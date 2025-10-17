Шапки-херувимы, диско-шорты и grandmacore-кардиганы: модный дайджест

Вязаные flowercore-кисеты Chois, фактурные кардиганы-командоры Aya Muse (одобрены Хейли Бибер и Беллой Хадид!), готические чепчики «Время Перемен» х Check Ya Head (в качестве референса — склеп графа Адольфа Полье в Шуваловском парке!) и другие знаковые фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.
Chois
Sweater weather: команда Chois предлагает не ограничиваться только свитерами, а запастись вязаным всем — от кардиганов до косынок и микрокисетов. Второй дроп сезона Knit Knot навеян воспоминаниями о детстве и простодушных бабушкиных свитерах и полосатых шарфиках (они, кстати, тоже есть в коллекции!).
Aya Muse
Следом за Беллой Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли и Лили-Роуз Депп пополняем фанбазу лос-анджелесского бренда Aya Muse, который прописался у нас в ДЛТ. Суперсила бренда — лаконичные вещи из качественного трикотажа. Поэтому первым делом выстраиваемся в очередь за образцовым сетом с трендовым кардиганом с кучерявой отделкой, облегающими фигуру макси-платьями с ультрамодными драпировками, а еще — запасаемся всевозможной базой — от шерстяных леггинсов до оверсайз-поло и приталенных лонгсливов.
Время Перемен х Check Ya Head
Шапочные виртуозы Check Ya Head объединились с петербургским брендом «Время Перемен» и придумали коллекцию головных уборов и вязаных аксессуаров, вдохновленных готическими зданиями Петербурга и Ленобласти. Так, павильон Шапель в Пушкине превратился в объемную шапку, по фактуре напоминающую стены этого сооружения. Чепчики и митенки с ажурной декоративной отделкой были навеяны элементами входной группы склепа графа Адольфа Полье в Парголове. Стрельчатые окна павильона «Ферма» в Тярлево нашли отражение в рельефных панамах. Четвертое строение-референс — Чесменская церковь Рождества святого Иоанна Предтечи. Ритм фасадных вертикалей и барельефы фронтона перекочевали на вязаный сет из шапки и шарфа «Херувим».
Urbantiger x Наташа Хегай
Главные герои коллаборации локальных спецов по кэжуалу Urbantiger и художницы Наташи Хегай — восточные тигры, поселившиеся на 100 футболках и лонгсливах. В рамках коллекции команда очеловечила маскот бренда и запечатлела их в процессе вполне себе жизненных сюжетов — от сложной йога-асаны до создания селфи.
AllTime
В честь своего 25-летия универмаг AllTime (среди подопечных — Torry Burch, Viviene Westwood и Versace!) презентовал кампейн GRWM On The Move. Главными героинями трех фото- и видео-историй стали фэшн-журналист Анастасия Полетаева, стилист Мари Коберидзе и декоратор Валерия Сергеева. Внутри направляющейся куда-то машины женщины делятся своими рассуждениями о времени, его ценности и о том, что иногда совсем не жалко потратить самый важный ресурс на то, что просто приносит удовольствие (например, горячая ванна по утрам!).
Marella
It's tiiiime! Готовимся к предновогоднему фэшн-безумию заранее и примеряем новинки из осенне-зимней коллекции итальянцев Marella. Говорим «да» пайеточным мини-шортам в тандеме с шелковой блузой с крэш-эффектом, запасаемся трендовыми топами на тонких бретелях с кружевной отделкой и пробуем себя в амплуа новогодней елки с помощью объемных пальто и шуб в хвойно-зеленых оттенках.
