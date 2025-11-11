Мягкие, пушистые и с приставкой «эко»! Выбрали 35 отличных шуб из искусственного меха

Меховое всё (от первобытных воротников-шкур Prada до филигранных шуб-корзинок Fendi) на подиумах сезонов FW'25 и (даже!) SS'26 — убедительный контраргумент эко-защитникам от фэшн-индустрии. Fur-пазл сложился сразу из нескольких деталей. Во-первых, сыграл роль тренд на показную и разоряющую роскошь (про феномен boom boom рассказывали здесь). Во-вторых ультрамодный ретро-стиль (от 60-х в Valentino до 70-х в Chloe и 80-х в Gucci и Versace) обязывающий прошерстить все винтажки в поисках той самой идеальной шубы или дубленки, без которой не обходились ни Джейн Биркин, ни Кейт Мосс. В-третьих, откат в консерватизм и смена прижившихся среди либеральных миллениалов приоритетов (в том числе зеленых!).
Но вне зависимости от споров об этичности меха зима близко и кутаться во что-то придется. Со своей стороны решили съесть сразу обе палочки «Твикс»: прямо сейчас показываем 35 вау-шуб из искусственного меха для всех зоозащитников, а позже — расскажем, где искать лучший меховой апсайкл и даже где модифицировать уже имеющиеся айтемы (stay tuned!).
За тяжелым пушистым люксом (как на подиуме Alaia и Ferragamo) выстраиваемся в очередь к королям экомеха Only Me (боярыня-кор!), 12Storeez (образцовый косплей натурального лисьего меха) и MNRV (побили все рекорды по числу fur-айтемов и в придачу к шубам выпустили всё — от воротников и ушанок до болеро и клатчей!). Пополняем коллекцию редких пятнистых: лео-бомбер Thug Club притаился в KM20, ворсистые коровки пасутся на лугах Annuko и Eclata, а пегая лошадь дожидается фэшн-всадника среди новинок Ivolga.
Отрабатываем валентиновские 60-е с помощью кукольной шубки с укороченными рукавами No.21, а трендовый рукав «бараний окорок», как в дебютной коллекции Демны для Gucci, обнаружили в Fur Or. Приз за самую волосатую шубу торжественно вручаем лесному йети Osome2Some, а статус главного бестселлера месяца присуждаем ностальгичному лео-пальтишку из коллаборации Zarina x Rogov. Компенсируем петербургский чб-фильтр за счет лазурного пушистика MSGM и лавандовой псевдоламы Revalu. Плюс: ищем главные цвета сезона — баклажановый и сапфировый — и находим в коллекциях Love Republic и Alisiahit.
Угождаем сразу двум своим субличностям и примеряем меховой анорак Lime — пригодится для сочетаний с флисовыми трениками и нарядными макси-юбками. На примере шоу Ludovic de Saint Sernin надеваем шубу-халат Darkpark в качестве платья в комбо с кушаком из кожи. А по случаю ужина в «Перемене» (гастро-хит осени от рок-звезд Duo Band) пробуем себя в роли фэшн-купчихи: выгуливаем сет из укороченной шубы и папахи Nikonorova и закрепляем успех лососевой ухой с пельменями и кабачковыми оладьями.
