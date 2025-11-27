Dior: какой получилась новая мужская коллекция Джонатана Андерсона?

Наблюдаем узнаваемые диоровские коды Джонатана Андерсона - от переизобретенных жакетов Bar с великого показа 1947 года до сверкающих пряжек-медальонов и геральдических карго-шорт Delft (украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale). Плюс не обошлось от щедро декорированных фраков (глядим в Наполеоны красиво!), фирменного андерсоновского преппи-кэжуала (для строгих юношей из Лиги Плюща!) и книжных суперобложек, перекочевавших с тоутов на джемперы (белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла - мастхэв для всех книжных червей!).