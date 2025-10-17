Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Шапки-херувимы, диско-шорты и grandmacore-кардиганы: модный дайджест

Вязаные flowercore-кисеты Chois, фактурные кардиганы-командоры Aya Muse (одобрены Хейли Бибер и Беллой Хадид!), готические чепчики «Время Перемен» х Check Ya Head (в качестве референса — склеп графа Адольфа Полье в Шуваловском парке!) и другие знаковые фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.

Chois

Шарф Chois, 4 970 руб.

Шарф Chois, 4 970 руб.

Кардиган Chois, 9 490 руб.

Кардиган Chois, 9 490 руб.

Кисет Chois, 2 690 руб.

Кисет Chois, 2 690 руб.

Sweater weather: команда Chois предлагает не ограничиваться только свитерами, а запастись вязаным всем — от кардиганов до косынок и микрокисетов. Второй дроп сезона Knit Knot навеян воспоминаниями о детстве и простодушных бабушкиных свитерах и полосатых шарфиках (они, кстати, тоже есть в коллекции!). 

Aya Muse

Кардиган Aya Muse, ДЛТ, 73 500 руб.

Кардиган Aya Muse, ДЛТ, 73 500 руб.

Платье Aya Muse, ДЛТ, 98 000 руб.

Платье Aya Muse, ДЛТ, 98 000 руб.

Следом за Беллой Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли и Лили-Роуз Депп пополняем фанбазу лос-анджелесского бренда Aya Muse, который прописался у нас в ДЛТ. Суперсила бренда — лаконичные вещи из качественного трикотажа. Поэтому первым делом выстраиваемся в очередь за образцовым сетом с трендовым кардиганом с кучерявой отделкой, облегающими фигуру макси-платьями с ультрамодными драпировками, а еще — запасаемся всевозможной базой — от шерстяных леггинсов до оверсайз-поло и приталенных лонгсливов. 

Время Перемен х Check Ya Head

Чепчик «Время Перемен» х Check Ya Head, 3 850 руб.

Чепчик «Время Перемен» х Check Ya Head, 3 850 руб.

Панама «Время Перемен» х Check Ya Head, 4 690 руб.

Панама «Время Перемен» х Check Ya Head, 4 690 руб.

Шапочные виртуозы Check Ya Head объединились с петербургским брендом «Время Перемен» и придумали коллекцию головных уборов и вязаных аксессуаров, вдохновленных готическими зданиями Петербурга и Ленобласти. Так, павильон Шапель в Пушкине превратился в объемную шапку, по фактуре напоминающую стены этого сооружения. Чепчики и митенки с ажурной декоративной отделкой были навеяны элементами входной группы склепа графа Адольфа Полье в Парголове. Стрельчатые окна павильона «Ферма» в Тярлево нашли отражение в рельефных панамах. Четвертое строение-референс — Чесменская церковь Рождества святого Иоанна Предтечи. Ритм фасадных вертикалей и барельефы фронтона перекочевали на вязаный сет из шапки и шарфа «Херувим». 

Urbantiger x Наташа Хегай

Футболка Urbantiger x Наташа Хегай, Lamoda, 4 800 руб.

Футболка Urbantiger x Наташа Хегай, Lamoda, 4 800 руб.

Футболка Urbantiger x Наташа Хегай, Lamoda, 4 800 руб.

Футболка Urbantiger x Наташа Хегай, Lamoda, 4 800 руб.

Главные герои коллаборации локальных спецов по кэжуалу Urbantiger и художницы Наташи Хегай — восточные тигры, поселившиеся на 100 футболках и лонгсливах. В рамках коллекции команда очеловечила маскот бренда и запечатлела их в процессе вполне себе жизненных сюжетов — от сложной йога-асаны до создания селфи. 

AllTime

Мари Коберидзе для кампейна AllTime GRWM On The Move

Мари Коберидзе для кампейна AllTime GRWM On The Move 

Анастасия Полетаева для кампейна AllTime GRWM On The Move

Анастасия Полетаева для кампейна AllTime GRWM On The Move 

Валерия Сергеева для кампейна AllTime GRWM On The Move

Валерия Сергеева для кампейна AllTime GRWM On The Move 

В честь своего 25-летия универмаг AllTime (среди подопечных — Torry Burch, Viviene Westwood и Versace!) презентовал кампейн GRWM On The Move. Главными героинями трех фото- и видео-историй стали фэшн-журналист Анастасия Полетаева, стилист Мари Коберидзе и декоратор Валерия Сергеева. Внутри направляющейся куда-то машины женщины делятся своими рассуждениями о времени, его ценности и о том, что иногда совсем не жалко потратить самый важный ресурс на то, что просто приносит удовольствие (например, горячая ванна по утрам!). 

Marella

Тотал-лук Marella

Тотал-лук Marella

Тотал-лук Marella

Тотал-лук Marella

It's tiiiime! Готовимся к предновогоднему фэшн-безумию заранее и примеряем новинки из осенне-зимней коллекции итальянцев Marella. Говорим «да» пайеточным мини-шортам в тандеме с шелковой блузой с крэш-эффектом, запасаемся трендовыми топами на тонких бретелях с кружевной отделкой и пробуем себя в амплуа новогодней елки с помощью объемных пальто и шуб в хвойно-зеленых оттенках. 

