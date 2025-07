Мантели, комбинезоны и ципао-пижамы: нашли 40 лучших вещей из шелка

Важный тренд сезона — полупрозрачный шелк, который появился в коллекциях Toteme, Khaite и Chloe. Для тотал-лука присматриваемся к драппированному сету из лавандового шифона Say No More и dollcore-платью с меховой отделкой M_U_R. В порыве фэшн-эклектики отрабатываем принт-комбинаторику (за вдохновением — на показы Lanvin, Miu Miu и Tom Browne!): носим flowercore-гавайку Dries Van Noten в тандеме с расклешенными брюками-клумбой 12Storeez, дополняем ориенталистский топ Prada тропической сумкой Hermes или просто берем пеструю юбку Moschino (встретились как-то ромашки с глазуньей!).