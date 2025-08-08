Каффы-крылья, ботильоны-змеи и гавайский брелок: модный вишлист на август

Бренд First in Space объединились с художником Кириллом Кто во второй раз (пару лет назад Фесты в соавторстве с Кириллом выпустили сумку-шоппер с шрифтовой композицией в фирменном стиле художника!) и выпустили полноценную капсулу с девизом в стиле граффити: «Глаза боятся, а руки чешутся». Всего в коллаборацию вошло семь изделий: шорты, футболка, ремень, рюкзак, бейсболка, набор стикеров и… канцелярский нож (из тройной коллаборации с Berlingo — их ножами Кирилл вырезает «глаза» на строительных баннерах и фальш-фасадах!).