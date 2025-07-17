Мантели, комбинезоны и ципао-пижамы: нашли 40 лучших вещей из шелка

В условиях петербургской жары шелк — не фэшн-прихоть, а погодная необходимость: ласково прикроет тело от солнца и угодит любому дресс-коду (от пляжного до офисного и black tie).
Под влиянием Valentino (by Алессандро Микеле!) переодеваемся в бельевые шорты с кружевом (в трендовом оттенке сливочного масла нашлись в новой коллекции Lesyanebo), женим топы-бандо (подиумный Valentino дожидается в ДЛТ) с чалмой (в черном шелке есть у Pervert). Плюс: отрабатываем тренд на горох (Микеле поддержали в Jacquemus, Acne Studios и Rokh) с помощью благовоспитанных ретро-платьев Chanel.
На замену привычным атласным комбинациям пришли легкие платья в стиле 40-х, как на показе Miu Miu — подобное из молочного и лимонного шелка отшили в Jil Sander (по совету Лотты Волковой на контрасте миксуем порядочное миди с трикотажными митенками и лакированными мэриджейнами).
Важный тренд сезона — полупрозрачный шелк, который появился в коллекциях Toteme, Khaite и Chloe. Для тотал-лука присматриваемся к драппированному сету из лавандового шифона Say No More и dollcore-платью с меховой отделкой M_U_R. В порыве фэшн-эклектики отрабатываем принт-комбинаторику (за вдохновением — на показы Lanvin, Miu Miu и Tom Browne!): носим flowercore-гавайку Dries Van Noten в тандеме с расклешенными брюками-клумбой 12Storeez, дополняем ориенталистский топ Prada тропической сумкой Hermes или просто берем пеструю юбку Moschino (встретились как-то ромашки с глазуньей!).
Повторяем бохо-стиль с показа Чемены Камали с блузой Сhloe, асимметричной юбкой Saint Laurent и блумерсами Meowshka. Пополняем коллекцию алладинов цветочной версией Kalmanovich и миксуем их с корсетом Ulyana Sergeenko (главный тренд кутюрной Недели моды!). Говорим «да» роялкорной мантели Tatyana Kochnova Atelier — выгуливаем на петергофском концерте Pianissimo (save the date: 20 июля!), а после — вальяжно кутаемся на премьерах в Мариинке и даже домашних предновогодних вечеринках.
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