Фэшн-гантели, носки-пентадактилы и беговые рукава: нашли 20 классных айтемов для тренировок

Жилет для бега Irnby, 3 990 руб.

До сих пор не пробежали марафон? У вас просто не было вау-жилета от Irnby! В нем есть всё и даже больше: семь карманов, фиксаторы для трубочек, свисток, светоотражатели и супергеройский внешний вид