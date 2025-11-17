Где искать классную апсайкл-шубу? Вот лучшие локальные бренды, которые носят Кайли Дженнер, Катя Мухина и Вика Salavat

Пока фэшн-индустрия всё громче кричит о камбэке натурального меха на подиумы, мы всё чаще смотрим в сторону искусственного или как минимум винтажного. По этому поводу собрали лучшие апсайкл-бренды, которые носят все — от готической дивы Вики Salavat и фэшн-матери зумеров Ольги Карпуть до Кайли Дженнер. А еще провели масштабный ресерч и отыскали проверенные ателье, в которых уставший мех преобразится до неузнаваемости (вам пончо из куницы, норковый пуховик или соболиную муфту?).
Апсайкл-бренды
Nereja
Пожалуй, главные в локальном меховом апсайклинге — фэшн-проект Nereja. Бренд запустился в 2020 году под предводительством бывшего директора отдела моды российских Harper's Bazaar и Vogue Светланы Вашеняк. Всё началось по классике. С наступлением холодов Светлана озадачилась поиском шубы, но винтажные выглядели совсем неактуально — несуразные пуговицы, широкие рукава и странные воротники. Тогда она отнесла найденную в винтажке длинную норковую шубу в ателье, где ее избавили от фэшн-архаизмов. Так пришла идея давать шубам с устаревшим дизайном новую жизнь. А ее воплощение оценили не только у нас (собственной апсайкл-лисицей обзавелась фаундер KM20 Ольга Карпуть, а минимал-дива Оксана Рим третий сезон не снимает норковую манишку!) — в лисьей шубе (как у Ольги Карпуть!) заметили в Калабасасе Кайли Дженнер, а американский Vogue даже выпустил фичер о российском апсайкл-проекте.
Первое, за чем точно стоит отправиться в каталог Nereja — стайлинг. И поучиться миксовать бомбер из хорька с ультрамариновыми адидасами, объемный полушубок из рыси — с трениками, а енотовую горжетку — с перевернутой юбкой и grandmacore-туфлями. А второе — это, конечно, сами меха. Среди наших фаворитов — гранд-шуба из оцелота с соболиным воротником и гипертрофированная манишка из рыжей норки.
Fem
Мастера мехового ателье Mon'Fur (о нем рассказали ниже!) объединились и создали собственный апсайкл-бренд (уже успел дорасти до собственной витрины в мультибренде Babochka!). В своих коллекциях Fem использует винтажный мех, а большинство айтемов эксклюзивны и доступны только в единственном экземпляре. Кроме базовых моделей здесь есть меховые хайлайты вроде крадигана, связанного вручную из норковой псевдопряжи, анорака из хорька или оцелотового свитшота, которые главный амбассадор бренда Вика Salavat сочетает с широкими джинсами, кожаными брюками, панк-футболками и крафтовыми клатчами-пакетами.
UPC! I did it again
Петербуржцы UPC! I did it again дебютировали в 2022 году с коллекцией из 16 шуб: старые изделия из меха песца, енота, лисы, кролика, норки и бобра превратились в псевдоплетеные макси-шубы, аккуратные полушубки (точь-в-точь как у Кэрри Брэдшоу!) и пушистые воротники и рукава на кожаных плащах. Для новой коллекции команда ездит по всему миру в поисках лучших меховых айтемов, каждое изделие проходит тщательную экспертизу, химчистку и полную трансформацию. В этом сезоне помимо уже традиционных песцовых (как у бывшего главреда Elle Кати Мухиной) и хорьковых шуб (носит фэшн-инфлюенсер и кэжуал-королева Яна Короед) запасаемся пушистыми шарфами всех мастей — от енотовых до лисьих и оцелотовых (уже греют прима-балерину Марию Абашову!).
Na_Patriki
За помпезными соболиными шубами, пальто без лацканов из жемчужной норки и ультрамодными fur-манишками выстраиваемся в очередь к москвичам Na_Patriki. Команда делает ставку на меха натуральных оттенков и классические силуэты, за что и заслужила уважение внушительной фанбазы во главе с фотографом Сашей Буримовой и фэшн-инфлюенсером Полиной Подплетенной. Но не обходится и без стейтмент-айтемов: записали в вишлист дичайший лисий кейп и кимоно из оцелота. Плюс: в Na_Patriki можно отыскать отборный меховой винтаж — от бомбера из норки Christian Dior до каракулевого жакета Prada и редкой шубы из белки и шиншиллы Fendi.
Меховые ателье
Вика Salavat в шубе Mon'Fur
Следом за фэшн-суккубом Викой Salavat доверяем меха (и кожу экзотических рептилий!) петербургским профи Mon'Fur — работают со стилистом уже шесть лет подряд, в том числе над айтемами ее собственного бренда (да, с фэшн-марками они тоже сотрудничают). Под крышей небольшого ателье на Кантемировской, 4 есть всё — от лучших профи (технологи, конструкторы, закройщики и скорняжные портные) до ультрасовременного оборудования — чтобы воплотить любую fur-мечту. В Mon'Fur могут не только перешить или отреставрировать уже имеющуюся шубу, но и сшить новую по индивидуальному заказу и с использованием технологий любой сложности, например, мехового инкрустирования и интарсии.
Под именем Furnari существует не только бренд готовых шуб (носят Снежана Георгиева и Лаура Джугелия!), но и апсайкл-ателье. Дизайнеры и конструкторы Furnari могут обновить силуэт изделия, изменить длину и фурнитуру, реконструировать форму и объем воротника, избавиться от лишнего декора и добавить подклад из качественного экошелка. Бонус: из меховых отрезков, оставшихся после работы, мастера создадут аксессуары, например, манишку, повязку или варежки.
В шубы из мехового бутика Lena кутались французская певица Мирей Матьё, Принцесса Кентская и Королева Таиланда Сирикит. Не отстаем от клиентов А-листа и выстраиваем маршрут на Невский, 170. Там по соседству с шубами из рыси, соболиных муфт и лисьих ушанок расположилось легендарное ателье (работает с 1988 года!). К мастерам можно обратиться с задумкой любой сложности — от частичного изменения кроя или деталей (например, укоротить длину, убрать капюшон или узить рукава) до полного перешива. Особенно команда любит работать с громоздкими моделями из 1980-90-х — из одной шубы может получится короткий полушубок, жилет и несколько аксессуаров. Но если меха, наоборот, не хватает сотрудники без труда подберут нужный материал из собственного арсенала.
«Если так случилось, что в вашем шкафу тухнет неактуальная, стремная шуба (ваша или вашей мамы, бабушки) и животное, бедное, погибло зря, приходите ко мне! Я сделаю красиво», — так фаундер проекта March Марина Черкес приглашает всех дать меху вторую жизнь. Мастера в два счета превратят унылую шубу в вау-пончо, пуховик (что? да!), пиджак или бомбер. Но ради прокачки (так сама Мария называет fur-преображение!) придется купить билет на «Сапсан» (хотя для немосквичей есть возможность проконсультироваться онлайн).
