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Вещи

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Summer Sale: выбрали 45 лучших вещей с вау-скидками

Гранд-распродажа — почти всё, а значит — размеры скидок достигли критического максимума. А чтобы устоять перед завораживающими -50% (или даже -80%!), собрали 45 самых достойных айтемов с потенциалом фэшн-долгожителей — от эталонных кожанок до деконструктивистских комбинаций и твидовых кисетов. 

Кожаный бомбер Rockabi, 145 000 руб. 101 500 руб.

Кожаный бомбер Rockabi, 145 000 руб. 101 500 руб.

Куртка Mainless, 140 000 руб. 98 000 руб.

Куртка Mainless, 140 000 руб. 98 000 руб.

Жакет-пальто My812, 79 000 руб. 63 200 руб.

Жакет-пальто My812, 79 000 руб. 63 200 руб.

Платье-халат Pervert, 90 000 руб. 63 000 руб.

Платье-халат Pervert, 90 000 руб. 63 000 руб.

Платье Rudy | Eye, 95 000 руб. 47 500 руб.

Платье Rudy | Eye, 95 000 руб. 47 500 руб.

Плащ Sanchy, 65 000 руб. 45 000 руб.

Плащ Sanchy, 65 000 руб. 45 000 руб.

Сумка Jenek, 49 000 руб. 34 300 руб.

Сумка Jenek, 49 000 руб. 34 300 руб.

Жакет Lesyanebo, 62 000 руб. 31 000 руб.

Жакет Lesyanebo, 62 000 руб. 31 000 руб.

Топ Kalmanovich, 60 625 руб. 30 312, 50 руб.

Топ Kalmanovich, 60 625 руб. 30 312, 50 руб.

Платье Daniil Antsiferov, 58 000 руб. 29 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov, 58 000 руб. 29 000 руб.

Топ Lesyanebo, 32 000 руб. 27 200 руб.

Топ Lesyanebo, 32 000 руб. 27 200 руб.

Брюки Kalmanovich, 52 500 руб. 26 250 руб.

Брюки Kalmanovich, 52 500 руб. 26 250 руб.

Жакет May of May, 29 400 руб. 23 520 руб.

Жакет May of May, 29 400 руб. 23 520 руб.

Худи Pitkina, 28 900 руб. 23 150 руб.

Худи Pitkina, 28 900 руб. 23 150 руб.

Корсет Ola Ola, 25 000 руб. 21 250 руб.

Корсет Ola Ola, 25 000 руб. 21 250 руб.

Самая недружелюбная к кошельку категория — верхняя одежда. Поэтому, невзирая на 30-градусную жару (она спадет, а пальто останется!), первым делом объявляем охоту за образцовыми айтемами: кожаными бомберами Rockabi, шерстяными жакетами (на самом деле пальто!) My812, псевдокожанными плащами Sanchy и flowercore-тренчами Kolesman. 

Идем дальше и выворачиваем фэшн-прагматичность на максимум. Чтобы не укачивало в предновогодней карусели из вечеринок и мероприятий, заботимся об образах заранее — присматриваемся к кучерявому топу Kalmanovich, цветочному корсету Ola Ola (главный тренд кутюрной Недели моды!), вау-юбке в оттенке авокадо Botrois и нарядным драпировкам Autentiments. 

Сумка Askent, 29 000 руб. 20 300 руб.

Сумка Askent, 29 000 руб. 20 300 руб.

Комбинезон 1811, 39 990 руб. 19 990 руб.

Комбинезон 1811, 39 990 руб. 19 990 руб.

Тренч Kolesman, 29 550 руб. 19 500 руб.

Тренч Kolesman, 29 550 руб. 19 500 руб.

Платье May of May, 23 800 руб. 19 040 руб.

Платье May of May, 23 800 руб. 19 040 руб.

Пальто Present&Simple, 49 990 руб. 18 990 руб.

Пальто Present&Simple, 49 990 руб. 18 990 руб.

Платье Sanchy, 27 000 руб. 18 900 руб.

Платье Sanchy, 27 000 руб. 18 900 руб.

Тренч Daisyknit, 29 780 руб. 17 868 руб.

Тренч Daisyknit, 29 780 руб. 17 868 руб.

Платье Namelazz, 24 900 руб. 14 900 руб.

Платье Namelazz, 24 900 руб. 14 900 руб.

Топ The Rozie, 18 000 руб. 14 400 руб.

Топ The Rozie, 18 000 руб. 14 400 руб.

Жакет Botrois, 34 900 руб. 13 960 руб.

Жакет Botrois, 34 900 руб. 13 960 руб.

Брюки Annuko, 19 900 руб. 13 930 руб.

Брюки Annuko, 19 900 руб. 13 930 руб. 

Платье Conso, 16 980 руб. 13 590 руб.

Платье Conso, 16 980 руб. 13 590 руб.

Шиворот Your Antihero, 18 300 руб. 12 810 руб.

Шиворот Your Antihero, 18 300 руб. 12 810 руб. 

Платье Annuko, 17 900 руб. 12 530 руб.

Платье Annuko, 17 900 руб. 12 530 руб.

Распродажа — повод поэкспериментировать с трендами без риска провалить экзамен по girl math (цена за один выход и так уже снижена до предела!). Проводим лето под знаком шароваров в лазурных алладинах Annuko, говорим «да» ультрамодным топсайдерам Hiss и будуаркорным шелковым топам и шортам с кружевом Lesyanebo, а еще — отрабатываем горох (принт сезона!) с помощью резинки Studio29 и приручаем твид (по совету Гленна Мартенса из Diesel!) с минималистичной панамой Annuko. 

Пополняем bag-коллекцию золотистыми кисетами Jenek (к старту театрального сезона!), небесно-голубыми боулерами Askent, розовыми мешочками My812 и изумрудными корзинками Rosi (по фэшн-завету Джейн Биркин выгуливаем с маскулинными макси-пальто и шубами!). 

Платье Level44, 24 800 руб. 12 400 руб.

Платье Level44, 24 800 руб. 12 400 руб.

Топсайдеры Hiss, 16 900 руб. 11 830 руб.

Топсайдеры Hiss, 16 900 руб. 11 830 руб.

Брюки Your Antihero, 15 900 руб. 11 200 руб.

Брюки Your Antihero, 15 900 руб. 11 200 руб.

Зипка Saint Tokyo, 18 400 руб. 11 040 руб.

Зипка Saint Tokyo, 18 400 руб. 11 040 руб.

Сумка My812, 15 000 руб. 10 500 руб.

Сумка My812, 15 000 руб. 10 500 руб.

Анорак Studio29, 21 900 руб. 9 990 руб.

Анорак Studio29, 21 900 руб. 9 990 руб.

Лонгслив Autentiments, 19 900 руб. 9 950 руб.

Лонгслив Autentiments, 19 900 руб. 9 950 руб.

Лонгслив Mainless, 19 500 руб. 9 750 руб.

Лонгслив Mainless, 19 500 руб. 9 750 руб.

Джинсы Studio29, 15 900 руб. 8 990 руб.

Джинсы Studio29, 15 900 руб. 8 990 руб.

Юбка 1811, 13 990 руб. 6 990 руб.

Юбка 1811, 13 990 руб. 6 990 руб.

Юбка Botrois, 19 900 руб. 5 970 руб.

Юбка Botrois, 19 900 руб. 5 970 руб.

Сумка Arny Praht, 10 500 руб. 5 250 руб.

Сумка Arny Praht, 10 500 руб. 5 250 руб.

Панама Annuko, 10 900 руб. 3 270 руб.

Панама Annuko, 10 900 руб. 3 270 руб.

Сумка Rosi, 3 900 руб. 2 500 руб.

Сумка Rosi, 3 900 руб. 2 500 руб.

Резинка Studio29, 1 900 руб. 1 190 руб.

Резинка Studio29, 1 900 руб. 1 190 руб.

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