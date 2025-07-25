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Офискор-бомберы, арт-часы и каллиграфические кожанки: модный дайджест

Последний месяц лета — повод серьезно поработать над to-do-списком. Собираемся на фестиваль или в палаточный поход с функциональными новинками Shu (рюкзаки, панамы и ветровки — всё из непромокаемой мембраны!). Устраиваем тотальный детокс в санатории и гуляем по репинским просторам в хлопковых панталонах St. Casanier. А по городу передвигаемся исключительно в невесомых арт-пижамах Any Wowzers. И ведем счет каждой летней минуте с авангардными часами из коллаборации «Ракета» x Театр кукол Образцова. 

Any Wowzers

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Поп-ап Any Wowzers в универмаге «Цветной»

Поп-ап Any Wowzers в универмаге «Цветной» 

У создателей главных петербургских пижам Any Wowzers открылся первый pop-up в Москве — теперь в корнере на 4-м этаже универмага «Цветной» можно найти бестселлеры новой коллекции (например, рубашки в яблочко и трендовый горошек!) и хиты из прошлых релизов.

POKRAS LAMPAS

Куртка Pokras Lampas

Куртка Pokras Lampas

Куртка Pokras Lampas

Куртка Pokras Lampas

В июне Покрас Лампас объявил о выходе из бренда PL Storage и возрождении оригинального Pokras Lampas. Случилось: в середины июля в Вавилов Лофте открылось экспериментальное ателье по созданию айтемов из денима и аксессуаров и стало дополнением к арт-мастерским, которые находятся в том же пространстве. Дебютный дроп — серия из 3-х Piece Unique курток, которые художник расписывал в формате лайв-аукционов на протяжении трех дней — с 18 по 20 июля. Немного о ценовой политике: первая ушла с молотка за 1400$, вторая — за 4000$, третья — за рекордные 4600$. Следим за анонсами в тг-канале бренда. 

Покрас Лампас, художник и основатель бренда Pokras Lampas

В новом пространстве я совмещаю технику ручной росписи тканей с пошивом кимоно, рубашек или других предметов одежды. В другой мастерской у нас студия 3D-принтеров, где мы печатаем скульптуры, прототипы, аксессуары. Напечатанные изделия также будут использоваться в декоре одежды: например, в виде коллекционных пуговиц. У бренда вернется направление piece unique — с нумерацией и сертификатом аутентичности. Это предметы искусства в гардеробе. Так малыми художественными средствами можно создать неповторимый бренд.

Say No More

Топ Say No More, 22 900 руб.

Топ Say No More, 22 900 руб.

Платье Say No More, 41 900 руб.

Платье Say No More, 41 900 руб.

Топ Say No More, 29 800 руб.

Топ Say No More, 29 800 руб.

Рассматриваем mermaidcore-кампейн укротителей нарядных драпировок, буфов и корсетов Say No More с актрисой и новым амбассадором бренда Нино Нинидзе. За съемку отвечал фотограф Дамир Жукенов (создавал работы для Vogue, L'Officiel и Cosmopolitan!), а за стайлинг сетов из василькового шифона и полупрозрачных комбинезонов — Эльмира Тулебаева (в портфолио — пара десятков обложек Собака.ru и фэшн-шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025!).

Нино Нинидзе, актриса и амбассадор Say No More

Когда Кристина (Кристина Лисовец, основатель бренда Say No More — прим. ред.) предложила мне съемку, я даже не удивилась — просто почувствовала: «Да, пора». И то, что она придумала для этой коллекции — это невероятно. Я помню, как она мне сказала: «Ты должна быть стихией, быть лесной нимфой», и всё получилось как по волшебству.

Arny Praht x SimpleWine

Набор для сабража Arny Praht x SimpleWine, 2 900 руб.

Набор для сабража Arny Praht x SimpleWine, 2 900 руб.

Забираем в вишлист для шальных ночей набор для сабража из новой коллаборации сумочных профи Arny Praht и сети винотек SimpleWine. Внутри — металлическая карта (поможет в считанные секунды избавиться от пробки) и кожаный браслет с ремешком и карабином (удержат горлышко и бутылку в руке)  — все упаковано в серебристый чехол-конверт. Набор можно не только купить самостоятельно, но и получить в подарок при покупке игристого в сети SimpleWine до 27 июля. 

Razumno

Сиу Нгуен для Razumno

Сиу Нгуен для Razumno

Таисия Шумова Razumno

Таисия Шумова Razumno

Дарья Давыдова для Razumno

Дарья Давыдова для Razumno

Диана Алейши для Razumno

Диана Алейши для Razumno

В центре внимание нового видео-кампейна Razumno — La Mujer Salvaje (Дикая Женщина). Экшн-зарисовка с участием четырех героинь снята совместно с режиссером Марией Бальчис. Вдохновением для режиссера стала книга Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками», исследующая женские архетипы через мифы и легенды различных культур. Участие в видео приняли актриса и боец тайского бокса Сиу Нгуен, акробатка, тренер по скалолазанию и магистр спорта Дарья Давыдова, каскадерка Диана Алейши и танцовщица Таисия Шумова. 

Мария Бальчис, режиссер

Современное общество часто требует от женщин быть удобными, кроткими, тихими — и в этом подавлении теряется дикость, природа, суть. Из этой мысли и родилась идея видео: показать, как героини, возвращаясь в тело, в движение, в физическую агрессию — через танец, спорт, боевые искусства, — пробуждают свою дикую женщину. Не украшают силу, а выпускают ее наружу.

SHU

Рюкзак Shu, 7 790 руб.

Рюкзак Shu, 7 790 руб.

Ветровка Shu, 13 790 руб.

Ветровка Shu, 13 790 руб.

Сумка Shu, 1 790 руб.

Сумка Shu, 1 790 руб.

Не обманываемся не по-петербургски жарким летом и запасаемся непромокаемыми (Петербург, не первый день знакомы!) айтемами из нового дропа Shu. В рамках коллекции отшили легкую ветровку с уникальной цифровой печатью, панаму, рюкзак и целых четыре модели сумок (от вместительного тоута до кросс-боди) из гладкой мембранной ткани и с использованием влагозащитных молний. 

Pompa

Бомбер Pompa, 20 690 руб.

Бомбер Pompa, 20 690 руб.

Юбка Pompa, 11 990 руб.

Юбка Pompa, 11 990 руб.

Спецы по лаконичному кэжуалу Pompa открывают осенний офискор-марафон с капсулой City Jogging. В следующем сезоне команда предлагает замиксовать спортшик с классикой — отказаться от жакета пользу бомбера из костюмной ткани, поженить лаконичное миди с функциональной сумкой из плащевки и поженить строгую юбку-карандаш со свитшотом. Плюс: разнообразить корпоративный дресс-код экспериментами с текстурами, например, носить трикотажный джемпер с юбкой из полупрозрачной органзы, а костюм из плотной вискозы — с кружевными колготками.  

St. Casanier

Костюм St. Casanier, 19 000 руб.

Костюм St. Casanier, 19 000 руб.

Платье St. Casanier, 19 000 руб.

Платье St. Casanier, 19 000 руб.

Костюм St. Casanier, 17 000 руб.

Костюм St. Casanier, 17 000 руб.

Возвращаемся в лето, а точнее — в воспоминания о лете, когда мы были еще детьми. St. Casanier выпустили коллекцию Enfant Terrible, вдохновленную жаркими каникулами в каком-нибудь старинном санатории. Даже если отпуск в ближайшее время не предвидится, сет из топа и панталонов из мягкого белоснежного хлопка, нежно-розовое миди-платье и костюм из рубашки и бермудов в лимонном оттенке точно пригодятся в условиях петербугской жары или уикенда в Репино. 

«Ракета» x Театр кукол Образцова

Часы «Театр», «Ракета», 260 000 руб.

Часы «Театр», «Ракета», 260 000 руб.

Арт+фэшн коллаборация недели: часовщики «Ракета» объединились с Театром кукол Образцова и выпустили лимитированную (всего 100 экземпляров!) часов «Театр». Циферблат модели вдохновлен фронтонными часами украшающими фасад Театра кукол Образцова, где каждому часу соответствует отдельная кукла-зверушка (также, специалисты часового бренда консультируют театр по вопросам их реставрации!). Их изображения мастера «Ракеты» переработали в духе искусства авангарда и перенесли на циферблат. Помимо него лаконичный дизайн украшают разноцветная печать на роторе и контрастная строчка на кожаном ремешке. 

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