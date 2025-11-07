Шоугерл-перышки, boom-boom обвесы и петиметр-пальто: мастхэвы ноябрьского гардероба

Премьерим новейший кутюр петербургского Atelier Biser до того, как его увидели клиентки дома Бейонсе и Доджа Кэт, и кутаемся в экоустойчивый кашемир Aya Muse из ДЛТ (и из вишлиста Кайи Гербер!).
Atelier Biser
Раскрываем субличность шоугерл в кутюре Atelier Biser
Кэтсьют Atelier Biser
С восторгом наблюдаем за прайм-эрой супергероини петербургского кутюра Ксении Подвальной! Жакеты в перышках Atelier Biser мигом разлетаются по сценическим гардеробным Бейонсе, Джей Ло и Доджа Кэт, а сама Ксения бодро выгуливает пушистые тотал-луки на красной дорожке премии The Business of Fashion. В новой коллекции сплошной пух и прах: пернатые мантии и кандибоберы дополнены кружевными платьями, литыми доспехами и капорами-кольчугами. Мечтаем увидеть все и сразу на Тейлор Свифт aka главной шоугерл года, а пока примеряем вау-топы с готическими воротниками для фэшн-схватки с Мышиным королем (из первого ряда предновогоднего «Щелкунчика»!).
Ushatava
Показываем новый бутик супербренда Ushatava в «Галерее»! За дизайн пространства отвечал петербургский архитектор Вова Спакис (автор бутика Ushatava в московском «Афимолле» и культового интерьера квартиры художника Сергея Бондарева!). Хайлайт прямо сейчас — арт-писы новой подиумной коллекции (от многослойных кейпов до пальто из запеченного меха!), привезенные в Петербург на re-see лично фаундером модного дома Нино Шаматава. Плюс прямиком с фэшн-шоу Ushatava в пространство привезли стулья — они задействованы в перформативной инсталляции художника Василия Кононова-Гредина, приуроченной к открытию бутика.
Вова Спакис
Архитектор
По центру зала расположена инсталляция, вдохновленная детскими воспоминания Нино. От потолка и до самого пола на цепях свисают пиджаки в чехлах Ushatava — такую развеску часто используют на рынках. В этом приеме есть гранж, минимализм и чистота — качества, присущие дизайну всех последних бутиков бренда. В таком подходе есть призыв выйти из зоны комфорта — каждый способен расшифровать эту историю, разархивировать ее в своей памяти. А еще мне нравится, что прозрачность чехлов, сквозь которые видно вещи, и многослойность развески — все эти элементы продиктованы идеей функциональности, не декоративизма
Qari Qris
Наш модный тотем в условиях предновогоднего (да, уже!) лимба — фарфоровые лошадки (по мотивам дымковской игрушки!) от ювелиров Qari Qris, украшенные сверкающими фианитами (кони бывают в яблоках, а лучше — в звездах!).
Cocoshnick
Зима близко, как бы напоминают петербургские модисты Cocoshnick в новом релизе, главные хайлайты — фирменные канотье, сдвг-варежки (на резинке, чтобы не потерять!) и пушистые ободки-нимбы из остромодного экомеха (чуем, защищают от головных болей в период ретроградного Меркурия!).
Aya Muse
Если в ноябре вы оказались в Пе- тербурге, то попали в пространственную аномалию aka объект 52: чтобы месяц прошел без происшествий, следуйте правилам. Правило 1-е — наденьте мегауютную кашемировую двойку Aya Muse (лос-анджелесский вау-бренд экоустойчивого трикотажа из вишлистов Эмили Ратаковски и Кайи Гербер!), которую уже завезли в ДЛТ. Правило 2-е — замиксуйте костюм с дофаминовым пуховиком в остромодном оранжевом оттенке. Правило 3-е — оказавшись в тотал-луке на Петровской косе, загляните в «Лодочную станцию» (новый гастропроект кофаундера Vox Натальи Цыпленко!): закажите ось- минога или гранд-паэлью. Удачи!
Études Studio
По совету Демны меняем оверсайз на приталенные кроп-силуэты — для бимбо-стартерпака привносим в гардероб укороченные футболки, скинни-джинсы и шоколадный бомбер от французских мастеров стритвира Études Studio, который для нас заботливо привезли байеры старейшего русского фэшн-универмага «У Красного моста» (в числе первых клиенток — императрица Александра Федоровна!).
Lime
Накануне старта X-mas сезона супермассмаркет Lime бросает вызов Энтони Ваккарелло и Дэниелу Розберри, показывая свою версию праздничного стейтмент-гардероба. Наши фавориты — мегамодные дарк-алладины в дуэте с точеным приталенным жакетом (первой примера муза Gucci Ана Россолович!), асимметричные коконы-накидки и восхитительные босоножки на трендовой танкетке. Ну а главный краш — сверкающий ридикюль-сердечко!
UrbanTiger
Для ситуативного предзимнего отпуска (базовый минимум — ретрит-заплыв в бассейне «Скандинавии»!) петербургские спецы экоустойчивого гардероба UrbanTiger отшили идеальные серф-купальники из переработанного полиэстера (вам небесно-голубой или в оттенке вечнозеленого лайма?).
Coccinelle
Прокачиваем искусство колорблока до уровня C3 — сочетаем баклажановую сумку Coccinelle с пурпурными рубашками, оранжевыми юбками и золотыми перчатками.
NO ONE
Образцовые ледикорные тоуты Pollini обнаружены в NO ONE
Аплодируем стоя новому худруку Chanel Матье Блази, который на дебютном шоу весна-лето — 2026 влюбил фэшн-индустрию в твид, перья и классические тоуты. Не ждем полгода и совершаем важнейшую сумочную инвестицию прямо сейчас: безупречный вариант из зернистой кожи шоколадного оттенка (с кумихимо-обвесом!) сочинили итальянцы Pollini (в числе верных клиенток — Моника Беллуччи и Шерил Кроу!), а затем заботливо привезли байеры мультибрендового бутика NO ONE (нордический «Ринашенте»!). Выгуливаем тоут вместе с замшевыми лоферами Renzo Mercuri и кашемировыми костюмами на завтрак в лендоковское кафе «Документалист», а с парадными футлярами и меховыми манишками — на открытие театрального гранд-фестиваля «Дягилев P. S.» (12 ноября в БДТ!).
Boggi Milano
Пальто Boggi Milano
Раскрываем петиметр-субличность в однобортном пальто из переработанной шерсти от итальянских гуру мужских костюмов и тренчей Boggi Milano: для академичных петербургских луков сочетаем с ворсистыми жилетками и топовыми кепками-аэродромами (хит от Николя Жескьера!).
Doucal's
Переобуваемся правильно — в высокоранговые монки Doucal’s
Туфли Doucal's
Оттачиваем маскулинный денди-шик созвучно подиумным канонам худрука Burberry Дэниела Ли: если костюм — то из синего бархата (синефильский оммаж Дэвиду Линчу!), если пальто — то в академичную фэшн-клеточку, если ботинки — то салонные броги и дерби. Наш безусловный фаворит в мире солидных тяг — кожаные монки с акцентными пряжками, созданные потомственными итальянскими обувщиками Джанни и Джерри Джаннини в Doucal's (звезды выставки Pitti Uomo!). Вышагиваем в туфлях положенные 10 тысяч шагов строго по бонвиванскому маршруту: обедаем в Michèle (с вау-видом на Исаакиевский), спешим на премьеру «Старшего сына» в Театр Ленсовета (22 и 23 ноября), а завершаем трип идеальным негрони в Xander.
Liu Jo
Сафари-шик от Saint Laurent и Balmain — хорошо, а в болотных оттенках (мы все-таки в Петербурге) — лучше! Смело надеваем мшисто-зеленые куртки на лео-подкладке и шоколадные брюки от итальянцев Liu Jo, миксуя с казаками, а то и с жокейскими сапогами.
Maag
Серьги Maag
Фэшн-ответ boom-boom-украшениям с парижского показа Saint Laurent — массивные гранд-кольца от супермассмаркета Maag, щедро сдобренные самоцветами.
DIEGO M
Пальто DIEGO M
Без утепленного пальто в предзимье никуда (не маст-хэв, а база!). Наш фаворит для дебютных акселей на новоголландском катке — дымчатый редингот от DIEGO M, который семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли дополнил стеганой отделкой (чтобы не продуло!).
Geox
Сумка Geox
Лучшее фэшн-комбо месяца — оливковый трансформер Geox (лихо превращается в кросс-боди при помощи широкого ремешка!) в дуэте с чинным наполеоновским жакетом (покорили даже Джонатана Андерсона!).
NO ONE
Зимний фэшн-стартерпак от итальяноцентричного мультибренда NO ONE (Ринашенте северной закалки!) — ворсистые лео-шубы Principe di Bolognna, которые будем дополнять акцентными короткими перчатками Fabi (тренд!). Ну а в условиях климатического кризиса и НЕзимы в Петербурге (ну или во время ситуативной южной вылазки, как в лукбуке NO ONE!) переходим на облегченные куртки Giorgio Brato и укороченные двубортные пальто DONDUP.
Tezenis
Бра Tezenis
Будуаркорный маст-хэв для бежевых мам — нюдовое бра от бельевых гуру Tezenis, созданное строго по модным канонам четвертой волны феминизма: никаких косточек (К — комфорт!) и сплошная суперпосадка (спасибо сверхтехнологичной лазерной обработке края!).
Eljacket
I don’t want деликатные! Раздаем boom-boom-вайбы в сверкающих косухах Eljacket
Академическая фэшн-бедность в духе Miu Miu — аут, нарочитая boom-boom-роскошь (как на парижском шоу Saint Laurent!) — ин! Смело бросаем вызов Лорен Санчес-Безос и Мелании Трамп в полупрозрачных бодиконах Eljacket от петербургской гуру ультрафеминного фэшн-шика Елены Барановой (в анамнезе — Институт Марангони). Дополняем платье максималистскими гранд-серьгами и сверкающей косухой Eljacket (лакированная кожа — хит от Хайдера Аккерманна!), а затем выгуливаем лук на бис в сверхновом баре-фонотеке Catch 22 (с восхитительным пуншем и спрятанными в глыбах льда пластинками!).
Rendez-Vous x Lunda Padel
Теннискор все еще с нами в одной комнате — в этом убеждена команда обувного хаба Rendez-Vous, замутившая спортшик-коллаборацию с падел-клубом Lunda Padel, а заодно показавшая идеальные кеды, кроссы и сандалии для отработки сверхточных ударов на корте.
Комментарии (0)