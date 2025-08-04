Summer Sale: выбрали 45 лучших вещей с вау-скидками

Гранд-распродажа — почти всё, а значит — размеры скидок достигли критического максимума. А чтобы устоять перед завораживающими -50% (или даже -80%!), собрали 45 самых достойных айтемов с потенциалом фэшн-долгожителей — от эталонных кожанок до деконструктивистских комбинаций и твидовых кисетов.
Самая недружелюбная к кошельку категория — верхняя одежда. Поэтому, невзирая на 30-градусную жару (она спадет, а пальто останется!), первым делом объявляем охоту за образцовыми айтемами: кожаными бомберами Rockabi, шерстяными жакетами (на самом деле пальто!) My812, псевдокожанными плащами Sanchy и flowercore-тренчами Kolesman.
Идем дальше и выворачиваем фэшн-прагматичность на максимум. Чтобы не укачивало в предновогодней карусели из вечеринок и мероприятий, заботимся об образах заранее — присматриваемся к кучерявому топу Kalmanovich, цветочному корсету Ola Ola (главный тренд кутюрной Недели моды!), вау-юбке в оттенке авокадо Botrois и нарядным драпировкам Autentiments.
Распродажа — повод поэкспериментировать с трендами без риска провалить экзамен по girl math (цена за один выход и так уже снижена до предела!). Проводим лето под знаком шароваров в лазурных алладинах Annuko, говорим «да» ультрамодным топсайдерам Hiss и будуаркорным шелковым топам и шортам с кружевом Lesyanebo, а еще — отрабатываем горох (принт сезона!) с помощью резинки Studio29 и приручаем твид (по совету Гленна Мартенса из Diesel!) с минималистичной панамой Annuko.
Пополняем bag-коллекцию золотистыми кисетами Jenek (к старту театрального сезона!), небесно-голубыми боулерами Askent, розовыми мешочками My812 и изумрудными корзинками Rosi (по фэшн-завету Джейн Биркин выгуливаем с маскулинными макси-пальто и шубами!).
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