От кокона до кейпа: 50 самых модных пальто сезона

Если и кутаться от холода, то только в самое красивое: отказываемся от унылых курток в пользу леопардовых dollcore-пальто, романтичных пончо, архитектурных бушлатов и клетчатых коконов. Отобрали главные подиумные тренды и нашли 50 самых модных пальто сезона (согреют и тело, и душу!).
Маскулинный оверсайз — out, феминный power dressing — in! На недавно завершившихся Неделях моды силуэт с экстремально зауженной талией и акцентными плечами появился на подиумах Saint Laurent (Энтони Ваккарелло продолжает препарировать стиль 80-х), Mugler (в исполнении нового худрука — Мигеля Кастро Фрейтаса) и The Attico. Архитектурный фит приветствуется не только в виде юбочных костюмов, но и верхней одежды. За вау-пальто с зебровой пелериной выстраиваемся в очередь к Sorelle Era (в качестве референса ковер-шкура из гостиной архитектора Карло Моллино!), за черной классикой отправляемся к Yuliawave, а укороченные пальто-жакеты отшили локалы Autentiments.
На фэшн-машине времени перемещаемся из 1980-х в 1950-60-е. Ретро-стиль ladylike не сдает позиций — в доказательство Miu Miu и Givenchy показали аккуратные пальто до колена и воздушные коконы. А в ДЛТ завезли кокеткорное лео-пальто Valentino, Ushatava выпустили D-образную модель из шоколадной шерсти и Lesyanebo сочинили вариант из шерсти в оттенке сахарной ваты.
Заметный тренд года — кейпы, пончо и всё, что ими притворяется (от платьев Dries Van Noten до блуз Alaia и даже кожаных бомберов Balenciaga). По этому поводу примеряем строгие пальто-кейпы Eclata, пончо 12Storeez и My812. А еще говорим «да» верхней одежде с деталями в виде шарфов и палантинов — как раз такие есть у Toteme, Cois и Lichi.
Чемена Камали, Энтони Ваккарелло и Кэтрин Гольштейн позаботились о петербуржцах и нарекли ветроустойчивый ворот-стойку абсолютным мастхэвом сезона. Тренд единодушно поддержали в Level44 (невероятно теплые за счет кашемира и шерсти мериноса в составе!), Osome2some (стейтмент-бушлат в ультрамодную клетку!) и Namelazz (плечистое макси в насыщенном алом оттенке!).
Подчиняемся твидомании и выгуливаем изумрудно-черное пальто Prada и классическое Annuko в сочетании с денимом (как завещал Гленн Мартенс!). Плюс: продолжаем носить меховые воротнички — ламу приручили мастерицы May of May, а псевдонорку поймали в Lime (образцовый фэшн-клон подиумного пальто Prada!).
