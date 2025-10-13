Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От кокона до кейпа: 50 самых модных пальто сезона

Если и кутаться от холода, то только в самое красивое: отказываемся от унылых курток в пользу леопардовых dollcore-пальто, романтичных пончо, архитектурных бушлатов и клетчатых коконов. Отобрали главные подиумные тренды и нашли 50 самых модных пальто сезона (согреют и тело, и душу!). 

Valentino, ДЛТ, 753 500 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 444 800 руб.

Gucci, TSUM Collect, 398 400 руб.

Free Age, 375 000 руб.

Agreeg, €3.500

Juun.J, ДЛТ, 182 000 руб.

Uma Wang, ДЛТ, 162 000 руб.

Mao by Mao, Golden Line, 150 000 руб.

Pompa, 139 990 руб.

Toteme, ДЛТ, 135 500 руб.

Yuliawave, 110 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 106 500 руб.

Pervert, 105 000 руб.

Level44, 99 800 руб.

Lesyanebo, 88 000 руб.

Sorelle Era, 82 000 руб.

Маскулинный оверсайз — out, феминный power dressing — in! На недавно завершившихся Неделях моды силуэт с экстремально зауженной талией и акцентными плечами появился на подиумах Saint Laurent (Энтони Ваккарелло продолжает препарировать стиль 80-х), Mugler (в исполнении нового худрука — Мигеля Кастро Фрейтаса) и The Attico. Архитектурный фит приветствуется не только в виде юбочных костюмов, но и верхней одежды. За вау-пальто с зебровой пелериной выстраиваемся в очередь к Sorelle Era (в качестве референса ковер-шкура из гостиной архитектора Карло Моллино!), за черной классикой отправляемся к Yuliawave, а укороченные пальто-жакеты отшили локалы Autentiments. 

На фэшн-машине времени перемещаемся из 1980-х в 1950-60-е. Ретро-стиль ladylike не сдает позиций — в доказательство Miu Miu и Givenchy показали аккуратные пальто до колена и воздушные коконы. А в ДЛТ завезли кокеткорное лео-пальто Valentino, Ushatava выпустили D-образную модель из шоколадной шерсти и Lesyanebo сочинили вариант из шерсти в оттенке сахарной ваты.

May of May, 71 000 руб.

12Storeez, 65 000 руб.

Sol, 65 000 руб.

Namelazz, 64 900 руб.

Cois, 64 000 руб.

Ivy Oak, «У Красного моста», 60 900 руб.

Daniil Antsiferov, 60 000 руб.

Hiss, 59 900 руб.

My812, 55 000 руб.

Autentiments, 54 900 руб.

Ushatava, 49 900 руб. (скоро в продаже)

Fashion Rebels, 49 900 руб.

Rockabi, 49 000 руб.

Annuko, 45 900 руб.

Nikonorova, 42 500 руб.

Daisyknit, 42 890 руб.

Заметный тренд года — кейпы, пончо и всё, что ими притворяется (от платьев Dries Van Noten до блуз Alaia и даже кожаных бомберов Balenciaga). По этому поводу примеряем строгие пальто-кейпы Eclata, пончо 12Storeez и My812. А еще говорим «да» верхней одежде с деталями в виде шарфов и палантинов — как раз такие есть у Toteme, Cois и Lichi. 

Чемена Камали, Энтони Ваккарелло и Кэтрин Гольштейн позаботились о петербуржцах и нарекли ветроустойчивый ворот-стойку абсолютным мастхэвом сезона. Тренд единодушно поддержали в Level44 (невероятно теплые за счет кашемира и шерсти мериноса в составе!), Osome2some (стейтмент-бушлат в ультрамодную клетку!) и Namelazz (плечистое макси в насыщенном алом оттенке!). 

Подчиняемся твидомании и выгуливаем изумрудно-черное пальто Prada и классическое Annuko в сочетании с денимом (как завещал Гленн Мартенс!). Плюс: продолжаем носить меховые воротнички — ламу приручили мастерицы May of May, а псевдонорку поймали в Lime (образцовый фэшн-клон подиумного пальто Prada!). 

Luda Nikishina, 42 000 руб.

Osome2some, 41 480 руб.

Nextdore, 39 990 руб.

Geox, Rendez-Vous, 39 990 руб.

Urbantiger, 38 800 руб.

Eclata, 38 500 руб.

Lesyanebo, 35 200 руб.

Arligent, 34 990 руб.

Azalie, 29 470 руб.

Gate31, 26 990 руб.

Lichi, 24 999 руб.

Haspikl, 24 900 руб.

Novaya, 22 000 руб.

Lime, 17 999 руб.

Asya Semyonova, 15 790 руб.

1811, 13 990 руб.

