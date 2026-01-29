Что общего у моды ревущих 20-х, ориентализма времен декаданса, стиля американских хиппи 70-х и пушистомании на подиумах (и в жизни!)? Как вы уже поняли — бахрома. А еще — то, что все эти четыре фэшн-течения замечательно уживаются в современных трендбуках. Так что если не готовы косплеить героинь Скотта Фицджеральда или детей «Лета любви», начните с малого — примерьте что-нибудь с бахромой.
Новоиспеченные фэшн-предводители Loewe — Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес — сочинили стейтмент-юбку с бахромой из ультрамаринового стекляруса. Луиз Троттер из Bottega Veneta тоже решила не ограничивать бахрому статусом декора и показала пончо, полностью покрытое белоснежными толстыми нитями (йети-кор!). Кроме одежды примеряем украшенные бахромой аксессуары. Важнейший тренд года — шелковые шарфы, как с показа Ferragamo, которые можно повязать вокруг шеи, накинуть на плечи или носить в качестве многослойного кушака. Плюс: говорим «да» номадским сумкам-баулам с показа Burberry и волосатым вау-гольфам Alaia.
Опережаем модное расписание и отрабатываем весенне-летний тренд прямо сейчас: покоряем заснеженные склоны в ковбойском комбинезоне Fluide и спасаемся от офисных сквозняков с помощью клетчатого пончо Burberry. По случаю приближающегося Дня святого Валентина примеряем алую панаму с трепещущей бахромой из стекляруса Ola Ola и вкладываемся в настоящую фэшн-инвестицию — раритетную кожанку Balenciaga времен Демны (дожидается в ДЛТ!).
Сразу два важных тренда — бахрому и платье-бандо (заметили на подиумах Loewe, Balmain и Zimmermann!) — объединила команда Sorelle Era. Во главе с худруком Верой Холмовой они создали готическое мини из искусственной кожи, украшенное по верхнему краю длинными тонкими тесемками. Фиксируем фэшн-закономерность: в октябре мы выпустили наш сезонный тренбук aka Грибобук, а несколько дней назад Матье Блази вырастил десятки гигантских грибов под сводами Гран-Пале. Вывод только один — косплеим строфарию сине-зеленую и облачаемся в мохнатое платье Tatyana Kochnova Atelier. Повторяем подиумный стайлинг-трюк Ferragamo за счет кремового шарфа Nextdore (новорожденный бренд фэшн-инфлюенсера Саши Буримовой!), а для сочетания с А-образным мини в духе показа Alaia запасаемся бургунди-гольфами с бахромой Radvga.
Для церемонии вручения премии «Золотой глобус» юная фэшн-готка Дженна Ортега выбрала макси с украшенными бахромой эполетами от Dilara Findikoglu
Фэшн-инфлюенсер Фанни Экстранд повязала контрастную косынку с бахромой поверх кэжуал-комбо клетчатой рубашки и белых джинсов
Записываем DIY-трюк от модного редактора Леандры Медин: вооружаемся старым замшевым жакетом и ножницами — и самодельная бохо-бахрома готова
Экс-редактор отдела красоты британского Vogue Тиш Вайншток появилась в лаконичном черном макси с бахромой по верхнему краю от молодого китайского бренда Mithridate
Комментарии (0)