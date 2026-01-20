Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фэшн-гантели, носки-пентадактилы и беговые рукава: нашли 20 классных айтемов для тренировок

Продолжаем искать мотивацию на всяческую (читай: хоть какую-нибудь) активность и находим ее в новой спортивной форме и вау-инвентаре — от тихороскошных скакалок до граффити-скейтов и шпионских беговых жилетах.  

Гантели Prada, ДЛТ, 300 000 руб. Забираем спорт+фэшн лот от Prada: гантели отработают не только в качестве фитнес-инвентаря, но и интерьерного арт

Забираем спорт+фэшн лот от Prada: гантели отработают не только в качестве фитнес-инвентаря, но и интерьерного арт-объекта в стиле брутализм

Скакалка Loro Piana, ДЛТ, 72 350 руб. Чем роскошнее скакалка, тем дофаминовее прыжки. Наш выбор очевиден — люкс-айтем из натуральной кожи от олдмани

Чем роскошнее скакалка, тем дофаминовее прыжки. Наш выбор очевиден — люкс-айтем из натуральной кожи от олдмани-гуру Loro Piana

Горнолыжная маска Chloe, «Слепая курица», 40 050 руб. Вид на Альпы может стать еще лучше — просто смотрите на них через градиентные линзы маски Chloe

Вид на Альпы может стать еще лучше — просто смотрите на них через градиентные линзы маски Chloe

Сап Naumi, 30 593 руб. Прогулка по Петербургу — хорошо, а по петербургским каналам — лучше. А замечательно — это экскурсия по городу на сапах. Если

Прогулка по Петербургу — хорошо, а по петербургским каналам — лучше. А замечательно — это экскурсия по городу на сапах. Если готовы смириться с ранним подъемом (на сапах лучше кататься на рассвете — меньше ветра, волн, теплоходов и катеров), то смело забирайте личный сап Naumi

Очки Oakley, Peak, 29 950 руб. Бегун, велосипедист или техно-кобра — футуристичная оправа Oakley точно пригодится

Бегун, велосипедист или техно-кобра — футуристичная оправа Oakley точно пригодится 

Сумка для йоги Monochrome, 15 000 руб. «Черный квадрат» Малевича вместил все цвета, а в черную сумку Monochrome можно втиснуть даже больше — от формы

«Черный квадрат» Малевича вместил все цвета, а в черную сумку Monochrome можно втиснуть даже больше — от формы и кроссовок до утяжелителей и йога-коврика

Спортивная сумка F|able, 13 520 руб. В душе панк, но спорт-дисциплину никто не отменял: гранжевая сумка F|able без труда уместит в себе не только

В душе панк, но спорт-дисциплину никто не отменял: гранжевая сумка F|able без труда уместит в себе не только душевные контрасты, но и боксерские перчатки, пуанты и теннисную ракетку

Дека Daze, Studio Slow, 8 890 руб. В 2026 году отмечаем десятилетие скейтбординга в статусе олимпийского вида спорта и добавляем в вишлист арт-деку от

В 2026 году отмечаем десятилетие скейтбординга в статусе олимпийского вида спорта и добавляем в вишлист арт-деку от аутдорных профи Daze (при желании трансформируется в настенный редимейд-объект!)

Коврик для йоги Rely, 4 390 руб. Скатываемся с постели в медитативную шавасану. А если удастся попасть на коврик Rely, то разницы с матрасом почти не

Скатываемся с постели в медитативную шавасану. А если удастся попасть на коврик Rely, то разницы с матрасом почти не почувствуете 

Жилет для бега Irnby, 3 990 руб. До сих пор не пробежали марафон? У вас просто не было вау-жилета от Irnby! В нем есть всё и даже больше: семь

До сих пор не пробежали марафон? У вас просто не было вау-жилета от Irnby! В нем есть всё и даже больше: семь карманов, фиксаторы для трубочек, свисток, светоотражатели и супергеройский внешний вид

Гантели-утяжелители Almond Crew, 2 999 руб. Отрабатываем тренд на гранд-браслеты с помощью литых Altuzarra и полукилограммовых в оттенке жвачки Almond

Отрабатываем тренд на гранд-браслеты с помощью литых Altuzarra и полукилограммовых в оттенке жвачки Almond Crew

Термос Fluide, 2 900 руб. Не выходим из дома без классного термоса (по крайней мере до весны!): пригодится по дороге в офис, во время катания на

Не выходим из дома без классного термоса (по крайней мере до весны!): пригодится по дороге в офис, во время катания на коньках или уличной пробежки

Вьетнамки 2Mood, 2 980 руб. Наш ответ it-вьетнамкам The Row — их фэшн-близняшки 2Mood (и тренд отработан, и оставшиеся $712 в сохранности)

Наш ответ it-вьетнамкам The Row — их фэшн-близняшки 2Mood (и тренд отработан, и оставшиеся $712 в сохранности) 

Носки для йоги Monochrome, 2 000 руб. По совету модного редактора и фэшн-иконы Леандры Медин отказываемся от стандартного обувного мыса в пользу

По совету модного редактора и фэшн-иконы Леандры Медин отказываемся от стандартного обувного мыса в пользу пятипалых сникеров Vibram и носков-пентадактилов Monochrome 

Брелок с карабином Krakatau, 1 890 руб. Карабин пишем. Усы, скейт и берет Kangol в уме

Карабин пишем. Усы, скейт и берет Kangol в уме

Повязка на голову belle you, 999 руб. Не только приструнит падающие на лицо волосы во время бега, сайклинга или тенниса, но и спасет в условиях bad

Не только приструнит падающие на лицо волосы во время бега, сайклинга или тенниса, но и спасет в условиях bad hair days в тандеме с тугим пучком (привет, Белла Хадид!)

Носки Raqueta, 990 руб. Не простые, а спортивные — с мягким махровым переплетением в зоне носка и пятки, которое защитит стопу от дискомфорта во время

Не простые, а спортивные — с мягким махровым переплетением в зоне носка и пятки, которое защитит стопу от дискомфорта во время тренировки

Рукава Shu, 990 руб. Несправедливо недооцененный беговой айтем, о котором вы могли не знать. Объясняем: рукава защищают руки от холода, помогают

Несправедливо недооцененный беговой айтем, о котором вы могли не знать. Объясняем: рукава защищают руки от холода, помогают улучшить кровообращение, снизить усталость в мыщцах и облегчают восстановление после нагрузок, а еще — имеют небольшие карманы для воды или перекуса

