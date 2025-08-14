Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Второй слой: собрали 30 лучших легких курток и ветровок

Плавно переходим в межсезонье и пополняем гардероб легкими куртками и ветровками, которые согреют на уличных фестивалях, защитят от петербургского дождя по пути в спортзал и отработают в качестве трендового фэшн-акцента. 

Jill Sander, ДЛТ, 396 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 350 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 229 500 руб.

Magliano, Peak, 129 950 руб.

J.Kim, 102 000 руб.

Mainless, 69 000 руб.

Level44, 66 700 руб.

Coperni, Golden Line, 61 900 руб.

May of May, 44 000 руб.

Ushatava, 39 900 руб.

Пока в ателье Ульяны Сергеенко отшивают укороченные кантри-бомберы (Бейонсе ушла, а ковбои остались!), в Jill Sander продолжают отстаивать рабочие куртки (не простые, а льняные с непромокаемым покрытием!), а в Prada вовсю голосуют за охотничьи айтемы (по теории «неправильной куртки» миксуем с шелковыми комбинациями и ретро-панталонами!). 

History One, 35 000 руб.

Walk of Shame, 32 000 руб.

Annuko, 31 900 руб.

Vatnique, 30 000 руб.

12Storeez, 30 000 руб.

Choux, 29 980 руб.

Bitte Ruhe, 27 000 руб.

De Saison, 23 920 руб.

Bunny Poem, 22 900 руб.

2Mood, 19 980 руб.

Hiss, 19 900 руб.

Подстилаем фэшн-подушки в осеннюю дофаминовую яму: запасаемся яркими ментоловыми (да еще и с рюшами!) ветровками Bitte Ruhe, flowercore-куртками Ola Ola и новинками Kolesman в ультрамодную клетку тартан. Вслед за Valentino, Dries Van Noten и Saint Laurent говорим «да» принтам с диванных обивок и старинных обоев с помощью кокеткорного бомбера с рукавами-буфами Bunny Poem (в числе фанатов — фэшн-инфлюенсер и укротительница Avito Лиза Гусевская!) и гобеленовой куртки May of May. 

Daisyknit, 19 890 руб.

Ola Ola, 17 550 руб.

belle you, 13 999 руб.

Lime, 13 999 руб.

Irnby, 13 990 руб.

Kolesman, 13 500 руб.

Novaya, 12 750 руб.

Muus, 12 600 руб.

Studio29, 9 990 руб.

Conso, 8 790 руб.

Love Republic, 6 799 руб.

Спешим на пилатес в самую модную студию Петербурга Peach Power Club (расположились по соседству с булочками Aster Bakery в знаменитом дворе Hideout!) в спортивных ветровках Irnby и Muus. Проводим последние выходные лета на маршрутах по Дудергофским высотам и Линдуловской роще, а на случай внезапного дождя берем с собой непромокаемую сумку-ветровку Novaya. Если ваш план на субботу выглядит так — джаз в усадьбе-музее Репина, китайский фестиваль (с уткой по-пекински, кунг-фу шоу и национальной оперой!) в «Севкабеле», а потом вечеринка в K-30 — пригодится нарядный анорак из сизого атласа Studio29 (согреет в дождливые +19 и на ура отработает с трендовыми бермудами и казаками!). 

