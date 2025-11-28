Бусы-орехи, топы-банты и сумки-джойстики: модный дайджест

Фэшн-открытие сезона — петербургский Pampalche, запустившийся только в конце этого августа. Новорожденный бренд перерабатывает финно-угорские культурные коды в современные, интеллектуально-минималистичные айтемы. В их коллекциях базовая белая рубашка оказывается совсем не простой — сзади обнаруживается пестрая ручная вышивка, сделанная мастерицами из Марий Эл (единственные хранители традиционной технологии!). Из-за сложности процесса создания тираж каждой вещи и их количество в дропе ограничено, например, таких рубашек отшили всего восемь штук.

Источником вдохновения новогодней коллекции стал марийский праздник Шорыкйол (Святки). В дроп вошли три айтема: платье мини с рукавами-буфами, сет юбок и бусы. Деревянные бусы стали оммажем на традиционное угощение для гостей — лесные орехи. Черное мини-платье с рукавами-буфами олицетворяет саму святочную ночь, а сет юбок с паттерном из серебристых шаров — звезды, под которыми девушки гадают, а семьи лепят стога из снега, приманивая богатый урожай.