Офискор-бомберы, арт-часы и каллиграфические кожанки: модный дайджест

В июне Покрас Лампас объявил о выходе из бренда PL Storage и возрождении оригинального Pokras Lampas. Случилось: в середины июля в Вавилов Лофте открылось экспериментальное ателье по созданию айтемов из денима и аксессуаров и стало дополнением к арт-мастерским, которые находятся в том же пространстве. Дебютный дроп — серия из 3-х Piece Unique курток, которые художник расписывал в формате лайв-аукционов на протяжении трех дней — с 18 по 20 июля. Немного о ценовой политике: первая ушла с молотка за 1400$, вторая — за 4000$, третья — за рекордные 4600$. Следим за анонсами в тг-канале бренда.