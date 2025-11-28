Бусы-орехи, топы-банты и сумки-джойстики: модный дайджест

Новогодние смокинги и камербанды Studio29 х Rogov, праздничные пижамы Ushatava (носим в тандеме с гранд-шубой!), звездные юбки Pampalche и киберспортивные сумки Diesel — собрали главные фэшн-новости недели.
Rockabi
Петербуржцы Rockabi показали коллекцию Evening hours. «Вечерняя» здесь не значит «праздничная» — фокус сместили с ожидаемой нарядности на покой, комфорт и минимализм. Вместо пронзительных пайеток — уютный твид, вместо сложносочиненных cocktail dresses — пижамкорные сеты, а вместо тяжеловесных макси — чувственные миди из черного кружева.
Вечер — это время, которое наконец принадлежит вам. Когда дневные роли, задачи, ожидания и ответственность заканчиваются, начинается пространство для себя — тишина осознанность, красота. Evening hours — капсула про остановку времени и ценность мгновения.
Imakebags
Сумочные виртуозы Imakebags ворвались в гранд-сейл со словами «Вот ваша чертова Black Friday!» и неистовыми скидками до 70%. Уже листаем каталог (и вам советуем!) и лихорадочно отправляем в корзину очаровательных Seva Wild, мохнатых Seva Witch, а еще — flowercore-брелоки и тот самый Burn Book.
Ushatava
Ночь в
музее бутике Ushatava — аттракцион похлеще царь-горки на Дворцовой. В новогоднем кампейне команда пофантазировала как бы это было: елка из валенок, густая дымка и вау-новинки. По случаю ночи X примеряем бархатный сет с глухой блузой и широкими брюками, сложносочиненную комбинацию-трансформер, клетчатую пижаму или стейтмент-меха (вам укороченную ретро-дубленку или добротную миди-шубу под норку?).
Pampalche
Фэшн-открытие сезона — петербургский Pampalche, запустившийся только в конце этого августа. Новорожденный бренд перерабатывает финно-угорские культурные коды в современные, интеллектуально-минималистичные айтемы. В их коллекциях базовая белая рубашка оказывается совсем не простой — сзади обнаруживается пестрая ручная вышивка, сделанная мастерицами из Марий Эл (единственные хранители традиционной технологии!). Из-за сложности процесса создания тираж каждой вещи и их количество в дропе ограничено, например, таких рубашек отшили всего восемь штук.
Источником вдохновения новогодней коллекции стал марийский праздник Шорыкйол (Святки). В дроп вошли три айтема: платье мини с рукавами-буфами, сет юбок и бусы. Деревянные бусы стали оммажем на традиционное угощение для гостей — лесные орехи. Черное мини-платье с рукавами-буфами олицетворяет саму святочную ночь, а сет юбок с паттерном из серебристых шаров — звезды, под которыми девушки гадают, а семьи лепят стога из снега, приманивая богатый урожай.
Studio29 х Rogov
Главный герой новогоднего дропа-коллаборации Studio29 х Rogov — бант, который обвернулся подарочной лентой вокруг смокинга, завязался на топе-корсете и трендовом поясе-камербанде, напечатался на белой футболке и вышился на сером джемпере (so Schiaparelli!). Предрекаем коллекции солдаут (как у всего, на чьих бирках после X стоит Rogov!), а пока большинство айтемов еще есть на сайте.
Secrets
У ювелиров Secrets «Черная пятница» в самом разгаре. До конца недели продают легендарные глазастые кольца, жемчужные ретро-колье и браслеты с грандиозными топазами, хрусталями и лунными камнями с большими скидками. А точнее — 25% на основную коллекцию, 35% на исчезающий вид и 15% на драгоценности из золота. Плюс: если украшения нет в наличии или в нужном размере, команда Secrets оформит для вас индивидуальный заказ со скидкой в дни действия акции.
No One
Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 30% в мультибрендовом бутике No One. Наш выбор — мохнатые лоферы-коровки Principe di Bologna, кроко-сапоги Le Silla и сумка-джойстик Diesel.
Peter Kaiser
Змеиный принт, твид, оттенок жженого сахара, жокейские сапоги и мунбуты — все обувные тренды отметились в новой коллекции немецкого бренда Peter Kaiser. Фиксируем пару стайлинг-трюков прямиком из осенне-зимнего кампейна: заправляем классические брюки в ультрамодные сапоги с зауженным квадратным мысом, миксуем ботильоны в цвете корицы с тотал-денимом, а темно-синие туфли примеряем с яркими ажурными носками.
Galina Podzolko
Воздушная органза, прозрачное кружево, наивные принты (от бутонов до воздушных шаров!), приталенные силуэты и рококо-панье — ключевые составляющие новой кутюрной коллекции Galina Podzolko. Фаундер и дизайнер Галина Подзолко поженила классический феминный крой — скромные миди-платья с поясом, игривые мини в стиле 60-х и секси-футляры — с важнейшими трендами сезона. Так, помимо ультрамодных корсетов и фижм увидели шифоновые накидки и кейпы, бахрому, многослойные оборки на подолах и два ярких ультрамариновых платья.
Eulalique
В центре внимания новой коллекции Eulalique — ощущения от соприкосновения ткани и кожи. Фаундер бренда Софья Трусюк (кандидат технических наук и эксперт в текстильных технологиях!) сделала ставку всего на два материала — хлопок и шелк — и отшила из них образцовую домашнюю (и не только!) капсулу с объемными футболками, прилегающими топами и комфортными слипами.
