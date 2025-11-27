Dior: какой получилась новая мужская коллекция Джонатана Андерсона?

В новом мужском Pre-Fall лукбуке Dior (по красоте бросает вызов coffee-table-book!) худрук Джонатан Андерсон перевоплощается в Константина Вагинова aka неистового фаната Шарля Бодлера - отправляется в парижский особняк поэта Отель-де-Лозен на острове Сен-Луи, где устраивает марьяж преппикора и наполеоновского шика (с высокоранговыми фраками, медальонами и королевскими пчелами!).
Надеваем расписные камзолы под низкоранговые шансы (наш базовый фэшн-минимум для похода в Пятерочку)
Мастхэв коллекции Pre-Fall - геральдические карго-шорты
Все внимание на литературоцентричную арт + фэшн локацию лукбука: в помпезном Отель-де-Лозен эры Людовика XIV aka короля-солнце жили драматург Теофиль Готье и поэт Шарль Бодлер (написал там первые стихотворения цикла «Цветы зла»), которые вместе основали в стенах особняка клуб гашининов (но мы вам это не говорили!). А еще Отель-де-Лозен - то самое оккультистское палаццо мадамы Кесслер из фильма "Девятые врата"!
Легендарные жакеты Bar на базе
Преппи-шик с вайбом строгого юноши из Лиги плюща
Мифологические буазери в особняке
Упитанные рококо-купидоны первыми примерили цветочные подвески-ландыши Dior (Les Fleurs du mal, не иначе!)
Подворачиваем одну штанину скинни-брюк (снова ин!) и надеваем вместе с джинсовыми фраками
Мастхэв всех книжных червей - белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла!
Вот он, погребенный великан - в пчелках, цветочках, жуках и лого Dior!
Наблюдаем узнаваемые диоровские коды Джонатана Андерсона - от переизобретенных жакетов Bar с великого показа 1947 года до сверкающих пряжек-медальонов и геральдических карго-шорт Delft (украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale). Плюс не обошлось от щедро декорированных фраков (глядим в Наполеоны красиво!), фирменного андерсоновского преппи-кэжуала (для строгих юношей из Лиги Плюща!) и книжных суперобложек, перекочевавших с тоутов на джемперы (белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла - мастхэв для всех книжных червей!).
Полифония -измов (историзм! дендизм! романтизм!) - база фэшн-букваря Dior, над которым Джонатан Андерсон работает уже второй сезон подряд. В новом томе модно-лингвистический корпус пополнился анимализмом - залипли на подвески с королевскими а-ля наполеоновскими пчелками и булавками-креветками. А еще внимательно следим за становлением Андерсона aka междисциплинарного художника, вслед за лукбуками JW Anderson превращающего релизы Dior в великие каталоги (с живописными плафонами и мифологическими буазери!) , бросающие вызов каноничным кофитэйбл-букам.
Вот главные стайлинг-трюки из лукбука Dior:
- нарочито неряшливая ассиметрия - вери гуд! Подворачиваем одну штанину брюк и только один рукав рубашки - теперь так можно, да! А еще выставляем из-под пуловера только одну полочку рубашки
- носим плед вместо сумки (для ситуативного послеобеденного отдыха фавна!)
- сочетаем полузипки с галстуками, физкультурными шортами и денди-лоферами
- лучшая it-bag - гимназическая почтальонка!
- застегиваем кардиган строго на одну верхнюю пуговку
- академическая фэшн-бедность - плюс вайб! носим шарфы в роли акцентного аксессуара (даже без тонзиллита) и говорим "да" брюкам в микродырочках
- надеваем пиджак Bar на голое тело
