Где искать классную апсайкл-шубу? Вот лучшие локальные бренды, которые носят Кайли Дженнер, Катя Мухина и Вика Salavat

Пожалуй, главные в локальном меховом апсайклинге — фэшн-проект Nereja. Бренд запустился в 2020 году под предводительством бывшего директора отдела моды российских Harper's Bazaar и Vogue Светланы Вашеняк. Всё началось по классике. С наступлением холодов Светлана озадачилась поиском шубы, но винтажные выглядели совсем неактуально — несуразные пуговицы, широкие рукава и странные воротники. Тогда она отнесла найденную в винтажке длинную норковую шубу в ателье, где ее избавили от фэшн-архаизмов. Так пришла идея давать шубам с устаревшим дизайном новую жизнь. А ее воплощение оценили не только у нас (собственной апсайкл-лисицей обзавелась фаундер KM20 Ольга Карпуть, а минимал-дива Оксана Рим третий сезон не снимает норковую манишку!) — в лисьей шубе (как у Ольги Карпуть!) заметили в Калабасасе Кайли Дженнер, а американский Vogue даже выпустил фичер о российском апсайкл-проекте.

Первое, за чем точно стоит отправиться в каталог Nereja — стайлинг. И поучиться миксовать бомбер из хорька с ультрамариновыми адидасами, объемный полушубок из рыси — с трениками, а енотовую горжетку — с перевернутой юбкой и grandmacore-туфлями. А второе — это, конечно, сами меха. Среди наших фаворитов — гранд-шуба из оцелота с соболиным воротником и гипертрофированная манишка из рыжей норки.