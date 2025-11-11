Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Мягкие, пушистые и с приставкой «эко»! Выбрали 35 отличных шуб из искусственного меха

Меховое всё (от первобытных воротников-шкур Prada до филигранных шуб-корзинок Fendi) на подиумах сезонов FW'25 и (даже!) SS'26 — убедительный контраргумент эко-защитникам от фэшн-индустрии. Fur-пазл сложился сразу из нескольких деталей. Во-первых, сыграл роль тренд на показную и разоряющую роскошь (про феномен boom boom рассказывали здесь). Во-вторых ультрамодный ретро-стиль (от 60-х в Valentino до 70-х в Chloe и 80-х в Gucci и Versace) обязывающий прошерстить все винтажки в поисках той самой идеальной шубы или дубленки, без которой не обходились ни Джейн Биркин, ни Кейт Мосс. В-третьих, откат в консерватизм и смена прижившихся среди либеральных миллениалов приоритетов (в том числе зеленых!). 

Но вне зависимости от споров об этичности меха зима близко и кутаться во что-то придется. Со своей стороны решили съесть сразу обе палочки «Твикс»: прямо сейчас показываем 35 вау-шуб из искусственного меха для всех зоозащитников, а позже — расскажем, где искать лучший меховой апсайкл и даже где модифицировать уже имеющиеся айтемы (stay tuned!). 

Balenciaga, ДЛТ, 721 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 721 000 руб.

Darkpark, Leform, 232 900 руб.

Darkpark, Leform, 232 900 руб.

Thug Club, KM20, 176 800 руб.

Thug Club, KM20, 176 800 руб.

No.21, Daynight, 146 390 руб.

No.21, Daynight, 146 390 руб.

Ivolga, 79 230 руб.

Ivolga, 79 230 руб.

Autentiments, 74 900 руб.

Autentiments, 74 900 руб.

MSGM, Oskelly, 68 000 руб.

MSGM, Oskelly, 68 000 руб.

Apparis, «У Красного моста», 66 900 руб.

Apparis, «У Красного моста», 66 900 руб.

Fur Or, 64 300 руб.

Fur Or, 64 300 руб.

Only Me, 62 082 руб.

Only Me, 62 082 руб.

Namelazz, 61 900 руб.

Namelazz, 61 900 руб.

За тяжелым пушистым люксом (как на подиуме Alaia и Ferragamo) выстраиваемся в очередь к королям экомеха Only Me (боярыня-кор!), 12Storeez (образцовый косплей натурального лисьего меха) и MNRV (побили все рекорды по числу fur-айтемов и в придачу к шубам выпустили всё — от воротников и ушанок до болеро и клатчей!). Пополняем коллекцию редких пятнистых: лео-бомбер Thug Club притаился в KM20, ворсистые коровки пасутся на лугах Annuko и Eclata, а пегая лошадь дожидается фэшн-всадника среди новинок Ivolga.

Fur Or, 56 000 руб.

Fur Or, 56 000 руб.

Osome2Some, 53 800 руб. (по предзаказу)

Osome2Some, 53 800 руб. (по предзаказу) 

Ushatava, 49 900 руб.

Ushatava, 49 900 руб.

Seebyme, 45 000 руб.

Seebyme, 45 000 руб.

MNRV, 40 900 руб.

MNRV, 40 900 руб.

Annuko, 39 900 руб.

Annuko, 39 900 руб.

Nikonorova, 39 500 руб.

Nikonorova, 39 500 руб.

Eclata, 39 000 руб.

Eclata, 39 000 руб.

Only Me, 38 980 руб.

Only Me, 38 980 руб.

Alisiahit, 38 500 руб.

Alisiahit, 38 500 руб.

12Storeez, 35 000 руб.

12Storeez, 35 000 руб.

Отрабатываем валентиновские 60-е с помощью кукольной шубки с укороченными рукавами No.21, а трендовый рукав «бараний окорок», как в дебютной коллекции Демны для Gucci, обнаружили в Fur Or. Приз за самую волосатую шубу торжественно вручаем лесному йети Osome2Some, а статус главного бестселлера месяца присуждаем ностальгичному лео-пальтишку из коллаборации Zarina x Rogov. Компенсируем петербургский чб-фильтр за счет лазурного пушистика MSGM и лавандовой псевдоламы Revalu. Плюс: ищем главные цвета сезона — баклажановый и сапфировый — и находим в коллекциях Love Republic и Alisiahit.

Selfmade, 32 900 руб.

Selfmade, 32 900 руб.

P.P.S, Lamoda, 31 500 руб.

P.P.S, Lamoda, 31 500 руб.

Asya Semyonova, 29 990 руб.

Asya Semyonova, 29 990 руб.

Revalu, 29 665 руб.

Revalu, 29 665 руб.

Alisiahit, 22 500 руб.

Alisiahit, 22 500 руб.

Matu, 20 940 руб.

Matu, 20 940 руб.

Lichi, 19 999 руб.

Lichi, 19 999 руб.

Black Sisterz, 16 990 руб.

Black Sisterz, 16 990 руб.

Zarina x Rogov, 14 999 руб.

Zarina x Rogov, 14 999 руб.

Love Republic, 14 449 руб.

Love Republic, 14 449 руб.

Lime, 13 999 руб.

Lime, 13 999 руб.

Maison David, Rendez-Vous, 9 990 руб.

Maison David, Rendez-Vous, 9 990 руб.

Угождаем сразу двум своим субличностям и примеряем меховой анорак Lime — пригодится для сочетаний с флисовыми трениками и нарядными макси-юбками. На примере шоу Ludovic de Saint Sernin надеваем шубу-халат Darkpark в качестве платья в комбо с кушаком из кожи. А по случаю ужина в «Перемене» (гастро-хит осени от рок-звезд Duo Band) пробуем себя в роли фэшн-купчихи: выгуливаем сет из укороченной шубы и папахи Nikonorova и закрепляем успех лососевой ухой с пельменями и кабачковыми оладьями. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: