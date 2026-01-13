Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Горнолыжные комбинезоны, серферские купальники и беговые жилеты: собрали 25 вариантов спортивной формы

Уже устали работать? Вспоминаем неизменное мамино «лучший отдых — это смена вида деятельности» и идем за отборной дозой серотонина на беговую дорожку, горнолыжный склон, коврик для йоги или корт. Собрали 25 отличных айтемов — от пилатес-кэтсьютов до теннисных юбок и балетных топов — которые помогут справиться с постпраздничной апатией. 

Лонгслив Prada, ДЛТ, 150 000 руб. С подачи Fendi, Simone Rocha и Louis Vuitton аутдор — снова in! Отрабатываем тренд на склонах и в повседневной жизни

С подачи Fendi, Simone Rocha и Louis Vuitton аутдор — снова in! Отрабатываем тренд на склонах и в повседневной жизни (в тандеме с офискорными юбками-карандашами и даже ультрамодными шароварами!) при помощи функционального топа Prada

Брюки Jet Set, ДЛТ, 136 000 руб. Покоряем горные вершины Игоры в звездных брюках от швейцарских старожилов Jet Set (экипируют горнолыжников с 1969

Покоряем горные вершины Игоры в звездных брюках от швейцарских старожилов Jet Set (экипируют горнолыжников с 1969 года!)

Комбинезон Fluide Fit, 59 900 руб. Бахрома приживется не только на красных дорожках (тренд заверен недавними выходами Кейт Хадсон и Дженны Ортега на

Бахрома приживется не только на красных дорожках (тренд заверен недавними выходами Кейт Хадсон и Дженны Ортега на «Золотом глобусе»!), но и на заснеженных спусках — от Охта Парка до Санкт-Морица — в виде вау-комбинезона Fluide Fit

Сет Natayakim, 51 000 руб. Проснулись, потянулись и скатились с кровати в позу «собака мордой вниз» — для фэшн-асан запасаемся бургунди-сетом

Проснулись, потянулись и скатились с кровати в позу «собака мордой вниз» — для фэшн-асан запасаемся бургунди-сетом Natayakim

Боди Coperni, Golden Line, 36 800 руб. Универсальному айтему Coperni под силу дополнить хоть маскулинную двойку с остроносыми ботильонами, хоть

Универсальному айтему Coperni под силу дополнить хоть маскулинную двойку с остроносыми ботильонами, хоть велосипедки на утреннем сайклинге

Брюки Naumi, 33 189 руб. Наш ответ кожаным intrecciato-плащам с показа Bottega Veneta — плетеный горнолыжный сет от локалов Naumi

Наш ответ кожаным intrecciato-плащам с показа Bottega Veneta — плетеный горнолыжный сет от локалов Naumi

Худи Flashin, «Кенгуру», 32 000 руб. Мех задержится в топе трендов как минимум до следующей осени (доказано Mugler и Vaquera!). Впадаем в тотальную

Мех задержится в топе трендов как минимум до следующей осени (доказано Mugler и Vaquera!). Впадаем в тотальную fur-обсессию и в придачу к кардиганам с пушистой отделкой и мохнатым шарфам запасаемся спортивными зипками с лохматым капюшоном Flashin

Худи Planta Rosa, 23 500 руб. Просто худи — хорошо, а зипка в инновационном оттенке olo — лучше! Как раз такая нашлась в новой коллекции стритвир

Просто худи — хорошо, а зипка в инновационном оттенке olo — лучше! Как раз такая нашлась в новой коллекции стритвир-локалов Planta Rosa

Юбка Brusnika, 16 750 руб. Если теннис и падел для вас — не очередной кор, а ежедневная рутина, пополните коллекцию классной мини от Brusnika (там же

Если теннис и падел для вас — не очередной кор, а ежедневная рутина, пополните коллекцию классной мини от Brusnika (там же есть отличные поло и олимпийки для спорт+фэшн перфоманса на корте!)

Олимпийка Rivka, 10 500 руб. Пока воспоминания о новогоднем комбо «оливье + икра» еще свежи, а украшенная елка до сих пор на страже остатков

Пока воспоминания о новогоднем комбо «оливье + икра» еще свежи, а украшенная елка до сих пор на страже остатков праздничного вайба, не упускаем шанс выгулять теплую олимпийку с названием «Санта» 

Шорты Everrever, 9 300 руб. Беговые шорты из нейлона — важнейший мастхэв для всех зож-адептов и главных it-girls (от Зои Кравиц до Хейли Бибер!). Наш

Беговые шорты из нейлона — важнейший мастхэв для всех зож-адептов и главных it-girls (от Зои Кравиц до Хейли Бибер!). Наш выбор — болотные с ярко-оранжевым кантом от Everrever

Шорты Raqueta, 8 900 руб. Шорты не простые, а 2в1 — с встроенными велосипедками из практичного бифлекса с моделирующим эффектом

Шорты не простые, а 2в1 — с встроенными велосипедками из практичного бифлекса с моделирующим эффектом 

Боди Stratera, 8 000 руб. Cтейтмент-вырезы — набирающий силу микротренд с показов Jil Sander и Сhloe, который запросто приживется и в фитнес-гардеробе

Cтейтмент-вырезы — набирающий силу микротренд с показов Jil Sander и Сhloe, который запросто приживется и в фитнес-гардеробе в виде асимметричного боди Stratera

Леггинсы Lavarice, 7 900 руб. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие — стадии, которые мы регулярно проживаем в отношении леггинсов. Для всех

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие — стадии, которые мы регулярно проживаем в отношении леггинсов. Для всех неравнодушных: в этом году айтем снова ворвался в фэшн-авангард при поддержке Prada, Altuzarra и Diesel. Так что смело пополняем коллекцию вариантом в небесно-голубом оттенке Lavarice

Купальник Sporty&Rich, Peak, 7 780 руб. Опережаем модное расписание и внедряем пляжную эстетику (отсылки с отдыху на побережье и серфингу

Опережаем модное расписание и внедряем пляжную эстетику (отсылки с отдыху на побережье и серфингу зафиксировали на подиумах Chloe, Rabanne и Loewe!) — выгуливаем дофаминовый купальник Sporty&Rich в ближайшем бассейне и за его пределами с имитирующими повязанное вокруг талии полотенце юбками

Жилет Shu, 6 790 руб. Закрываем майонезный сезон и открываем беговой с жилетами и другими спорт-айтемами из линейки Run от петербуржцев Shu

Закрываем майонезный сезон и открываем беговой с жилетами и другими спорт-айтемами из линейки Run от петербуржцев Shu

Велосипедки Irnby, 6 590 руб. Это база: культовые велосипедки от фитнес-иконы Анастасии Мироновой

Это база: культовые велосипедки от фитнес-иконы Анастасии Мироновой

Комбинезон Rely, 6 290 руб. Если кэтсьют, то только такой — вариант от Rely обладает моделирующим и утягивающим эффектом, выдерживает любое количество

Если кэтсьют, то только такой — вариант от Rely обладает моделирующим и утягивающим эффектом, выдерживает любое количество стирок, а еще — не шьется, а вяжется по уникальной бесшовной технологии из запатентованной нити Lycra (благодаря ей запросто растягивается на несколько размеров и возвращается в исходное состояние!)

Топ Almond Crew, 6 020 руб. Семеним в спортзал как на сцену Мариинского и Большого в балеткорных топах с фигурным вырезом Almond Crew

Семеним в спортзал как на сцену Мариинского и Большого в балеткорных топах с фигурным вырезом Almond Crew

Лонгслив Birdy, 5 520 руб. Для шоколадного монохрома в духе après-ski миксуем лонгслив с молнией и леггинсы из зимней коллекции Birdy и дополняем их

Для шоколадного монохрома в духе après-ski миксуем лонгслив с молнией и леггинсы из зимней коллекции Birdy и дополняем их трендовыми мунбутами и меховой папахой 

 

Брюки Xsai, 5 490 руб. Устали от леггинсов и широких джоггеров — не проблема: им на замену нашли эффектные клеши с низкой посадкой Xsai

Устали от леггинсов и широких джоггеров — не проблема: им на замену нашли эффектные клеши с низкой посадкой Xsai

Боди belle you, 4 999 руб. Чередуем замороженные ягодки Frambini c неторопливой йогой или ласковым пилатесом (входим в спорт-режим постепенно!) в

Чередуем замороженные ягодки Frambini c неторопливой йогой или ласковым пилатесом (входим в спорт-режим постепенно!) в черничном боди belle you

Толстовка Lime, 4 599 руб. Как узнать фэшн-знатока в спортзале? На нем точно будут айтемы с трендовыми узорами — от полоски и цветов до горошка (как

Как узнать фэшн-знатока в спортзале? На нем точно будут айтемы с трендовыми узорами — от полоски и цветов до горошка (как на олимпийке Lime!)

Купальник Urbantiger, 4 490 руб. Если ваши каникулы еще продолжаются, а ваш постзажорный спорт — это дайвинг где-нибудь в Индийском океане, то, во

Если ваши каникулы еще продолжаются, а ваш постзажорный спорт — это дайвинг где-нибудь в Индийском океане, то, во-первых, завидуем, а во-вторых, советуем захватить с собой слитный купальник Urbantiger (уважаем за необычный пыльно-голубой оттенок и суперзащиту от солнечных ожогов!)

