Горнолыжные комбинезоны, серферские купальники и беговые жилеты: собрали 25 вариантов спортивной формы

Уже устали работать? Вспоминаем неизменное мамино «лучший отдых — это смена вида деятельности» и идем за отборной дозой серотонина на беговую дорожку, горнолыжный склон, коврик для йоги или корт. Собрали 25 отличных айтемов — от пилатес-кэтсьютов до теннисных юбок и балетных топов — которые помогут справиться с постпраздничной апатией.
Лонгслив Prada, ДЛТ, 150 000 руб.
С подачи Fendi, Simone Rocha и Louis Vuitton аутдор — снова in! Отрабатываем тренд на склонах и в повседневной жизни (в тандеме с офискорными юбками-карандашами и даже ультрамодными шароварами!) при помощи функционального топа Prada
Брюки Jet Set, ДЛТ, 136 000 руб.
Покоряем горные вершины Игоры в звездных брюках от швейцарских старожилов Jet Set (экипируют горнолыжников с 1969 года!)
Комбинезон Fluide Fit, 59 900 руб.
Бахрома приживется не только на красных дорожках (тренд заверен недавними выходами Кейт Хадсон и Дженны Ортега на «Золотом глобусе»!), но и на заснеженных спусках — от Охта Парка до Санкт-Морица — в виде вау-комбинезона Fluide Fit
Проснулись, потянулись и скатились с кровати в позу «собака мордой вниз» — для фэшн-асан запасаемся бургунди-сетом Natayakim
Боди Coperni, Golden Line, 36 800 руб.
Универсальному айтему Coperni под силу дополнить хоть маскулинную двойку с остроносыми ботильонами, хоть велосипедки на утреннем сайклинге
Наш ответ кожаным intrecciato-плащам с показа Bottega Veneta — плетеный горнолыжный сет от локалов Naumi
Худи Flashin, «Кенгуру», 32 000 руб.
Мех задержится в топе трендов как минимум до следующей осени (доказано Mugler и Vaquera!). Впадаем в тотальную fur-обсессию и в придачу к кардиганам с пушистой отделкой и мохнатым шарфам запасаемся спортивными зипками с лохматым капюшоном Flashin
Просто худи — хорошо, а зипка в инновационном оттенке olo — лучше! Как раз такая нашлась в новой коллекции стритвир-локалов Planta Rosa
Если теннис и падел для вас — не очередной кор, а ежедневная рутина, пополните коллекцию классной мини от Brusnika (там же есть отличные поло и олимпийки для спорт+фэшн перфоманса на корте!)
Пока воспоминания о новогоднем комбо «оливье + икра» еще свежи, а украшенная елка до сих пор на страже остатков праздничного вайба, не упускаем шанс выгулять теплую олимпийку с названием «Санта»
Беговые шорты из нейлона — важнейший мастхэв для всех зож-адептов и главных it-girls (от Зои Кравиц до Хейли Бибер!). Наш выбор — болотные с ярко-оранжевым кантом от Everrever
Шорты не простые, а 2в1 — с встроенными велосипедками из практичного бифлекса с моделирующим эффектом
Cтейтмент-вырезы — набирающий силу микротренд с показов Jil Sander и Сhloe, который запросто приживется и в фитнес-гардеробе в виде асимметричного боди Stratera
Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие — стадии, которые мы регулярно проживаем в отношении леггинсов. Для всех неравнодушных: в этом году айтем снова ворвался в фэшн-авангард при поддержке Prada, Altuzarra и Diesel. Так что смело пополняем коллекцию вариантом в небесно-голубом оттенке Lavarice
Купальник Sporty&Rich, Peak, 7 780 руб.
Опережаем модное расписание и внедряем пляжную эстетику (отсылки с отдыху на побережье и серфингу зафиксировали на подиумах Chloe, Rabanne и Loewe!) — выгуливаем дофаминовый купальник Sporty&Rich в ближайшем бассейне и за его пределами с имитирующими повязанное вокруг талии полотенце юбками
Закрываем майонезный сезон и открываем беговой с жилетами и другими спорт-айтемами из линейки Run от петербуржцев Shu
Это база: культовые велосипедки от фитнес-иконы Анастасии Мироновой
Если кэтсьют, то только такой — вариант от Rely обладает моделирующим и утягивающим эффектом, выдерживает любое количество стирок, а еще — не шьется, а вяжется по уникальной бесшовной технологии из запатентованной нити Lycra (благодаря ей запросто растягивается на несколько размеров и возвращается в исходное состояние!)
Семеним в спортзал как на сцену Мариинского и Большого в балеткорных топах с фигурным вырезом Almond Crew
Для шоколадного монохрома в духе après-ski миксуем лонгслив с молнией и леггинсы из зимней коллекции Birdy и дополняем их трендовыми мунбутами и меховой папахой
Устали от леггинсов и широких джоггеров — не проблема: им на замену нашли эффектные клеши с низкой посадкой Xsai
Чередуем замороженные ягодки Frambini c неторопливой йогой или ласковым пилатесом (входим в спорт-режим постепенно!) в черничном боди belle you
Как узнать фэшн-знатока в спортзале? На нем точно будут айтемы с трендовыми узорами — от полоски и цветов до горошка (как на олимпийке Lime!)
Купальник Urbantiger, 4 490 руб.
Если ваши каникулы еще продолжаются, а ваш постзажорный спорт — это дайвинг где-нибудь в Индийском океане, то, во-первых, завидуем, а во-вторых, советуем захватить с собой слитный купальник Urbantiger (уважаем за необычный пыльно-голубой оттенок и суперзащиту от солнечных ожогов!)
