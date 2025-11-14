Кандзаси-желуди, бомберы-мундиры и меховые платья: модный дайджест

Арт-пис вашего авторства может оказаться в Эрмитаже (что? да!). Рассказываем: до 1 декабря каждый желающий может поучаствовать в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», в рамках которого нужно придумать и самостоятельно сделать елочную игрушку. Для этого важно выполнить всего несколько условий: быть старше трех лет, выполнить работу вручную и следовать заданной теме. В этом году она звучит так — «Красота в деталях» — и приурочена к юбилеям выдающихся зодчих: автора Зимнего дворца Бартоломео Франческо Растрелли, первого архитектора города Доменико Трезини и создателя ансамбля Главного Штаба Карла Ивановича Росси.

Партнером конкурса вновь стал ДЛТ: до конца месяца вы можете принести свою работу в специальный корнер, расположенный на шестом этаже, где проходит традиционный Новогодний базар. Важно: перед тем, как отдать елочную игрушку, не забудьте зарегистрироваться на сайте и получить свой уникальный идентификационный номер.

После приема заявок работы 150-200 финалистов украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра. А в декабре состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения лауреатов, выбранных жюри во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Плюс: самые маленькие победители (номинация 3-7 лет) получат особенные подарки от ДЛТ.