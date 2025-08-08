Каффы-крылья, ботильоны-змеи и гавайский брелок: модный вишлист на август

Проводим август красиво: в котокорных блумерсах Meowshka, деконструктивистском трикотаже Lesel и сете из ангельского каффа и хтонического колье из коллаборации Poison Drop и Юлдус Бахтиозиной — выбрали главные фэшн-мастхэвы месяца.
Meowshka
Раздаем котокор в шелковых блумерсах Meowshka
Фиксируем бум фэшн-петкора: Алессандро Микеле в Valentino украшает полупрозрачные платья принтами котиков, Джонни Йоханссон рисует ручных медведей на принтах Acne Studios, а Симон Роша вручает нам плюшевых кроликов вместо it-bag. Петербургской фее демикутюра Лидии Метельской в Meowshka, в чьи феминные жакеты и платья-рюши влюблены фэшн-примы Софья Эрнст и Оксана Он, кототренд как родной. В новой коллекции Les Chattons дополнила fl owercore-паттерн сериграфией котика Беляша (главная муза Meowshka!): будем миксовать расписные блумерсы из шелка (хит сезона от Miu Miu и Chloé!) c кружевными рубашками и балеткорными туфлями-гибридами — в таком луке запросто идем на выставку «Жизнь замечательных собак» в Русский музей (арт-хедлайнер лета!).
Grand Palace
Образцовый пастельный колорблок Annette Gortz завезли в Grand Palace
Тотал-лук Annette Gortz
По совету Миуччи Прада и Николя Жескьера отказываемся от неоновых тонов в пользу софт-оттенков, в создании которых (на зависть колористам Института Pantone!) лучше всех преуспели немецкие арт + фэшн-минималисты бутика Annette Gortz (сочиняют принты по мотивам полотен Эгона Шиле и Джорджии О’Кифф!). Забираем в августовский вишлист сливочные туники и кокеткорные блузы в супермодном сиреневом оттенке (уже в бутике в Grand Palace!), которые готовимся выгуливать с бохо-сабо и плетеными тоутами на выставке-бэнгере «Наш авангард» в Русском музее (маст-визит лета!).
Lesel
Свитер Lesel
Образцовый гранжевый свитер (на зависть Rick Owens и Ann Demeulemeester!) найден у петербургских профи фэшн-деконструкции Lesel — миксуем с брюками-бананами и дофаминовыми боксерками (тренд!) и смело отправляемся на фуди-ужин в Closer (новый гастропроект от команды Saro!).
Poison Drop х Юлдус Бахтиозина
Главная царевна совриска Юлдус Бахтиозина отлила из латуни и серебра сложносочиненные арт + фэшн-украшения (по мотивам реквизита из собственного фильма «Начало травмы»!) и получилась сказочная коллаборация с Poison Drop: хтонические колье, кулоны-сердца и кольца-синяки, которые первой примерила визионер контемпорари танца Ксана Ковалева.
aºt't''
Повод ждать осеннего похолодания — новые головные уборы из коллекции aºt't''. В дроп, вдохновленный искусством Ренессанса, вошли художественные береты из пряжи с альпака и шерстью мериноса, чепчики фактурной вязки, мини-шапочки с повязкой, которые напоминают головные уборы с портретов эпохи Возрождения, колпаки с помпонами и пестрые панамы, трансформирующиеся в моряцкие бескозырки. Смело забираем стейтмент-аксессуары в гардероб и наблюдаем, как растет фэшн-потенциал базовых пальто и пуховиков.
First in Space x К. КТО
Бренд First in Space объединились с художником Кириллом Кто во второй раз (пару лет назад Фесты в соавторстве с Кириллом выпустили сумку-шоппер с шрифтовой композицией в фирменном стиле художника!) и выпустили полноценную капсулу с девизом в стиле граффити: «Глаза боятся, а руки чешутся». Всего в коллаборацию вошло семь изделий: шорты, футболка, ремень, рюкзак, бейсболка, набор стикеров и… канцелярский нож (из тройной коллаборации с Berlingo — их ножами Кирилл вырезает «глаза» на строительных баннерах и фальш-фасадах!).
Lime
Отрабатываем главные тренды, не выходя за школьный забор: примеряем твидовую двойку в духе коллекции Гленна Мартенса для Diesel, вслед за Prada говорим «да» пушистым воротничкам, по примеру Fendi примеряем офискорный гленчек, а на шоу Valentino подсматриваем укороченные жакеты в стиле 60-х. Все айтемы уже ждут в новой коллекции Lime.
Eljacket
Бант — это стейтмент-база, проверено Eljacket
Могучие банты-бабочки — важнейший аксессуар сезона по версии Marc Jacobs, Chanel и петербургских виртуозов ледикора Eljacket. Фаундер бренда Елена Баранова (выпускница Института Марангони!) украсила белоснежный it-лук великим гранд-бантом из итальянского натурального бархата: надеваем на «Лоэнгрина» в честь закрытия сезона в Мариинке (5 августа!), а в комбо с твидовым оверсайз-жакетом и длинноносыми лодочками (хит от Saint Laurent) отправляемся ловить саунд-катарсис на концерт вау-пианиста Дмитрия Шишкина в Эрмитаже (14 августа!).
Valley
Скользим в август в снейк-ботильонах Valley
Ботильоны Valley
Без змеиного принта и королевских кобр в 2025 никуда — проверено Dries Van Noten, Duran Lantink и pregnancy-дивой Идой Галич в объятиях тучного питона (косплей Настасьи Кински в объективе Ричарда Аведона!). Наш анималистичный фэшн-фаворит — карминные снейк-ботильоны от мастеровитых петербургских обувщиков Valley (c 20-летним стажем!): планируем выходить в комбо с велюровыми скинни и ретроблузами — например, за цветастыми вафлями из новейшей корейской пекарни K-Bakery от городского гастрокардинала Антонио Фреза!
Peter Kaiser
Сверкаем и серебримся в металлик-лодочках Peter Kaiser
Туфли Peter Kaiser
Космический металлик — хедлайнер кутюрных луков Дэниела Розберри и Гленна Мартенса, а еще остромодный ингредиент каноничных лодочек на киттен хилле от старейших немецких обувщиков Peter Kaiser (с XIX века хранят в тайне секрет своих сверхудобных колодок!). В жару выгуливаем с лакированными миди и купальными боди (главное фэшн-комбо сезона!). Плюс смело мэтчим с перламутровыми топами в пайетках — готовимся раздавать лютый театральный кэмп на выставке фотографий Владислава Мамышева-Монро (и не только!) в «Манеже».
«Кенгуру»
Кидкор-авангард MM6 уже в «Кенгуру»
Куртка MM6, «Кенгуру»
Привыкаем к гранжу и панк-деконструкции (как у Гленна Мартенса и Стефано Галличи!) с младенчества и делаем это красиво — в мотокорных косухах (из устойчивой экокожи!), хардкорных брюках и поживших свитерах MM6, предусмотрительно завезенных для нас байерами суперхаба детского фэшна «Кенгуру». Для образцового сигма-герл-лука предлагаем носить вместе с готичными берцами и мамиными украшениями (от каффов и чокеров до сложносочиненных сетов серебряных колец!).
Dsquared2
Наш ответ мейнстримным лабубу — вайбовый обвес Dsquared 2 (уже в ДЛТ!) от миланских мастеров Y2K-шика Дина и Дена Кейтенов, которые за 30 лет фэшн-труда собрали мощнейшую селебрити-фанбазу (от Ирины Шейк и Наоми Кэмпбелл до поп-иконы Бейонсе!). Будем украшать брелоками бренда как каноничные тоуты из рафии, так и остромодные хобо из замши.
Doucal’s
Сандалии Doucal’s
Акцентные стейтмент-пряжки— маст-хэв сезона по версии Miu Miu, Schiaparelli и итальянских обувщиков Doucal’s, приготовивших для нас сверхкомфотные сандалии Degas (суперсила — микс ультрамягкой кожи и подошвы с амортизацией!). Выгуливаем с кожаными миди-юбками и яркими олимпийками — вот он, наш лук для отточенных глиссе под лайнап фестиваля «Антон тут рядом» (27 августа!).
Balabala
Тотал-лук Balabala
Косплеим Сабрину Карпентер и раздаем диоровский преппи-шик со школы — в точеных жакетах и плиссированных мини-юбках от гуру кидкор-фэшна Balabala.
