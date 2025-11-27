Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кошелек или жизнь! Как кисет стал главной сумкой наступающего года?

Если раньше наличие кисета говорило о том, что у вас есть деньги, то сейчас — что у вас есть подписка на Vogue Runway. Ловим волну популярности мешочков и рассказываем, как они прошли путь от древнеегипетских кошельков до сарацинских кисетов и самых модных сумок этого сезона. Плюс: показываем, где искать самые лучшие — миниатюрные из шелка (как раз для билетов в Мариинку!), с оберегом от сглаза, непромокаемые нейлоновые и сверкающе-золотые. 

Prada SS'26

Miu Miu SS'26

Valentino SS'26

Loewe SS'26

Stella McCartney FW'25

Lacoste SS'26

Полноценным аксессуаром кисеты стали лишь в XVII веке, а до этого на протяжении более двадцати веков (!) небольшие тканевые и кожаные мешочки выполняли функцию кошельков — древние египтяне помимо монет складывали туда драгоценные камни и травы, а в Древней Руси их стягивали сверху специальным шнурком и по возможности украшали вышивкой.

В средневековую Европу подобные мешочки пришли под названием «сарацинские кисеты» с отсылкой к сирийскому племени бедуинов и восточной культуре в целом — считалось, что аксессуар был завезен с Ближнего Востока во время крестовых походов в XIII веке. Европейцы переняли традицию использовать кисет в качестве кошелька. Причем изначально на виду (а точнее — на поясе) его носили только мужчины — женщины прятали их в складках юбки. Но с изобретением карманов (да, они были не всегда!) и бумажников (в ход вошли бумажные деньги) в XVII веке потребность в мягких мешочках исчезла, и кисеты превратились в полноправный дамский аксессуар, который теперь носили в руке, украшали вышивками, драгоценными камнями и бисером.

За последние несколько сезонов тренд на кисеты эволюционировал с микромешочков, которые мы носили на ручке сумки, шлевке брюк или как кулон на шее, до вполне вместительных сумок на подиуме сезонов FW'25 и SS'26. Алессандро Микеле поддержал древний канон и украсил кисет цветочной вышивкой и бахромой. У Миуччи Прада в Prada и новоиспеченных худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса сумки больше напоминали функциональные пыльники, правда, выполненные из шелка и натуральной кожи. В трендовом оранжевом сумки отшили в Miu Miu (с ультрамодным крэш-эффектом) и Lacoste. А у Stella McCartney отыскали более практичный вариант — из лакированной бургунди-кожи с ручками-цепочками. 

Saint Laurent, Oskelly, 533 430 руб.

Ulyana Sergeenko, 420 000 руб.

Loewe, TSUM Collect, 237 000 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 140 000 руб.

J.Kim, 39 000 руб.

Jenek, 34 300 руб.

Askent, 22 000 руб.

Ekonika x Kalmanovich, 19 990 руб.

Дань фэшн-истории отдала Ульяна Сергеенко — прикрепила замшевый кисет на ремень (именно так его носили ассирийцы и вавилоняне еще десятки веков назад!). А фаундер J.Kim Женя Ким позаимствовала форму кожаной сумки-мешка, украшенной бусинами ручной работы «кузмунчок» (оберегают от сглаза!), у вазы, которую заметила на рынке в родном Узбекистане. 

Фиксируем мощнейшую востокоманию и следом за шароварами, кафтанами и чалмой (отметились почти во всех новогодних коллекциях!) примеряем шелковую сумку с турецкими огурцами Saint Laurent и бархатную с кисточками на шнурках Present&Simple. 

Ytka, 19 900 руб.

A Secret Knowledge, 15 900 руб.

Highcraft, 12 900 руб.

CNS, 12 500 руб.

Lime, 9 999 руб.

Present&Simple, 7 990 руб.

Novembre, 7 900 руб.

Arny Praht, 3 600 руб.

Сверкаем и переливаемся во время праздничного фэшн-марафона с золотистыми кисетами Jenek и серебристыми A Secret Knowledge. По случаю предновогоднего «Щелкунчика» (не клише, а база!) берем в руки атласный мешочек с кристаллами Novembre, а на открытие катка в «Новой Голландии» берем с собой нейлоновую сумку CNS (выдержит снего-дождь и вместит рукавички!). 

