Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Dior: какой получилась новая мужская коллекция Джонатана Андерсона?

В новом мужском Pre-Fall лукбуке Dior (по красоте бросает вызов coffee-table-book!) худрук Джонатан Андерсон перевоплощается в Константина Вагинова aka неистового фаната Шарля Бодлера - отправляется в парижский особняк поэта Отель-де-Лозен на острове Сен-Луи, где устраивает марьяж преппикора и наполеоновского шика (с высокоранговыми фраками, медальонами и королевскими пчелами!). 

Надеваем расписные камзолы под низкоранговые шансы (наш базовый фэшн-минимум для похода в Пятерочку)
Архивы пресс-служб

Надеваем расписные камзолы под низкоранговые шансы (наш базовый фэшн-минимум для похода в Пятерочку)

Мастхэв коллекции Pre-Fall - геральдические карго-шорты
Архивы пресс-служб

Мастхэв коллекции Pre-Fall - геральдические карго-шорты

Все внимание на литературоцентричную арт + фэшн локацию лукбука: в помпезном Отель-де-Лозен эры Людовика XIV aka короля-солнце жили драматург Теофиль
Архивы пресс-служб

Все внимание на литературоцентричную арт + фэшн локацию лукбука: в помпезном Отель-де-Лозен эры Людовика XIV aka короля-солнце жили драматург Теофиль Готье и поэт Шарль Бодлер (написал там первые стихотворения цикла «Цветы зла»), которые вместе основали в стенах особняка клуб гашининов (но мы вам это не говорили!). А еще Отель-де-Лозен - то самое оккультистское палаццо мадамы Кесслер из фильма "Девятые врата"!

Легендарные жакеты Bar на базе
Архивы пресс-служб

Легендарные жакеты Bar на базе

Преппи-шик с вайбом строгого юноши из Лиги плюща
Архивы пресс-служб

Преппи-шик с вайбом строгого юноши из Лиги плюща

Мифологические буазери в особняке
Архивы пресс-служб

Мифологические буазери в особняке

Упитанные рококо-купидоны первыми примерили цветочные подвески-ландыши Dior (Les Fleurs du mal, не иначе!)
Архивы пресс-служб

Упитанные рококо-купидоны первыми примерили цветочные подвески-ландыши Dior (Les Fleurs du mal, не иначе!) 

Подворачиваем одну штанину скинни-брюк (снова ин!) и надеваем вместе с джинсовыми фраками
Архивы пресс-служб

Подворачиваем одну штанину скинни-брюк (снова ин!) и надеваем вместе с джинсовыми фраками

Мастхэв всех книжных червей - белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла!
Архивы пресс-служб

 Мастхэв всех книжных червей - белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла!

Вот он, погребенный великан - в пчелках, цветочках, жуках и лого Dior!
Архивы пресс-служб

Вот он, погребенный великан - в пчелках, цветочках, жуках и лого Dior!

Наблюдаем узнаваемые диоровские коды Джонатана Андерсона - от переизобретенных жакетов Bar с великого показа 1947 года до сверкающих пряжек-медальонов и геральдических карго-шорт Delft (украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale). Плюс не обошлось от щедро декорированных фраков (глядим в Наполеоны красиво!), фирменного андерсоновского преппи-кэжуала (для строгих юношей из Лиги Плюща!) и книжных суперобложек, перекочевавших с тоутов на джемперы (белоснежный пуловер c "Очень голодной гусеницей" Эрика Карла - мастхэв для всех книжных червей!). 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Полифония -измов (историзм! дендизм! романтизм!) - база фэшн-букваря Dior, над которым Джонатан Андерсон работает уже второй сезон подряд. В новом томе модно-лингвистический корпус пополнился анимализмом - залипли на подвески с королевскими а-ля наполеоновскими пчелками и булавками-креветками. А еще внимательно следим за становлением Андерсона aka междисциплинарного художника, вслед за лукбуками JW Anderson превращающего релизы Dior в великие каталоги (с живописными плафонами и мифологическими буазери!) , бросающие вызов каноничным кофитэйбл-букам.

Вот главные стайлинг-трюки из лукбука Dior:

  • нарочито неряшливая ассиметрия - вери гуд! Подворачиваем одну штанину брюк и только один рукав рубашки - теперь так можно, да! А еще выставляем из-под пуловера только одну полочку рубашки 
  • носим плед вместо сумки  (для ситуативного послеобеденного отдыха фавна!) 
  • сочетаем полузипки с галстуками, физкультурными шортами и денди-лоферами
  • лучшая it-bag -  гимназическая почтальонка!
  • застегиваем кардиган строго на одну верхнюю пуговку 
  • академическая фэшн-бедность - плюс вайб! носим шарфы в роли акцентного аксессуара (даже без тонзиллита) и говорим "да" брюкам в микродырочках 
  • надеваем пиджак Bar на голое тело
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: