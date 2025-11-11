Мягкие, пушистые и с приставкой «эко»! Выбрали 35 отличных шуб из искусственного меха

Меховое всё (от первобытных воротников-шкур Prada до филигранных шуб-корзинок Fendi) на подиумах сезонов FW'25 и (даже!) SS'26 — убедительный контраргумент эко-защитникам от фэшн-индустрии. Fur-пазл сложился сразу из нескольких деталей. Во-первых, сыграл роль тренд на показную и разоряющую роскошь (про феномен boom boom рассказывали здесь). Во-вторых ультрамодный ретро-стиль (от 60-х в Valentino до 70-х в Chloe и 80-х в Gucci и Versace) обязывающий прошерстить все винтажки в поисках той самой идеальной шубы или дубленки, без которой не обходились ни Джейн Биркин, ни Кейт Мосс. В-третьих, откат в консерватизм и смена прижившихся среди либеральных миллениалов приоритетов (в том числе зеленых!).

Но вне зависимости от споров об этичности меха зима близко и кутаться во что-то придется. Со своей стороны решили съесть сразу обе палочки «Твикс»: прямо сейчас показываем 35 вау-шуб из искусственного меха для всех зоозащитников, а позже — расскажем, где искать лучший меховой апсайкл и даже где модифицировать уже имеющиеся айтемы (stay tuned!).