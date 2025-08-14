Второй слой: собрали 30 лучших легких курток и ветровок

Спешим на пилатес в самую модную студию Петербурга Peach Power Club (расположились по соседству с булочками Aster Bakery в знаменитом дворе Hideout!) в спортивных ветровках Irnby и Muus. Проводим последние выходные лета на маршрутах по Дудергофским высотам и Линдуловской роще, а на случай внезапного дождя берем с собой непромокаемую сумку-ветровку Novaya. Если ваш план на субботу выглядит так — джаз в усадьбе-музее Репина, китайский фестиваль (с уткой по-пекински, кунг-фу шоу и национальной оперой!) в «Севкабеле», а потом вечеринка в K-30 — пригодится нарядный анорак из сизого атласа Studio29 (согреет в дождливые +19 и на ура отработает с трендовыми бермудами и казаками!).