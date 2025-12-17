Клатчи-краши, крейзи-пайетки и лео-саквояжи: хиты декабрьского гардероба

Это примерка! Наряжаемся в бимбо-футляры Tatyana Kochnova Atelier повышенной лучезарности, мэджик-пайетки Fabiana Filippi, вайбовый кашемир Falconeri и арт-лоферы RxBshoes с ценностью музейного уровня. А еще лихо косплеим парижского короля свэга Игоря Синяка — собираем могучую коллекцию сумок из лео-тоутов Ante Kovac, праздничных багетов Furla и дофаминовых кросс-боди Coccinelle.
Tatyana Kochnova Atelier
Тотальная бимбофикация! Раздаем boom-boom-шик в сказочном кутюре Tatyana Kochnova Atelier
От души радуемся модным успехам поп-звезды петербургского кутюра Татьяны Кочновой: высокохудожественные наряды Tatyana Kochnova Atelier сверкают в португальском Vogue (под чутким стайлинг-контролем готической дивы Вики Салават!), а также на красных дорожках Каннского кинофестиваля и «Оскара» (привет, звезда «Аноры» Дарья Екамасова!). В новой коллекции каждое платье достойно отдельного фэшн-экфрасиса: рассыпаемся в комплиментах в адрес блистательного футляра (в золотистых металлик-пайетках и бимбо-рюшах!), а также небесно-голубой комбинации (в акцентных цветках-орхидеях!). По примеру модели Соны Дамзиной (муза Dolce & Gabbana и Elie Saab!) мечтаем выгуливать кутюрные артписы вместе с виниловыми лодочками, в которых будем грациозно семенить в первый ряд новогодней «Утиной охоты» в БДТ (да, 31 декабря!).
Mach & Mach
Сумка Mach & Mach
Лучший новогодний краш — червонный клатч Mach & Mach в россыпи алых кристаллов, доставленный в ДЛТ прямиком из замка Красной королевы в льюис-кэрролловском Зазеркалье.
Anna Rachele
Флексим красиво — в мерцающих диско-кедах Anna Rachele
Пайетки и стразы повсюду — благодарим подиумных амбассадоров диско-шика Gucci и Valentino, переодевших модную индустрию в перламутровые коктейльные платья, бомберы в металлик-переливах и массивные ювелирные обвесы. За лучшую крейзи-обувь отвечают итальянские гуру колорблока Anna Rachele (за 42 года научились и в кэжуал, и в вечерний глэмкор!). На этот раз приготовили бесценные сникеры и кеды в сотнях кристаллов (подозреваем в ограблении Лувра, но пока не можем доказать!), которые уже предусмотрительно завезли байеры мультибрендового бутика NO ONE (нордический «Ринашенте»!). Миксуем с остромодными кружевными миди (а то и с винтажными бургунди-бомберами!) и спешим записывать динамичные Покойо-рилсы в компании дискоголиков «Октава»!
Rendez-Vous
Бросаем вызов Оксане Рим в олдмани-дубленках Rendez-Vous
Хайповая рашнкор-шуба — хорошо, а монохромная дубленка из вишлиста оксаноримлянок — лучше! Каноничный вариант сочинили французы Maison David (начинали в 2020 году с дропа мужской обуви, а теперь планируют превзойти лоропьяновских фэшн-мастеров по качеству курток и джемперов!). Кучерявое пальто отшили строго по канонам наступившей эры lazy luxury — минимум декора, максимум замшевого уюта. Для хюгге-вайба надеваем вместе с кашемировыми трениками и мериносовыми гетрами и пушистыми лоферами Tendance, а затем либо шагаем на завтрак в «Огородники» (идеально — в тринадцать часов утра!), либо вышагиваем положенные 10 тысяч во время елагинского синрин-йоку!
ВАЖНО! Кашемировые начесы — маст-хэв гардероба минимал-дивы нашего сердца Оксаны Рим: в высокоранговых трениках ухаживает за домашними грядками и садом с вишней и смородиной (ну, прелесть!).
Fabiana Filippi
Густой восторг! Излучаем праздничный свэг в пайетках Fabiana Filippi
Декабрьский фэшн-стартерпак — оверсайз-пуховик (для вертиго-катаний по новоголландскому катку!), шерстяной кандибобер (чтобы не надуло!) и остромодный тотал-лук из пайеток, чей уровень свэга заверен рок-звездами парижского подиума Джулианом Клаузнером и Питером Коппингом. Идеальное платье-монисто в хайповом алом оттенке обнаружили у умбрийских профи ледикора Fabiana Filippi (уже в главном хабе олдмани «Кашемир и Шелк»!), чьи высокоранговые джемперы и жакеты с восторгом носят модные блогеры-полумиллионники Эрика Болдрин и Кандела Пелицца. Мы же выкручиваем нордический мермейдкор на максимум и сочетаем пайеточный футляр с сетчатыми лодочками и клатчем-ракушкой — вот он, идеальный образ для премьеры шекспировского «Ричарда» от режиссера-феномена Андрея Маника aka любимого ученика Дмитрия Крымова (20 и 21 декабря в Театре на Васильевском!).
Liu Jo
Гранж — это база, убеждены Liu Jo
Хайповый гранж-шик уважают не только профильный фэшн-гуру Анри Леви в Enfants Riches Déprimés и принцесса готического стритстайла Дженна Ортега, но и итальянские мастера кэжуал-гардероба Liu Jo. В новом сезоне связали думкорные свитеры-паутинки в монохромном сером оттенке (читай: закосплеили петербургскую хтонь и хлябь!), которые на контрасте готовимся сочетать с диско-денимом в стразах и пушистыми багетами. Ну а в комбо со сверкающими кутюрными мюлями смело спешим в партер БДТ на контемпорари-драму «До поезда осталось» с гранд-балериной Дарьей Павленко aka Анной Карениной, будет красиво!
Furla
Фармим фэшн-ауру с алым багетом в Furla
Не представляем праздничные луки X-mas-сезона без красной сумки (иначе кринж и «потрачено»!) — с нами солидарен динамический подиум-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса, а также тосканские спецы по хобо и тоутам Furla, сочинившие нарядную it-bag в каноничном рубиновом оттенке. По примеру Хейли Бибер носим вместе с приталенной рубашкой, а для похода на декабрьский фэшн-огонек косплеим Марго Робби, дополняя алый багет могучими сен-лорановскими ботфортами (для эпического шаффла на танцполе громко-роскошного Maison Rouge!).
Falconeri
Высокоранговый кашемир сезона найден в Falconeri
Кашемир — шелк зимы, как бы намекают сестры Олсен в The Row и Мария Джованна Паоне в Kiton. С ними солидарны итальянские гуру трикотажа Falconeri под вдумчивым руководством худрука Джулии Сартини (за 30 лет мастерски научились превращать монгольскую пряжу в кутюрные джемперы и тренчи!). В новом сезоне составили мудборд с опорой на лучшие выходы олдмани-икон Каролин Биссет-Кеннеди и Джона Кеннеди. В итоге получились безупречные аргайл-жилетки и монохромные кардиганы. А еще — мужские брюки из ультрамягкого кашемира идеальной посадки (денди-маст-хэв для арт + фэшн вылазки на выставочный сольник легенды видеоарта Евгения Гранильщикова aka Mist в галерее Anna Nova!).
Very Neat
Оттачиваем многослойный фэшн-шик в жакетах Very Neat
Джемпер Very Neat
Сложносочиненные луки из жакетов, худи и рубашек — не баг, а фича зимнего сезона, любезно одобренная японскими авангардистами стритвира Maison Mihara Yasuhiro, суперстилистом Miu Miu Лоттой Волковой и дизайнерами петербургского кэжуал-бренда Very Neat (наладили собственное сверхсовременное трикотажное производство!). В этом декабре заботливо утепляют нас при помощи кашемировых джемперов, шерстяных бомберов и офискорных пиджаков из вау-ткани рибана (суперсила в эластичности и мегамягкости!), советуя дополнять акцентным свитером в роли шарфа (холодно, не май месяц!).
ВАЖНО! У стайлинг-дуэта бомбера и жакета Very Neat есть квантовый двойник в мире японского фэшн-авангарда — это айтем 3 в 1 (комбо пиджака, рубашки и зипки!) Maison Mihara Yasuhiro.
Furnari
Восхитительный стейтмент-мех сезона обнаружен у Furnari
Ностальгируем по нулевым красиво — дополняем низкопосадочный Y2K-деним высокоранговыми шубами, покорившими парижские подиумы Miu Miu и Valentino. За лучшими вариантами идем к меховым гуру Furnari (с 15-летним стажем!) во главе с этичным промысловиком Дмитрием Лумповым (уважает апсайкл!), чьи шалевые накидки с восторгом выгуливают светские дивы Екатерина Мухи- на и Снежана Георгиева. Наш фаворит — пушистая манишка ручной работы на шелковой подкладке, в которой планируем ловить айконтакт с атлантами Эрмитажа. Ну а во время новогоднего московского трипа будем бросать фэшн-вызов Артемиде на прогулке по Греческому дворику «Палаццо Мадамы» (читай: Пушкинского музея!).
ВАЖНО! Запоминаем стайлинг-трюк с шоу Ludovic de Saint Sernin и Schiaparelli — украшаем меховое пальто мегаутягивающим широким поясом (наш ответ денди-кушаку!).
Coccinelle
Приручаем ледикор с царь-сумками Coccinelle
Фиолетовый — важнейший цвет зимы от Джулиана Клаузнера и Дюрана Лантинка (вангуем, еще станет главным пантоном 2026 года!). Лиловую палитру мастерски приручили итальянские ремесленники Coccinelle, выполнившие лакированное кросс-боди в сольферино-оттенке. По канону подиумного колорблока дополняем кобальтовой блузой в комбо с алой кружевной юбкой, а затем смело вызываем на модный биф нью-йорского фэшн-инфлюэнсера нашего сердца Леандру Медин (с квинтиллионом сумок в гардеробе!).
Geox
Наше сверкающее вау — глянцевые туфли Geox
Туфли Geox
Лакированная кожа — главная модная необходимость сезона, в которую советуют кутаться с ног до головы гуру экошика Стелла Маккартни и виртуоз маккуиновской фэшн-драмы Дилара Финдикоглу. Но мы все-таки в Петербурге (а тут у нас все на полутонах!), так что вместо диких глянцевых коконов присматриваемся к сверкающей обуви в роли стейтмент-акцента. Наш выбор — мэри-джейны от мастеровитых сапожников Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато. Для косплея новогоднего Щелкунчика будем сочетать туфли с остромодным доломанским жакетом, а для блеска глаз спешим в луке на бокал шампаня в лендоковское кафе «Документалист» (новый гастропроект идеолога кабаре «Шум» Артема Балаева!).
DIEGO M
Образцовый кэжуал-аутдор уже в DIEGO M
Пальто и куртки DIEGO M
Без лишних предисловий: пуховик — не маст-хэв, а база декабря в Петербурге. За приталенными кроп-вариантами идем к Демне, за дикими коконами — к нью-йоркскому гуру арт + фэшн-принтов Колму Диллейну, а за великими кэжуал-бестселлерами — к итальянскому семейному дизайн-дуэту Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли в DIEGO M. Планируем чередовать их нормкорные куртки на сверхтеплом гусином пуху с моднючими пальто в бургунди-оттенке (идеальны для синефильского выхода в кинотеатр Michèle!). Ну а во время карельского глэмпинг-ретрита дополняем пуховики шерстяным кандибобером и меховыми унтами (пушистая обувь — главный хит зимы!) — впрочем, это уже совсем другая история!
MAAG
Наш ответ бежевым мамам — дикие артписы MAAG
Анималистичные принты крадутся со всех топовых подиумов сезона: от ньюкамеров Ludovic de Saint Sernin до гранд-тяжеловесов Alaïa и Gucci. Укротители хищных паттернов — супермассмаркет MAAG, чьи мегахайповые куртки и сапоги уже покорили патриарха русского стайлинга Александра Рогова. На этот раз в MAAG собрали модный заповедник из леопардовых кидкор-чепчиков и зебро-сумок (хит по версии Симона Порт Жакмюса!). Не забываем оттачивать искусство колорблока: дополняем болотные жакеты за счет ботильонов в остромодном бургунди-оттенке и тигриных колготок из вишлиста фэшн-инфлюенсера нашего сердца Леандры Медин. В таком луке на ура мчим тестировать гастрокорунды в ресторан «Бергамот» (новорожденный проект идеологов Crevette Bistrot Алены Мельниковой и Олега Перфилова!).
Кенгуру
Пространство «Кенгуру» в загородном клубе «Репино-Ленинское»
Мультибрендовый бутик «Кенгуру» привез лучшие новогодние пижамы (в оленях, снеговиках и имбирных пряниках!) в праздничное коттеджкорное пространство Загородного клуба «Репино-Ленинское». Плюс там же можно найти восхитительные гифт-боксы с лакшери-косметикой (вам крем для душа Comfort Zone или скраб La Sultane de Saba?), кидкор-аксессурами и иппофильским декором (в честь красного огненного коня aka маскота 2026 года!).
Fabiana Filippi
Этой зимой говорим «да» алым тотал-лукам, ставшим фэшн-необходимостью сезона по версии Давида Кома, Максимилиана Дэвиса и умбрийских профи ледикора Fabiana Filippi (нежно любим бренд за теплейшие свитеры-паутинки из кашемира!). Носим амарантовый оверсайз-джемпер в комбо с плиссированной миди-юбкой, а затем спешим в МДТ на премьеру вау-спектакля «Слово-движение» учеников великого Льва Додина.
Doucal’s
Ботинки Doucal's
Для петербуржцев с кофейно-пилатесным складом ума (читай: для всех нас!) потомственные итальянские обувщики Doucal’s припасли мегатеплые замшевые дезерты ручной работы. Их суперсила — микс теплой овчинной подкладки и сверхлегкой (а главное, нескользящей!) подошвы. Результат — идеальные чуни, в которых будем порхать как на предрассветную тренировку (в компании велнес-жаворонков!), так и на греческий завтрак в новейшее бистро «Грис».
Intimissimi
Боди Intimissimi
Тихая роскошь с точеными жакетами и архитектурными платьями — аут, ленивая с льняными и шелковыми пижамами — ин! Маст-хэв эры lazy luxury — вайбовые лонгсливы из кашемира от итальянских бельевых гуру Intimissimi, в которых планируем устроить хоум-киномарафон хорроров по книге «100 ужасов Станислава Зельвенского» (ридинг-бестселлер сезона!).
Loui Loui
Туфли на танкетке — главный фэшн-камбэк 2025 года по версии Гленна Мартенса, Питера Мюлье и первой русской фэшн-иконы поколения альфа Анджелины Смерфит (делает маранты great again!). Образцовый ледикорный вариант припас новорожденный бренд обуви Loui Loui (за три месяца покорили антиэйдж-модель Юлию Красильникову и ювелира-геммолога Диану Джанелли!). Смело надеваем их остроносые лодочки и спешим на вагнеровское «Кольцо без слов» (симфонический блокбастер!) в исполнении оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса.
Ante Covac
Грациозно крадемся на новогоднюю глэм-пати в Chez Serge с хищным лео-тоутом от русских сумочных профи Ante Kovac (их крейзи-клатчи в виде лепестков тюльпанов и замочных скважин бросают вызов хобо-клубничкам JW Anderson и ведрам-бутылкам Moschino!).
Nika
Часы Nika
Наш главный стейтмент-браслет в условиях предновогодних дедлайн-гештальтов — драгоценный хронограф Nika, чей двухуровневый циферблат снабжен вечным кварцевым механизмом и сверхпрочным минеральным стеклом (ну, мощь!).
Rockabi
Оттачиваем прадакор в коктейльном футляре Rockabi, сочиненном из черного шелка фаундером бренда Натальей Сухотериной (автор главных городских кожанок из вишлиста Вики Салават!). А еще бросаем вызов Miu Miu и носим платье с меховым клатчем и могучими перчатками-крагами (твой стайлинг-ход, Лотта Волкова!).
Boggi Milano
Джонатан Андерсон в Dior провозгласил эру халф-зипов — молниеносно под- держиваем фэшн-курс и примеряем по-декабрьски теплый джемпер Boggi Milano, связанный итальянскими гуру мужского гардероба из мегауютного комбо мериносовой шерсти и кашемира.
«Пассаж»
Где взять безупречный олдмани-кардиган и лучшие новогодние пайетки? Отдел моды Собака.ru нашел все самое праздничное, уютное и сверкающее у русских фэшн-дизайнеров «Пассажа» (Galeries Lafayette у нас дома!)
Раздаем шинуазри-шик и делаем это красиво — в кучерявом жилете Stas Lopatkin, снабженном жаккардовым flowercore- принтом и акцентной меховой отделкой (зимняя база по версии Miu Miu и Fendi!).
Петербургский виртуоз макабра и фэшн-деконструкции Янис Чамалиди бросил вызов праотцу Hermès Birkin Жану-Луи Дюма и сочинил собственную it-bag, украсив могучий дарк-тоут акцентным замком-карабином
Тотал-луки в цвете бургунди — хит сезона от Burberry, Chloé и петербургских гуру трикотажа Free Age во главе с Татьяной Затравиной. Будем носить шерстяные юбки и пуловеры (из меха бейби-альпаки!) в партере Театра имени Комиссаржевской на премьере «Ночного полета» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери
Арт+фэшн! Убеждены, что высокохудожественные мюли обувного кутюрье Милы Разгуляевой-Благонравовой достойны попадания в фэшн-коллекцию Эрмитажа. Наш пруф — бархатные слиперы RxBshoes в кидкорных цветках и бегемотах, вышитых по эскизам художника Сергея Кретенчука (влюбились в его крейзи-скетчи, еще когда он расклеивал по Петербургу афиши с флаконами несуществующих духов!)
Наш праздничный фаворит — сверкающее ар-деко-платье в перьях и пайетках Ranevsky, которое петербургский кутюрье- вундеркинд Кирилл Раневский (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»!) дополнил виртуозной корсажной шнуровкой (круче, чем на анатомических корсетах Гленна Мартенса!)
Драпировки — аут, плиссировка — ин! Так считают Dior эры Джонатана Андерсона, Issey Miyake (после стольких лет — всегда!) и петербургский спец ледикора Лора Лизюра, переодевшая супермодель Катю Лецкую в пудровую гофре-блузу Lizurа́ (идеальна в комбо с мегамодными юбками-русалками и золотистыми слингбэками!)
Вычисляем завсегдатая бара Chez Serge по любви к негрони, шансону и вайбовым лео-очкам от бельгийских профи авангардных оправ Theo (уже в фэшн-хабе оптики Gluten Free Frames!), достойных глаз легенды русского совриска Андрея Бартенева
It’s time! Стартерпак новогоднего образа в первый ряд «Щелкунчика» — архитектурные костюмы и упругие боди JM Studio, отшитые петербургским виртуозом тейлоринга Юлией Матвиенко
Peter Kaiser
Ботильоны Peter Kaiser
Леопардовые принты в прайм-эре — в этом убеждены Алессандро Микеле и Демна, а также старейшие немецкие обувщики Peter Kaiser (с XIX века хранят в тайне секрет сверхудобных колодок!). Специально для нас украсили диким котопринтом фирменные ботильоны на киттен-хиле, которые будем выгуливать вместе с твидовыми кроп-жакетами и кружевными комбинациями.
