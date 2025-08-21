Ретро-портфели, dollcore-жакеты и лиловые гольфы: выбрали 75 нескучных айтемов для школы (и не только!)

Помним про аксессуары и украшаемся в рамках школьного дресс-кода при поддержке бантика в ультрамодный горох Panfil, подвесок-купидонов Qari Qris, а на ретро-портфель Age of Innocence цепляем брелок-лошадку Arny Praht и цветочную бутылку для воды Bobber x O Paper Paper.

Готовимся к осенним каникулам заранее: собираемся на семейный отдых в «Репино» и «Скандинавию» и присматриваем флисовые анораки Sun x Moon, авокадо-свитшоты Сocos, костюмы из фактурного трикотажа Loomknits и яркие фуфайки Country Textile. А на случай культурного забега по Петербургу (в кино на «Русалочку», в театр на «Щелкунчика» или на квест по Эрмитажу?) миксуем гибридное платье Twinkle Stories (джемпер + юбка) с кокеткорной курткой Marzipan.