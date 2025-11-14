Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кандзаси-желуди, бомберы-мундиры и меховые платья: модный дайджест

Ажурный power dressing Autentiments, эталонный тейлоринг Cerca Trova, феминные ретро-жакеты (с пуговицами из бивня мамонта!) Muus и накидки Звездочета Lime — собрали главные фэшн-новости уходящей недели. 

ДЛТ х Эрмитаж 

Арт-пис вашего авторства может оказаться в Эрмитаже (что? да!). Рассказываем: до 1 декабря каждый желающий может поучаствовать в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», в рамках которого нужно придумать и самостоятельно сделать елочную игрушку. Для этого важно выполнить всего несколько условий: быть старше трех лет, выполнить работу вручную и следовать заданной теме. В этом году она звучит так — «Красота в деталях» — и приурочена к юбилеям выдающихся зодчих: автора Зимнего дворца Бартоломео Франческо Растрелли, первого архитектора города Доменико Трезини и создателя ансамбля Главного Штаба Карла Ивановича Росси.

Партнером конкурса вновь стал ДЛТ: до конца месяца вы можете принести свою работу в специальный корнер, расположенный на шестом этаже, где проходит традиционный Новогодний базар. Важно: перед тем, как отдать елочную игрушку, не забудьте зарегистрироваться на сайте и получить свой уникальный идентификационный номер.

После приема заявок работы 150-200 финалистов украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра. А в декабре состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения лауреатов, выбранных жюри во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Плюс: самые маленькие победители (номинация 3-7 лет) получат особенные подарки от ДЛТ.

Nude J. x Maison

Кандзаси Nude J. x Maison

Кандзаси Nude J. x Maison

Коллаборация в фэшн-вселенной Оксаны Милковской: два ее бренда — ювелирный Nude J. и пижамно-гедонистический Maison — объединились и выпустили арт-кандзаси с наконечником в виде желудя. Заколки выполнены в двух вариантах — из натурального дуба и серебра. Чтобы заказать изделие, свяжитесь с консультантом любым удобным способом. 

Оксана Милковская, основатель брендов Nude J. и Maison

Для меня желуди — это воспоминание о детстве, проведенном в самом теплом солнечном месте на земле вместе с моим любимым дедушкой. В память о нем эта коллаборация брендов Nude J. и Maison. Во многих религиях и верованиях желудь — это геральдический символ, а так же символ благополучия и плодородия. Для меня это символ искренней любви , заботы и теплых воспоминаний , которые греют сердце.

Cerca Trova

Костюм Cerca Trova, 90 000 руб.

Костюм Cerca Trova, 90 000 руб.

Костюм Cerca Trova, 65 000 руб.

Костюм Cerca Trova, 65 000 руб.

Профи мужского тейлоринга Cerca Trova обзавелись официальной пропиской в Петербурге. В декабре откроется первый бутик бренда в городе: записываем адрес (Моисеенко, 22/3) и готовимся отстоять очередь за безупречными мужскими двойками (на зависть Giorgio Armani!), сорочками с образцовыми воротничками, кашемировыми поло и классическими пальто. 

Autentiments

Боди Autentiments, 29 900 руб.

Боди Autentiments, 29 900 руб.

Капри Autentiments, 25 000 руб.

Капри Autentiments, 25 000 руб.

Платье Autentiments, 45 000 руб.

Платье Autentiments, 45 000 руб.

Берем пример с локалов Autentiments и готовимся к новому году заранее. Бренд одним из первых ворвался в праздничный фэшн-марафон с кружевными секси-сетами, пайеточными мини и ретрофутуристичными макси из струящегося трикотажа. Главный хайлайт коллекции — черное корсетное платье-бандо с металлической нитью по верхнему краю, за счет которой вы сможете менять форму изделия и корректировать его посадку. Но наш личный топ возглавляет атласный квартет с кружевной отделкой — уже представляем себя в топе на тонких бретелях и сибаритских капри в гуще первоянварского безделья. 

Muus

Жакет Muus, 87 000 руб.

Жакет Muus, 87 000 руб.

Юбка Muus, 30 000 руб.

Юбка Muus, 30 000 руб.

Поздравляем Muus (во главе с фаундером Леной Максимовой!) с запуском премиальной линии Atelier. В первую капсулу вошли базовые изделия — от ледикорных двоек (с вау-пуговицами из бивня мамонта, созданными якусткими мастерами-косторезами!)  до бомберов на завязках — из натуральных материалов. Не обошлось и без стейтмент-айтемов, например, необычного платья-комбинации из меха или асимметричной юбки со шлейфом, выполненной из утилитарной плащевки.

Love Republic

Платье Love Republic, 8 999 руб.

Платье Love Republic, 8 999 руб.

Брюки Love Republic, 7 999 руб.

Брюки Love Republic, 7 999 руб.

Choose your holiday fighter: жаккардовый ретро-жакет в паре с викторианской блузой с бантом, сверкающее мини в стиле 60-х или восточные аладдины. В новогодней коллекции команда Love Republic постаралась угодить любой вашей субличности и самому непредсказуемому дресс-коду. Плюс: не забываем об аксессуарах. Носите пояс-косынку с кристаллами, обтекаемый ретрофутуристичный клатч и меховой гранд-шарф даже в повседневных образах, чтобы поддержать моральный дух во время декабрьской дедлайн-атаки. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Вживаемся в роли персонажей из любимых сказок благодаря праздничным новинкам из коллекции Lime Kids. Для Красных шапочек дизайнеры сочинили алый худи с капюшоном, отороченным мехом, и трендовый кисет с жемчужной ручкой (вместо корзинки!). Перевоплотиться в Щелкунчика поможет нарядный бомбер-мундир, а всем Звездочетам точно не обойтись без бархатной накидки в оттенке ночного неба. 

