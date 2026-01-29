Сразу два важных тренда — бахрому и платье-бандо (заметили на подиумах Loewe, Balmain и Zimmermann!) — объединила команда Sorelle Era. Во главе с худруком Верой Холмовой они создали готическое мини из искусственной кожи, украшенное по верхнему краю длинными тонкими тесемками. Фиксируем фэшн-закономерность: в октябре мы выпустили наш сезонный тренбук aka Грибобук, а несколько дней назад Матье Блази вырастил десятки гигантских грибов под сводами Гран-Пале. Вывод только один — косплеим строфарию сине-зеленую и облачаемся в мохнатое платье Tatyana Kochnova Atelier. Повторяем подиумный стайлинг-трюк Ferragamo за счет кремового шарфа Nextdore (новорожденный бренд фэшн-инфлюенсера Саши Буримовой!), а для сочетания с А-образным мини в духе показа Alaia запасаемся бургунди-гольфами с бахромой Radvga.