Клатчи-краши, крейзи-пайетки и лео-саквояжи: хиты декабрьского гардероба

Хайповая рашнкор-шуба — хорошо, а монохромная дубленка из вишлиста оксаноримлянок — лучше! Каноничный вариант сочинили французы Maison David (начинали в 2020 году с дропа мужской обуви, а теперь планируют превзойти лоропьяновских фэшн-мастеров по качеству курток и джемперов!). Кучерявое пальто отшили строго по канонам наступившей эры lazy luxury — минимум декора, максимум замшевого уюта. Для хюгге-вайба надеваем вместе с кашемировыми трениками и мериносовыми гетрами и пушистыми лоферами Tendance, а затем либо шагаем на завтрак в «Огородники» (идеально — в тринадцать часов утра!), либо вышагиваем положенные 10 тысяч во время елагинского синрин-йоку!

ВАЖНО! Кашемировые начесы — маст-хэв гардероба минимал-дивы нашего сердца Оксаны Рим: в высокоранговых трениках ухаживает за домашними грядками и садом с вишней и смородиной (ну, прелесть!).