Горнолыжные комбинезоны, серферские купальники и беговые жилеты: собрали 25 вариантов спортивной формы

Комбинезон Rely, 6 290 руб.

Если кэтсьют, то только такой — вариант от Rely обладает моделирующим и утягивающим эффектом, выдерживает любое количество стирок, а еще — не шьется, а вяжется по уникальной бесшовной технологии из запатентованной нити Lycra (благодаря ей запросто растягивается на несколько размеров и возвращается в исходное состояние!)