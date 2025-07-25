Офискор-бомберы, арт-часы и каллиграфические кожанки: модный дайджест

Последний месяц лета — повод серьезно поработать над to-do-списком. Собираемся на фестиваль или в палаточный поход с функциональными новинками Shu (рюкзаки, панамы и ветровки — всё из непромокаемой мембраны!). Устраиваем тотальный детокс в санатории и гуляем по репинским просторам в хлопковых панталонах St. Casanier. А по городу передвигаемся исключительно в невесомых арт-пижамах Any Wowzers. И ведем счет каждой летней минуте с авангардными часами из коллаборации «Ракета» x Театр кукол Образцова.
Any Wowzers
Поп-ап Any Wowzers в универмаге «Цветной»
У создателей главных петербургских пижам Any Wowzers открылся первый pop-up в Москве — теперь в корнере на 4-м этаже универмага «Цветной» можно найти бестселлеры новой коллекции (например, рубашки в яблочко и трендовый горошек!) и хиты из прошлых релизов.
POKRAS LAMPAS
В июне Покрас Лампас объявил о выходе из бренда PL Storage и возрождении оригинального Pokras Lampas. Случилось: в середины июля в Вавилов Лофте открылось экспериментальное ателье по созданию айтемов из денима и аксессуаров и стало дополнением к арт-мастерским, которые находятся в том же пространстве. Дебютный дроп — серия из 3-х Piece Unique курток, которые художник расписывал в формате лайв-аукционов на протяжении трех дней — с 18 по 20 июля. Немного о ценовой политике: первая ушла с молотка за 1400$, вторая — за 4000$, третья — за рекордные 4600$. Следим за анонсами в тг-канале бренда.
Покрас Лампас, художник и основатель бренда Pokras Lampas
В новом пространстве я совмещаю технику ручной росписи тканей с пошивом кимоно, рубашек или других предметов одежды. В другой мастерской у нас студия 3D-принтеров, где мы печатаем скульптуры, прототипы, аксессуары. Напечатанные изделия также будут использоваться в декоре одежды: например, в виде коллекционных пуговиц. У бренда вернется направление piece unique — с нумерацией и сертификатом аутентичности. Это предметы искусства в гардеробе. Так малыми художественными средствами можно создать неповторимый бренд.
Say No More
Рассматриваем mermaidcore-кампейн укротителей нарядных драпировок, буфов и корсетов Say No More с актрисой и новым амбассадором бренда Нино Нинидзе. За съемку отвечал фотограф Дамир Жукенов (создавал работы для Vogue, L'Officiel и Cosmopolitan!), а за стайлинг сетов из василькового шифона и полупрозрачных комбинезонов — Эльмира Тулебаева (в портфолио — пара десятков обложек Собака.ru и фэшн-шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025!).
Нино Нинидзе, актриса и амбассадор Say No More
Когда Кристина (Кристина Лисовец, основатель бренда Say No More — прим. ред.) предложила мне съемку, я даже не удивилась — просто почувствовала: «Да, пора». И то, что она придумала для этой коллекции — это невероятно. Я помню, как она мне сказала: «Ты должна быть стихией, быть лесной нимфой», и всё получилось как по волшебству.
Arny Praht x SimpleWine
Забираем в вишлист для шальных ночей набор для сабража из новой коллаборации сумочных профи Arny Praht и сети винотек SimpleWine. Внутри — металлическая карта (поможет в считанные секунды избавиться от пробки) и кожаный браслет с ремешком и карабином (удержат горлышко и бутылку в руке) — все упаковано в серебристый чехол-конверт. Набор можно не только купить самостоятельно, но и получить в подарок при покупке игристого в сети SimpleWine до 27 июля.
Razumno
В центре внимание нового видео-кампейна Razumno — La Mujer Salvaje (Дикая Женщина). Экшн-зарисовка с участием четырех героинь снята совместно с режиссером Марией Бальчис. Вдохновением для режиссера стала книга Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками», исследующая женские архетипы через мифы и легенды различных культур. Участие в видео приняли актриса и боец тайского бокса Сиу Нгуен, акробатка, тренер по скалолазанию и магистр спорта Дарья Давыдова, каскадерка Диана Алейши и танцовщица Таисия Шумова.
Мария Бальчис, режиссер
Современное общество часто требует от женщин быть удобными, кроткими, тихими — и в этом подавлении теряется дикость, природа, суть. Из этой мысли и родилась идея видео: показать, как героини, возвращаясь в тело, в движение, в физическую агрессию — через танец, спорт, боевые искусства, — пробуждают свою дикую женщину. Не украшают силу, а выпускают ее наружу.
SHU
Не обманываемся не по-петербургски жарким летом и запасаемся непромокаемыми (Петербург, не первый день знакомы!) айтемами из нового дропа Shu. В рамках коллекции отшили легкую ветровку с уникальной цифровой печатью, панаму, рюкзак и целых четыре модели сумок (от вместительного тоута до кросс-боди) из гладкой мембранной ткани и с использованием влагозащитных молний.
Pompa
Спецы по лаконичному кэжуалу Pompa открывают осенний офискор-марафон с капсулой City Jogging. В следующем сезоне команда предлагает замиксовать спортшик с классикой — отказаться от жакета пользу бомбера из костюмной ткани, поженить лаконичное миди с функциональной сумкой из плащевки и поженить строгую юбку-карандаш со свитшотом. Плюс: разнообразить корпоративный дресс-код экспериментами с текстурами, например, носить трикотажный джемпер с юбкой из полупрозрачной органзы, а костюм из плотной вискозы — с кружевными колготками.
St. Casanier
Возвращаемся в лето, а точнее — в воспоминания о лете, когда мы были еще детьми. St. Casanier выпустили коллекцию Enfant Terrible, вдохновленную жаркими каникулами в каком-нибудь старинном санатории. Даже если отпуск в ближайшее время не предвидится, сет из топа и панталонов из мягкого белоснежного хлопка, нежно-розовое миди-платье и костюм из рубашки и бермудов в лимонном оттенке точно пригодятся в условиях петербугской жары или уикенда в Репино.
«Ракета» x Театр кукол Образцова
Часы «Театр», «Ракета», 260 000 руб.
Арт+фэшн коллаборация недели: часовщики «Ракета» объединились с Театром кукол Образцова и выпустили лимитированную (всего 100 экземпляров!) часов «Театр». Циферблат модели вдохновлен фронтонными часами украшающими фасад Театра кукол Образцова, где каждому часу соответствует отдельная кукла-зверушка (также, специалисты часового бренда консультируют театр по вопросам их реставрации!). Их изображения мастера «Ракеты» переработали в духе искусства авангарда и перенесли на циферблат. Помимо него лаконичный дизайн украшают разноцветная печать на роторе и контрастная строчка на кожаном ремешке.
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