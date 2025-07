Офискор-бомберы, арт-часы и каллиграфические кожанки: модный дайджест

Последний месяц лета — повод серьезно поработать над to-do-списком. Собираемся на фестиваль или в палаточный поход с функциональными новинками Shu (рюкзаки, панамы и ветровки — всё из непромокаемой мембраны!). Устраиваем тотальный детокс в санатории и гуляем по репинским просторам в хлопковых панталонах St. Casanier. А по городу передвигаемся исключительно в невесомых арт-пижамах Any Wowzers. И ведем счет каждой летней минуте с авангардными часами из коллаборации «Ракета» x Театр кукол Образцова.

Any Wowzers

Поп-ап Any Wowzers в универмаге «Цветной»

У создателей главных петербургских пижам Any Wowzers открылся первый pop-up в Москве — теперь в корнере на 4-м этаже универмага «Цветной» можно найти бестселлеры новой коллекции (например, рубашки в яблочко и трендовый горошек!) и хиты из прошлых релизов.