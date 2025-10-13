От кокона до кейпа: 50 самых модных пальто сезона

Маскулинный оверсайз — out, феминный power dressing — in! На недавно завершившихся Неделях моды силуэт с экстремально зауженной талией и акцентными плечами появился на подиумах Saint Laurent (Энтони Ваккарелло продолжает препарировать стиль 80-х), Mugler (в исполнении нового худрука — Мигеля Кастро Фрейтаса) и The Attico. Архитектурный фит приветствуется не только в виде юбочных костюмов, но и верхней одежды. За вау-пальто с зебровой пелериной выстраиваемся в очередь к Sorelle Era (в качестве референса ковер-шкура из гостиной архитектора Карло Моллино!), за черной классикой отправляемся к Yuliawave, а укороченные пальто-жакеты отшили локалы Autentiments.

На фэшн-машине времени перемещаемся из 1980-х в 1950-60-е. Ретро-стиль ladylike не сдает позиций — в доказательство Miu Miu и Givenchy показали аккуратные пальто до колена и воздушные коконы. А в ДЛТ завезли кокеткорное лео-пальто Valentino, Ushatava выпустили D-образную модель из шоколадной шерсти и Lesyanebo сочинили вариант из шерсти в оттенке сахарной ваты.