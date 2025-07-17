Мантели, комбинезоны и ципао-пижамы: нашли 40 лучших вещей из шелка

Под влиянием Valentino (by Алессандро Микеле!) переодеваемся в бельевые шорты с кружевом (в трендовом оттенке сливочного масла нашлись в новой коллекции Lesyanebo), женим топы-бандо (подиумный Valentino дожидается в ДЛТ) с чалмой (в черном шелке есть у Pervert). Плюс: отрабатываем тренд на горох (Микеле поддержали в Jacquemus, Acne Studios и Rokh) с помощью благовоспитанных ретро-платьев Chanel.

На замену привычным атласным комбинациям пришли легкие платья в стиле 40-х, как на показе Miu Miu — подобное из молочного и лимонного шелка отшили в Jil Sander (по совету Лотты Волковой на контрасте миксуем порядочное миди с трикотажными митенками и лакированными мэриджейнами).