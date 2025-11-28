Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бусы-орехи, топы-банты и сумки-джойстики: модный дайджест

Новогодние смокинги и камербанды Studio29 х Rogov, праздничные пижамы Ushatava (носим в тандеме с гранд-шубой!), звездные юбки Pampalche и киберспортивные сумки Diesel — собрали главные фэшн-новости недели.

Rockabi

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Блуза Rockabi, 20 000 руб.

Блуза Rockabi, 20 000 руб.

Петербуржцы Rockabi показали коллекцию Evening hours. «Вечерняя» здесь не значит «праздничная» — фокус сместили с ожидаемой нарядности на покой, комфорт и минимализм. Вместо пронзительных пайеток — уютный твид, вместо сложносочиненных cocktail dresses — пижамкорные сеты, а вместо тяжеловесных макси — чувственные миди из черного кружева. 

Команда Rockabi

Вечер — это время, которое наконец принадлежит вам. Когда дневные роли, задачи, ожидания и ответственность заканчиваются, начинается пространство для себя — тишина осознанность, красота. Evening hours — капсула про остановку времени и ценность мгновения.

Imakebags

Сумка Imakebags, 56 900 руб. 39 830 руб.

Сумка Imakebags, 56 900 руб. 39 830 руб.

Блокнот Imakebags, 12 900 руб. 3 870 руб.

Блокнот Imakebags, 12 900 руб. 3 870 руб.

Сумочные виртуозы Imakebags ворвались в гранд-сейл со словами «Вот ваша чертова Black Friday!» и неистовыми скидками до 70%. Уже листаем каталог (и вам советуем!) и лихорадочно отправляем в корзину очаровательных Seva Wild, мохнатых Seva Witch, а еще — flowercore-брелоки и тот самый Burn Book. 

Ushatava

Шуба Ushatava, 69 900 руб.

Шуба Ushatava, 69 900 руб.

Платье Ushatava, 39 900 руб.

Платье Ushatava, 39 900 руб.

Ночь в музее бутике Ushatava — аттракцион похлеще царь-горки на Дворцовой. В новогоднем кампейне команда пофантазировала как бы это было: елка из валенок, густая дымка и вау-новинки. По случаю ночи X примеряем бархатный сет с глухой блузой и широкими брюками, сложносочиненную комбинацию-трансформер, клетчатую пижаму или стейтмент-меха (вам укороченную ретро-дубленку или добротную миди-шубу под норку?). 

Pampalche

Бусы Pampalche, 5 570 руб.

Бусы Pampalche, 5 570 руб.

Сет юбок Pampalche, 31 890 руб.

Сет юбок Pampalche, 31 890 руб.

Фэшн-открытие сезона — петербургский Pampalche, запустившийся только в конце этого августа. Новорожденный бренд перерабатывает финно-угорские культурные коды в современные, интеллектуально-минималистичные айтемы. В их коллекциях базовая белая рубашка оказывается совсем не простой — сзади обнаруживается пестрая ручная вышивка, сделанная мастерицами из Марий Эл (единственные хранители традиционной технологии!). Из-за сложности процесса создания тираж каждой вещи и их количество в дропе ограничено, например, таких рубашек отшили всего восемь штук. 

Источником вдохновения новогодней коллекции стал марийский праздник Шорыкйол (Святки). В дроп вошли три айтема: платье мини с рукавами-буфами, сет юбок и бусы. Деревянные бусы стали оммажем на традиционное угощение для гостей — лесные орехи. Черное мини-платье с рукавами-буфами олицетворяет саму святочную ночь, а сет юбок с паттерном из серебристых шаров — звезды, под которыми девушки гадают, а семьи лепят стога из снега, приманивая богатый урожай.

Studio29 х Rogov

Жакет Studio29 х Rogov, 23 900 руб.

Жакет Studio29 х Rogov, 23 900 руб.

Джемпер Studio29 х Rogov, 10 900 руб.

Джемпер Studio29 х Rogov, 10 900 руб.

Главный герой новогоднего дропа-коллаборации Studio29 х Rogov — бант, который обвернулся подарочной лентой вокруг смокинга, завязался на топе-корсете и трендовом поясе-камербанде, напечатался на белой футболке и вышился на сером джемпере (so Schiaparelli!). Предрекаем коллекции солдаут (как у всего, на чьих бирках после X стоит Rogov!), а пока большинство айтемов еще есть на сайте.

Secrets

Secrets

Secrets

У ювелиров Secrets «Черная пятница» в самом разгаре. До конца недели продают легендарные глазастые кольца, жемчужные ретро-колье и браслеты с грандиозными топазами, хрусталями и лунными камнями с большими скидками. А точнее — 25% на основную коллекцию, 35% на исчезающий вид и 15% на драгоценности из золота. Плюс: если украшения нет в наличии или в нужном размере, команда Secrets оформит для вас индивидуальный заказ со скидкой в дни действия акции. 

No One

Лоферы Principe di Bologna, No One, 45 990 руб. 32 190 руб.

Лоферы Principe di Bologna, No One, 45 990 руб. 32 190 руб.

Сапоги Le Silla, No One, 129 990 руб. 90 990 руб.

Сапоги Le Silla, No One, 129 990 руб. 90 990 руб.

Сумка Diesel, No One, 92 990 руб. 65 090 руб.

Сумка Diesel, No One, 92 990 руб. 65 090 руб.

Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 30% в мультибрендовом бутике No One. Наш выбор — мохнатые лоферы-коровки Principe di Bologna, кроко-сапоги Le Silla и сумка-джойстик Diesel.

Peter Kaiser

Сапоги Peter Kaiser, Lamoda, 29 596 руб.

Сапоги Peter Kaiser, Lamoda, 29 596 руб.

Ботильоны Peter Kaiser, Lamoda, 20 796 руб.

Ботильоны Peter Kaiser, Lamoda, 20 796 руб.

Змеиный принт, твид, оттенок жженого сахара, жокейские сапоги и мунбуты — все обувные тренды отметились в новой коллекции немецкого бренда Peter Kaiser. Фиксируем пару стайлинг-трюков прямиком из осенне-зимнего кампейна: заправляем классические брюки в ультрамодные сапоги с зауженным квадратным мысом, миксуем ботильоны в цвете корицы с тотал-денимом, а темно-синие туфли примеряем с яркими ажурными носками. 

Galina Podzolko

Платье Galina Podzolko

Платье Galina Podzolko

Платье Galina Podzolko

Платье Galina Podzolko

Воздушная органза, прозрачное кружево, наивные принты (от бутонов до воздушных шаров!), приталенные силуэты и рококо-панье — ключевые составляющие новой кутюрной коллекции Galina Podzolko. Фаундер и дизайнер Галина Подзолко поженила классический феминный крой — скромные миди-платья с поясом, игривые мини в стиле 60-х и секси-футляры — с важнейшими трендами сезона. Так, помимо ультрамодных корсетов и фижм увидели шифоновые накидки и кейпы, бахрому, многослойные оборки на подолах и два ярких ультрамариновых платья. 

Eulalique

Слипы Eulalique, 6 500 руб.

Слипы Eulalique, 6 500 руб.

Юбка Eulalique, 15 900 руб.

Юбка Eulalique, 15 900 руб.

В центре внимания новой коллекции Eulalique — ощущения от соприкосновения ткани и кожи. Фаундер бренда Софья Трусюк (кандидат технических наук и эксперт в текстильных технологиях!) сделала ставку всего на два материала — хлопок и шелк — и отшила из них образцовую домашнюю (и не только!) капсулу с объемными футболками, прилегающими топами и комфортными слипами. 

