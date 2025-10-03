Сумки-муфты, бдсм-брюки и колье-мантры: модный вишлист на октябрь

Говорим октябрь — подразумеваем вельветовые жакеты, жокейские сапоги и шерстяные дафлкоты. А еще тотал-луки в цвете бургунди — за них в этом сезоне отвечают петербургские спецы по премиальному трикотажу Free Age, которые покорили своим кашемиром прима-балерину Марию Абашову. (Секрет успеха — экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с 19 суперсовременными вязальными машинами и фэшн -дисциплина фаундера Татьяны Затравиной!) Так что готовимся зауютиться в шерстяных юбках и пуловерах бренда (из меха бейби-альпаки!) как возле камина в кафе Lôuna, так и в партере МДТ на булгаковских «Восьми снах» (3 и 4 октября!).