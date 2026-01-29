Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Бахрома — хит 2026 года! Заверено Alaia, Loewe и Bottega Veneta

Что общего у моды ревущих 20-х, ориентализма времен декаданса, стиля американских хиппи 70-х и пушистомании на подиумах (и в жизни!)? Как вы уже поняли — бахрома. А еще — то, что все эти четыре фэшн-течения замечательно уживаются в современных трендбуках. Так что если не готовы косплеить героинь Скотта Фицджеральда или детей «Лета любви», начните с малого — примерьте что-нибудь с бахромой. 

Christian Dior SS'26 Couture

Christian Dior SS'26 Couture

Alaia SS'26

Alaia SS'26

Ferragamo SS'26

Ferragamo SS'26

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Burberry SS'26

Burberry  SS'26

Bottega Veneta SS'26

Bottega Veneta SS'26

McQueen SS'26

McQueen SS'26

Moschino SS'26

Moschino SS'26

Новоиспеченные фэшн-предводители Loewe — Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес — сочинили стейтмент-юбку с бахромой из ультрамаринового стекляруса. Луиз Троттер из Bottega Veneta тоже решила не ограничивать бахрому статусом декора и показала пончо, полностью покрытое белоснежными толстыми нитями (йети-кор!). Кроме одежды примеряем украшенные бахромой аксессуары. Важнейший тренд года — шелковые шарфы, как с показа Ferragamo, которые можно повязать вокруг шеи, накинуть на плечи или носить в качестве многослойного кушака. Плюс: говорим «да» номадским сумкам-баулам с показа Burberry и волосатым вау-гольфам Alaia. 

Куртка Balenciaga, ДЛТ, 1 130 000 руб.

Сумка Valentino, ДЛТ, 339 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 250 000 руб.

Пончо Burberry, ДЛТ, 146 500 руб.

Браслет Jil Sander, ДЛТ, 94 600 руб.

Комбинезон Fluide, 59 900 руб.

Панама Ola Ola, 55 000 руб.

Опережаем модное расписание и отрабатываем весенне-летний тренд прямо сейчас: покоряем заснеженные склоны в ковбойском комбинезоне Fluide и спасаемся от офисных сквозняков с помощью клетчатого пончо Burberry. По случаю приближающегося Дня святого Валентина примеряем алую панаму с трепещущей бахромой из стекляруса Ola Ola и вкладываемся в настоящую фэшн-инвестицию — раритетную кожанку Balenciaga времен Демны (дожидается в ДЛТ!). 

Платье Sorelle Era, 44 000 руб.

Жилет Masterpeace, 38 000 руб.

Шорты Diesel, KM20, 37 300 руб.

Платье Arligent, 16 990 руб.

Поясная сумка Ekonika x Kalmanovich, 14 990 руб.

Шарф Nextdore, 11 990 руб.

Гольфы Radvga, 4 300 руб.

Сразу два важных тренда — бахрому и платье-бандо (заметили на подиумах Loewe, Balmain и Zimmermann!) — объединила команда Sorelle Era. Во главе с худруком Верой Холмовой они создали готическое мини из искусственной кожи, украшенное по верхнему краю длинными тонкими тесемками. Фиксируем фэшн-закономерность: в октябре мы выпустили наш сезонный тренбук aka Грибобук, а несколько дней назад Матье Блази вырастил десятки гигантских грибов под сводами Гран-Пале. Вывод только один — косплеим строфарию сине-зеленую и облачаемся в мохнатое платье Tatyana Kochnova Atelier. Повторяем подиумный стайлинг-трюк Ferragamo за счет кремового шарфа Nextdore (новорожденный бренд фэшн-инфлюенсера Саши Буримовой!), а для сочетания с А-образным мини в духе показа Alaia запасаемся бургунди-гольфами с бахромой Radvga. 

Для церемонии вручения премии «Золотой глобус» юная фэшн-готка Дженна Ортега выбрала макси с украшенными бахромой эполетами от Dilara Findikoglu

Фэшн-инфлюенсер Фанни Экстранд повязала контрастную косынку с бахромой поверх кэжуал-комбо клетчатой рубашки и белых джинсов

Записываем DIY-трюк от модного редактора Леандры Медин: вооружаемся старым замшевым жакетом и ножницами — и самодельная бохо-бахрома готова

Экс-редактор отдела красоты британского Vogue Тиш Вайншток появилась в лаконичном черном макси с бахромой по верхнему краю от молодого китайского

