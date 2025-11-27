Кошелек или жизнь! Как кисет стал главной сумкой наступающего года?

Полноценным аксессуаром кисеты стали лишь в XVII веке, а до этого на протяжении более двадцати веков (!) небольшие тканевые и кожаные мешочки выполняли функцию кошельков — древние египтяне помимо монет складывали туда драгоценные камни и травы, а в Древней Руси их стягивали сверху специальным шнурком и по возможности украшали вышивкой.

В средневековую Европу подобные мешочки пришли под названием «сарацинские кисеты» с отсылкой к сирийскому племени бедуинов и восточной культуре в целом — считалось, что аксессуар был завезен с Ближнего Востока во время крестовых походов в XIII веке. Европейцы переняли традицию использовать кисет в качестве кошелька. Причем изначально на виду (а точнее — на поясе) его носили только мужчины — женщины прятали их в складках юбки. Но с изобретением карманов (да, они были не всегда!) и бумажников (в ход вошли бумажные деньги) в XVII веке потребность в мягких мешочках исчезла, и кисеты превратились в полноправный дамский аксессуар, который теперь носили в руке, украшали вышивками, драгоценными камнями и бисером.

За последние несколько сезонов тренд на кисеты эволюционировал с микромешочков, которые мы носили на ручке сумки, шлевке брюк или как кулон на шее, до вполне вместительных сумок на подиуме сезонов FW'25 и SS'26. Алессандро Микеле поддержал древний канон и украсил кисет цветочной вышивкой и бахромой. У Миуччи Прада в Prada и новоиспеченных худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса сумки больше напоминали функциональные пыльники, правда, выполненные из шелка и натуральной кожи. В трендовом оранжевом сумки отшили в Miu Miu (с ультрамодным крэш-эффектом) и Lacoste. А у Stella McCartney отыскали более практичный вариант — из лакированной бургунди-кожи с ручками-цепочками.