сумочные артизаны Imakebags решили не мелочиться и приручили целый фэшн-зверинец: на багете Seva Wild прижились и нашли общий язык тигр, леопард и зебра 

Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб.

Кибер-силуэт (отсылка к геймпаду!) культовой сумки Play от Diesel встречается с наивным ретропринтом 

Furla, 35 500 руб.

Сложный оттенок сумки-седла Furla Moonstone вдохновлен коктейлем Апероль Шприц 

Jenek, 26 600 руб.

Миниатюрная Baby Node на вес (и цвет!) золота: за счет лаконичной формы и нейтрального оттенка (касается всех цветов благородных металлов!) без труда дополнит базовые комбо с джинсами и вечерние образы с будуаркорными комбинациями, восточными кафтанами и ципао-жакетами

Lancaster, «Московский», 25 500 руб.

Сумки Lancaster (бренд потомственного кожевенника Томаса Чена, основанный в Париже в 1990 году!) давно обосновались в гардеробах моделей Эльзы Хоск и Карли Клосс — не отстаем и пополняем коллекцию таксой в пыльно-голубом оттенке

Highcraft, 23 900 руб.

В XVI веке королева Англии Елизавета I запретила всем, кроме членов королевской семьи, носить пурпурный оттенок (а никому особо и не хотелось — пигмент производили из огромного количества моллюсков, что делало его невероятно дорогим и недоступным для обычных людей). К счастью, всё изменилось (говорим спасибо химику Уильяму Перкину, который в 1856 году изобрел химический краситель!) и сейчас королевский фиолетовый в ходу у Prada, Valentino и кировских сумочников Highcraft

Coccinelle, BNS club, 23 100 руб.

Неоновые оттенки — от ядовито-оранжевого до вырви-глаз-фуксии — совершили триумфальный камбэк при поддержке Loewe и No.21. А итальянцы Coccinelle проголосовали за кислотно-зеленый в виде аккуратных кросс-боди из натуральной кожи

Love Moschino, Rendez-Vous, 20 690 руб.

Солнышко лучистое в мире сумок — жизнерадостная такса от мастеров дофамин-шика Love Moschino

Drop the bag, 18 900 руб.

Повторяем стайлинг-трюк с показов Chanel и The Attico: миксуем зебровый принт с чем-нибудь алым, например, ледикорной двойкой с юбкой-карандашом или платьем ажурной вязки

Present&Simple, 5 990 руб.

Те самые атласные сумки Carven есть у нас дома: профи феминного кэжуала Present&Simple отшили очаровательные микрошоперы из итальянского атласа в оттенке bubble gum 

Lime, 5 599 руб.

Наш ответ культовым пельмешкам Bottega Veneta в технике Intrecciato — плетеная сумка-косметичка Lime

