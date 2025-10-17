Шапки-херувимы, диско-шорты и grandmacore-кардиганы: модный дайджест

В честь своего 25-летия универмаг AllTime (среди подопечных — Torry Burch, Viviene Westwood и Versace!) презентовал кампейн GRWM On The Move. Главными героинями трех фото- и видео-историй стали фэшн-журналист Анастасия Полетаева, стилист Мари Коберидзе и декоратор Валерия Сергеева. Внутри направляющейся куда-то машины женщины делятся своими рассуждениями о времени, его ценности и о том, что иногда совсем не жалко потратить самый важный ресурс на то, что просто приносит удовольствие (например, горячая ванна по утрам!).