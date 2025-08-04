Summer Sale: выбрали 45 лучших вещей с вау-скидками

Самая недружелюбная к кошельку категория — верхняя одежда. Поэтому, невзирая на 30-градусную жару (она спадет, а пальто останется!), первым делом объявляем охоту за образцовыми айтемами: кожаными бомберами Rockabi, шерстяными жакетами (на самом деле пальто!) My812, псевдокожанными плащами Sanchy и flowercore-тренчами Kolesman.

Идем дальше и выворачиваем фэшн-прагматичность на максимум. Чтобы не укачивало в предновогодней карусели из вечеринок и мероприятий, заботимся об образах заранее — присматриваемся к кучерявому топу Kalmanovich, цветочному корсету Ola Ola (главный тренд кутюрной Недели моды!), вау-юбке в оттенке авокадо Botrois и нарядным драпировкам Autentiments.