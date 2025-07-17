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Мантели, комбинезоны и ципао-пижамы: нашли 40 лучших вещей из шелка

В условиях петербургской жары шелк — не фэшн-прихоть, а погодная необходимость: ласково прикроет тело от солнца и угодит любому дресс-коду (от пляжного до офисного и black tie). 

Юбка Saint Laurent, Oskelly, 605 000 руб.

Юбка Saint Laurent, Oskelly, 605 000 руб.

Платье Khaite, ДЛТ, 576 500 руб.

Платье Khaite, ДЛТ, 576 500 руб.

Плащ The Row, Oskelly, 493 500 руб.

Плащ The Row, Oskelly, 493 500 руб.

Блуза Сhloe, ДЛТ, 490 000 руб.

Блуза Сhloe, ДЛТ, 490 000 руб.

Мантель Tatyana Kochnova Atelier, 440 000 руб.

Мантель Tatyana Kochnova Atelier, 440 000 руб.

Топ Valentino, ДЛТ, 439 500 руб.

Топ Valentino, ДЛТ, 439 500 руб.

Платье Jil Sander, ДЛТ, 399 500 руб.

Платье Jil Sander, ДЛТ, 399 500 руб.

Комбинезон Agreeg, 390 000 руб.

Комбинезон Agreeg, 390 000 руб.

Сумка Hermes, Oskelly, 370 000 руб.

Сумка Hermes, Oskelly, 370 000 руб.

Платье Chanel, Vintage Voyage, 299 000 руб.

Платье Chanel, Vintage Voyage, 299 000 руб.

Корсет Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Корсет Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Юбка Moschino, KM20, 139 800 руб.

Юбка Moschino, KM20, 139 800 руб.

Костюм Prada, TSUM Collect, 135 000 руб.

Костюм Prada, TSUM Collect, 135 000 руб.

Топ Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 90 925 руб.

Топ Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 90 925 руб.

Под влиянием Valentino (by Алессандро Микеле!) переодеваемся в бельевые шорты с кружевом (в трендовом оттенке сливочного масла нашлись в новой коллекции Lesyanebo), женим топы-бандо (подиумный Valentino дожидается в ДЛТ) с чалмой (в черном шелке есть у Pervert). Плюс: отрабатываем тренд на горох (Микеле поддержали в Jacquemus, Acne Studios и Rokh) с помощью благовоспитанных ретро-платьев Chanel. 

На замену привычным атласным комбинациям пришли легкие платья в стиле 40-х, как на показе Miu Miu — подобное из молочного и лимонного шелка отшили в Jil Sander (по совету Лотты Волковой на контрасте миксуем порядочное миди с трикотажными митенками и лакированными мэриджейнами).

Рубашка Dries Van Noten, KM20, 74 600 руб.

Рубашка Dries Van Noten, KM20, 74 600 руб.

Платье Ranevsky, 74 000 руб.

Платье Ranevsky, 74 000 руб.

Брюки Kalmanovich, 72 000 руб.

Брюки Kalmanovich, 72 000 руб.

Платье Les NéoBourgeoises, «Кенгуру», 64 000 руб.

Платье Les NéoBourgeoises, «Кенгуру», 64 000 руб.

 

Топ Prada, TSUM Collect, 56 000 руб.

Топ Prada, TSUM Collect, 56 000 руб.

Платье JM Studio, 53 000 руб.

Платье JM Studio, 53 000 руб.

Платье M_U_R, 50 000 руб.

Платье M_U_R, 50 000 руб.

Платок Hermes, Vintage Voyage, 49 900 руб.

Платок Hermes, Vintage Voyage, 49 900 руб.

Платок Lyna+, 49 000 руб.

Платок Lyna+, 49 000 руб.

Блуза Naked Shoulders, 46 000 руб.

Блуза Naked Shoulders, 46 000 руб.

Топ Meowshka, 43 000 руб.

Топ Meowshka, 43 000 руб.

Блуза Blugirl, ДЛТ, 41 600 руб.

Блуза Blugirl, ДЛТ, 41 600 руб.

Чалма Pervert, 40 000 руб.

Чалма Pervert, 40 000 руб.

Шорты Meowshka, цена по запросу

Шорты Meowshka, цена по запросу

Важный тренд сезона — полупрозрачный шелк, который появился в коллекциях Toteme, Khaite и Chloe. Для тотал-лука присматриваемся к драппированному сету из лавандового шифона Say No More и dollcore-платью с меховой отделкой M_U_R. В порыве фэшн-эклектики отрабатываем принт-комбинаторику (за вдохновением — на показы Lanvin, Miu Miu и Tom Browne!): носим flowercore-гавайку Dries Van Noten в тандеме с расклешенными брюками-клумбой 12Storeez, дополняем ориенталистский топ Prada тропической сумкой Hermes или просто берем пеструю юбку Moschino (встретились как-то ромашки с глазуньей!). 

Пижама Maison, 39 500 руб.

Пижама Maison, 39 500 руб.

Топ White Lily, 35 000 руб.

Топ White Lily, 35 000 руб.

Брюки 12Storeez, 35 000 руб.

Брюки 12Storeez, 35 000 руб.

Топ Mantero 1902, Golden Line, 35 000 руб.

Топ Mantero 1902, Golden Line, 35 000 руб.

Блуза Say No More, 32 800 руб.

Блуза Say No More, 32 800 руб.

Топ My812, 29 000 руб.

Топ My812, 29 000 руб.

Топ Otocyon, 24 000 руб.

Топ Otocyon, 24 000 руб.

Шорты Lesyanebo, 22 100 руб.

Шорты Lesyanebo, 22 100 руб.

Комбинезон 1811, 19 990 руб.

Комбинезон 1811, 19 990 руб.

Топ Present & Simple, 18 990 руб.

Топ Present & Simple, 18 990 руб.

Галстук Kidsuper, KM20, 14 600 руб.

Галстук Kidsuper, KM20, 14 600 руб.

Трусы Walk of Shame, 11 000 руб.

Трусы Walk of Shame, 11 000 руб.

Платок Carlo Visintini, No One, 7 490 руб.

Платок Carlo Visintini, No One, 7 490 руб.

Повторяем бохо-стиль с показа Чемены Камали с блузой Сhloe, асимметричной юбкой Saint Laurent и блумерсами Meowshka. Пополняем коллекцию алладинов цветочной версией Kalmanovich и миксуем их с корсетом Ulyana Sergeenko (главный тренд кутюрной Недели моды!). Говорим «да» роялкорной мантели Tatyana Kochnova Atelier — выгуливаем на петергофском концерте Pianissimo (save the date: 20 июля!), а после — вальяжно кутаемся на премьерах в Мариинке и даже домашних предновогодних вечеринках. 

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