Шоугерл-перышки, boom-boom обвесы и петиметр-пальто: мастхэвы ноябрьского гардероба

Архитектор

По центру зала расположена инсталляция, вдохновленная детскими воспоминания Нино. От потолка и до самого пола на цепях свисают пиджаки в чехлах Ushatava — такую развеску часто используют на рынках. В этом приеме есть гранж, минимализм и чистота — качества, присущие дизайну всех последних бутиков бренда. В таком подходе есть призыв выйти из зоны комфорта — каждый способен расшифровать эту историю, разархивировать ее в своей памяти. А еще мне нравится, что прозрачность чехлов, сквозь которые видно вещи, и многослойность развески — все эти элементы продиктованы идеей функциональности, не декоративизма