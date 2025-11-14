Кандзаси-желуди, бомберы-мундиры и меховые платья: модный дайджест

Ажурный power dressing Autentiments, эталонный тейлоринг Cerca Trova, феминные ретро-жакеты (с пуговицами из бивня мамонта!) Muus и накидки Звездочета Lime — собрали главные фэшн-новости уходящей недели.
ДЛТ х Эрмитаж
Арт-пис вашего авторства может оказаться в Эрмитаже (что? да!). Рассказываем: до 1 декабря каждый желающий может поучаствовать в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», в рамках которого нужно придумать и самостоятельно сделать елочную игрушку. Для этого важно выполнить всего несколько условий: быть старше трех лет, выполнить работу вручную и следовать заданной теме. В этом году она звучит так — «Красота в деталях» — и приурочена к юбилеям выдающихся зодчих: автора Зимнего дворца Бартоломео Франческо Растрелли, первого архитектора города Доменико Трезини и создателя ансамбля Главного Штаба Карла Ивановича Росси.
Партнером конкурса вновь стал ДЛТ: до конца месяца вы можете принести свою работу в специальный корнер, расположенный на шестом этаже, где проходит традиционный Новогодний базар. Важно: перед тем, как отдать елочную игрушку, не забудьте зарегистрироваться на сайте и получить свой уникальный идентификационный номер.
После приема заявок работы 150-200 финалистов украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра. А в декабре состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения лауреатов, выбранных жюри во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Плюс: самые маленькие победители (номинация 3-7 лет) получат особенные подарки от ДЛТ.
Nude J. x Maison
Кандзаси Nude J. x Maison
Коллаборация в фэшн-вселенной Оксаны Милковской: два ее бренда — ювелирный Nude J. и пижамно-гедонистический Maison — объединились и выпустили арт-кандзаси с наконечником в виде желудя. Заколки выполнены в двух вариантах — из натурального дуба и серебра. Чтобы заказать изделие, свяжитесь с консультантом любым удобным способом.
Оксана Милковская, основатель брендов Nude J. и Maison
Для меня желуди — это воспоминание о детстве, проведенном в самом теплом солнечном месте на земле вместе с моим любимым дедушкой. В память о нем эта коллаборация брендов Nude J. и Maison. Во многих религиях и верованиях желудь — это геральдический символ, а так же символ благополучия и плодородия. Для меня это символ искренней любви , заботы и теплых воспоминаний , которые греют сердце.
Cerca Trova
Профи мужского тейлоринга Cerca Trova обзавелись официальной пропиской в Петербурге. В декабре откроется первый бутик бренда в городе: записываем адрес (Моисеенко, 22/3) и готовимся отстоять очередь за безупречными мужскими двойками (на зависть Giorgio Armani!), сорочками с образцовыми воротничками, кашемировыми поло и классическими пальто.
Autentiments
Берем пример с локалов Autentiments и готовимся к новому году заранее. Бренд одним из первых ворвался в праздничный фэшн-марафон с кружевными секси-сетами, пайеточными мини и ретрофутуристичными макси из струящегося трикотажа. Главный хайлайт коллекции — черное корсетное платье-бандо с металлической нитью по верхнему краю, за счет которой вы сможете менять форму изделия и корректировать его посадку. Но наш личный топ возглавляет атласный квартет с кружевной отделкой — уже представляем себя в топе на тонких бретелях и сибаритских капри в гуще первоянварского безделья.
Muus
Поздравляем Muus (во главе с фаундером Леной Максимовой!) с запуском премиальной линии Atelier. В первую капсулу вошли базовые изделия — от ледикорных двоек (с вау-пуговицами из бивня мамонта, созданными якусткими мастерами-косторезами!) до бомберов на завязках — из натуральных материалов. Не обошлось и без стейтмент-айтемов, например, необычного платья-комбинации из меха или асимметричной юбки со шлейфом, выполненной из утилитарной плащевки.
Love Republic
Choose your holiday fighter: жаккардовый ретро-жакет в паре с викторианской блузой с бантом, сверкающее мини в стиле 60-х или восточные аладдины. В новогодней коллекции команда Love Republic постаралась угодить любой вашей субличности и самому непредсказуемому дресс-коду. Плюс: не забываем об аксессуарах. Носите пояс-косынку с кристаллами, обтекаемый ретрофутуристичный клатч и меховой гранд-шарф даже в повседневных образах, чтобы поддержать моральный дух во время декабрьской дедлайн-атаки.
Lime
Вживаемся в роли персонажей из любимых сказок благодаря праздничным новинкам из коллекции Lime Kids. Для Красных шапочек дизайнеры сочинили алый худи с капюшоном, отороченным мехом, и трендовый кисет с жемчужной ручкой (вместо корзинки!). Перевоплотиться в Щелкунчика поможет нарядный бомбер-мундир, а всем Звездочетам точно не обойтись без бархатной накидки в оттенке ночного неба.
Комментарии (0)