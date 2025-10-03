Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сумки-муфты, бдсм-брюки и колье-мантры: модный вишлист на октябрь

Наш октябрьский стартер-пак — готические жакеты с энтомологическим принтом Undercover (уже в ДЛТ!), шоколадные сумки-плетенки Misa bags (наш ответ хитросплетениям Bottega Veneta!), ультрамодные кепки-аэродром Cocoshnick (одобрены Khaite и Louis Vuitton!) и колье «Безмятежность» (фэшн-аффирмация от художницы Алины Глазун!).

Ulyana Sergeenko

Наш ответ Марго Робби из «Грозового перевала» — готический демикутюр Ulyana Sergeenko

Блуза Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Маскот: фирменная лошадка-качалка Ulyana Sergeenko уступила место единорогу-пегасу, который прижился на геральдических эмблемах демикутюрных

В авангарде готики (хит зумер-сезона от Ann Demeulemeester и Rick Owens!) — гранд-кутюрье русской моды Ульяна Сергеенко (петербурженка в анамнезе!), чьи великосветские бодиконы с восторгом носят Рианна, Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова. В новой коллекции Ulyana Sergeenko переодевает нас (с опорой на нуарный шик «Ромео + Джульетта» База Лурмана!) в викторианские платья из хлопкового ришелье, замшевые бомберы и юбки-рюши, украшенные цветочным принтом с вайбом дагеротипа. Дополняем лук казаками в хайповом змеином паттерне, кожаным ремешком с акцентной металлической пряжкой, а главное — грозной брошью-револьвером (для ситуативного фэшн-ганфайта!).

No One

Лучшие зооботильоны октября найдены в No One

Казаки Principe di Bologna, No One, 49 990 руб.

Без анималистичных паттернов этой осенью никуда — в этом убеждены Khaite (приручили лео-принты!), Ludovic de Saint Sernin (укротили змей!) и итальянские гуру кэжуал-шика Principe di Bologna, украсившие казаки акцентным муму-принтом из меха пони (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). Выкручиваем свэг на максимум и миксуем ботильоны с укороченными перчатками (маст-хэв!) и коктейльным хобо в золотистом металлике — вот он, безупречный лук для выходного чилаута в новом баре-ресторане Michèle в «Англетере» (с восхитительным видом на Исаакиевский собор!).

Boggi Milano

Делаем фэшн-ход конем в точеных костюмах Boggi Milano

Boggi Milano

Пальто Boggi Milano

Стартерпак осеннего денди-гардероба по версии худрука Saint Laurent Энтони Ваккарелло — шерстистые миди-пальто и плечистые оверсайз-пиджаки. С модным домом солидарны итальянские гуру мужского гардероба Boggi Milano: в новом сезоне приручили сверхтеплую гребенную фланель, из которой пошили мегауютные костюмы, тренчи и куртки-рубашки. Миксуем с контрастными бадлонами и высокими кожаными брогами — в таком луке смело идем устраивать карточный флеш-рояль в гостиной бара Octave (в компании фэшн-пташек!).

Liu Jo

Раздаем бохо-вайбы в кружеве и вельвете Liu Jo

Тотал-лук Liu Jo

Тотал-лук Liu Jo

Тотал-лук Liu Jo

Бохо — мегатренд 2025 года от Чемены Камали, на ура принятый кинодивами Гретой Гервиг, Аней Тейлор-Джой и Зои Салданой. С ними солидарны итальянские мастера кэжуал-гардероба Liu Jo: если костюмные двойки — то из красного ретровельвета, если рубашки — то в пестром пейсли-паттерне (любимый принт Джонатана Андерсона!), если феминные комбинации — то из черного бархата. А еще смело присматриваемся к горчичным курткам: надеваем поверх шоколадных жилеток (К — колорблок) и спешим на иммерсивный арт-спектакль «Пиковая дама» в студиоло «Шклярский. Experience» от фронтмена группы «Пикник» Эдмунда Шклярского (вау-открытие сезона)!

Valley

Приручаем родеокор в замшевых казаках Valley

Казаки Valley, Lamoda, 11 310 руб.

От души благодарим верховную диву R’n’B Бейонсе, чьи сценические луки в мегатуре Cowboy Carter вывели ковбойский шик в модные трендбуки сезона. Теперь Willy Chavarria, Hermès и Dsquared2 дружно переодевают нас в кожаные брюки-трубы, джинсовые рубашки и дикие стетсоны. Для образцового ковбой-ского комбо мастеровитые петербургские обувщики Valley (с 20-летним стажем!) сочинили казаки из каноничной карамельной замши — комбинируем вместе с клеткокорным пальто и спешим на «Арт-Ферму Царского Села» (совриск-маст-визит сезона!).

Сoccinelle

Наш обжедар сезона — пушистая сумка-муфта Сoccinelle

Сумка-муфта Сoccinelle

Фэшн-гибриды повсюду: от балеткорных мюлей-пуантов Амины Муадди до брюко-юбок Дюрана Лантинка. За образцовые сумочные кроссоверы отвечают итальянские ремесленники Coccinelle, скрестившие кросс-боди цвета розовой глины с муфтой из экоустойчивого меха (вместо перчаток!). Уже видим it-bag в сочетании с ворсистой шубой — и готовимся раздавать хюгге-вайбы как на предзимних ретритах в карельских шхерах, так и на новоголландском катке (X-mas крадется!).

AZ Shoes

Косплеим Эльзу Хоск в стейтмент-босоножках AZ Shoes

Босножки AZ Shoes

С восторгом наблюдаем за фэшн-успехами виртуоза вечерних стейтмент-платьев Анастасии Задориной, чьи white-tie луки выгуливают Эльза Хоск и Стелла Максвелл на красных дорожках верховных кинофестивалей (от Канн до Венеции!). Из знаковых ачивок — запуск обувной линейки AZ Shoes (готовили релиз два года!). Важнейший хайлайт дебютной коллекции — атласные it-босоножки в нюдовом оттенке на каблуке-шпильке, декорированном сверкающими кристаллами Swarovski. Будем выгуливать в компании кутюрных бодиконов и высококаратных кабошонов на симфонический концерт Юрия Башмета (солирует гранд-пианист Борис Березовский!) в партер филармонии (28 октября!).

Geox

Оттачиваем кидкор-шик в меховых сникерах Geox

Кроссовки Geox

В 2025 году мех повсюду, наши пруфы — пушистые сумки Сильвии Вентурини, взъерошенные славиккор-шапки Гленна Мартенса и кучерявые детские сникеры Geox. Мастеровитые итальянские сапожники во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато уважили спортшик-пожелания родителей (больше никаких неуклюжих ботинок с витиеватой шнуровкой!) и снабдили замшевые кеды морозостойкой отделкой из овчины (чтобы удобно — а главное, красиво! — кататься с горки «Севкабель Порта» вплоть до холодов).

Diego M

Образцовые морозостойкие пуховики уже в Diego M

Пуховик Diego M

Маст-хэвы горнолыжного шика (мегахайповая фэшн-эстетика по версии Демны и Дюрана Лантинка!) — это скандинавские люсекофте-свитеры, космические сапоги-мунбуты и сверхтехнологичные пуховики. Как раз такие припасены в новой коллекции DIEGO M от итальянского семейного дизайн-дуэта Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли: куртка из супертеплого гусиного пуха защитит и от севернего ветра во время кукисвумчоррских бэкфлипов на сноуборде, и от осенней хтони и хляби в городских условиях Румянцевского сада.

Undercover

Тотал-лук Undercover

Тотал-лук Undercover

Ультрафеминный тейлоринг — хит сезона и неожиданная суперсила японских фэшн-деконструктивистов Undercover (уже в ДЛТ!) во главе с Джуном Такахаши, которому респектует даже матриарх модного авангарда Рей Кавакубо. Наш фаворит — готические жакеты в энтомологическом принте, достойные выхода на премьеру «Пиковой дамы» в Михайловский театр (28 и 29 октября!).

Misa bags

Сумка Misa bags, 57 000 руб.

Наш ответ интречато-тоутам Bottega Veneta — кожаные сумки-бриоши от петербургских гуру аксессуаров Misa bags, вручную украшенные акцентной фурнитурой с золотым покрытием (вместо Лабубу!).

Tendance

Сапоги Tendance

Раздаем бохо-шик красиво: по примеру супермодели Вики Вирс (покорила подиумы Valentino, Dries Van Noten и Dior!) миксуем сверхмодные шоколадные сапоги Tendance на киттен-хиле c сен-лорановскими макси-платьями в рюшах.

Алина Глазун

Колье «Алина Глазун»

Наша фэшн-аффирмация на октябрь — колье «Безмятежность» (ювелирный шоустоппер отгремевшего Cosmoscow!), которое художница Алина Глазун сложила из небесно-голубых (и невероятно чиловых!) буквиц.

Cocoshnick

Кепи Cocoshnick, 15 000 руб.

Канотье — аут, копполы — ин! Так считают Йоджи Ямамото, Николя Жескьер и петербургские модисты Cocoshnick, которые создали шерстяную кепку-аэродром для декадентского лука с дафлкотом и вельветовым жакетом (для образцовой петербургской фэшн-вайб академической бедности!).

Free Age

Кардиган Free Age, 94 000 руб.

Говорим октябрь — подразумеваем вельветовые жакеты, жокейские сапоги и шерстяные дафлкоты. А еще тотал-луки в цвете бургунди — за них в этом сезоне отвечают петербургские спецы по премиальному трикотажу Free Age, которые покорили своим кашемиром прима-балерину Марию Абашову. (Секрет успеха — экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с 19 суперсовременными вязальными машинами и фэшн -дисциплина фаундера Татьяны Затравиной!) Так что готовимся зауютиться в шерстяных юбках и пуловерах бренда (из меха бейби-альпаки!) как возле камина в кафе Lôuna, так и в партере МДТ на булгаковских «Восьми снах» (3 и 4 октября!).

ДЛТ

В ДЛТ прошел заключительный показ режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева — VECHE BATTLE. Grozny vs Kurbsky. Увидеть постановку режиссера Максима Максимова по пьесе Настасьи Федоровой, основанной на переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского, пришли Артём Балаев, Ксения Гощицкая, Полина Хервонен и другие. Событие проходило в рамках сотрудничества ДЛТ с лабораторией «Театр вне театра». Проект предоставлял молодым режиссерам разработать идею спектакля для нетеатрального пространства и реализовать задумку на площадке.

IRNBY x Salavat

Коллаборация IRNBY x Salavat

Коллаборация недели! Вчера стартовали продажи совместной коллекции спортшик-бренда Irnby и готической дивы Вики Салават. Выстраиваемся в очередь за лакированными алыми брюками, пушистыми кроп-футболками и кожаными чепчиками. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Lime шагает в октябрь с новой коллекцией с концепцией Modest Fashion («скромная мода») и отсылками к восточному стилю. Предсказываем полный солдаут легкому пальто из перламутрового жаккарда, архитектурным сетам из переливающегося сатина и воздушной блузе с воротом-аскот. Стейтмент-айтемы дополнили трикотажные кейпы (важный тренд сезона!), остроносые мюли из натуральной замши и акцентные аксессуары (наш фаворит — массивный браслет с шоколадным камнем!). 

Лавка «Зеленогорск» x Виталий Тюрлик

Мастер-класс Виталия Тюрлика в Лавке «Зеленогорск»

Отменяем все планы на завтра и отправляемся мастерить тюрликов! 4 октября художник Виталий Тюрлик (знаем по ярмаркам современного искусства Blazar, Контур, Catalog и Cosmoscow!) проведет мастер-класс в Лавке «Зеленогорск» и научит шить фантазийных тюрликов. Этих антропоморфных гротескных существ придумал художник Гелий Коржев, а Виталий познакомился с ними в детстве и спустя годы взял себе одноименный псевдоним. Встречаемся в 12:00 на Чайковского, 10. А чтобы попасть на мастер-класс, пишите сюда.

Principe di Bologna

Балетки Principe di Bologna, No One, 39 990 руб.

Ботинки Principe di Bologna, No One, 54 490 руб.

В новом сезоне команда итальянского бренда Principe di Bologna отправилась на медитативный отдых в уютное альпийское шале и запаслась главными трендами сезона. Один из них — лакированная кожа, в которой отшили очаровательные мэриджейны в духе 1960-х и миниатюрные алые тоуты. Ультрамодный анималистичный принт появился на ворсистых балетках, а трендовый скошенный каблук — на остроносых сапогах-трубах. Плюс: забираем утепленные овчиной ботинки, бруталистские черные гриндерсы на высокой подошве, а еще — мягкие шарфы и шапки, которые не позволят замерзнуть во время затяжных исследований нордических луговых пастбищ.

Elena Mirò 

Пальто Elena Mirò, 79 900 руб.

Меняем маскулинные оверсайз-шинели на феминные кроп-варианты, как советуют Демна, Николя Ди Феличе и Джулиан Клаузнер. Маст-хэв для октябрьского синрин-йоку в Линдуловской роще — клеткокорные пальто ELENA MIRÒ, которые будем носить с расклешенными джинсами, воздушными рубашками и яркими сапогами на гигаплатформе (вайбы 1970-х снова с нами!).

Furnari

Шуба Furnari, 2 155 000 руб.

Мех — хедлайнер нового фэшн-сезона по версии Valentino, Fendi и Miu Miu. В авангарде рашнкора — гуру шуб Furnari, чьи шалевые накидки с восторгом выгуливают стилисты Мари Мих и Екатерина Мухина. Мы же смело надеваем их шубы и пальто в сочетании с пижамакорными рубашками (тренд!) для похода в русский ресторан «Белый рябчик» (новый гастропроект шефа «Круча» Романа Найзабекова!).

Marella

Бомбер Marella

Маст-хэв для инфернальной прогулки по сумрачному Шуваловскому парку (накануне Хэллоуина!) в компании фэшн-кентов — батякорный бомбер-авиатор Marella (мы все-таки в бандитском Петербурге!), снабженный остромодным пушистым воротничком.

Doucal’s

Балетки Doucal's

Ледикорная фэшн-альтернатива пятипалым кроссовкам — готические подкрадули Doucal’s, которые потомственные итальянские обувщики снабдили акцентной пряжкой и виртуозным интречато-плетением (для безупречного комбо с ультрамодными плетеными тоутами!).

