Ретро-портфели, dollcore-жакеты и лиловые гольфы: выбрали 75 нескучных айтемов для школы (и не только!)

Раздаем детского стиля по подиумному канону: миксуем клетчатую юбку с фактурным свитером, как на показе фэшн-хэдлайнера Duran Lantink, по совету Miu Miu и Valentino выгуливаем гольфы в паре с костюмными бермудами, а следом за Avavav мэтчим спортшик-олимпийки с офискорными рубашками.
Разбираемся в главных трендах с детства: тартан-рубашку (как с подиума Burberry) отшили рок-звезды детского гардероба Loomknits, следом за Balenciaga и Robert Wun уважаем фэшн-пернатых и присматриваемся к юбке с гусями Moschino, отрабатываем принт-комбинаторику (не хуже Dries Van Noten и Tom Browne!) при помощи flowercore-рюкзака Ulyana Sergeenko и зигзаг-джемпера Missoni, за твидовым жакетом, как с шоу Diesel, отправляемся в Lime, а за ультрамодными гольфами (в духе Miu Miu!) — к колготочным виртуозам Radvga.
Выворачиваем kid-панк на максимум в граффити-кардиганах Barrow, джинсовых бомберах Nininono и гранжевых свитерах Monochrome. А при желании аккуратно семеним в сторону очаровательной dollcore-эстетики в жвачно-розовом жакете с бантиками Elie Saab junior, пальто с пушистым воротничком Lime, небесно-голубых балетках RxBshoes и серьгах-зайчиках «Бронницкий ювелир».
Если серьезность к лицу, даже когда всего девять, облачаемся в строгий офискор (всё по-взрослому!): за классику отвечают лакированные дерби Lime, клетчатая юбка в складку Eirene и нормкорный тренч Totti. Чтобы не скучать за школьной партой, запасаемся дофаминовыми арт+фэшн айтемами: рубашка с вороной Marni нашлась в ДТЛ, рюкзак с мини-зеркальцами и микро-расческами есть в коллекции Jeune Premier, а за разноцветной стеганкой выстраиваемся в очередь к Galka.
Помним про аксессуары и украшаемся в рамках школьного дресс-кода при поддержке бантика в ультрамодный горох Panfil, подвесок-купидонов Qari Qris, а на ретро-портфель Age of Innocence цепляем брелок-лошадку Arny Praht и цветочную бутылку для воды Bobber x O Paper Paper.
Готовимся к осенним каникулам заранее: собираемся на семейный отдых в «Репино» и «Скандинавию» и присматриваем флисовые анораки Sun x Moon, авокадо-свитшоты Сocos, костюмы из фактурного трикотажа Loomknits и яркие фуфайки Country Textile. А на случай культурного забега по Петербургу (в кино на «Русалочку», в театр на «Щелкунчика» или на квест по Эрмитажу?) миксуем гибридное платье Twinkle Stories (джемпер + юбка) с кокеткорной курткой Marzipan.
