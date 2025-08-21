Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ретро-портфели, dollcore-жакеты и лиловые гольфы: выбрали 75 нескучных айтемов для школы (и не только!)

Раздаем детского стиля по подиумному канону: миксуем клетчатую юбку с фактурным свитером, как на показе фэшн-хэдлайнера Duran Lantink, по совету Miu Miu и Valentino выгуливаем гольфы в паре с костюмными бермудами, а следом за Avavav мэтчим спортшик-олимпийки с офискорными рубашками. 

Юбка Moschino, ДЛТ, 36 500 руб.

Кардиган Ulyana Sergeenko, 95 000 руб.

Портфель Age of Innocence, 25 100 руб.

Балетки RxBshoes, 9 900 руб.

Бантик Panfil, 10 000 руб.

Книга «Ботаникум», «Подписные издания», 1 966 руб.

Рубашка Marni, ДЛТ, 20 550 руб.

Подтяжки Meowshka, цена по запросу

Куртка Galka, 12 500 руб.

Подвеска Qari Qris, 9 900 руб.

Ботинки Lime, 6 999 руб.

Жакет Elie Saab junior, ДЛТ, 64 450 руб.

Брелок Arny Praht, 2 200 руб.

Гольфы Radvga, 2 170 руб.

Колье J.Kim, 13 000 руб.

Куртка Burberry, ДЛТ, 64 250 руб.

Серьги Russkaya Skazka, 60 000 руб.

Джемпер Lime, 2 999 руб.

Разбираемся в главных трендах с детства: тартан-рубашку (как с подиума Burberry) отшили рок-звезды детского гардероба Loomknits, следом за Balenciaga и Robert Wun уважаем фэшн-пернатых и присматриваемся к юбке с гусями Moschino, отрабатываем принт-комбинаторику (не хуже Dries Van Noten и Tom Browne!) при помощи flowercore-рюкзака Ulyana Sergeenko и зигзаг-джемпера Missoni, за твидовым жакетом, как с шоу Diesel, отправляемся в Lime, а за ультрамодными гольфами (в духе Miu Miu!) — к колготочным виртуозам Radvga. 

Рюкзак Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Платье Givenchy, ДЛТ, 61 550 руб.

Туфли Age of Innocence, 13 950 руб.

Жакет Lime, 4 999 руб.

Колье Uncommon Matters, Viva la Vika, 3 516 руб.

Рубашка Loomknits, 3 790 руб.

Семейный блокнот «Поляндрия», Яндекс Маркет, 1 515 руб.

Пальто Totti, 4 600 руб.

Платье Unique Fabric, 8 900 руб.

Плащ MM6, ДЛТ, 43 950 руб.

Куртка Country Textile, 7 900 руб.

Докерка Befree, 899 руб.

Блокнот Imakebags, 7 740 руб.

Куртка Marzipan, 7 485 руб.

Капри Prairie, 14 990 руб.

Подвеска Avgvst, 19 800 руб.

Пальто Lime, 5 999 руб.

Брюки Leokid, 2 890 руб.

Шорты Gulliver, 4 999 руб.

Брелок «Коток», 4 500 руб.

Выворачиваем kid-панк на максимум в граффити-кардиганах Barrow, джинсовых бомберах Nininono и гранжевых свитерах Monochrome. А при желании аккуратно семеним в сторону очаровательной dollcore-эстетики в жвачно-розовом жакете с бантиками Elie Saab junior, пальто с пушистым воротничком Lime, небесно-голубых балетках RxBshoes и серьгах-зайчиках «Бронницкий ювелир». 

Платье Amur, 23 750 руб.

Книга «Комореби», Masters Bookstore, 900 руб.

Блуза Unique Fabric, 6 800 руб.

Балетки Lime, 7 999 руб.

Подвеска Alvaar, 8 500 руб.

Резинка daje x Бабушкины связи, 2 350 руб.

Туфли Sela, 4 299 руб.

Тренч Totti, 4 784 руб.

Рюкзак Jeune Premier, «Кенгуру», 17 299 руб.

Юбка Eirene, «Кенгуру», 15 999 руб.

Олимпийка Sela, 3 999 руб.

Часы Nika, AllTime, 3 550 руб.

Анорак Sun x Moon, 5 490 руб.

Носки Botrois, 1 500 руб.

Брюки Loomknits, 4 490 руб.

Бутылка Bobber x O Paper Paper, 3 590 руб.

Джемпер Missoni, «Кенгуру», 47 000 руб.

Брошь MM6, Poison Drop, 41 930 руб.

Брелок HiBye, 1 550 руб.

Если серьезность к лицу, даже когда всего девять, облачаемся в строгий офискор (всё по-взрослому!): за классику отвечают лакированные дерби Lime, клетчатая юбка в складку Eirene и нормкорный тренч Totti. Чтобы не скучать за школьной партой, запасаемся дофаминовыми арт+фэшн айтемами: рубашка с вороной Marni нашлась в ДТЛ, рюкзак с мини-зеркальцами и микро-расческами есть в коллекции Jeune Premier, а за разноцветной стеганкой выстраиваемся в очередь к Galka. 

Воротник Polusha, 2 800 руб.

Кардиган Barrow, ДЛТ, 27 150 руб.

Игра-беседа для детей и родителей Avgvst, 4 800 руб.

Куртка Sela, 3 799 руб.

Жилет Sela, 1 599 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 12 954 руб.

Поло Minidino, 2 590 руб.

Бомбер Nininono, 12 890 руб.

Жакет Prairie, 21 990 руб.

Лонгслив bodo, 2 190 руб.

Ободок Hairmates, 2 940 руб.

Кардиган Mark Formelle, 2 799 руб.

Заколка Oozor, 500 руб.

Платье Twinkle Stories, 3 990 руб.

Толстовка Сocos, 3 890 руб.

Мокасины Geox, 5 499 руб.

Блокнот «Антон тут рядом», 1 300 руб.

Кардиган Monochrome, 15 500 руб.

Помним про аксессуары и украшаемся в рамках школьного дресс-кода при поддержке бантика в ультрамодный горох Panfil, подвесок-купидонов Qari Qris, а на ретро-портфель Age of Innocence цепляем брелок-лошадку Arny Praht и цветочную бутылку для воды Bobber x O Paper Paper. 

Готовимся к осенним каникулам заранее: собираемся на семейный отдых в «Репино» и «Скандинавию» и присматриваем флисовые анораки Sun x Moon, авокадо-свитшоты Сocos, костюмы из фактурного трикотажа Loomknits и яркие фуфайки Country Textile. А на случай культурного забега по Петербургу (в кино на «Русалочку», в театр на «Щелкунчика» или на квест по Эрмитажу?) миксуем гибридное платье Twinkle Stories (джемпер + юбка) с кокеткорной курткой Marzipan.

