Второй слой: собрали 30 лучших легких курток и ветровок

Плавно переходим в межсезонье и пополняем гардероб легкими куртками и ветровками, которые согреют на уличных фестивалях, защитят от петербургского дождя по пути в спортзал и отработают в качестве трендового фэшн-акцента.
Пока в ателье Ульяны Сергеенко отшивают укороченные кантри-бомберы (Бейонсе ушла, а ковбои остались!), в Jill Sander продолжают отстаивать рабочие куртки (не простые, а льняные с непромокаемым покрытием!), а в Prada вовсю голосуют за охотничьи айтемы (по теории «неправильной куртки» миксуем с шелковыми комбинациями и ретро-панталонами!).
Подстилаем фэшн-подушки в осеннюю дофаминовую яму: запасаемся яркими ментоловыми (да еще и с рюшами!) ветровками Bitte Ruhe, flowercore-куртками Ola Ola и новинками Kolesman в ультрамодную клетку тартан. Вслед за Valentino, Dries Van Noten и Saint Laurent говорим «да» принтам с диванных обивок и старинных обоев с помощью кокеткорного бомбера с рукавами-буфами Bunny Poem (в числе фанатов — фэшн-инфлюенсер и укротительница Avito Лиза Гусевская!) и гобеленовой куртки May of May.
Спешим на пилатес в самую модную студию Петербурга Peach Power Club (расположились по соседству с булочками Aster Bakery в знаменитом дворе Hideout!) в спортивных ветровках Irnby и Muus. Проводим последние выходные лета на маршрутах по Дудергофским высотам и Линдуловской роще, а на случай внезапного дождя берем с собой непромокаемую сумку-ветровку Novaya. Если ваш план на субботу выглядит так — джаз в усадьбе-музее Репина, китайский фестиваль (с уткой по-пекински, кунг-фу шоу и национальной оперой!) в «Севкабеле», а потом вечеринка в K-30 — пригодится нарядный анорак из сизого атласа Studio29 (согреет в дождливые +19 и на ура отработает с трендовыми бермудами и казаками!).
